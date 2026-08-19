КРАТЕР
КРАТЕР - древне-греческий большой сосуд для смешивания вина с водой.
Широко распространён в IX-II веках до н. э. Изготавливался из глины, реже - из металла. Для всех Кратеров характерны ёмкое тулово с широким устьем и 2 симметрично расположенные ручки. Форма Кратеров IX-VII веков напоминает округлый котёл на конусовидной или расширяющейся книзу ножке; выгнутые кверху горизонтальные ручки находились около устья или по бокам сосуда. В VII-VI веках сложилось несколько типов Кратеров, отличающихся формой корпуса, конструкцией и местом крепления ручек. Наиболее распространены колоколовидные Кратеры с низкорасположенными дугообразными ручками и Кратеры с яйцевидным туловом, устьем в виде широкого раструба, ручками, упирающимися в отходящие от венчика горизонтальные плечики. Последним близки Кратеры, ручки которых дополнены роскошными волютами, высоко поднимающимися над краем сосуда. Снаружи Кратеры покрывались росписью в геометрическом стиле и в «ковровом» стиле (IX-VII века), чернофигурной (конец VII - начало V веков) и краснофигурной (конец VI - IV века) росписью, украшались рельефными полихромными фигурами (с IV века). Росписи на Кратерах (мифологические сцены, героический эпос, бытовые сюжеты) представляют высокие образцы античной вазописи и ценный исторический источник.
На пиру Кратер был общей чашей. Вино из него разливалось киафом в килики и канфары.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.