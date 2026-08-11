КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА В ВЕРХНЕЙ АВСТРИИ 1626

Крестьянская войнa в Верхней aвстрии 1626 — народное восстание в австрийских землях Священной Римской империи , направленное против Контрреформации и присутствия баварских войск.

Согласно договору 1619 между императором Фердинандом II и баварским герцогом Максимилианом, Верхняя Австрия переходила под управление Баварии в счет оплаты помощи войск Католической лиги при подавлении Чешского восстания 1618—1620 . С 1624 в области началась католическая реакция, вызвавшая волну беспорядков. Волнения были жестоко подавлены губернатором провинции графом А. фон Гербершторфом, что спровоцировало восстание в 1626. Начавшееся стихийно, восстание быстро получило подкрепление от отрядов крестьянина С. Фадингера и К. Целлера, готовивших бунт с 1625. Главной целью восставших было освобождение Верхней Австрии от Баварии и ее возвращение Фердинанду II. Восставшие нанесли ряд серьезных поражений войскам Гербершторфа, захватили крепости Пойербах, Фрейштадт и др. К восставшим крестьянам присоединялись горожане и некоторые представители австрийской знати. Оставшись без руководства после смертельного ранения Фадингера и смерти Целлера и не получив помощи Фердинанда II, восставшие были разгромлены войсками герцога Максимилиана. Большая часть захваченных крестьянами крепостей была возвращена Баварии. Дольше всего сопротивление оказывали отряды Давида Шпата в районе Мюльфиртеля. Последние битвы К. в. состоялись в ноябре 1626 близ Альковена и Пинсдорфа. Последние предводители восставших были казнены. Положение жителей Верхней Австрии после восстания ухудшилось. Они были вынуждены содержать 12 тыс. солдат баварской армии, католическая реакция продолжилась.

Ист.: Die Bauernkriege in Österreich. Ausstellungskatalog. Pottenbrunn, 1974; Der oberösterreichische Bauernkrieg. Ausstellungskatalog / Hg. von D. Straub. Linz—Scharnstein, 1976; Hartmann A. Historische Volkslieder und Zeitgedichte vom sechzehnten bis neunzehnten Jahrhundert. Gesammelt und erläutert von August Hartmann. Mit Melodien, herausgegeben von H. Abele. 3 Bände. München, 1907—1913 (переизд.: Hildesheim, 1972).

Лит.: Sturmberger H. Adam Graf Herberstorff: Herrschaft und Freiheit im konfessionellen Zeitalter. München, 1976; Schulze W. Bäuerlicher Widerstand und feudale Herrschaft in der frühen Neuzeit. Stuttgart / Bad Cannstatt, 1980; Haider S. Geschichte Oberösterreichs. München, 1987.