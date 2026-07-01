КРЕМЕР ФРИЦ

КРЕМЕР ФРИЦ - немецкий скульптор, график .

Член бер­лин­ской АХ (ГДР, 1950; ви­це-пре­зи­дент в 1974-1983 годах), почетный член АХ СССР (1967). Учил­ся в Эс­се­не (1921-1925 годы) и Выс­шей шко­ле изо­бра­зительного и при­клад­но­го искусства в Бер­ли­не (1928-1934 годы) у В. Гер­сте­ля. Член КП Гер­ма­нии с 1929 года. По­се­тил Па­риж (1934), Рим и Лон­дон (1937-1938 годы), где по­зна­ко­мил­ся с Б. Брех­том, Е. Вай­гель, Х. Эйс­ле­ром. Уча­ст­во­вал во 2-й ми­ро­вой вой­не (в со­ста­ве германских войск в Гре­ции, 1940-1944 годы). Во вре­мя бом­бар­ди­ро­вок Бер­ли­на в мас­тер­ской Кремера по­гиб­ло свыше 50 его про­из­ве­де­ний. В 1946-1950 годах ру­ко­во­дил скульп­тур­ным от­де­ле­ни­ем (профессор) Ака­де­мии при­клад­но­го искусства в Ве­не; с 1950 года жил в Бер­ли­не.

В Ав­ст­рии бы­ли со­зда­ны пер­вые ме­мо­ри­аль­ные ра­бо­ты Кремера, по­свя­щён­ные жерт­вам на­циз­ма (па­мят­ник на Центральном клад­би­ще в Ве­не, 1947). Ме­мо­риа­лы Кремера бы­ли ус­та­нов­ле­ны в бывших конц­ла­ге­рях - Эбен­зе (1949), Ма­ут­хау­зе­не (1949 и 1961-1965 годы), Бу­хен­валь­де (1952-1958 годы), Ра­вен­с­брю­ке (1959-1960 годы). Скульп­тор ра­бо­тал пре­имущественно в брон­зе; соз­да­вал стан­ко­вые скульп­ту­ры на те­му «Рас­пя­тие» (с 1970-х годов), порт­ре­ты [ав­то­порт­рет («Уми­раю­щий сол­дат», 1935), Б. Брех­та (1956-1957 годы, по сня­той Кремером по­смерт­ной мас­ке пи­са­те­ля; КГ, Дрез­ден; Му­зей бер­лин­ской АХ), И. Р. Бехе­ра (1963-1964 годы, там же) и др.]. Ав­тор па­мят­ни­ков Г. Га­ли­лею для Кем­ни­ца (1970), Брех­ту для те­ат­ра «Бер­ли­нер ан­самбль» в Бер­ли­не (1988-1990 годы), «Под­ни­маю­щий­ся» для пар­ка пе­ред од­ним из зда­ний ООН в Нью-Йор­ке (ус­та­нов­лен в 1975 году). Кремер ис­пы­тал влия­ния О. Ро­де­на, А. Май­о­ля, экс­прес­сио­ни­ст­ской пла­сти­ки Э. Бар­ла­ха и К. Коль­виц, од­на­ко со­че­тал их с реа­ли­стическими тра­ди­ция­ми, тя­го­тея в сво­ём ис­кус­ст­ве к чёт­ким, энер­гич­но вы­ле­п­лен­ным фор­мам, пол­ным внутреннего на­пря­же­ния. Ра­бо­тал так­же в об­лас­ти ли­то­гра­фии (по мо­ти­вам по­эзии Брех­та, 1955; цик­лы «Бу­хен­вальд», 1955-1957 годы; «Вен­гер­ские ви­де­ния», 1956).