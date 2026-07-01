КРЕЙЦЕР

КРЕЙЦЕР - французские музыканты , братья: Родольф и Август.

Ро­дольф (16.11.1766 года, Вер­саль - 6.1.1831 года, Же­не­ва), скри­пач, ком­по­зи­тор, ди­ри­жёр и пе­да­гог . Сын немецкого скри­па­ча. Уче­ник А. Ста­ми­ца. Кон­цер­ти­ро­вал с 13-лет­не­го воз­рас­та. С 1783 года со­лист Ко­ро­лев­ской ка­пел­лы, за­тем - ор­ке­ст­ров в па­риж­ских те­ат­рах. С 1791 года га­ст­ро­ли­ро­вал в Ита­лии, Гер­ма­нии, Гол­лан­дии, Ав­ст­рии. С 1801 года со­лист ор­ке­ст­ра (пре­ем­ник П. Ро­де), с 1817 года ка­пель­мей­стер Па­риж­ской опе­ры (в 1824-1826 годах музыкальный ди­рек­тор). С 1802 года ка­мер-вир­ту­оз дво­ра На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та , с 1815 года - Лю­до­ви­ка XVIII. С 1795 года профессор Па­риж­ской консерватории (сре­ди уче­ни­ков - Ш.Ф. Ла­фон). В 1826 году ос­та­вил служ­бу.

На­ря­ду с Ро­де и П. Байо, Крейцер - ос­но­ва­тель клас­сической скри­пич­ной шко­лы Па­риж­ской консерватории. Его иг­ру, близ­кую по ду­ху и сти­лю Дж.Б. Ви­от­ти, вы­со­ко це­нил Л. ван Бет­хо­вен, по­свя­тив­ший ему свою со­на­ту для скрип­ки и фп. ор. 47 («Крей­це­ро­ва со­на­та»). На­пи­сан­ная Крейцером совместно с Ро­де и Байо «Скри­пич­ная ме­то­да» («Méthode de vio­lon», 1802, русский перевод 1812) и его сборник этю­дов («Quarante études ou caprices», 1796; ши­ро­ко рас­про­ст­ра­нён по­ны­не) по­ло­жи­ли на­ча­ло но­во­му на­прав­ле­нию в скри­пич­ной пе­да­го­ги­ке. Ав­тор кон­цер­тов для скрип­ки, струн­ных квар­те­тов, трио, ду­этов, со­нат, ва­риа­ций и других со­чи­не­ний для скрип­ки. По­пу­ляр­ный опер­ный ком­по­зи­тор, ав­тор бо­лее 40 опер, сре­ди них: «Жан­на д’Арк в Ор­леа­не» (1790), «Поль и Вир­ги­ния», «Ло­до­ис­ка» (обе 1791, все поставлены в Па­ри­же).

Ав­густ (Жан Ни­ко­ла Огюст) (3.9.1778 года, Вер­саль - 31.8.1832 года, Па­риж), скри­пач. Учил­ся у бра­та. С 1798 года скри­пач ор­ке­ст­ра «Опе­ра-Ко­мик», в 1801-1820 годах - Па­риж­ской опе­ры, а так­же при­двор­но­го ор­ке­ст­ра в Па­ри­же. С 1826 года профессор Па­риж­ской консерватории. Ав­тор кон­цер­тов, ду­этов, со­нат и других со­чи­не­ний для скрип­ки.

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