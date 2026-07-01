КРАЙСТЧЕРЧ
КРАЙСТЧЕРЧ - город в Новой Зеландии, административный центр региона Кентербери.
Население 373,2 тысяч человек (2009), второй по числу жителей город Новой Зеландии. Расположен на восточном побережье острова Южный (порт - в городе-спутнике Крайстчерча - Литлтоне), на реке Эйвон. Железнодорожная станция. Международный аэропорт.
Возник на месте поселения маори (существовало с XIII века): первые европейские поселенцы прибыли в 1815 году. С 1840-х годов центр британского китобойного промысла в Новой Зеландии. В 1856 году королевской хартией Крайстчерчу дарован статус города; административный центр провинции Кентербери (с 1876 года - регион). В 1947 году пострадал от пожара. Сохранились неоготические здания администрации региона (1858-1865 годы), Англиканский (1864-1910 годы) и католический (1901-1905 годы) кафедральные соборы.
Среди научных учреждений - Новозеландский институт лесоводства (1926); научного общества: экологическое (1951), наук о Земле (1952), паразитологии (1972). Университет Кентербери (1873, с 1974 года - в районе Айлам), Университет Линкольна (1878; название и статус менялись, с 1990 года автономный университет), Политехнический институт технологии (основан в 1906 году как технический колледж, современное название с конца 1990-х годов), Школа медицины и наук о здоровье Университета Отаго (город Данидин). Городская библиотека (1859, 12 филиалов). Международный Антарктический центр (1990). Музеи: Кентербери (1867; здание - 1882), ВВС (1987). Художественная галерея (в 2003 году преобразована из основанной в 1932 году художественной галереи Роберта Макдугалла). Центр современного искусства (1880). Центр искусств (1974; в бывших неоготических зданиях Университета Кентербери, 1877-1910 годы). Театр «Корт-тиэтр» (1971). Ботанический сад.
Туризм (главным образом культурно-познавательный). Большая часть работающих занята в сфере услуг (в т. ч. торговля около 20%, деловые услуги около 16%, здравоохранение и социальные услуги свыше 11%, образование около 7%, обслуживание туристов и др.), в обрабатывающей промышленности - около 15%. Предприятия электронной промышленности. Развита переработка местного сельскохозяйственного сырья (главным образом мяса, молока, шерсти).