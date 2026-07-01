КРАЙСТЧЕРЧ

КРАЙСТЧЕРЧ - город в Новой Зеландии, административный центр региона Кентербери.

Население 373,2 тысяч человек (2009), вто­рой по чис­лу жи­те­лей го­род Но­вой Зе­лан­дии. Рас­по­ло­жен на восточном по­бе­ре­жье острова Юж­ный (порт - в го­ро­де-спут­ни­ке Крайстчерча - Лит­лто­не), на реке Эй­вон. Железнодорожная стан­ция . Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Воз­ник на мес­те по­се­ле­ния мао­ри (су­ще­ст­во­ва­ло с XIII века): пер­вые ев­ропейские по­се­лен­цы при­бы­ли в 1815 году. С 1840-х годов центр британского ки­то­бой­но­го про­мыс­ла в Но­вой Зе­лан­дии. В 1856 году ко­ро­лев­ской хар­ти­ей Крайстчерчу да­ро­ван ста­тус го­ро­да; административный центр провинции Кен­тер­бе­ри (с 1876 года - ре­ги­он). В 1947 году по­стра­дал от по­жа­ра. Со­хра­ни­лись нео­го­тические зда­ния ад­ми­ни­ст­ра­ции ре­гио­на (1858-1865 годы), Анг­ли­кан­ский (1864-1910 годы) и ка­то­лический (1901-1905 годы) ка­фед­раль­ные со­бо­ры.

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Но­во­зе­ланд­ский институт ле­со­во­дства (1926); на­учного общества: эко­ло­ги­че­ское (1951), на­ук о Зем­ле (1952), па­ра­зи­то­ло­гии (1972). Университет Кен­тер­бе­ри (1873, с 1974 года - в районе Айлам), Университет Лин­коль­на (1878; название и ста­тус ме­ня­лись, с 1990 года ав­то­ном­ный университет), По­ли­тех­нический институт тех­но­ло­гии (ос­но­ван в 1906 году как тех­нический кол­ледж, современное название с конца 1990-х годов), Шко­ла ме­ди­ци­ны и на­ук о здо­ро­вье Университета Ота­го (город Да­ни­дин). Городская библиотека (1859, 12 фи­лиа­лов). Ме­ж­ду­народный Ан­тарк­тический центр (1990). Му­зеи: Кен­тер­бе­ри (1867; зда­ние - 1882), ВВС (1987). Ху­дожественная га­ле­рея (в 2003 году пре­об­ра­зо­ва­на из ос­но­ван­ной в 1932 году ху­дожественной га­ле­реи Ро­бер­та Мак­ду­гал­ла). Центр современного искусства (1880). Центр ис­кусств (1974; в бывших нео­го­тических зда­ни­ях Университета Кен­тер­бе­ри, 1877-1910 годы). Те­атр «Корт-ти­этр» (1971). Бо­та­нический сад.

Ту­ризм (главным образом куль­тур­но-по­зна­ватель­ный). Большая часть ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре ус­луг (в т. ч. тор­гов­ля около 20%, де­ло­вые ус­луги около 16%, здра­во­охра­не­ние и со­ци­аль­ные ус­лу­ги свыше 11%, об­ра­зо­ва­ние около 7%, об­слу­жи­ва­ние ту­ри­стов и др.), в об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности - около 15%. Пред­при­ятия элек­трон­ной промышленности. Раз­ви­та пе­ре­ра­бот­ка ме­ст­но­го сельскохозяйственного сы­рья (главным образом мя­са, мо­ло­ка, шер­сти).

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