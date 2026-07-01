КРЕМЕР ФРИЦ
КРЕМЕР ФРИЦ - немецкий скульптор, график.
Член берлинской АХ (ГДР, 1950; вице-президент в 1974-1983 годах), почетный член АХ СССР (1967). Учился в Эссене (1921-1925 годы) и Высшей школе изобразительного и прикладного искусства в Берлине (1928-1934 годы) у В. Герстеля. Член КП Германии с 1929 года. Посетил Париж (1934), Рим и Лондон (1937-1938 годы), где познакомился с Б. Брехтом, Е. Вайгель, Х. Эйслером. Участвовал во 2-й мировой войне (в составе германских войск в Греции, 1940-1944 годы). Во время бомбардировок Берлина в мастерской Кремера погибло свыше 50 его произведений. В 1946-1950 годах руководил скульптурным отделением (профессор) Академии прикладного искусства в Вене; с 1950 года жил в Берлине.
В Австрии были созданы первые мемориальные работы Кремера, посвящённые жертвам нацизма (памятник на Центральном кладбище в Вене, 1947). Мемориалы Кремера были установлены в бывших концлагерях - Эбензе (1949), Маутхаузене (1949 и 1961-1965 годы), Бухенвальде (1952-1958 годы), Равенсбрюке (1959-1960 годы). Скульптор работал преимущественно в бронзе; создавал станковые скульптуры на тему «Распятие» (с 1970-х годов), портреты [автопортрет («Умирающий солдат», 1935), Б. Брехта (1956-1957 годы, по снятой Кремером посмертной маске писателя; КГ, Дрезден; Музей берлинской АХ), И. Р. Бехера (1963-1964 годы, там же) и др.]. Автор памятников Г. Галилею для Кемница (1970), Брехту для театра «Берлинер ансамбль» в Берлине (1988-1990 годы), «Поднимающийся» для парка перед одним из зданий ООН в Нью-Йорке (установлен в 1975 году). Кремер испытал влияния О. Родена, А. Майоля, экспрессионистской пластики Э. Барлаха и К. Кольвиц, однако сочетал их с реалистическими традициями, тяготея в своём искусстве к чётким, энергично вылепленным формам, полным внутреннего напряжения. Работал также в области литографии (по мотивам поэзии Брехта, 1955; циклы «Бухенвальд», 1955-1957 годы; «Венгерские видения», 1956).