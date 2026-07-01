«КРАСНЫЕ КХМЕРЫ»

«КРАСНЫЕ КХМЕРЫ» - распространённое неофициальное название экстремистского националистического политического движения маоистской ориентации в Камбодже.

Офор­ми­лось в начале 1960-х годов под руководством пред­ста­ви­те­лей ле­во­го кры­ла кам­бод­жий­ских ком­му­ни­стов (Пол Пот, Кхи­еу Сам­фан, Иенг Са­ри и др.). Название «Красные Кхмеры» по­лу­чи­ло рас­про­стра­не­ние во 2-й половине 1960-х годов бла­го­да­ря западным СМИ. В 1968 году «Красные Кхмеры» раз­вер­ну­ли воо­руженную борь­бу про­тив пра­ви­тель­ст­ва Но­ро­до­ма Сиа­ну­ка, в 1970 году в со­ста­ве Национального еди­но­го фрон­та Кам­бод­жи - про­тив про­аме­ри­кан­ско­го ре­жи­ма Лон Но­ла. В 1975 году за­хва­ти­ли власть. Про­воз­гла­си­ли курс на строи­тель­ст­во осо­бой мо­де­ли со­циа­лиз­ма, пред­по­ла­гаю­щей бес­то­вар­ную эко­но­ми­ку и бес­клас­со­вое аг­рар­ное об­ще­ст­во. Бы­ли уп­разд­не­ны день­ги, лич­ная соб­ст­вен­ность, тра­диционные се­мей­но-брач­ные от­но­ше­ния, все фор­мы ре­лигиозного куль­та. Жи­те­лей го­ро­дов на­силь­но пе­ре­се­ля­ли в сель­скую ме­ст­ность, где соз­да­ва­лись т. н. народные ком­му­ны и тру­до­вые ар­мии. Пра­ви­тель­ст­во «Красных Кхмеров» про­во­ди­ло мас­со­вые ре­прес­сии: бы­ло унич­то­же­но около 1,5 миллиона человек (главным образом городское на­се­ле­ние, ин­тел­ли­ген­ция, пред­ста­ви­те­ли буд­дий­ско­го ду­хо­вен­ст­ва, а так­же не­кхме­ры: ки­тай­цы, ча­мы, тай­цы, вьет­нам­цы и др.). Ре­жим «Красных Кхмеров» под­дер­жи­вал ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с ог­ра­ни­чен­ным кру­гом стран, главным образом с КНР и КНДР.

В дек.абре 1978 года «Красные Кхмеры» бы­ли сверг­ну­ты оп­по­зи­ци­он­ным Еди­ным фрон­том национального спа­се­ния Кам­пу­чии с по­мо­щью вьетнамских войск, в январе 1979 года власть пе­ре­шла к Народно-ре­во­люционному со­ве­ту Кам­пу­чии (НРСК). За­клю­чив со­юз со сто­рон­ни­ка­ми Но­ро­до­ма Сиа­ну­ка и другими оп­по­зи­ционными си­ла­ми, «Красные Кхмеры» на­ча­ли воо­руженную борь­бу с НРСК. Од­но­вре­мен­но они объ­я­ви­ли об от­ка­зе от со­циа­ли­стической идео­ло­гии, про­воз­гла­сив при­вер­жен­ность де­мо­кра­тии и ры­ноч­ной эко­но­ми­ке. По­сле окон­ча­ния гражданской вой­ны и про­ве­де­ния все­об­щих вы­бо­ров в 1993 году «Красные Кхмеры» бы­ли от­стра­не­ны от уча­стия в по­ли­тической жиз­ни и про­дол­жи­ли воо­руженную борь­бу про­тив пра­ви­тель­ст­ва Кам­бод­жи. Во­енные по­ра­же­ния, внутренние раз­но­гла­сия, смерть боль­шин­ст­ва ли­де­ров при­ве­ли в начале XXI века к фак­тическому рас­па­ду дви­же­ния «Красных Кхмеров».

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