КРАУС КАРЛ

КРАУС КАРЛ - австрийский писатель -сатирик, критик, публицист.

Ро­дил­ся в се­мье со­стоя­тель­но­го еврейского пред­при­ни­ма­те­ля . Изу­чал пра­во и фи­ло­со­фию в Вен­ском университете (1892-1896 годы). В то же вре­мя про­бо­вал се­бя на сце­не как ак­тёр и чтец-дек­ла­ма­тор. С 1892 года пуб­ли­ко­вал­ся в австрийских и немецких жур­на­лах и га­зе­тах. При­зна­ние при­шло к Краусу по­сле пуб­ли­ка­ции са­ти­рического эс­се «Ли­те­ра­ту­ра на снос» («Die demolierte Literatur», 1896-1897 годы), вы­смеи­ваю­ще­го ве­ду­щих пи­са­те­лей вен­ско­го литературного «мо­дер­на». В 1899 году ос­но­вал журнал «Фа­кел» («Die Fa­ckel»; до 1936 года вы­шло 922 но­ме­ра, при­чём с 1911 года Краус стал един­ст­вен­ным ав­то­ром всех пуб­ли­ка­ций).

В книге са­ти­рических эс­се «Нрав­ст­вен­ность и пре­ступ­ность» («Sittlich­keit und Krimi­nalität», 1908) Краус ата­ку­ет бур­жу­аз­ную прес­су и со­ци­аль­ные вер­хи за без­нрав­ст­вен­ность, лжи­вость, вы­хо­ло­щен­ность язы­ка. С 1910 года Краус ре­гу­ляр­но уст­раи­вал пуб­лич­ные вы­сту­п­ле­ния с чте­ни­ем сво­их про­из­ве­де­ний. В 1911 году пе­ре­шёл из иу­да­из­ма в ка­то­ли­че­ст­во (в 1923 году по­рвал с цер­ко­вью). Про­ни­зан­ная ан­ти­во­ен­ным па­фо­сом мо­ну­мен­таль­ная дра­ма Крауса «По­след­ние дни че­ло­ве­че­ст­ва» («Die letz­ten Tage der Menschheit», 1922) ри­су­ет ги­бель­ное со­стоя­ние об­ще­ст­ва пред­во­ен­ной Ав­ст­рии. Сборник афо­риз­мов «Ре­чи и про­ти­во­ре­чия» («Sprüche und Wider­sprüche», 1909) и се­рию по­этических сборников «Сло­ва в сти­хах» («Worte in Ver­sen», 1916-1930 годы) от­ли­ча­ют вы­со­кое сти­ли­стическое мас­тер­ст­во, бле­стя­щая иг­ра со сло­вом. На­пи­сан­ная в 1933-1934 годах книга эс­се «Тре­тья Валь­пур­гие­ва ночь» («Die dritte Wa­l­pur­gisnacht», опубликована в 1952 году) на­прав­ле­на про­тив фа­шиз­ма и его пре­сту­п­ле­ний.

Сочинения:

Schriften. Fr./M., 1986-1994. Bd 1-20.