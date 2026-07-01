«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»

«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» - фирма по производству фортепиано .

Крупнейшая в России. Основана в 1841 году Я.Д. Беккером в Санкт-Петербурге. С 1871 года принадлежала М.А. Битепажу (до 1889 года совместно с П.Л. Петерсеном), с 1903 года - К.К. Шрёдеру. Инструменты, изготовленные до революции (до 1800 фортепиано в год), отличались высочайшим качеством. В 1918 году национализирована. В 1924 году возобновила работу под названием 2-й фортепианной фабрики. В 1928-1991 годах фирма называлась « Красный Октябрь », объединяла многие предприятия по производству инструментов (изготавливалось до 1,5 тысяч роялей и 12 тысяч пианино в год). В 2004 году производство остановлено.

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