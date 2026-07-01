КРЕУСА, дочь Приама и Гекубы

КРЕУСА (др.-греч. Κρέουσα) - в древнегреческой мифологии дочь Приама и Гекубы , жена Энея .

В ночь, когда Троя пала, Эней внезапно обнаружил, что его жена таинственным образом исчезла из толпы сопровождавших его троянцев, пытавшихся спастись от безжалостных врагов-ахейцев. Когда он бросается ее искать, то ему является призрак жены, который предсказывает его будущие скитания и путешествие к берегам Италии, где ему будет суждено обрети новую родины (Verg. Aen., II, 735-794).

Современные исследователи справедливо замечают, что исчезновение Креусы играют важную роль в сюжете о последующей судьбе Энея – оно делает возможным в дальнейшем сватовство Энея к италийской царевне Лавинии.

Иллюстрация :

Бегство Энея из Трои. Картина Ф. Бароччи. Рим, Галерея Боргезе.