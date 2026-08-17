КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ

Серия военных компаний, предпринятых странами латинского запада против противников церкви.

В узком смысле, Крестовые походы — только те, экспедиции, которые предпринимались для захвата территорий в Святой Земле или для их удержания.

В более широком смысле, Крестовые походы — военные экспедиции, организованные папством и вознаграждаемые, как правило, полным отпущением грехов. Крестоносное движение логичным образом проистекало из идеи реформы церкви, господствовавшей в X–XI вв.

В 1071 г. ситуация в Святой земле крайне обострилась, поскольку захватившие Иерусалим турки-сельджуки стали враждебно относиться к христианским пилигримам.

Поскольку турки угрожали существованию Византии, император Алексей I обратился к папе Римскому за военной помощью.

В 1095 г. на соборе в Клермоне был провозглашен Первый Крестовый поход (1095–1099 гг.). Еще до назначенной даты отправления, августа 1096 г. на восток пошли толпы бедноты, возглавляемые Петром Пустынником. Основные силы Первого Крестового похода возглавляли Готфрид Бульонский, Раймунд Тулузский и Боэмунд Тарентский. Крестоносцам удалось отбросить турок-сельджуков, овладеть Никеей, Антиохией и в 1099 г. взять Иерусалим.

Несмотря на то, что в начале похода предполагалось вернуть вновь захваченную Святую землю императору Византии. В 1099 г. было решено создать латинское Иерусалимского королевство, которое, будучи окруженным врагами, с самого начала своего было обречено на постоянную войну.

В 1145–1148 гг. был организован Второй Крестовый поход, целью которого было захваченной сельджуками в 1144 г. Эдессы. Несмотря на то, что во главе похода стояли император Конрад III и король Франции Людовик VII, поход закончился провалом.

Третья крестоносная экспедиция была предпринята в 1189–1192 гг. против нового лидера Сельджуков, Саладина, который провозгласил джихад (священную войну) против христиан. Во главе Третьего Крестового похода стояли король Англии, Ричард Львиное Сердце, император Фридрих I Барбаросса и король Франции, Филипп II Август. Главной задачей крестоносцев было возврашение Иерусалима, который пал в 1187 г. Несмотря на первоначальный успех похода, цель достигнута не была. В 1190 г. погиб Фридрих I, а французские крестоносцы решили вернуться домой после взятия в 1191 г. Акры.

Четвёртый Крестовый поход (1201–1204 гг.), который объявил в 1198 г. папа Иннокентий III также задумывался как экспедиция, которая вернет Иерусалим под контроль христиан. Однако, с самого начала крестоносцы по настоянию Венеции, которая осуществляла перевозку войск, отклонились от своего маршрута. Сначала они захватили Задр, а потом отправились на помощь Алексею Ангелу, желавшему восстановить свою власть в Константинополе и обещавшему крестоносцам хорошо заплатить за военную помощь. В апреле 1204 г. крестоносное войско захватило Константинополь. Это событие повлекло за собой ликвидацию Византийской империи и создание на ее месте Латинской империи .

Самым необычнм походо оказался Пятый Крестовый поход (1217–1221 гг.), поскольку результат — возвращение Иерусалима — был достигнут путем переговоров и торга. Императору Фридриху II удалось договориться о временной передаче Иерусалима христианам.

Король Франции Людовик IX предпринимал безуспешные экспедиции в Египет (1248 г.) и Тунис (1270 г.)

В 1291 г. с падением Акры крестоносное движение в первоначальном смысле этого слова затухло, однако было предпринято множество локальных, куда более результативных, крестовых походов.

Автор статьи: Г. А. Шмидт .