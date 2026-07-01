«КРАСНЫЕ КХМЕРЫ»
«КРАСНЫЕ КХМЕРЫ» - распространённое неофициальное название экстремистского националистического политического движения маоистской ориентации в Камбодже.
Оформилось в начале 1960-х годов под руководством представителей левого крыла камбоджийских коммунистов (Пол Пот, Кхиеу Самфан, Иенг Сари и др.). Название «Красные Кхмеры» получило распространение во 2-й половине 1960-х годов благодаря западным СМИ. В 1968 году «Красные Кхмеры» развернули вооруженную борьбу против правительства Нородома Сианука, в 1970 году в составе Национального единого фронта Камбоджи - против проамериканского режима Лон Нола. В 1975 году захватили власть. Провозгласили курс на строительство особой модели социализма, предполагающей бестоварную экономику и бесклассовое аграрное общество. Были упразднены деньги, личная собственность, традиционные семейно-брачные отношения, все формы религиозного культа. Жителей городов насильно переселяли в сельскую местность, где создавались т. н. народные коммуны и трудовые армии. Правительство «Красных Кхмеров» проводило массовые репрессии: было уничтожено около 1,5 миллиона человек (главным образом городское население, интеллигенция, представители буддийского духовенства, а также некхмеры: китайцы, чамы, тайцы, вьетнамцы и др.). Режим «Красных Кхмеров» поддерживал дипломатические отношения с ограниченным кругом стран, главным образом с КНР и КНДР.
В дек.абре 1978 года «Красные Кхмеры» были свергнуты оппозиционным Единым фронтом национального спасения Кампучии с помощью вьетнамских войск, в январе 1979 года власть перешла к Народно-революционному совету Кампучии (НРСК). Заключив союз со сторонниками Нородома Сианука и другими оппозиционными силами, «Красные Кхмеры» начали вооруженную борьбу с НРСК. Одновременно они объявили об отказе от социалистической идеологии, провозгласив приверженность демократии и рыночной экономике. После окончания гражданской войны и проведения всеобщих выборов в 1993 году «Красные Кхмеры» были отстранены от участия в политической жизни и продолжили вооруженную борьбу против правительства Камбоджи. Военные поражения, внутренние разногласия, смерть большинства лидеров привели в начале XXI века к фактическому распаду движения «Красных Кхмеров».