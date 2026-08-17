КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОССТАНИЕ В ЧЕХИИ 1680

Крестьянское восстaние в Чехии 1680 — ряд народных волнений в Чехии, ставших следствием усиления крепостного гнета, тяжелейшего экономического упадка страны и притеснений чешских протестантов по окончании Тридцатилетней войны 1618—1648 .

Восстанию предшествовала широкая крестьянская петиционная кампания с требованиями сокращения барщины и поборов. В ответ на очередную петицию 1680 император Леопольд I принял меры, ухудшившие положение крестьян, и запретил подачу жалоб. Ответом на действия властей стали восстания по всей Чехии, основные столкновения происходили на севере и западе страны. Стихийное восстание плохо вооруженных крестьян при отсутствии опытного командования было подавлено за два месяца. Масштабы К. в. в Ч. заставили императора издать Патент о барщине, ограничивший ее тремя днями в неделю (во время жатвы и сенокоса — семь дней в неделю).

Лит.: Čechura J. Selské rebelie roku 1680. Praha, 2001; Kašpar J. Nevolnické povstání v Čechách 1680. Praha, 1965; Kočí J. Boje venkovského lidu v období temna. Praha, 1953.