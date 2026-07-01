КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1893-1894
КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1893-1894 годов - восстание крестьян, ноби и ремесленников в Корее.
Направленное против японского засилья, злоупотреблений землевладельцев и т. н. добавочных налогов. Началось с выступления крестьян в уезде Чхончху провинции Чхунчхондо в январе - мае 1893 года. Главный центр - провинция Чолладо, сильно пострадавшая от неурожаев начале 1890-х годов. Восставшие под руководством Чон Бон Джуна, лидера южной группировки религиозной секты Тонхак, требовали изгнания японских предпринимателей и купцов, предоставления Тонхак возможности свободно проповедовать свои идеалы, ликвидации всех долговых обязательств, запрещения косвенных налогов. Они убивали иностранцев, громили правительственные здания и склады, уничтожали документы и податные списки, освобождали заключённых из тюрем. К весне 1894 года восстание охватило, кроме провинции Чолладо, провинции Чхунчхондо, Кёнгидо, Канвондо и Хванхэдо. В мае 1894 года повстанцы заняли административный центр Чолладо - город Чонджу. Корейское правительство заключило с восставшими перемирие и пообещало уничтожить списки ноби, отменить прежние долговые обязательства, равномерно распределить землю между крестьянами и др. Для контроля за выполнением условий перемирия в 53 округах провинции Чолладо были учреждены чипкансо (выборные органы крестьянских представителей). После подписания перемирия армия повстанцев была выведена из города Чонджу, однако в провинции Чхунчхондо и в центральных провинциях Кореи крестьянские выступления продолжались.
В июне 1894 года корейское правительство обратилось к Китаю с просьбой оказать помощь в подавлении восстания. 8.6.1894 года китайские войска высадились в районе городе Асан. Это вызвало протест со стороны Японии и послужило поводом для развязывания китайско-японской войны 1894-1895 годов. Осенью 1894 года Крестьянское восстание вспыхнуло с новой силой. Крестьяне требовали изгнания японских захватчиков и свержения образованного в июле 1894 года прояпонского правительства. В ноябре 1894 года в решающем сражении за город Конджу повстанцы потерпели поражение от правительственных войск и отступили к город Нонсан. Восстание приняло форму разрозненных выступлений, которые к концу ноября - началу декабря 1894 года были подавлены. 23.4.1895 года Чон Бон Джун был схвачен и казнён.