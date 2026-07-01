КРЕЙЦВАЛЬД ФРИДРИХ РЕЙНХОЛЬД

КРЕЙЦВАЛЬД ФРИДРИХ РЕЙНХОЛЬД - эстонский писатель, фольклорист , просветитель.

Сын кре­по­ст­но­го; по­лу­чил воль­ную в 1815 году. В 1824-1825 годах ра­бо­тал до­маш­ним учи­те­лем в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Окон­чил медицинский факультет Дерпт­ско­го университета (1833); слу­жил вра­чом.

Крейцвальд - один из ос­но­во­по­лож­ни­ков национальной эстонской литературы. Де­бю­ти­ро­вал в 1830-х годах стать­я­ми на немецком языке об эстонских обы­ча­ях и пре­да­ни­ях. Под влия­ни­ем идей ро­ман­тиз­ма за­нял­ся сбо­ром и из­да­ни­ем эстонского фольк­ло­ра: книга «Ста­рин­ные эс­тон­ские на­род­ные сказ­ки» («Eesti rahva en­ne­muist­sed jutud», 1866, русский перевод 1953). Ав­тор соз­дан­ных в рус­ле про­све­ти­тель­ских идей са­ти­рических и на­зи­дательных рас­ска­зов, а так­же по­этический сборник «Пес­ни пев­ца из Вы­ру» («Viru lauliku laulud», 1865). Пе­ре­во­дчик про­из­ве­де­ний Ф. Шил­ле­ра, И.В. Гё­те , Г. Гей­не и др. на эстонский язык.

Вер­ши­ной твор­че­ст­ва Крейцвальда ста­ла со­стоя­щая из 20 пе­сен (свыше 19000 сти­хов) эпическая по­эма «Ка­ле­ви­по­эг» («Ka­le­vi­po­eg»; из­да­на на эстонском и немецком язы­ках в 1857-1861 годах, русский перевод 1950), в ос­но­ву ко­то­рой бы­ли по­ло­же­ны со­б­ран­ные им (вме­сте с Ф.Р. Фель­ма­ном) и пе­ре­ра­бо­тан­ные по об­раз­цу «Ка­ле­ва­лы» бы­то­вав­шие в народной сре­де ска­за­ния о ле­ген­дар­ном пра­ви­те­ле древ­них эс­тов бо­га­ты­ре-ве­ли­ка­не Ка­ле­ви­по­эге, его борь­бе про­тив ре­аль­ных вра­гов (ви­кин­гов, ры­ца­рей- кре­сто­нос­цев ) и ми­фо­ло­гических ге­ро­ев, оли­це­тво­ряю­щих при­род­ные сти­хии и смерть. От­ра­зив­шая ис­то­рию эстонского на­ро­да в по­этическом клю­че по­эма Крейцвальда сыг­ра­ла важ­ную роль в подъ­ё­ме национального са­мо­соз­на­ния и воз­ро­ж­де­нии эстонской куль­ту­ры во 2-й половине XIX века.

Сочинения:

Избранные пись­ма. Тал., 1953;

Eesti rahva ennemuistsed jutud. Tallinn, 2006.