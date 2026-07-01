КРЕСТЬЯНСКОЕ ЧАСТНОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ

КРЕСТЬЯНСКОЕ ЧАСТНОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ - в Российской империи одна из непривилегированных форм землевладения ; существовало наряду с крестьянскими надельными землями.

Скла­ды­ва­лось по­сле ука­за императора Алек­сан­д­ра I от 12(24).12.1801 года, раз­ре­шав­ше­го государственным кре­сть­я­нам, куп­цам и ме­ща­нам при­об­ре­тать не­на­се­лён­ные зем­ли. Та­кое же пра­во по­ме­щи­чьи и удель­ные кре­стья­не по­лу­чи­ли по ука­зу императора Ни­ко­лая I от 3(15).3.1848 года. К 1861 году кре­сть­я­не в Ев­ропейской Рос­сии на пра­вах лич­ной соб­ст­вен­но­сти вла­де­ли около 2,8 миллионов десятин зем­ли (свыше 3 миллионов га); в 1877 году - свыше 5 миллионов десятин (около 5,5 миллионов га) (5,5% все­го лич­но­го зем­ле­вла­де­ния и 3,8% от пло­ща­ди на­дель­ных зе­мель в Ев­ропейской Рос­сии). Кро­ме то­го, кре­сть­я­не по­ку­па­ли зем­лю об­ще­ст­ва­ми и то­ва­ри­ще­ст­ва­ми (и толь­ко с их со­гла­сия мог­ли про­дать уча­сток), та­ким спо­со­бом они при­об­ре­ли 11,4 миллионов десятин (около 12,5 миллионов га) в Ев­ропейской Рос­сии к 1905 году. С учё­том это­го на до­лю кре­сть­ян­ст­ва при­хо­ди­лось 28,6% ча­ст­но­го зем­ле­вла­де­ния (около 24,6 миллионов десятин, то есть свыше 26,8 миллионов га) и 1/5 от пло­ща­ди на­дель­ных зе­мель в начале XX века. С 1883 года дол­го­сроч­ные ссу­ды на по­куп­ку зем­ли кре­сть­я­нам вы­давал Кре­сть­ян­ский по­зе­мель­ный банк. К 1915 году в хо­де сто­лы­пин­ской аг­рар­ной ре­формы пло­щадь Крестьянского частного землевладения в Ев­ропейской Рос­сии уве­ли­чи­лась до 33,6 миллионов десятин (свыше 36,7 миллионов га), или 35,4% всех ча­ст­но­вла­дель­че­ских зе­мель ре­гио­на. Из них в ча­ст­ной лич­ной соб­ст­вен­но­сти на­хо­дилось 16,6 миллионов десятин (свыше 18,1 миллионов га), что со­став­ля­ло 22,6% лич­ной зе­мель­ной соб­ст­вен­но­сти; во вла­де­нии кре­сть­ян­ских об­ществ и то­ва­ри­ществ - 17,06 миллионов десятин (свыше 18,6 миллионов га).

Наи­бо­лее ши­ро­ко Крестьянское частное землевладение бы­ло рас­про­стра­не­но в Се­ве­ро-За­пад­ном и Цен­траль­но­чер­но­зём­ном рай­онах, т. е. в зо­нах раз­ви­тия промышленности и кре­сть­ян­ских не­зем­ле­дель­че­ских про­мы­слов. К 1905 году вы­де­ли­лись ещё 2 рай­она - Юж­ный Степ­ной и Юго-Вос­точ­ный. В Крестьянском частном землевладении пре­об­ла­да­ло мел­кое и среднее зем­ле­вла­де­ние. В 1877 году 97,6% кре­сть­ян-зем­ле­вла­дель­цев име­ли до 100 десятин (свыше 109 га), что со­став­ля­ло в це­лом 60% кре­сть­ян­ско­го лич­но­го зем­ле­вла­де­ния; сре­ди них боль­шин­ст­ву (68%) при­над­ле­жа­ли уча­ст­ки до 10 десятин (около 11 га). Средний слой кре­сть­ян-зем­ле­вла­дель­цев (2,3% все­го их чис­ла) вла­дел 1/3 всех лич­ных ча­ст­ных земель кре­сть­ян. Кре­сть­ян-«ла­ти­фун­ди­стов» (пло­щадь име­ния свыше 1 тысячи десятин, или около 1,1 тысячи га) на­счи­ты­ва­лось 225 человек, им при­над­ле­жа­ло 12,5% ча­ст­ных кре­сть­ян­ских зе­мель. В начале XX века шёл про­цесс ук­руп­не­ния кре­сть­ян­ской зе­мель­ной соб­ст­вен­но­сти. К 1905 году средний раз­мер вла­де­ний уве­ли­чил­ся на 68% (с 18,3 до 27 десятин, или с около 20 до около 29,5 га), в 4 раза воз­рос­ло чис­ло круп­ных зе­мель­ных соб­ст­вен­ни­ков из кре­сть­ян. Им при­над­ле­жа­ло 17,6% всех ку­п­лен­ных кре­сть­я­на­ми зе­мель (2,32 миллионов десятин, или свыше 2,5 миллионов га). Мел­кие вла­де­ния рас­по­ла­га­лись в основном на Се­ве­ро-За­па­де, Се­ве­ре, в Цен­траль­но­про­мыш­лен­ном районе, Среднем По­вол­жье, на Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­не. Свыше 1/3 со­став­ля­ли средние вла­де­ния - в основном на Юго-За­па­де, в восточных гу­бер­ни­ях Цен­траль­но­чер­но­зём­но­го района, в Среднем По­вол­жье. Круп­ные вла­де­ния на­хо­ди­лись толь­ко на Юге, Юго-Вос­то­ке и в При­ура­лье. С учё­том зе­мель, по­лу­чен­ных кре­сть­я­на­ми в Си­би­ри в хо­де пе­ре­се­лен­че­ско­го дви­же­ния, к 1915 году Крестьянское частное землевладение ста­ло од­ной из круп­ней­ших форм ча­стной зе­мель­ной соб­ст­вен­но­сти на­ря­ду с дво­рян­ским зем­ле­вла­де­ни­ем. Во вре­мя Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года Дек­ре­том о зем­ле пра­во ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти на зем­лю бы­ло от­ме­не­но.

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