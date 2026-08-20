КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА 1524-1526
КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА 1524-1526 годов - в Германии, крупнейшее восстание крестьян в Западной Европе в Средневековье и раннем Новом времени.
Была вызвана ущемлением экономических и правовых интересов крестьян феодалами (рост платежей и повинностей, уменьшение альменды, ограничение автономии и самоуправления сельских общин) в условиях быстрого развития товарно-денежных отношений. Огромное влияние на Крестьянскую войну оказала Реформация, во многом изменившая мировоззрение крестьянства, в т. ч. его отношение к церковным и светским властям. Важную роль в подготовке Крестьянская война сыграла деятельность в конце XV - начале XVI веков тайных крестьянских союзов «Башмак» и «Бедный Конрад». Основные очаги Крестьянской войны находились в Швабии, Франконии, Эльзасе, Средней и Юго-Восточной Германии.
Первые выступления крестьян начались летом 1524 года в Южном Шварцвальде. К марту 1525 года восстание распространилось на Верхнюю Швабию, где сформировалось 6 крупных вооруженных крестьянских отрядов, насчитывавших до 40 тысяч человек. На собрании умеренной части руководителей Крестьянской войны в городе Мемминген 6-7.3.1525 года было создано т. н. Христианское объединение и принята программа «12 статей» (напечатана 19.3.1525 года), составленная писцом одного из отрядов Себастьяном Лотцером и проповедником цвинглианства Кристофом Шаппелером. В программе подчёркивались мирные намерения крестьян, их стремление к смягчению феодального гнёта (упразднение личной зависимости, уменьшение повинностей, восстановление свободного пользования общинными угодьями и автономии сельских общин, право выбора общиной священника и др.). Большинство требований обосновывалось ссылками на Евангелие и «божественное право». Члены Христианского объединения 25.3.1525 года заключили в городе Ульм перемирие с выступившим против крестьян Швабским союзом 1488-1534 годов, объединявшим князей, рыцарей и имперские города. В то же время радикально настроенная часть восставших продолжала военные действия и захватила несколько монастырей и замков. В 1-й половине апреля 1525 года, мобилизовав значительные силы и поставив их под командование трухзеса (сенешаля) Георга фон Вальдбурга, Швабский союз нанёс крестьянам ряд тяжёлых поражений, в т. ч. в битвах при Лейгхайме (4.4) и Вурцахе (14.4). Часть повстанцев 17.4.1525 года заключила с Вальдбургом Вейнгартенский договор, обязавшись сложить оружие в обмен на обещание властей удовлетворить некоторые из их требований. Последним крупным успехом восставших в Швабии стало взятие города Фрайбург (23.5), но к концу июля сопротивление крестьян было почти полностью подавлено.
Вейнгартенский договор позволил направить большую часть войск Швабского союза во Франконию, где Крестьянская война началась в конце марта 1525 года. Восставшие захватывали и разрушали монастыри и замки, принуждали феодалов к признанию требований «12 статей». Действия повстанцев в этот период во многом основывались на новом программном документе - анонимном «Статейном письме» (обнародовано в начале мая 1525 года; составлено, по-видимому, ранее). Его автор исходил из принципа необходимости перехода власти к народу и отказывался от любых компромиссов с «господами» (светскими и церковными феодалами). Во Франконии восставшим удалось заручиться поддержкой ряда небольших городов, во главе крестьян встали обедневшие рыцари Флориан Гейер и Гёц фон Берлихинген. Руководители повстанцев планировали собрать в мае 1525 года в городе Гейльбронн съезд делегатов от всех крестьянских отрядов. Специально для этого съезда была составлена Гейльброннская программа (авторы - глава полевой канцелярии одного из отрядов Вендель Гиплер и бывший городской казначей Фридрих Вейганд), выражавшая интересы не только крестьянства, но и бюргерства, а также рыцарства. Программа предусматривала ряд преобразований, направленных на ограничение произвола князей и усиление власти императора: введение общеимперского законодательства, единой монеты, унификацию системы мер и весов, отмену внутренних таможенных пошлин, секуляризацию церковных имуществ в пользу рыцарства и др. Вероятно, Гейльброннская программа должна была служить дополнением к «12 статьям», поэтому в неё вошло сравнительно немного собственно крестьянских требований (отмена личной зависимости, возможность выкупа феодальных повинностей за довольно крупный взнос). Однако в связи с приближением войск Швабского союза съезд в Гейльбронне не состоялся. В июне 1525 года крестьянские отряды Франконии были разбиты в сражениях при Кёнигсхофене (2.6) и при Ингольштадте (4.6).
Началу Крестьянской войны в Средней Германии способствовала деятельность проповедников радикальных реформационных идей Томаса Мюнцера и Генриха Пфейффера. Их сторонники в середине марта 1525 года взяли под контроль магистрат города Мюльхаузен, а затем захватили ряд городов, замков и монастырей. Мюнцер призывал к участию в восстании горожан и горнорабочих, однако к крестьянам примкнула лишь незначительная их часть. Войска ландграфа Филиппа Гессенского, применив артиллерию, разгромили основные силы восставших в битве при Франкенхаузене (15.5). К началу июня восстание в Тюрингии было окончательно подавлено.
В Эльзасе, где активно действовали проповедники-анабаптисты, восстание началось в апреле 1525 года, к маю в него были вовлечены до 35 тысяч человек. Крестьяне захватили город Цаберн, но потерпели неудачу при штурме Страсбурга. Войска герцога Антуана Лотарингского осадили Цаберн (16.5.1525 года) и вынудили повстанцев сдаться. Нарушив условия перемирия, герцог приказал перебить 18 тысяч крестьян (крупнейшее кровопролитие за всё время Крестьянской войны).
Дольше всего Крестьянская война продолжалась в Юго-Восточной Германии. В начале мая 1525 года в Зальцбургском архиепископстве вспыхнуло восстание крестьян и горняков, вскоре распространившееся на соседние Каринтию и Штирию. Повстанцы нанесли поражение войскам эрцгерцога Фердинанда (будущего императора Фердинанда I Габсбурга) в битве при Шладминге (3.7; крупнейшая победа восставших в ходе Крестьянской войны). Архиепископ Зальцбургский был вынужден согласиться частично удовлетворить требования восставших. В Тироле во главе крестьянских отрядов встал Михаэль Гайсмайр, бывший секретарь архиепископа Бриксенского. Восстание удалось подавить лишь после ареста Гайсмайра в августе 1525 года. Но уже в октябре Гайсмайр совершил побег и укрылся в Швейцарии, где в начале 1526 года составил программный документ «Земское устройство» - план преобразования Тироля в республику. «Земское устройство» предусматривало огосударствление горнорудного дела, введение государственной монополии на торговлю, освоение новых сельскохозяйственных земель, ликвидацию монастырей и всех городов, за исключением Бриксена и Триента (ныне Тренто), оказание помощи бедным за счёт средств от сбора десятины. Весной 1526 года Гайсмайр возглавил новое восстание в Зальцбургском архиепископстве, но потерпел поражение при Радштадте (2.7) и с остатками своих сил отступил на территорию Венецианской республики.
Поражение Крестьянской войны подорвало политическое значение сельских общин. В то же время в отдельных районах Германии власти, стремясь не допустить новых крестьянских выступлений, согласились на реализацию некоторых пунктов программы «12 статей». Большинство умеренно настроенных лидеров Реформации (включая Мартина Лютера и Филиппа Меланхтона) отнеслись к Крестьянской войне резко отрицательно. В памфлете «Против разбойничьих и грабительских шаек крестьян» Лютер призвал власти беспощадно подавить мятеж. Тем самым в ходе Крестьянской войны укрепились связи лютеранской Реформации с князьями и городскими властями.