КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1893-1894

КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1893-1894 годов - восстание крестьян , ноби и ремесленников в Корее.

На­прав­лен­ное про­тив японского за­си­лья, зло­упот­реб­ле­ний зем­ле­вла­дель­цев и т. н. до­ба­воч­ных на­ло­гов. На­ча­лось с вы­ступ­ле­ния кресть­ян в уезде Чхон­чху провинции Чхун­чхон­до в январе - мае 1893 года. Главный центр - провинция Чол­ла­до, силь­но по­стра­дав­шая от не­уро­жа­ев начале 1890-х годов. Вос­став­шие под руководством Чон Бон Джу­на, ли­де­ра южной груп­пи­ров­ки ре­лигиозной сек­ты Тон­хак, тре­бо­ва­ли из­гна­ния японских пред­при­ни­ма­те­лей и куп­цов, пре­дос­тав­ле­ния Тон­хак воз­мож­но­сти сво­бод­но про­по­ве­до­вать свои идеа­лы, ли­к­ви­да­ции всех дол­го­вых обя­за­тельств, за­пре­ще­ния кос­вен­ных на­ло­гов. Они уби­ва­ли ино­стран­цев , гро­ми­ли пра­ви­тельственные зда­ния и скла­ды, унич­то­жа­ли до­ку­мен­ты и по­дат­ные спи­ски, ос­во­бо­ж­да­ли за­клю­чён­ных из тю­рем. К вес­не 1894 года вос­ста­ние ох­ва­ти­ло, кро­ме провинции Чол­ла­до, про­вин­ции Чхун­ч­хон­до, Кён­ги­до, Кан­вон­до и Хван­хэ­до. В мае 1894 года пов­стан­цы за­ня­ли административный центр Чол­ла­до - город Чонд­жу. Корейское пра­ви­тель­ст­во за­клю­чи­ло с вос­став­ши­ми пе­ре­ми­рие и по­обе­ща­ло унич­то­жить спи­ски но­би, от­ме­нить преж­ние дол­го­вые обя­за­тель­ст­ва, рав­но­мер­но рас­пре­де­лить зем­лю ме­ж­ду кре­сть­я­на­ми и др. Для кон­тро­ля за вы­пол­не­ни­ем ус­ло­вий пе­реми­рия в 53 ок­ру­гах провинции Чол­ла­до бы­ли уч­ре­ж­де­ны чип­кан­со (вы­бор­ные ор­га­ны кре­сть­ян­ских пред­ста­ви­те­лей). По­сле под­пи­са­ния пе­ре­ми­рия ар­мия пов­стан­цев бы­ла вы­ве­де­на из города Чонд­жу, од­на­ко в провинции Чхунч­хон­до и в центральных про­вин­ци­ях Ко­реи кре­сть­ян­ские вы­сту­п­ле­ния про­дол­жа­лись.

В ию­не 1894 года корейское пра­ви­тель­ст­во об­ра­ти­лось к Ки­таю с прось­бой ока­зать по­мощь в по­дав­ле­нии вос­ста­ния. 8.6.1894 года китайские вой­ска вы­са­ди­лись в рай­оне городе Асан. Это вы­зва­ло про­тест со сто­ро­ны Япо­нии и по­слу­жи­ло по­во­дом для раз­вя­зы­ва­ния ки­тай­ско-япон­ской вой­ны 1894-1895 годов. Осе­нью 1894 года Крестьянское восстание вспых­ну­ло с но­вой си­лой. Кре­сть­я­не тре­бо­ва­ли из­гна­ния японских за­хват­чи­ков и свер­же­ния об­ра­зо­ван­но­го в ию­ле 1894 года про­япон­ско­го пра­ви­тель­ст­ва. В но­ябре 1894 года в ре­шаю­щем сра­же­нии за город Конд­жу пов­стан­цы по­тер­пе­ли по­ра­же­ние от пра­ви­тельственных войск и от­сту­пи­ли к город Нон­сан. Вос­ста­ние при­ня­ло фор­му раз­роз­нен­ных вы­сту­п­ле­ний, ко­то­рые к кон­цу но­ября - на­ча­лу декабря 1894 года бы­ли по­дав­ле­ны. 23.4.1895 года Чон Бон Джун был схва­чен и каз­нён.

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