КРАВЧЕНКО МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ
КРАВЧЕНКО МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ - украинский кобзарь.
Ослепнув, Кравченко с 17 лет обучался традиционному профессиональному кобзарскому искусству (пение в собственном сопровождении на кобзе, или бандуре) у С. Яшного, затем у Ф. Холодного. Его обширный репертуар включал думы, псальмы, невольничьи плачи и разные песни - исторические, сатирические и др. Первые записи дум от Кравченко были сделаны украинским этнографом А.Г. Сластионом в 1902 году. В двух думах, сочинённых Кравченко, отразились события крестьянских выступлений 1905 года в Сорочинцах; текст одной из них («Чорна неділя в Сорочинцях») записан В.Г. Короленко. Значительное количество дум и песен Кравченко записал Ф.М. Колесса (опубликованы в сборнике «Мелодiї українських народних дум», 1969).
Кравченко выступал в Санкт-Петербурге и Харькове (1902), Киеве (в т. ч. в 1911 году участвовал в концерте, посвящённом памяти Т.Г. Шевченко), Екатеринославе, Ялте, Одессе, Москве и др. Его ученики - кобзари Ф. Кушнерик, П. Гузь.