КРАВЧЕНКО МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ

КРАВЧЕНКО МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ - украинский кобзарь.

Ос­леп­нув, Кравченко с 17 лет обу­чал­ся тра­диционному профессиональному коб­зар­ско­му искусству (пе­ние в собственном со­про­во­ж­де­нии на коб­зе, или бан­ду­ре) у С. Яш­но­го, за­тем у Ф. Хо­лод­но­го. Его об­шир­ный ре­пер­ту­ар вклю­чал ду­мы, псаль­мы, не­воль­ни­чьи пла­чи и раз­ные пес­ни - ис­то­ри­че­ские, са­ти­ри­че­ские и др. Пер­вые за­пи­си дум от Кравченко бы­ли сде­ла­ны украинским эт­но­гра­фом А.Г. Сла­стио­ном в 1902 году. В двух ду­мах, со­чи­нён­ных Кравченко, от­ра­зи­лись со­бы­тия кре­сть­ян­ских вы­сту­п­ле­ний 1905 года в Со­ро­чин­цах; текст од­ной из них («Чор­на неділя в Со­ро­чин­цях») за­пи­сан В.Г. Ко­ро­лен­ко. Зна­чительное ко­ли­че­ст­во дум и пе­сен Кравченко за­писал Ф.М. Ко­лес­са (опубликованы в сборнике «Ме­лодiї українських на­род­них дум», 1969).

Кравченко вы­сту­пал в Санкт-Пе­тер­бур­ге и Харь­ко­ве (1902), Кие­ве (в т. ч. в 1911 году уча­ст­вовал в кон­цер­те, по­свя­щён­ном па­мя­ти Т.Г. Шев­чен­ко), Ека­те­ри­но­сла­ве, Ял­те, Одес­се, Мо­ск­ве и др. Его уче­ни­ки - коб­за­ри Ф. Куш­не­рик, П. Гузь.