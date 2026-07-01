КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА 1628-1645

КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА 1628-1645 годов - в Китае. При­чи­на­ми войны бы­ли мас­со­вое обез­зе­ме­ли­ва­ние кре­сть­ян , про­из­вол зем­ле­вла­дель­цев и чи­нов­ни­ков, рост на­ло­гов.

В т. ч. вве­де­ние до­пол­нительного во­енного на­ло­га на со­дер­жа­ние ар­мии, дей­ст­во­вав­шей про­тив втор­гав­ших­ся в Ки­тай с 1618 года мань­чжу­ров. Си­туа­цию усу­гу­би­ли сти­хий­ные бед­ст­вия 1628-1630, 1635, 1640-1643 годов. Вос­ста­ние воз­глав­ля­лось ли­де­ра­ми различных ре­лигионзых сект, пре­ж­де все­го общества Бай­лянь­цзяо. Крестьянская война на­ча­лась в северной провинции Шэнь­си, впо­след­ст­вии рас­про­стра­ни­лась на центральные про­вин­ции Ки­тая. В 1631 году ко­ман­ди­ры 36 кре­сть­ян­ских от­ря­дов из­бра­ли сво­им пред­во­ди­те­лем Ван Цзыю­на. В 1632 году кре­сть­ян­ская ар­мия фор­си­ро­ва­ла реку Ху­ан­хэ и дви­ну­лась на город Пе­кин. В 1633 году она бы­ла раз­би­та пра­ви­тельственными вой­ска­ми, Ван Цзы­юн по­гиб, вос­став­шие от­сту­пи­ли на юг, в провинцию Хэ­нань. В 1635 году на со­ве­ща­нии в городе Ин­сян 13 ли­де­ров кре­сть­ян­ских от­ря­дов вы­ра­бо­та­ли план со­вме­ст­ных дей­ст­вий, по­сле че­го вой­ска под ко­мандованием Гао Ин­ся­на вош­ли в до­ли­ну реки Ху­ай­хэ и взя­ли город Фэнъ­ян. Од­на­ко раз­но­гла­сия ме­ж­ду Гао Ин­ся­ном и другим кре­сть­ян­ским ли­де­ром Чжан Сянь­чжу­ном при­ве­ли к рас­ко­лу пов­станческих сил. Это по­зво­ли­ло пра­ви­тельственным вой­скам на­нес­ти ар­мии Гао Ин­ся­на ряд серь­ёз­ных по­ра­же­ний. В 1636 году Гао Ин­сян был схва­чен и каз­нён.

Но­вый подъ­ём пов­станчскогое дви­же­ния на­чал­ся в 1639 году. К югу от реки Янц­зы дей­ст­во­ва­ло вой­ско Чжан Сянь­чжу­на, а к се­ве­ру - ар­мия Ли Цзы­чэ­на. В 1641 году Ли Цзы­чэн одер­жал по­бе­ду над пра­ви­тельственными вой­ска­ми в сра­же­нии у города Сянь­чэн, взял город Ло­ян; в 1643 году пред­при­нял ус­пеш­ный по­ход в до­ли­ну реки Хань и ов­ла­дел кре­по­стью Тун­гу­ань. В 1644 году по­сле взя­тия города Си­ань (главный го­род провинции Шэнь­си) Ли Цзы­чэн был про­воз­гла­шён им­пе­ра­то­ром но­вой ди­на­стии Да Шунь. В апреле 1644 года по­сле 2-днев­ной оса­ды кре­сть­ян­ская ар­мия за­хва­ти­ла Пе­кин. Мин­ский им­пе­ра­тор по­кон­чил с со­бой, его са­нов­ни­ки и род­ст­вен­ни­ки бе­жа­ли на юг и ос­но­ва­ли там государство Южное Мин со сто­ли­цей в городе Нан­кин. Для борь­бы с пов­стан­ца­ми на се­ве­ре стра­ны бы­ла ос­тав­ле­на ар­мия У Сань­гуя, ко­то­рый, не имея воз­мож­но­сти собственными си­ла­ми про­ти­во­сто­ять кре­сть­я­нам, за­клю­чил со­юз с мань­чжу­ра­ми. Вес­ной 1644 года объ­е­ди­нён­ные си­лы У Сань­гуя и маньчжурского кня­зя-ре­ген­та Дор­го­ня раз­би­ли кре­сть­ян­ское вой­ско Ли Цзы­чэ­на в бит­ве у города Шань­хай­гу­ань и взя­ли Пе­кин. Ма­ло­лет­ний маньчжурский пра­ви­тель Фу­линь стал им­пе­ра­то­ром но­вой ди­на­стии Цин. Вес­ной 1645 года по­сле ожес­то­чён­ных сра­же­ний на тер­ри­то­рии Северо-Западного Ки­тая основные си­лы Ли Цзы­чэ­на бы­ли окон­ча­тель­но раз­гром­ле­ны, сам он в ок­тяб­ре то­го же го­да по­гиб. Пра­ви­тельственные вой­ска на­ча­ли борь­бу с Чжан Сянь­чжу­ном, об­ра­зо­вав­шим в начале 1645 года в провинции Сы­чу­ань государство Да Си­го. Зи­мой 1647 года в бит­ве у города Си­чун армия Чжан Сянь­чжу­на бы­ла раз­би­та. Пов­станческие си­лы под рукововдством пле­мян­ни­ка Ли Цзы­чэ­на Ли Го, а так­же ос­тав­шие­ся от­ря­ды Чжан Сянь­чжу­на ото­шли на юг - в до­ли­ну реки Янц­зы и провинцию Гуй­чжоу и не­ко­то­рое вре­мя про­дол­жа­ли борь­бу про­тив ди­на­стии Цин в сою­зе с государством Южное Мин.

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