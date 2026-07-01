КРЁЗ

Крёз (англ. Croesus, греч. Κροῖσος) (ок. 595 — 546 до н. э.) — последний царь Лидии, сын лидийского царя Алиатта II, которого он сменил на троне.

Годы правления К. — 560—546 до н. э. К. завоевал Ионию, включая Эфес, Милет и другие центры в западной Малой Азии и расширил территорию лидийского царства до р. Галис (совр. р. Кызыл-Ирмак). Его имя уже в Античности стало олицетворением несметных богатств, что связывают как с успешной торговлей, так и с тем, что он одним из первых стал чеканить золотую и серебряную монету с гербовой царской печатью на лицевой стороне.

К. всегда стремился поддерживать союз с Грецией, отправлял дары в греческие храмы и святилища (Дельфы и др.). Однако после падения Мидийского царства (549 до н. э.) К. столкнулся с ростом могущества персидского царя Кира II, в планы которого входило завоевание стран к западу от Мидии. К. заключил коалицию с Вавилоном, Египтом и Спартой, но в результате быстрого продвижения Кира, отступления лидийской армии и захвата лидийской столицы Сард К. попал в плен, а его царство утратило самостоятельность.

Источники содержат противоречивые свидетельства о конце жизни К. По версии большинства древнегреческих историков, он был приговорен к казни, но помилован Киром и даже стал его советником, по другим версиям (возможно, клинописным) и по мнению некоторых современных исследователей, он действительно был казнен. Примечательно, что К. более других малоазийских правителей представлен у древнегреческих авторов (историков, мифографов, поэтов).

Лит.: Маккуин Дж. Хетты и их современники в Малой Азии. М., 1983; West St. Croesus’ Second Reprieve and Other Tales of the Persian Court // Classical Quarterly (n.s.). 53. 2003; Суриков И. Е. Солон: певец и творец «благозакония» // Античная Греция: политики в контексте эпохи: архаика и ранняя классика (гл. II). М., 2005; Leloux K. L’alliance lydo-spartiate// Ktèma. 39. 2014. P. 271—288.