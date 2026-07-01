КРЕЙЦЕР
КРЕЙЦЕР - французские музыканты, братья: Родольф и Август.
Родольф (16.11.1766 года, Версаль - 6.1.1831 года, Женева), скрипач, композитор, дирижёр и педагог. Сын немецкого скрипача. Ученик А. Стамица. Концертировал с 13-летнего возраста. С 1783 года солист Королевской капеллы, затем - оркестров в парижских театрах. С 1791 года гастролировал в Италии, Германии, Голландии, Австрии. С 1801 года солист оркестра (преемник П. Роде), с 1817 года капельмейстер Парижской оперы (в 1824-1826 годах музыкальный директор). С 1802 года камер-виртуоз двора Наполеона Бонапарта, с 1815 года - Людовика XVIII. С 1795 года профессор Парижской консерватории (среди учеников - Ш.Ф. Лафон). В 1826 году оставил службу.
Наряду с Роде и П. Байо, Крейцер - основатель классической скрипичной школы Парижской консерватории. Его игру, близкую по духу и стилю Дж.Б. Виотти, высоко ценил Л. ван Бетховен, посвятивший ему свою сонату для скрипки и фп. ор. 47 («Крейцерова соната»). Написанная Крейцером совместно с Роде и Байо «Скрипичная метода» («Méthode de violon», 1802, русский перевод 1812) и его сборник этюдов («Quarante études ou caprices», 1796; широко распространён поныне) положили начало новому направлению в скрипичной педагогике. Автор концертов для скрипки, струнных квартетов, трио, дуэтов, сонат, вариаций и других сочинений для скрипки. Популярный оперный композитор, автор более 40 опер, среди них: «Жанна д’Арк в Орлеане» (1790), «Поль и Виргиния», «Лодоиска» (обе 1791, все поставлены в Париже).
Август (Жан Никола Огюст) (3.9.1778 года, Версаль - 31.8.1832 года, Париж), скрипач. Учился у брата. С 1798 года скрипач оркестра «Опера-Комик», в 1801-1820 годах - Парижской оперы, а также придворного оркестра в Париже. С 1826 года профессор Парижской консерватории. Автор концертов, дуэтов, сонат и других сочинений для скрипки.