КРЕСТЬЯНСКИЙ ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК
КРЕСТЬЯНСКИЙ ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК - в Российской империи государтсвенное кредитное учреждение, выдававшее долгосрочные ссуды крестьянам на покупку земли; вместе с Дворянским земельным банком составлял систему государственного ипотечного кредита.
Положение о банке утверждено 18(30).5.1882 года, банк открыл свои действия в 1883 году. Находился в ведении Министерства финансов. Первоначально действовал на территории Европейской России, затем деятельность банка охватила Царство Польское (1888), Закавказье и прибалтийские губернии (1906). К 1905 году существовало 40 отделений банка (в 1915 году - 52), из которых 17 были самостоятельными, а 23 - объединёнными с отделениями Дворянского земельного банка (с 1885 года оба банка возглавлялись одним управляющим). Управляющие местными отделениями Крестьянского поземельного банка назначались министром финансов, 1 член отделения назначался губернатором, 2 члена избирались губернским земским собранием. В отличие от других ипотечных учреждений, выдававших нецелевые ссуды, Крестьянский поземельный банк кредитовал крестьян только при условии покупки ими земли (она же являлась залогом). Ссуды под 7,5-8,5% годовых выдавались на срок 24,5-34,5 года, с 1894 года - на срок 13-55,5 года. Средства для выдачи ссуд Крестьянский поземельный банк получал путём выпуска и продажи государственных свидетельств. С 1895 года приобретал земли для их последующей продажи, особенно активно скупал земли дворян в 1906-1908 годах, препятствуя падению цен на землю в условиях финансовой и политической нестабильности, вызванной Революцией 1905-1907 годов.
Получателями ссуд и покупателями земли Крестьянского поземельного банка могли быть сельские общества, сельскохозяйственные товарищества и отдельные крестьяне. Первоначально банк выступал в качестве пассивного средства консервации существовавших земельных отношений, выдавал ссуды преимущественно сельскохозяйственными товариществам (74,4% земель, приобретённых в 1883-1905 годах при содействии Крестьянского поземельного банка) и сельским обществам (23,4%), доля единоличных крестьян среди получателей ссуд была ничтожно мала (2,2%). В 1883-1905 годах при посредничестве Крестьянского поземельного банка или из его имений крестьянами приобретено 62,4% земель (9864 тысяч га), купленных крестьянами в этот период.
С 1906 года, наряду с землеустроительными комиссиями, Крестьянский поземельный банк был одним из важнейших инструментов проведения столыпинской аграрной реформы, обеспечивая расширение крестьянского частного землевладения. Законом от 12(25).8.1906 года и указом императора Николая II от 27.8(9.9).1906 года Крестьянский поземельный банк получил в своё распоряжение часть казённых и удельных земель для продажи крестьянам, в 1907-1916 годах ему принадлежало 7039 тысяч га земли. При продаже земель Крестьянский поземельный банк стимулировал образование хуторов и отрубов. В 1906-1916 годах на ссуды из Крестьянского поземельного банка крестьянами приобретено 10938 тысяч га земли. Среди заёмщиков банка преобладали малоземельные (52,6% в 1910-1915 годах) и среднеземельные (22,4%) крестьяне.
К 1915 году Крестьянскому поземельному банку принадлежало 1-е место среди учреждений ипотечного кредита в России по стоимости (38,1% от общего объёма) и числу (74,4%) ссуд, выданных под залог земли в Российской империи. К 1917 году банк играл крупнейшую роль на рынке ценных бумаг в России. В 1883-1915 годах крестьяне купили через Крестьянский поземельный банк 19378 тысяч га земли, или 76,7% всех земель, приобретённых крестьянами в этот период, получили 398 тысяч ссуд на сумму 1774,3 миллионов рублей; по числу сделок преобладали единоличные покупатели (78%), по площади купленной земли - сельскохозяйственные товарищества (59%).
После Октябрьской революции 1917 года упразднён декретом СНК от 25.11(8.12).1917 года.