«КРАСНЫХ БРОВЕЙ» ВОССТАНИЕ (КРАСНОБРОВЫХ ВОССТАНИЕ)

«Крaсных бровей» восстaние (Краснобровых восстание) — название одного из крупных мятежей на территории Китая в 17—27, которые привели к падению империи Синь («Новая», 9—23) и восстановлению империи Хань (Восточной или Поздней Хань, 25—221).

Недовольство населения, вылившееся в масштабные восстания в разных частях Поднебесной и кризис центральной власти, было вызвано несколькими причинами. Ван Ман , свергнувший императора из рода Лю, правившего Хань , попытался не только провозгласить «новую» империю, но и провести быструю и кардинальную перестройку в области управления и экономики (неудавшаяся попытка запретить куплю-продажу земли, введение монополий и государственного контроля над рынками и ценами и т. д.). Непонятные обществу интенсивно проводимые изменения вели к недовольству императором. Ситуацию усугубили природные бедствия — смещение русла Хуанхэ в 11, вызвавшее сильнейшее наводнение и повлекшее за собой неурожаи, рост цен на зерно, снижение налоговых поступлений в казну (при необходимости сдерживать угрозу со стороны кочевников- сюнну на границах) и массовый голод. Это также подрывало авторитет власти, заставив усомниться в том, не потерял ли Ван Ман «Небесный мандат» и, соответственно, является ли его правление законным. Император пытался продолжить преобразования, но система управления на местах не могла справиться с нараставшим кризисом.

Уже в 11 произошло крупное восстание на севере Китая, перекинувшееся затем на восток, на территорию современной провинции Шаньдун. Мятежи организовывали представители знати, а затем и начальники областей, призванные их подавлять. В 17 вспыхнуло и быстро набрало силу вызванное голодом восстание на территории современной провинции Хубэй. В 18 образовались первые крупные отряды «Красных бровей» (восставшие в качестве опознавательного знака красили брови) во главе с Фань Чуном, которые убивали правительственных чиновников и конфисковывали продовольствие у богатых землевладельцев. К 21—22, несмотря на меры, принимавшиеся властями для стабилизации положения, в том числе попытки организовать снабжение едой голодавших, в стране фактически шла война нескольких крупных объединений мятежников против императорских сил. Правительственные армии, посылавшиеся против восставших, неоднократно терпели от них поражения. Отряды повстанцев возглавляли крестьяне, крупные землевладельцы, представители знати, включая членов свергнутого Ван Маном императорского рода Лю. Например, в 23 Лю Сюань провозгласил себя новым императором под именем Гэн-ши-ди, объявив о восстановлении империи Хань. В 22—29 императорами объявляли себя и 5 других представителей рода Лю. За Лю Сюанем стояло крупное объединение восставших, и первоначально он получил поддержку ряда своих родственников. Его войска в 23 нанесли сокрушительное поражение армии Ван Мана в битве при Куньяне (в современной провинции Хэнань), а затем двинулись на запад и захватили столицу — Чанъань. Сам Ван Ман погиб.

Тем не менее, силы Лю Сюаня, создавшего свое правительство и органы управления, контролировали лишь небольшую часть страны. В 25 началась борьба между членами рода Лю, опиравшимися на различные региональные формирования. В то же время к столице продвигались и войска «Красных бровей», провозгласившие «своим» императором подростка Лю Пэньцзы. Несмотря на то, что в самих рядах «Красных бровей» также не было единства, в 25 они заняли Чанъань, а Лю Сюань был убит. В ходе последовавшей борьбы между многочисленными вооруженными группировками восставших наиболее успешным оказался Лю Сю, когда-то сражавшийся вместе с Лю Сюанем, а затем порвавший с ним. Обосновавшись в восточной части бассейна Хуанхэ он провозгласил себя императором Гуан-у-ди и сделал столицей Лоян (главная столица была перенесена на восток от прежней, Чанъани, поэтому восстановленная империя стала известна как Восточная Хань). Лю Сю удалось перекрыть снабжение продовольствием отрядам «Красных бровей», контролировавшим Чанъань, и заставить их оставить город, после чего новый император нанес решительный удар по силам восставших. Окончательно их сопротивление было сломлено к 27. Позже Гуан-у-ди также подавил мятежи других претендентов на престол на северо-западных окраинах империи.

Лит.: История Китая с древнейших времен до начала XXI века / Гл. ред. С. Л. Тихвинский Т. II. Эпоха Чжаньго, Цинь и Хань (V в. до н. э. — III в. н. э.) / Отв. ред. Л. С. Переломов. М., 2016. С. 250—252; Уваров П. Ю., Рябинин А. Л.Китай в средневековоммире. СПб., 2017. С. 34—35.