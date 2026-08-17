КРЕДЕНЦА

Креденца (ит. Credenza) — один из органов городского самоуправления в средневековой Северной и Средней Италии.

До XII в. в городах существовал сенат или совет старейшин, куда входили лица, помогавшие в управлении консулам и обсуждавшие в узком кругу важнейшие вопросы общественной жизни города. Название «К.» восходит к раннесредневековой практике городского управления, когда из членов городских собраний сформировался круг узкоквалифицированных людей, которым доверяли (qui creditur) помогать графу, епископу или иным городским магистратам. В XII в. credendarii должны были приносить консулам клятву верности, что вопросы, которые те пригласили их обсудить, или поручения, которые им следовало исполнить, не получат огласки. В конце XII в. в крупных ломбардских городах младшие цехи избрали К. из своих рядов, поскольку прежний совет, как им казалось, отстаивал интересы городского патрициата и старших цехов. Число членов К. варьировалось в разных городах от 50 человек до 800 (в Милане). В зависимости от обсуждаемого вопроса, консулы (в более поздний период — подеста ) приглашали в палату заседаний совета сотню членов К., наиболее посвященных, или большее число людей, составляющих К. Таким образом, эти «доверенные лица» были частью «большого совета», в то время как не все члены «большого совета» входили в «малый совет». К. выбирала консулов города и других магистратов, обсуждала вопросы, связанные с имуществом коммуны и др.

Институт К. — важное отражение формирования республиканского строя североитальянских городов. Показательно, что Фридрих I Барбаросса в 1177 настоял, чтобы и консулы, и К. городов Ломбардской лиги поклялись соблюдать перемирие с императором.

С конца XII в. К. называлась consilium communis — советом общины, выражавшим мнение простых горожан. Однако городские низы — ремесленники и мелкие торговцы — не были представлены в таком совете, и в результате их борьбы за свои права были образованы К. Св. Амвросия в Милане, К. Сан-Сиро в Павии; подобные советы образовались в Модене, Болонье, тосканских городах и пр. У таких К. были свои собственные консулы, которые получили возможность участвовать в управлении городом вместе с подеста и консулами по вопросам права и торговым делам. Этот «третий голос», добавившийся к совету старейшин и К., выражавший интересы среднего слоя горожан, мог приводить к дисбалансу в городском управлении и внутригородским конфликтам.

Лит.: Ghiron I. La Credenza di S. Ambrogio. Milano, 1878; Luzzati M. Firenze e la Toscana nel Medioevo. Seicento anni per la costruzione di uno Stato. Torino, 1986; Manaresi C. Gli atti del comune di Milano fino all’anno 1216. Milano, 1920.