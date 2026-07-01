КРЕСТЬЯНСКОЕ ЧАСТНОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ
КРЕСТЬЯНСКОЕ ЧАСТНОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ - в Российской империи одна из непривилегированных форм землевладения; существовало наряду с крестьянскими надельными землями.
Складывалось после указа императора Александра I от 12(24).12.1801 года, разрешавшего государственным крестьянам, купцам и мещанам приобретать ненаселённые земли. Такое же право помещичьи и удельные крестьяне получили по указу императора Николая I от 3(15).3.1848 года. К 1861 году крестьяне в Европейской России на правах личной собственности владели около 2,8 миллионов десятин земли (свыше 3 миллионов га); в 1877 году - свыше 5 миллионов десятин (около 5,5 миллионов га) (5,5% всего личного землевладения и 3,8% от площади надельных земель в Европейской России). Кроме того, крестьяне покупали землю обществами и товариществами (и только с их согласия могли продать участок), таким способом они приобрели 11,4 миллионов десятин (около 12,5 миллионов га) в Европейской России к 1905 году. С учётом этого на долю крестьянства приходилось 28,6% частного землевладения (около 24,6 миллионов десятин, то есть свыше 26,8 миллионов га) и 1/5 от площади надельных земель в начале XX века. С 1883 года долгосрочные ссуды на покупку земли крестьянам выдавал Крестьянский поземельный банк. К 1915 году в ходе столыпинской аграрной реформы площадь Крестьянского частного землевладения в Европейской России увеличилась до 33,6 миллионов десятин (свыше 36,7 миллионов га), или 35,4% всех частновладельческих земель региона. Из них в частной личной собственности находилось 16,6 миллионов десятин (свыше 18,1 миллионов га), что составляло 22,6% личной земельной собственности; во владении крестьянских обществ и товариществ - 17,06 миллионов десятин (свыше 18,6 миллионов га).
Наиболее широко Крестьянское частное землевладение было распространено в Северо-Западном и Центральночернозёмном районах, т. е. в зонах развития промышленности и крестьянских неземледельческих промыслов. К 1905 году выделились ещё 2 района - Южный Степной и Юго-Восточный. В Крестьянском частном землевладении преобладало мелкое и среднее землевладение. В 1877 году 97,6% крестьян-землевладельцев имели до 100 десятин (свыше 109 га), что составляло в целом 60% крестьянского личного землевладения; среди них большинству (68%) принадлежали участки до 10 десятин (около 11 га). Средний слой крестьян-землевладельцев (2,3% всего их числа) владел 1/3 всех личных частных земель крестьян. Крестьян-«латифундистов» (площадь имения свыше 1 тысячи десятин, или около 1,1 тысячи га) насчитывалось 225 человек, им принадлежало 12,5% частных крестьянских земель. В начале XX века шёл процесс укрупнения крестьянской земельной собственности. К 1905 году средний размер владений увеличился на 68% (с 18,3 до 27 десятин, или с около 20 до около 29,5 га), в 4 раза возросло число крупных земельных собственников из крестьян. Им принадлежало 17,6% всех купленных крестьянами земель (2,32 миллионов десятин, или свыше 2,5 миллионов га). Мелкие владения располагались в основном на Северо-Западе, Севере, в Центральнопромышленном районе, Среднем Поволжье, на Левобережной Украине. Свыше 1/3 составляли средние владения - в основном на Юго-Западе, в восточных губерниях Центральночернозёмного района, в Среднем Поволжье. Крупные владения находились только на Юге, Юго-Востоке и в Приуралье. С учётом земель, полученных крестьянами в Сибири в ходе переселенческого движения, к 1915 году Крестьянское частное землевладение стало одной из крупнейших форм частной земельной собственности наряду с дворянским землевладением. Во время Октябрьской революции 1917 года Декретом о земле право частной собственности на землю было отменено.