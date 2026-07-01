КРЕЙЦВАЛЬД ФРИДРИХ РЕЙНХОЛЬД
КРЕЙЦВАЛЬД ФРИДРИХ РЕЙНХОЛЬД - эстонский писатель, фольклорист, просветитель.
Сын крепостного; получил вольную в 1815 году. В 1824-1825 годах работал домашним учителем в Санкт-Петербурге. Окончил медицинский факультет Дерптского университета (1833); служил врачом.
Крейцвальд - один из основоположников национальной эстонской литературы. Дебютировал в 1830-х годах статьями на немецком языке об эстонских обычаях и преданиях. Под влиянием идей романтизма занялся сбором и изданием эстонского фольклора: книга «Старинные эстонские народные сказки» («Eesti rahva ennemuistsed jutud», 1866, русский перевод 1953). Автор созданных в русле просветительских идей сатирических и назидательных рассказов, а также поэтический сборник «Песни певца из Выру» («Viru lauliku laulud», 1865). Переводчик произведений Ф. Шиллера, И.В. Гёте, Г. Гейне и др. на эстонский язык.
Вершиной творчества Крейцвальда стала состоящая из 20 песен (свыше 19000 стихов) эпическая поэма «Калевипоэг» («Kalevipoeg»; издана на эстонском и немецком языках в 1857-1861 годах, русский перевод 1950), в основу которой были положены собранные им (вместе с Ф.Р. Фельманом) и переработанные по образцу «Калевалы» бытовавшие в народной среде сказания о легендарном правителе древних эстов богатыре-великане Калевипоэге, его борьбе против реальных врагов (викингов, рыцарей-крестоносцев) и мифологических героев, олицетворяющих природные стихии и смерть. Отразившая историю эстонского народа в поэтическом ключе поэма Крейцвальда сыграла важную роль в подъёме национального самосознания и возрождении эстонской культуры во 2-й половине XIX века.
Сочинения:
Избранные письма. Тал., 1953;
Eesti rahva ennemuistsed jutud. Tallinn, 2006.