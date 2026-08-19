КРЕЙГИ‒АРИТА СОГЛАШЕНИЕ

Крейги-Арита соглашение — англо-японское соглашение, заключенное в июле 1939 в виде обмена нотами между британским послом в Японии Р. Крейги и министром иностранных дел Х. Арита.

Поводом для переговоров стали убийство инспектора морской таможни Чэн Си-гэна на территории международного сеттльмента в оккупированном японцами Тяньцзине и отказ Великобритании выдать лицо, подозреваемое в убийстве; японцы блокировали британскую концессию и провели антибританские акции в других городах. По соглашению Великобритания признала «свободу рук» Японии в Китае, Япония обещала не предпринимать действия по ограничению британских интересов в Китае. В пропагандистской литературе получило название «дальневосточный Мюнхен».

Лит.: Год кризиса. 1938—1939. Документы и материалы. Т. 2. М., 1990.