КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА 1628-1645
КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА 1628-1645 годов - в Китае. Причинами войны были массовое обезземеливание крестьян, произвол землевладельцев и чиновников, рост налогов.
В т. ч. введение дополнительного военного налога на содержание армии, действовавшей против вторгавшихся в Китай с 1618 года маньчжуров. Ситуацию усугубили стихийные бедствия 1628-1630, 1635, 1640-1643 годов. Восстание возглавлялось лидерами различных религионзых сект, прежде всего общества Байляньцзяо. Крестьянская война началась в северной провинции Шэньси, впоследствии распространилась на центральные провинции Китая. В 1631 году командиры 36 крестьянских отрядов избрали своим предводителем Ван Цзыюна. В 1632 году крестьянская армия форсировала реку Хуанхэ и двинулась на город Пекин. В 1633 году она была разбита правительственными войсками, Ван Цзыюн погиб, восставшие отступили на юг, в провинцию Хэнань. В 1635 году на совещании в городе Инсян 13 лидеров крестьянских отрядов выработали план совместных действий, после чего войска под командованием Гао Инсяна вошли в долину реки Хуайхэ и взяли город Фэнъян. Однако разногласия между Гао Инсяном и другим крестьянским лидером Чжан Сяньчжуном привели к расколу повстанческих сил. Это позволило правительственным войскам нанести армии Гао Инсяна ряд серьёзных поражений. В 1636 году Гао Инсян был схвачен и казнён.
Новый подъём повстанчскогое движения начался в 1639 году. К югу от реки Янцзы действовало войско Чжан Сяньчжуна, а к северу - армия Ли Цзычэна. В 1641 году Ли Цзычэн одержал победу над правительственными войсками в сражении у города Сяньчэн, взял город Лоян; в 1643 году предпринял успешный поход в долину реки Хань и овладел крепостью Тунгуань. В 1644 году после взятия города Сиань (главный город провинции Шэньси) Ли Цзычэн был провозглашён императором новой династии Да Шунь. В апреле 1644 года после 2-дневной осады крестьянская армия захватила Пекин. Минский император покончил с собой, его сановники и родственники бежали на юг и основали там государство Южное Мин со столицей в городе Нанкин. Для борьбы с повстанцами на севере страны была оставлена армия У Саньгуя, который, не имея возможности собственными силами противостоять крестьянам, заключил союз с маньчжурами. Весной 1644 года объединённые силы У Саньгуя и маньчжурского князя-регента Доргоня разбили крестьянское войско Ли Цзычэна в битве у города Шаньхайгуань и взяли Пекин. Малолетний маньчжурский правитель Фулинь стал императором новой династии Цин. Весной 1645 года после ожесточённых сражений на территории Северо-Западного Китая основные силы Ли Цзычэна были окончательно разгромлены, сам он в октябре того же года погиб. Правительственные войска начали борьбу с Чжан Сяньчжуном, образовавшим в начале 1645 года в провинции Сычуань государство Да Сиго. Зимой 1647 года в битве у города Сичун армия Чжан Сяньчжуна была разбита. Повстанческие силы под рукововдством племянника Ли Цзычэна Ли Го, а также оставшиеся отряды Чжан Сяньчжуна отошли на юг - в долину реки Янцзы и провинцию Гуйчжоу и некоторое время продолжали борьбу против династии Цин в союзе с государством Южное Мин.