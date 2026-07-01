КРАУС КАРЛ
КРАУС КАРЛ - австрийский писатель-сатирик, критик, публицист.
Родился в семье состоятельного еврейского предпринимателя. Изучал право и философию в Венском университете (1892-1896 годы). В то же время пробовал себя на сцене как актёр и чтец-декламатор. С 1892 года публиковался в австрийских и немецких журналах и газетах. Признание пришло к Краусу после публикации сатирического эссе «Литература на снос» («Die demolierte Literatur», 1896-1897 годы), высмеивающего ведущих писателей венского литературного «модерна». В 1899 году основал журнал «Факел» («Die Fackel»; до 1936 года вышло 922 номера, причём с 1911 года Краус стал единственным автором всех публикаций).
В книге сатирических эссе «Нравственность и преступность» («Sittlichkeit und Kriminalität», 1908) Краус атакует буржуазную прессу и социальные верхи за безнравственность, лживость, выхолощенность языка. С 1910 года Краус регулярно устраивал публичные выступления с чтением своих произведений. В 1911 году перешёл из иудаизма в католичество (в 1923 году порвал с церковью). Пронизанная антивоенным пафосом монументальная драма Крауса «Последние дни человечества» («Die letzten Tage der Menschheit», 1922) рисует гибельное состояние общества предвоенной Австрии. Сборник афоризмов «Речи и противоречия» («Sprüche und Widersprüche», 1909) и серию поэтических сборников «Слова в стихах» («Worte in Versen», 1916-1930 годы) отличают высокое стилистическое мастерство, блестящая игра со словом. Написанная в 1933-1934 годах книга эссе «Третья Вальпургиева ночь» («Die dritte Walpurgisnacht», опубликована в 1952 году) направлена против фашизма и его преступлений.
Сочинения:
Schriften. Fr./M., 1986-1994. Bd 1-20.