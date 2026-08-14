«КРАСНЫЙ АРХИВ»

«КРАСНЫЙ АРХИВ» - научный исторический журнал, орган Центрального архива РСФСР, затем Главного архивного управления НКВД СССР .

Вы­хо­дил в Москве, 6 раз в год (в 1922-1924 годах не­ре­гу­ляр­но); все­го вы­шло 106 то­мов. Пер­во­на­чаль­но ста­вил за­да­чу пуб­ли­ко­вать в пер­вую оче­редь до­ку­мен­ты, «ра­зо­бла­чаю­щие тай­ны им­пе­риа­листи­че­ской по­ли­ти­ки и ди­пло­ма­тии». «Красный архив» ввёл в на­учный обо­рот ма­те­риа­лы по об­щественно-по­ли­тической ис­то­рии Рос­сии XIX века из цен­траль­ных (Центральный государственный архив Октябрьской ре­волюции СССР, Центральный государственный исторический ар­хив в Москве, Центральный государственный исторический ар­хив в Ленинграде), рес­пуб­ли­кан­ских, об­ла­ст­ных и ча­ст­ных ар­хи­вов. Опуб­ли­ко­вал до­ку­мен­ты Третье­го от­де­ле­ния, Де­пар­та­мен­та по­ли­ции, днев­ни­ки круп­ных государственных дея­те­лей, Ни­ко­лая II , его пе­ре­пис­ку с род­ст­вен­ни­ка­ми и др. С начала 1930-х годов в жур­на­ле вы­рос­ло чис­ло пуб­ли­ка­ций по ис­то­рии ВКП(б), Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года, Гражданской вой­ны 1917-1922 годов, со­циа­ли­с­тического строи­тель­ст­ва. В свя­зи с вы­хо­дом по­ста­нов­ле­ния СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 16.5.1934 года «О пре­по­да­ва­нии гра­ж­дан­ской ис­то­рии в шко­ле», вос­ста­нов­ле­ни­ем ис­то­рических фа­куль­те­тов в уни­вер­си­те­тах, под­го­тов­кой учеб­ни­ков по ис­то­рии «Красный архив» всё ча­ще стал пуб­ли­ко­вать до­ку­мен­ты по ис­то­рии Русского государства XV-XVII веков. В то же вре­мя пре­ди­сло­вия к пуб­ли­ка­ци­ям ста­но­ви­лись всё бо­лее крат­ки­ми, сни­зил­ся их ис­точ­ни­ко­вед­ческий уро­вень, осо­бен­но по­сле вы­хо­да в 1938 году Крат­ко­го кур­са ис­то­рии ВКП(б), оцен­ки и вы­во­ды ко­то­ро­го ци­ти­ро­ва­лись ав­то­ра­ми пре­ди­сло­вий и час­то про­ти­во­ре­чи­ли со­дер­жа­нию до­ку­мен­та.

Зна­чительный вклад в соз­да­ние и ра­бо­ту жур­на­ла внёс М.Н. По­кров­ский; в жур­на­ле со­труд­ни­ча­ли пар­тий­ные дея­те­ли и ис­то­ри­ки: Ф.Я. Кон, Н.К. Круп­ская, П.Н. Ле­пе­шин­ский, В.И. Нев­ский, М.И. Уль­я­но­ва, В.В. Адо­рат­ский, Н.Ф. Бель­чи­ков, Б.П. Козь­мин, Н.Л. Ме­ще­ря­ков, В.И. Пи­че­та, Ф.А. Рот­штейн, Б.Е. Сы­ро­еч­ков­ский, Е.В. Тар­ле и др., а так­же мо­ло­дые ис­то­ри­ки из Ист­пар­та, Ин­сти­ту­та крас­ной про­фес­су­ры, Института ис­то­рии Российской ас­со­циа­ции на­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ских институтов об­щественных на­ук (РАНИОН): С.Н. Валк, С.М. Дуб­ров­ский, И.И. Минц, М.В. Неч­ки­на, А.М. Пан­кра­то­ва и др.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)