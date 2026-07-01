КРИММЕР ЭДУАРД МИХАЙЛОВИЧ (МЕНДЕЛЕВИЧ)

График, живописец, театральный декоратор, художник-прикладник.

Родился 17(30) ноября 1900 года в городе Николаев (ныне Украина) в семье владельца фотоателье Менделя Мордуховича Криммера. С детства увлекшись рисованием, Эдуард Михайлович уже в 1917-1918 годах принимал участие в оформлении спектаклей Николаевского театра и создании крупных революционных фресок. С 1918-го по 1922 год Криммер обучался на театральном факультете Одесского художественного института, его учителем был известный театральный художник-авангардист В.Н. Мюллер (1887-1979). В 1920-1921 годах Э.М. Криммер создавал эскизы декораций к пьесам Мольера "Проделки Скапена" и Н. Евреинова "Веселая смерть". Известный петербургский режиссер того времени Г. Крыжицкий ставил спектакли с декорациями Криммера. В дальнейшем художник активно занимался сценографической деятельностью, оформляя декорации к постановкам И.Г. Терентьева в Рабочем театре и театре Дома печати: "Джон Рид" (1924), "Ревизор" (1927), "Наталья Тарпова" (1928), к спектаклям БДТ "Баня" В. Маяковского (1929), Красного театра "Большая жизнь" (1933), "Новая родина" (1935).

В 1923 году Криммер перешел на архитектурный факультет Второго Политехнического института в Петрограде. Там он познакомился с молодыми поэтами Д. Хармсом , С. Полоцким, В. Эрлихом, с художниками Л. Юдиным , П. Кондратьевым и др. Именно в Петрограде Эдуард Криммер впервые попробовал себя в книжном оформительстве. Публике он известен прежде всего как художник книги и мастер декоративно-прикладного искусства. В Петербурге он сотрудничал с детскими авангардными журналами "Чиж" и "Еж", издательствами "Радуга", Детгиз, ГИЗ, "Молодая гвардия". Эта область творчества свела Криммера с такими яркими деятелями того времени как С. Я. Маршак, К.И. Чуковский , В.В. Маяковский, А.И. Введенский и др. В 1920-е годы Криммер выпустил около 30 книг, зачастую выступая и в качестве автора текстов. В частности, он стал автором и иллюстратором таких детских книг как "Цифры", "Птичник", "Оркестр", вошедших в золотой фонд детской книжной графики. Его иллюстрациям были присущи острая наблюдательность, тонкое чувство формы, линии и цвета, а также понимание условности образа.

В 1930-е годы как художник кино Криммер работал на Ленфильме ("Большие крылья" режиссера М.И. Дубсона (1937)), а также на Киевской кинофабрике ("Строгий юноша" А.М. Роома по сценарию Ю. Олеши (1936)). С 1927-го по 1941 год художник активно и регулярно экспонировал свои работы на выставках графического и театрального искусства. Кроме того, Криммер проявил себя и как дизайнер: в 1928-1939 годах он возглавлял модельно-проектировочную мастерскую по конструированию мебели. Также совместно с художником-авангардистом К. Рождественским он создал проект установки "Конституция СССР" для Всемирной выставки в Нью-Йорке.

С 1929 года Криммер начал посещать занятия кружка по изучению новой западной живописи, которые вел К.С. Малевич. Этот этап творческой жизни во многом стал определяющим для Криммера, а сотрудничество с самим Малевичем и многими его соратниками и учениками, такими мастерами как В. Ермолаева , Н. Суетин , И. Чашник , А. Лепорская , К. Рождественский, Л.Юдин и др., сильно повлияло на его живопись. На протяжении нескольких лет совершенствуя свое мастерство в студии Малевича, эти художники тесно сплотились между собой, в дальнейшем поддерживали дружеские связи на протяжении десятилетий.

Позднее творчество Малевича наложило серьезный отпечаток на живопись Криммера. Многие искусствоведы признают лучшими его живописными произведениями именно те, которые были созданы в годы занятий в кружке. Фигуры без лиц, замершие в торжественном молчании, условный пейзаж с полем и снопами и низкой линии горизонта - все это роднит картины Криммера с поздними живописными работами Малевича. Однако, у Криммера есть и свои особенности. Своеобразие особенно заметно в женских образах: они более мягки, зыбки, словно похожи на видения: "Женщина со снопом" (1929-1930), "Две крестьянки" (1929-1932). Кроме того, своеобразен и колорит картин Криммера: он диссонансен (зеленое-красное), ему присуща экспрессионистская резкость и энергия мазка ("Натурщица на зеленом фоне" (1930-е), "Двойной портрет на зеленом фоне" (1929-1931)) и др.

Малевич стимулировал Криммера к обретению целостного живописного метода и мировоззрения, побуждал его сделать выбор между методиками Пикассо и Кандинского , при этом считая, что "разрабатывать Криммеру надо то, что в нем есть – живопись <...> индивидуальность в колорите и цвете". В 1938 году Криммер выразил свои художественные правила, в числе которых были следующие пункты:

"Брать только крупные, характерные явления и уже внутри этого основного - членение, которое создает ритм вещи;

напрягать цвет до предельной выразительности, но так, чтобы он не лежал сверху покраской;

форму рисовать сразу с нескольких сторон, как бы охватывая ее цветом, как будто цвет - материал, из которого лепим форму".

К сожалению, большинство своих живописных работ 1920-1930-х годов Криммер уничтожил, боясь репрессий (многие его соратники, такие как В. Ермолаева, Б. Малаховский, Д. Хармс, Н. Олейников, были обвинены в формализме, арестованы или погибли). Более того, даже в семейном кругу он очень мало рассказывал об этом периоде своей жизни. Только в последние 20 лет станковые живопись и графика Криммера периода творческого общения с Малевичем были введены в научный оборот и стали известны широкой публике.

Весь период Великой Отечественной войны Э. Криммер провел в действующей армии, занимая должность начальника маскировочной службы восьмой авиабазы ВВС Балтийского флота. Его сослуживцем был другой ученик Малевича - П.М. Кондратьев, вместе они много рисовали на фронте. В военные годы вышли серии автолитографий Криммера к сказкам Пушкина, "Песне о купце Калашникове" Лермонтова и книге И.Карнауховой "Богатыри". Кроме того, с фронта художник вернулся с циклом рисунков "Бал победителей", выполненных гуашью и акварелью. В 1946 году вышла книга Криммера "Маскировка самолетов".

В послевоенные годы художник занимался в основном декоративно-прикладным искусством, в частности - дизайном стекла и фарфора. С 1948-го по 1950 год он работал на Ленинградском заводе художественного стекла, а с 1950-го по 1974 год был одним из ведущих художников Ленинградского фарфорового завода. Там он создал монументальную люстру, украшавшую Ленинградский павильон на ВДНХ, уникальные юбилейные вазы, скульптурные сосуды, самовары-чайники, сервизы и многое другое. Его работы получили международное признание: большую золотую медаль Всемирной выставки в Брюсселе, серебряную - на Международной выставке керамики в Праге. По сей день в каталоге лучших изделий ЛФЗ из 180-ти работ сорока авторов более четырех десятков - произведения Криммера.