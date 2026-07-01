КРЕПОСТНОГО ПРАВА ОТМЕНА, В РОССИИ (КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА АЛЕКСАНДРА II)

Крепостного прaва отмена, в России (Крестьянская реформа Александра II) — начатая в 1861 реформа, упразднившая крепостное право в России.

Об отмене крепостного права в правящих кругах и общественном мнении задумывались с рубежа XVIII—XIX вв. Конкретные проекты отмены крепостного права разрабатывались в секретных комитетах , начиная с 1826. В царствование Александра II крестьянский вопрос был впервые поднят в мае 1855 на заседании Вольного экономического общества. В речи перед дворянством Московской губернии в марте 1856 Александр II открыто заявил, что «гораздо лучше, чтобы это [отмена крепостного права] произошло свыше, нежели снизу».

Секретный комитет по крестьянскому делу был учрежден 3[15] января 1857, 21 февраля [5 марта] 1858 преобразован в Главный комитет по крестьянскому делу. Вокруг Александра II объединились «либеральные бюрократы», нацеленные довести реформу до конца; в подготовке реформы, в частности, важным стал опыт освобождения крестьян по проекту Н. А. Милютина великой княгиней Еленой Павловной в ее имении Карловка (Полтавская губ.). В октябре 1857 дворяне Западного края — Виленской, Гродненской и Ковенской губерний — во всеподданнейшем адресе просили отменить крепостное право, но сохранить за помещиками земельную собственность (освобождение без земли). В своем ответном рескрипте от 20 ноября [2 декабря] 1857 Александр II высказался за уничтожение личной зависимости крестьян и предоставление крестьянам наделов, за которые они должны будут поначалу нести привычные повинности (оброк или барщину), но затем получить право выкупа (освобождение с землей).

Для широкого обсуждения реформы в каждой губернии были созданы дворянские губернские комитеты по крестьянскому делу (1858—1859), в которые входили губернский предводитель дворянства, по одному выборному представителю дворянства от каждого уезда и два помещика. Постепенно Александр II безусловно склонился к либеральному крылу бюрократии и помещиков, выступив 18[30] октября 1858 за «безусловное улучшение быта крестьян». 4[16] декабря 1858 Главный комитет по крестьянскому делу предложил предоставить крестьянам личную свободу и земельные наделы с правом выкупа, создать крестьянское самоуправление с опорой на общину (сельское общество). 4[16] марта 1859 при Главном комитете были созданы Редакционные комиссии под председательством Я. И. Ростовцева (после его кончины — графа В. Н. Панина ), в которых ключевую роль стал играть Н. А. Милютин (см. также. Ю. Ф. Самарин , П. П. Семёнов-Тян-Шанский , кн. В. А. Черкасский ). В обсуждении проектов реформы Редакционными комиссиями участвовали по два представителя от каждого губернского комитета, которые в целом были настроены критически по отношению к замыслам либеральных бюрократов, но не смогли внести в окончательный проект реформы сколько-нибудь серьезных изменений. Этот проект был готов к сентябрю 1859, принят Главным комитетом по крестьянскому делу и только 28 января [9 февраля] 1861 передан в Государственный совет для утверждения. Дополнительным аргументом в пользу освобождения крестьян с землей стали обострившиеся противоречия между эстонскими и латышскими крестьянами и немецкими помещиками в остзейских губерниях, где крепостные были освобождены без земли еще в 1816—1819.

19 февраля [3 марта] 1861 Александр II подписал Манифест «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» и «Общее положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости». Манифест сопровождался рядом законодательных актов, касающихся вопросов освобождения крестьян, условий выкупа земли и размеров выкупаемых наделов по отдельным районам России. «Общее положение» содержало главные условия реформы: крестьяне более не считались крепостными, став «временнообязанными»; они обрели права «свободных сельских обывателей», т. е. полную гражданскую правоспособность, все движимое и недвижимое крестьянское имущество признавалось их личной собственностью, крестьяне получали выборное самоуправление, основанное на общине. Помещики обязаны были предоставить в пользование крестьянам «усадебную оседлость» (придомовый участок) и полевой надел, сохраняя собственность на все принадлежавшие им земли; однако земли предоставлялись не лично крестьянам, а в коллективное пользование сельским обществам, которые распределяли бы их между крестьянскими хозяйствами. Минимальный размер крестьянского надела для каждой местности устанавливался отдельно. Крестьяне за пользование надельной землей должны были отбывать барщину или платить оброк и не имели права отказаться от нее в течение 49 лет. Сельским обществам предоставлялось право выкупа надела и усадьбы, после чего обязательства крестьян перед помещиком прекращались. Крестьяне могли отказаться от выкупа, бесплатно получив четверть от надела, который они имели право выкупить («крестьяне-дарственники»). Государство предоставило помещикам финансовые гарантии получения выкупных платежей, приняв их выплату на себя; крестьяне, соответственно, должны были выплачивать выкуп государству. Сама сумма выкупного платежа (в условиях слабого развития земельного рынка при крепостном праве) приравнивалась к существовавшему ежегодному оброку, чтобы помещик мог сохранить привычный уровень доходов. Крестьянин обязан был немедленно уплатить помещику 20 % выкупной суммы, а остальные 80 % вносило государство. Крестьяне должны были погашать ее в течение 49 лет ежегодно равными выкупными платежами из 6 % годовых. Устанавливались максимальные и минимальные размеры крестьянских наделов. При наличии у крестьян наделов меньшего размера помещик обязан был или прирезать недостающую землю («прирезки»), или снизить повинности. Если надел был больше высшего, то помещик отрезал в свою пользу «лишнюю» землю. Если надел был менее высшего, то повинности уменьшались, но не пропорционально. Размеры наделов и повинностей определялись в уставных грамотах, которые должны были быть составлены в течение двух лет (всего около 113 тыс.) — для улаживания отношений между помещиком и крестьянами устанавливалась должность мирового посредника. Так, в великорусских губерниях высший размер крестьянского надела в нечерноземной полосе составлял от 3 до 7 десятин (т. е. от 3,3 до 7,6 га) на душу, в черноземной — от 23/4 до 6 десятин, в степной — от 6 до 12 десятин, т. е. в целом меньше, чем было до реформы (в частности, по черноземным губерниям — на 20 %). Чересполосица часто вынуждала арендовать у помещиков земли, которые вдавались в крестьянские наделы. Дворовые крестьяне получили личную свободу, но на два года оставались в зависимости от помещика. В 1863 реформа была распространена на удельных крестьян , в 1866 государственные крестьяне получили обрабатываемую ими землю (но не выше) в общинное владение. Недовольство части крестьян выразилось в ряде мятежей (см. Бездненское выступление 1861 ).

Помимо «Общего положения...», были выпущены четыре «Местные положения...»: 1) для 29 великороссийских, трех новороссийских (Екатеринославской, Таврической и Херсонской), белорусских (Могилевской, части Витебской), а также части Харьковской губерний, 2) для Черниговской, Полтавской и части Харьковской губерний, 3) для Киевской, Подольской и Волынской губерний (Правобережная Украина, до 1793 принадлежавшая Польше), 4) Виленской, Ковенской, Гродненской, Минской и части Витебской («инфлянтских уездов», до 1772 и 1795 принадлежавших Польше, а сегодня в основном входящих в состав Латвии) губерний. После Польского восстания 1863—1864 на землях польского помещичьего землевладения (Правобережная Украина, Белоруссия, Литва) выкупные платежи были уменьшены на 20 %, наделы получили и безземельные крестьяне. В 1864—1871 крепостное право было отменено в Тифлисской, Кутаисской губерниях, Абхазии и Сванетии, в 1870—1883 — в Армении и Азербайджане; в 1868 свободные безземельные крестьяне Бессарабии — царане были наделены землей, в целом на основе принципов 1861.

Всего свободу получили 23,069 млн крестьян (34,39 % населения империи). После К. п. о. у помещиков осталось 87,2 млн десятин земли, а к 1914 — 41,1 млн десятин. В 1914 78 % зерна на рынок поставляли крестьяне. Несмотря на то, что община сдерживала уход крестьян в город, городское население за последовавшие 50 лет выросло вдвое.

К. п. о. стала первой и важнейшей из Великих реформ Александра II, которого полуофициально стали называть царем-освободителем (см. Реформы Александра II ). Она воспринималась современниками и оценивалась затем историками как поворотный пункт в истории России. Был перестроен социально-экономический фундамент государственной власти. Вопрос об успехах и неудачах К. п. о. и ее долгосрочных последствиях, ее влиянии на развитие России в целом остается предметом споров историков и публицистов до сегодняшнего дня. Следующим шагом по пути трансформации деревни в Российской империи станет Столыпинская аграрная реформа .

Ист.: Второе издание материалов Редакционных комиссий, для составления положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости: В 3 т. СПб., 1859—1860; Материалы для истории упразднения крепостного состояния помещичьих крестьян в России в царствование императора Александра II. В 3 т. Берлин, 1860—1862; Крестьянская реформа в России 1861 г. Сборник законодательных актов. М., 1954; Российское законодательство Х—ХХ вв. М., 1989. Т. 7: Документы крестьянской реформы; Конец крепостничества в России / Под ред. В. А. Федорова. М., 1994.

Лит.: Семенов Н. П. Освобождение крестьян в царствование Александра II: Хроника деятельности Комиссии по крестьянскому делу. В 3 т. СПб., 1889—1892; Иванюков И. И. Падение крепостного права в России. 2-е изд. СПб., 1903; Корнилов А. А. Крестьянская реформа. СПб., 1905; Джаншиев Г. А. Эпоха великих реформ. 10-е изд. СПб., 1907; Великая реформа. В 6 т. М., 1911; Зайончковский П. А. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861. М., 1958; Его же. Отмена крепостного права в России. 3-е изд. М., 1968; Field D. The End of Serfdom. Nobility and Bureaucracy in Russia, 1855—61. Cambridge (Ma.), 1976; Дружинин Н.М.Русская деревня на переломе. 1861—1880 годы. М., 1978; Захарова Л. Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России, 1856—1861. М., 1984; Ее же. Александр II и отмена крепостного права в России. М., 2011; Литвак Б. Г. Переворот 1861 г. в России: почему не реализовалась реформаторская альтернатива. М., 1991; Великие реформы в России. 1856—1874 / Под ред. Л. Г. Захаровой, Б. Эклофа, Дж. Бушнелла. М., 1992; Великая крестьянская реформа 1861 года и ее влияние на развитие России / Под ред. В.М.Баутина. М., 2011; Leonard C. Agrarian Reform in Russia. The Road from Serfdom. Cambridge, 2011; Крестьянская реформа 1861 года в России / Сост., автор предисловия и вступ. статьи В. А. Томсинов. М., 2012; Приймак Н. И. Крестьянская реформа 1861 г. в свидетельствах современников. СПб., 2013; Христофоров И. А. Судьба реформы: русское крестьянство в правительственной политике до и после отмены крепостного права (1830—1890-е гг.). М., 2011; Его же. Российская деревня и аграрные реформы в зеркале микро- и макроистории // Российская история. 2013. № 1. C. 33–47; Его же. Великие реформы: истоки, контекст, результаты // Реформы в России. С древнейших времен до конца XX в. В 4 т. Т. 3. Вторая половина XIX – начало XX в. / Отв. ред. В. В. Шелохаев. М., 2016. С. 14—183.