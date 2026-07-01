КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ - субъект Российской Федерации.
Расположен в Азиатской части России, значительная часть территории Красноярского края находится в пределах Крайнего Севера. На севере омывается водами Карского моря и моря Лаптевых Северного Ледовитого океана. Включает архипелаги Северная Земля, Норденшельда, острова Арктического Института, Сергея Кирова, Комсомольской Правды, Сибирякова и ряд других более мелких островов. Входит в Сибирский федеральный округ. Образован 1.1.2007 года в результате объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономных округов (ныне административно-территориальные единицы с особым статусом - Таймырский Долгано-Ненецкий и Эвенкийский районы). Площадь 2366,8 тыс. км2 (13,8% площади РФ; 2-й по размеру территории субъект РФ после Якутии), в т. ч. Таймырский Долгано-Ненецкий район 879,9 тыс. км2, Эвенкийский район 763,2 тыс. км2. Население 2893,8 тыс. чел. (2008; в т. ч. Таймырский Долгано-Ненецкий район 37,8 тыс. чел., Эвенкийский район 16,7 тыс. чел.). Административный центр - город Красноярск. Административно-территориальное деление: 48 районов, 23 города, 41 посёлок городского типа.
Органы государственной власти.
Система органов государственной власти края определяется Конституцией РФ и Уставом Красноярского края (2008). Государственная власть в крае осуществляется Законодательным собранием, правительством, губернатором и иными органами, образуемыми в соответствии с Уставом края. Законодательное собрание - высший и единственный орган законодательной власти. Состоит из 52 депутатов, избираемых на 5 лет (22 избираются по одномандатным избирательным округам, за исключением территорий административно-территориальных единиц с особым статусом; 2 - по двухмандатному избирательному округу, который образуется на территории Таймырского Долгано-Ненецкого района; 2 - по двухмандатному избирательному округу, который образуется на территории Эвенкийского района; 26 - по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за краевые списки кандидатов в депутаты, выдвинутые политическими партиями). Губернатор края - высшее должностное лицо, возглавляющее исполнительную власть края. Гражданин РФ наделяется полномочиями губернатора Законодательным собранием края по представлению Президента РФ.
Природа.
Красноярский край расположен главным образом в пределах Средней Сибири и в горах Южной Сибири. Значительная протяжённость территории с севера на юг (свыше 3000 км) и с запада на восток (до 1250 км в северной части) определяет сложность и большое разнообразие ландшафтной структуры, высокий природно-ресурсный потенциал. Свыше 1/3 территории лежит за Северным полярным кругом. В пределах края находится самая северная точка Евразии - мыс Челюскин (77°43′ c. ш.) на полуострове Таймыр, а также географический центр России (66°25′ c. ш., 94°15′ в. д.; северо-запад Среднесибирского плоскогорья, окрестности озера Виви).
Рельеф. Береговая линия Карского моря и моря Лаптевых сильно изрезана: выделяются крупнейшие заливы Енисейский и Хатангский, а также более мелкие Пясинский, Таймырский, Толля и др. На крайнем севере материковой части Красноярского края, на полуострове Таймыр, расположены горы Бырранга, состоящие из системы параллельных невысоких (500-600 м) гряд (Геологическая, Топографическая, Главная и др.), переходящих на северо-востоке в низкогорный массив (высота до 1125 м) с альпинотипным рельефом и современными ледниками. К югу горы Бырранга обрываются к обширной заозёренной и заболоченной Северо-Сибирской низменности.
Долина реки Енисей, пересекающая большую часть территории Красноярского края, является естественным рубежом между меньшей, западной равнинной частью, входящей в состав Западно-Сибирской равнины (Нижнеенисейская возвышенность, Туруханская низменность, Верхнетазовская возвышенность, Енисейская и Чулымская равнины), и бoльшей, восточной частью - Среднесибирским плоскогорьем. Сложная орографическая структура Среднесибирского плоскогорья представлена разновысотными плато: Вилюйским, Сывермой (800-1000 м), более низкими - Тунгусским, Заангарским (600-700 м), а также Центральнотунгусским и Приангарским (высота 400-500 м и менее). Максимальной высоты достигает плато Путорана (гора Камень, 1678 м). Выровненный рельеф плато нарушают более высокие плосковершинные гряды и короткие хребты. В юго-западной части Среднесибирского плоскогорья протягивается низкогорный Енисейский кряж, на северо-востоке - Анабарское плато. Долины крупных рек в пределах плоскогорья имеют коленчатую ориентировку, обусловленную направлением тектонических разломов, большое количество надпойменных террас (6-8) и очень высокие поймы, формирование которых связано с особенностями паводочного режима.
На юге Красноярского края расположены высокогорные хребты систем Западного Саяна (высота до 2735 м) и Восточного Саяна (2891 м, пик Грандиозный - высшая точка Красноярского края), оконтуривающих крупнейшую межгорную Минусинскую котловину. Альпинотипные формы рельефа в Саянах сочетаются с выположенными вершинами, покрытыми каменистой и лишайниковой тундрой, обильными летующими снежниками (Канское Белогорье, Манское Белогорье). Развит карст, в горах и предгорьях Восточного Саяна многочисленны пещеры (Большая Орешная пещера, Баджейская, Дудинская и др.).
Свыше 1/2 территории находится в области распространения многолетнемёрзлых пород. Мощность их максимальна на северо-востоке (до 1000 м в бассейне реки Котуй), в центре составляет 300-500 м; на юге преобладает прерывистая и островная мерзлота (мощности мёрзлых толщ 100 и 15-30 м соответственно). Из криогенных форм рельефа в высокогорьях Саян и на плато распространены каменные котлы, каменные многоугольники, солифлюкционные террасы и др., на равнинах (Северо-Сибирская низменность) - бугры пучения, термокарстовые озёра и др.
Геологическое строение и полезные ископаемые. Бóльшая, восточная часть Красноярского края относится к древней Сибирской платформе. Архейско-раннепротерозойский кристаллический фундамент платформы выступает на поверхность на северо-востоке края в рамках Анабарского щита, на северную окраину которого наложена крупная (диаметр около 100 км) Попигайская астроблема палеогенового возраста. Платформенный фундамент перекрыт осадочном чехлом мощностью от менее 2 км в пределах антеклиз (Байкитской, западного крыла Анабарской) до 6-10 км в центральных частях синеклиз (Тасеевской, Тунгусской). В основании чехла обширной Тунгусской синеклизы, занимающей большую часть платформы, выделяют несколько субмеридиональных рифейских авлакогенов (Норильский, Котуйский), перекрытых мелководно-морскими терригенно-карбонатными отложениями венда - нижнего карбона, континентальной угленосной серией среднего карбона - перми и платобазальтами (траппами) верхней части перми - нижнего триаса. Палеозойские отложения прорваны силлами и дайками долеритов, а также штоками, некками и трубками взрыва основных и щёлочно-ультраосновных пород, которые выходят на поверхность в краевых частях синеклизы. На севере траппы погружаются под юрско-меловой чехол глубокого (мощность осадков свыше 14 км) Енисейско-Хатангского прогиба (восточнее соединяется с внешней зоной мезозойской Верхояно-Колымской складчатой системы). С юго-запада и северо-востока Тунгусскую синеклизу обрамляют Байкитская и Анабарская антеклизы, чехол которых сложен вендскими, кембрийскими, ордовикскими и силурийскими отложениями. На юге Байкитскую антеклизу от Тасеевской синеклизы отделяет рифейский Иркинеевский авлакоген. В разрезе отложений Тасеевской (Присаянско-Енисейской) синеклизы присутствует континентальная вулканогенная толща девона. На её юго-западная часть наложена Канско-Тасеевская впадина, заполненная континентальными угленосными отложениями юры. Юрские отложения также слагают западную окраину Ангаро-Вилюйского прогиба (к юго-востоку от Тунгусской синеклизы).
Южная, западная и северная части Красноярского края принадлежат Урало-Охотскому подвижному поясу. На юге Красноярского края расположены складчатые системы Алтае-Саянской складчатой области (байкальско-каледонское сооружение Восточного Саяна, позднекаледонское сооружение Западного Саяна), разделённые Северо-Минусинской и Южно-Минусинской межгорными впадинами, которые заполнены девонско-каменноугольными вулканогенно-терригенными отложениями. Севернее локализуется складчатая система Енисейского кряжа байкальского возраста, примыкающая с запада к Сибирской платформе. Складчатые образования Алтае-Саянской области и Енисейского кряжа погружаются под чехол мезозойских и кайнозойских осадков Западно-Сибирской платформы. На крайнем севере Красноярского края протягивается мезозойская Таймыро-Североземельская складчатая система. Для южных районов Красноярского края характерна высокая сейсмичность.
В недрах Красноярского края заключены крупные запасы руд металлов платиновой группы (свыше 80% запасов РФ), никеля (свыше 70%), меди, свинца и кобальта (свыше 40%), исландского шпата (97%), а также технических алмазов, каменных и бурых углей. Значительны запасы руд золота, марганца, железа. На территории края расположены уникальные месторождения комплексных платиново-медно-никелевых руд с кобальтом Норильской группы (Норильск-1, Октябрьское, Талнахское). Среди многочисленных свинцово-цинковых месторождений наиболее крупное - Горевское (в Енисейском кряже). Основные месторождения золотых руд находятся в Енисейском кряже (крупное Олимпиадинское, Советское, Эльдорадо и др.), имеются в Восточном Саяне (Ольховское, Высота 830 и др.); значительные запасы золота заключены в комплексных рудах Норильских месторождений; перспективы золотоносности выявлены в северной части полуострова Таймыр и на архипелаге Северная Земля. Главные месторождения железных руд сосредоточены в южной части края (Ирбинский и Краснокаменский рудные узлы). Крупнейшее в России по запасам оксидных марганцевых руд Порожинское месторождение расположено на севере Енисейского кряжа. Месторождения комплексных апатит-магнетитовых руд с танталом и ниобием сконцентрированы в междуречье Маймечи и Котуя; в Енисейском кряже известны месторождения руд редких металлов и редкоземельных элементов - Татарское, Кийское, Чуктуконское. Запасы углей связаны с Канско-Ачинским угольным бассейном, западной частью Ленского буроугольного бассейна, Тунгусским и Таймырским каменноугольными бассейнами. Разведанные запасы нефти и природного горючего газа небольшие, но перспективы обнаружения большого числа крупных нефтегазовых месторождений высоки, особенно на севере края (Енисейско-Анабарская нефтегазоносная провинция), а также на юго-востоке. Нефтяные и газовые месторождения имеются близ города Куюмба (Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское и др.), города Ванавара, к западу от города Игарка (Ванкорское и др.), к востоку от города Верещагино, близ городов Тасеево, Минусинск. Уникальные месторождения технических импактных алмазов приурочены к Попигайской астроблеме на севере Анабарского плато; также известны алмазоносные кимберлиты (Харамайское кимберлитовое поле). На Среднесибирском плоскогорье находятся многочисленные месторождения исландского шпата (Бабкинское, Столбовое, Крутое и др.), месторождения графита (Курейское, Ногинское). Имеются месторождения руд алюминия, олова, вольфрама, сурьмы, урана; фосфоритов, камнесамоцветного и индустриального сырья, подземных минеральных вод.
Климат. Природные условия для жизни населения в северной и центральной частях, а также в высокогорьях Саян крайне неблагоприятные и экстремальные, в южной части - относительно благоприятные. Территория расположена в пределах трёх климатических поясов: арктического, субарктического и умеренного. Характерно нарастание континентальности климата с юго-запада на северо-восток. Среднегодовые температуры практически повсеместно отрицательные: на севере от –10 °С и ниже (Хатанга, Дудинка), в центре –7 °С (Туруханск), на юге от –2,4 °С (Богучаны) до –0,7 °С (Канск). Только в Минусинской котловине температуры положительные (1,2 °С). Зима холодная, продолжительная. Средние температуры января уменьшаются с запада на восток в северной и центральной частях от –27 (–29) °С (Диксон, Дудинка) до –36 (–39) °С (Тура, Ессей); в южной части - от –16 °С (Красноярск) до –24 °С (Богучаны). На севере часты ураганные ветры и метели (до 120 дней в году); в центральной части преобладает ясная морозная погода. Ср.едняя высота снежного покрова на наветренных склонах Саян достигает 3 м, на склонах Енисейского кряжа - 120 см, на западе - 90 см (Туруханск), на юге снижается до 20-30 см (Канск). Высокогорья и среднегорья Саян в связи с этим характеризуются наибольшей степенью лавиноопасности. Лето на севере очень короткое (в арктическом поясе среднемесячные температуры выше 10 °С бывают один раз в 3-4 года), на юге лето более продолжительное (от 110 дней в Канске до 120 дней в Минусинской котловине), тёплое. Средние температуры июля от менее 10 °С на арктическом побережье до 19 °С на юге. Абсолютные максимумы температур достигают на севере 37 °С (Хатанга), в центре и на юге 39 °С (Ачинск). В южной части характерны поздневесенние и раннеосенние заморозки, затяжные дожди во второй половине лета. В распределении среднегодовых и особенно зимних осадков чётко выражена секторность. Годовые суммы осадков убывают от 550 мм на западе до 300 мм на востоке; максимальное количество осадков (1000-1200 мм в год) выпадает на наветренных склонах Саян.
Современное оледенение наиболее развито на островах Северной Земли, где ледники занимают около 47% площади архипелага. Преобладают ледниковые купола (крупнейшие - Академии Наук, Карпинского, Вавилова), шельфовые и выводные ледники. В горах Бырранга на высоте 600-1000 м распространены долинные, каровые, присклоновые ледники общей площадью 30,5 км2. Небольшие присклоновые ледники известны на плато Путорана. В Саянах наиболее многочисленны ледники на хребте Крыжина и в районе пика Грандиозный (высота фирновой линии 2250-2500 м).
Внутренние воды. Красноярский край - наиболее водообеспеченный регион России. Среднемноголетние ресурсы речного стока составляют 740 км3 в год (18% речного стока всей России). Густая и полноводная речная сеть принадлежит бассейну Северного Ледовитого океана, преимущественно Карского моря (за исключением рек Хатанга и Попигай, впадающих в море Лаптевых). Основные реки: Енисей с притоками Туба, Мана, Кан, Ангара, Подкаменная Тунгуска, Бахта, Нижняя Тунгуска, Курейка, Хантайка (правые) и Сым, Елогуй, Турухан, Большая Хета (левые). Часть рек юго-западной части региона относится к бассейну реки Обь (крупнейшие - Чулым, Кеть). На севере - бассейны рек Пясина, Верхняя Таймыра, Нижняя Таймыра и др. Для рек характерно обилие перекатов и порогов, наиболее крупные - Стрелковский порог на Ангаре, Казачинский порог на Енисее, Вельминские, Паноликский, Мирюгинский пороги на Подкаменной Тунгуске. Тип питания большей части рек снеговой и частично дождевой. Доля грунтового питания резко сокращается в северных районах со сплошной многолетней мерзлотой. Ледостав от 8 мес на севере (полуостров Таймыр) до 5 мес в южной части Красноярского края. На период половодья (июнь - июль) приходится 60-70% годового стока; в это время уровень воды поднимается на 10-15 м, а на Нижней Тунгуске высота половодья достигает в отдельные годы 30-40 м, что связано с ледовыми заторами в низовьях Енисея.
По запасам гидроэнергетических ресурсов Красноярский край занимает одно из ведущих мест среди субъектов РФ. Здесь сооружена одна из самых мощных в России и в мире Красноярская ГЭС. Одними из крупнейших в России являются водохранилища: Богучанское (в стадии заполнения), Красноярское водохранилище, Хантайское водохранилище, Саяно-Шушенское водохранилище (частично в пределах Красноярского края), Курейское (площадь 750 км2).
Озёра наиболее распространены на Северо-Сибирской низменности (крупнейшие в Красноярском крае Таймыр, Пясино и др.) и в западной равнинной части Красноярского края (Маковское, Большое Советское и др.). Преобладают термокарстовые, моренно-подпрудные, торфяно-болотные дистрофные и пойменные озёра. Для плато Путорана характерны ледниково-тектонического озёра (Лама, Глубокое, Кета, Хантайское и др.) - узкие, глубокие (300-400 м) и удивительно живописные. В Саянах много небольших каровых и моренно-подпрудных озёр.
Почвы, растительный и животный мир. Значительная протяжённость территории с севера на юг обусловливает проявление широтно-зональных, а в горах - высотно-поясных закономерностей распределения почвенно-растительного покрова. Характерно некоторое смещение к северу, по сравнению с Восточно-Европейской равниной, границ всех природных зон. Так, самый северный остров лесов в мире - Ары-Мас расположен на 72°32′ c. ш. в бассейне реки Новая (приток реки Хатанга).
На арктических островах и в северной части полуострова Таймыр распространены полярные пустыни и арктической тундры. Видовой состав флоры обеднён; господствуют водоросли, мхи и лишайники при незначительной роли цветковых растений (камнеломки, полярный мак). Для большей части видов млекопитающих и птиц характерны сезонные кочёвки и миграции. Среди наземных млекопитающих обычны лемминги (сибирский и копытный), песец, дикий северный олень, белый медведь. В водах арктических морей обитают кольчатая нерпа, лахтак, белуха, морж. На морских побережьях нередки крупные сезонные скопления морских птиц (полярная крачка, серебристая чайка, чайка-моевка, чистик и др.).
К югу от арктических тундр господствуют тундры: мохово-лишайниковые, дриадовые, кустарниковые. Для тундровой зоны характерно обилие различных типов болот; у норовищ песцов встречаются участки тундровых луговин - самые продуктивные здесь сообщества. В почвенном покрове преобладают тундровые глеезёмы, на относительно дренированных участках распространены глеевые криозёмы, по понижениям - торфяно-болотные и торфянисто-глеевые почвы. Животное население становится разнообразнее: многочисленны дикий северный олень (крупнейшая в мире таймырская популяция и др.), песец; из мелких млекопитающих обильны лемминги, реже встречаются полёвки, бурозубки. На полуострове Таймыр в 1970-1980-х годах успешно акклиматизирован овцебык. Типичными представителями тундровой орнитофауны являются белая сова, тундряная и белая куропатки, лапландский подорожник и др. Летом тундра оживает за счёт массового прилёта гусей (белолобый гусь, гуменник, изредка - пискулька, краснозобая казарка), уток (морянка, гаги); на реках и озёрах обычны гагары, чайки и др. В тундре имеются высокопродуктивные оленьи пастбища с запасами ягеля 30-35 ц/га (общая площадь оленьих пастбищ в Красноярском крае, в т. ч. в лесах, 52,25 млн. га), ценные охотничьи угодья (основные промысловые виды - песец и дикий северный олень).
Узкая полоса лесотундры представлена лиственничными редколесьями в сочетании с тундрами. В северо-западной части Красноярского края в составе редколесий господствует лиственница сибирская, восточнее - лиственница Гмелина (даурская). Переход к таёжной зоне, самой обширной на территории России, постепенный. Площадь предтундровых лесов составляет свыше 25 млн. га; общая площадь лесов 106,2 млн. га. Суровый климат, наличие многолетней мерзлоты (кроме южных районов) обусловливают распространение на большей части территории однообразных лиственничных лесов, и только в более увлажнённых районах приенисейской тайги значительна примесь темнохвойных пород (ели, пихты, сосны сибирской кедровой). В подзоне северной тайги лиственничные леса имеют низкую продуктивность, невысокую сомкнутость крон, в подлеске развиты берёзка тощая, ольха кустарниковая и др. В почвенном покрове распространены криозёмы, на склонах плато сформировались подбуры, местами сухоторфянистые. К западу от реки Енисей много болот с торфяно-болотными почвами; в лесах часта примесь ели. В подзоне средней тайги характерные для приенисейской части елово-кедровые леса с пихтой, сосной и лиственницей в центральных и восточных районах сменяются лиственничными (местами с сосной) лесами на криозёмах и подбурах, реже - на альфегумусовых подзолах. Южнотаёжные ландшафты распространены к югу от Подкаменной Тунгуски. Господствуют сосновые (качество древесины одно из лучших) и сосново-лиственничные леса на дерново-подзолистых, иногда со вторым гумусовым горизонтом, подзолистых почвах. Значительны массивы елово-пихтовых лесов с примесью берёзы и осины. В среднетаёжных и южнотаёжных ландшафтах лесистость максимальна и составляет 60-80%. В пределах подтайги сосновые, лиственнично-сосновые леса на серых лесных почвах сочетаются с берёзовыми, осиново-берёзовыми, нередко с примесью темнохвойных пород. На юго-западе Красноярского края встречаются коренные березняки (т. н. бельники). Состав лесов (особенно средне- и южнотаёжных) сильно изменён в результате вырубок и пожаров; резко возросла доля вторичных лесов. Огромные площади лесов, особенно кедровых, страдают от сибирского шелкопряда (Енисейский кряж) и других насекомых-вредителей. Вместе с тем Красноярский край обладает крупнейшими в России лесосырьевыми ресурсами: общий запас древесины 11,8 млрд. м3 (свыше 14% общероссийского запаса леса), из них на хвойные породы приходится 80%. Объём лесозаготовок 6,8 млн. плотных м3 (2005); свыше 70% заготавливаемой древесины составляет сосна (Приангарье). Значительны запасы недревесных ресурсов леса: кедровых орехов, ягод (брусника, черника, клюква, голубика), грибов, многочисленных лекарственных растений и др. Животный мир лесов Красноярского края разнообразен (около 90 видов млекопитающих и 250 видов птиц). Характерные представители таёжной фауны: бурый медведь, росомаха, волк, соболь, горностай, белка, бурундук, заяц-беляк, а также лось, дикий северный олень (лесной подвид), кабарга. В XX веке акклиматизированы американская норка, ондатра и др. Из птиц промысловое значение имеют глухарь, рябчик. Многочисленны дятлы, дрозды, овсянки, кедровка, сибирская чечевица, совы и др. В реках, озёрах и водохранилищах Красноярского края обитают свыше 50 видов рыб. Промысловое значение имеют сиговые (нельма, чир, муксун, пелядь, омуль), хариусовые, а также налим, язь, щука, карп, сазан, лещ и др. Сибирский осётр, стерлядь, ленок запрещены к промыслу как редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды (внесены в Красную книгу РФ).
Лесостепные ландшафты имеют островное распространение в пределах Красноярского края. Наиболее значительны Канская, Назаровская, Минусинская лесостепи, где сосново-мелколиственные леса (иногда с примесью лиственницы) на серых лесных почвах сочетаются с луговыми и настоящими степями на выщелоченных, оподзоленных и обыкновенных чернозёмах. Лесостепь - житница Красноярского края; бо́льшая её часть распахана. Длительное освоение лесостепных ландшафтов привело к широкому распространению эродированных земель (до 70-80% площади пахотных угодий в пределах Минусинской котловины), в районах открытых угольных разработок сформировались техногенные ландшафты (Назаровская лесостепь).
В горах выражена высотная поясность. На плато Путорана горная тайга из лиственницы и ели выше 400 м сменяется лиственничным редколесьем с примесью кедрового стланика. С высоты 750 м (на юге) и 550 м (на севере) господствуют горные тундры. В Саянах в низкогорьях до высоты 700-900 м распространены подтаёжные (осиново-пихтовые, сосново-мелколиственные) леса на дерново-подзолистых и серых лесных почвах. Расположенные выше горно-таёжные леса с господством пихты, кедра, лиственницы (по долинам - ели) сменяются узким поясом субальпийских редколесий. В высокогорьях преобладают тундры с фрагментами альпийских лугов и гляциально-нивальных комплексов.
Состояние и охрана окружающей среды. Освоение богатых и разнообразных природных ресурсов привело к значительной антропогенной трансформации ландшафтов отдельных регионов Красноярского края. Особенно острая экологическая ситуация, связанная с комплексным нарушением земель (в т. ч. горными разработками), изменением мерзлотного режима почвогрунтов, загрязнением воздуха, вод и почв, деградацией лесов и др., сложилась в Норильском промышленном регионе и в Приангарье. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют 2845,6 тыс. т, в т. ч. 2500 тыс. т от стационарных источников (2007). Основными источниками загрязнения атмосферы являются предприятия цветной металлургии [Заполярный филиал Горно-металлургической компании «Норильский никель» (1990,5 тыс. т в 2007 году), Красноярский алюминиевый завод, Ачинский глинозёмный комбинат] и электроэнергетики (Назаровская ГРЭС, ТЭЦ г. Красноярск и др.). Содержание в воздухе формальдегида, бензопирена, взвешенных веществ во много раз превышает их предельно допустимые концентрации (Красноярск, Ачинск, Назарово). В Норильске основные загрязнители воздуха - диоксиды серы и азота. Под воздействием атмосферных выбросов диоксида серы в окрестностях Норильска погибло свыше 500 тыс. га лесов, негативное аэротехногенное воздействие на лесные экосистемы прослеживается на 200 км от источников выбросов. Сброс загрязнённых сточных вод 448,9 млн. м3 (2007), основной источник загрязнения вод - главным образом предприятия электроэнергетики, целлюлозно-бумажной пром-сти и цветной металлургии. Повышены содержания загрязняющих веществ в Красноярском (по нефтепродуктам, фенолам, соединениям железа) и Саяно-Шушенском (по соединениям меди) водохранилищах. Подземные воды в отдельных районах загрязнены фтором, железом (Енисейск, Балахта), почвы - фтором. Эрозии подвержено 32% всех сельскохозяйственных угодий края, из них 38% пашни. От пожаров, вредителей и болезней ежегодно погибает около 1 млн. га лесов, при этом свыше 70% лесных пожаров возникает в Приангарье. Значительно нарушены земли в районах добычи полезных ископаемых (руд цветных металлов, угля, золота и др.).
Актуальны вопросы охраны природы, в т. ч. сохранения биологического и ландшафтного разнообразия Красноярского края. На его территории обитают 25 видов беспозвоночных и 97 видов позвоночных животных, внесённых в Красную книгу РФ (белый медведь, краснозобая казарка, кречет и др.). Особо охраняемые природные территории занимают 5,4% площади Красноярского края. Здесь расположены крупнейшие заповедники России - Большой Арктический заповедник, Таймырский, Путоранский, Центральносибирский, а также Саяно-Шушенский, Тунгусский, Столбы. Территории Таймырского, Центральносибирского и Саяно-Шушенского заповедников отнесены к биосферным резерватам ЮНЕСКО. Помимо государственных природных заповедников, в систему охраняемых территорий края входят национальный парк Шушенский Бор, природный парк Ергаки, 3 федеральных (эколого-этнографический Елогуйский, природные Пуринский и Североземельский) и 30 региональных заказников (биологических и комплексных), 55 памятников природы (пещеры Баджейская, Большая Орешная, место падения метеорита «Палласово железо», Музей вечной мерзлоты, географический центр Российской Федерации и др.), территория традиционного природопользования Попигай.
Население.
Большинство населения Красноярского края (89%) - русские; долганы составляют 0,2%, эвенки - 0,1%, ненцы - 0,1%, хакасы - 0,1%; проживают также якуты, тувинцы, нганасаны, кеты, буряты. Среди остальных - украинцы (2,3%), татары (1,5%), немцы (1,2%), азербайджанцы (0,7%), белорусы (0,6%), чуваши (0,6%), армяне (0,4%), мордва (0,3%), марийцы (0,2%), эстонцы, поляки, удмурты, узбеки, таджики.
С начала 1990-х годов в результате миграционного оттока населения (27 на 10 тысяч жителей в 1990 году - максимальный показатель) в соседние субъекты РФ Красноярский край из региона с расширенным воспроизводством населения превратился в регион устойчивой депопуляции. За 1989-2007 годы численность населения Красноярского края сократилась почти на 150 тысяч человек (в т. ч. в Таймырском Долгано-Ненецком районе - на 18 тысяч человек, в Эвенкийском районе - на 8 тысяч человек). В целом для Красноярского края с середине 1990-х годов характерна незначительная естественная убыль населения: рождаемость 11,8 на 1000 жителей (2007), смертность 13,3 на 1000 жителей; младенческая смертность 12,0 на 1000 живорождённых. Доля женщин 53,3%. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 16,8%, старше трудоспособного возраста - 18,0%. Средняя ожидаемая продолжительность жизни 66,6 года (мужчины - 60,6, женщины - 72,8 года). Миграционный отток населения 13 человек на 10 тысяч жителей (2006); в 2007 году сменился его незначительным притоком (3 человека на 10 тысяч жителей).
На территории бывших автономных округов сохраняется естественный прирост населения (2006): рождаемость (в Таймырском Долгано-Ненецком районе 14,0 на 1000 жителей, в Эвенкийском районе 16,5 на 1000 жителей) превышает смертность (соответственно 9,0 и 13,8); младенческая смертность в Таймырском Долгано-Ненецком районе 7,4 на 1000 живорождённых (одна из самых низких в РФ), в Эвенкийском районе 21,3 на 1000 живорождённых (одна из самых высоких в РФ). Доля женщин в Таймырском Долгано-Ненецком районе 51,8%, в Эвенкийском районе 50,0%. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) в 1,4-1,5 раза выше средней по РФ (в Таймырском Долгано-Ненецком районе 22,9%, в Эвенкийском районе 24,2%), старше трудоспособного возраста - в 2-2,5 раза ниже средней по РФ (соответственно 8,3% и 10,5%). Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Таймырском Долгано-Ненецком районе 63,8 года (мужчины - 58,6, женщины - 69,4 года), в Эвенкийском районе 59,1 года (одна из самых низких в РФ; мужчины - 55,4, женщины - 63,3 года). Сохраняется значительный миграционный отток населения (2006): в Таймырском Долгано-Ненецком районе 209 человек на 10 тысяч жителей (в основном в другие субъекты РФ), в Эвенкийском районе 201 человек на 10 тысяч жителей (в основном в пределах Красноярского края).
Средняя плотность населения 1,2 чел./км2 (в Таймырском Долгано-Ненецком районе 0,04 чел./км2, в Эвенкийском районе 0,02 чел./км2, 2008). Наиболее плотно заселена южная часть Красноярского края: около 30% жителей сконцентрировано в Красноярске, высока плотность населения в Уярском, Ужурском, Минусинском и Берёзовском районах. Доля городского населения 75,8% (в Таймырском Долгано-Ненецком районе 66,0%, свыше 60% жителей сконцентрированы в административном центре - городе Дудинка; в Эвенкийском районе 33,1%, около 33% жителей проживают в административном центре - поселке городского типа Тура). Крупнейшие города (тысяч человек, 2008): Красноярск (936,4), Норильск (206,4), Ачинск (110,8), Канск (99,0), Железногорск (93,7).
Религия. В Красноярском крае зарегистрированы 273 религиозных организации (на 1.1.2008 года). Большинство верующих - православные. Действуют 109 организаций, в т. ч. 6 монастырей (3 мужских и 3 женских) Красноярской и Енисейской епархии РПЦ (выделена из Томской епархии в 1861 году, в 1956 году упразднена, в 1990 году возобновлена). Зарегистрированы 1 старообрядческая организация, 1 - Армянской апостольской церкви, 3 - Истинно-православной церкви, 14 - Римско-католической церкви, 99 - различных протестантских деноминаций [в т. ч. 55 - евангельских христиан и христиан веры евангельской (пятидесятников), 29 - евангельских христиан-баптистов, 6 - лютеран, 9 - адвентистов седьмого дня], 15 мусульманских организаций, 6 иудаистских, 3 буддистские, 17 организаций свидетелей Иеговы, а также имеются общины Церкви последнего завета, приверженцев веры Бахаи, Международного общества сознания Кришны, Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) и др.
Исторический очерк.
Предполагается, что древнейшие люди появились на территории Красноярского края в нижнем неоплейстоцене. Следующая волна заселения юга современного Красноярского края относится к позднему Ашелю (стоянка Разлог; около 300 тысяч лет назад). В период наиболее сильного, сартанского оледенения (началось около 25 тысяч лет назад) земли к северу от устья реки Подкаменная Тунгуска и Саяны были покрыты ледником; на остальной территории известен ряд стоянок верхнего палеолита (афонтовская культура и др.); материалы из погребений археологического комплекса Афонтова Гора и на территории Красноярска свидетельствуют о присутствии населения, имеющего признаки монголоидности. В мезолите (11-5-е тысячелетия до н. э.) вся территория Красноярского края была освоена подвижными группами охотников и рыболовов. В неолите (5-3-е тысечелетия до н. э.) заселение происходило в основном по речным системам, появляются первые стационарные могильники (на озере Сергушкин, у деревни Усть-Кова, на реке Чадобец и др.); большая часть памятников (с керамикой, украшенной гребенчатым штампом) входила в круг ангаро-енисейской культурно-исторической общности; в Заполярье распространились белькачинская культура и культура Маймече (с сетчатой керамикой), близкие памятникам Якутии, стоянки с керамикой байкинского типа (Усть-Половинка), возникновение которого связывают с ранненеолитическими культурами Зауралья и Западной Сибири.
В начале бронзового века (3-е тысячелетие до н. э.) в степи и лесостепи появляется афанасьевская культура, в начале 2-го тысячелетия до н. э. на юге края её сменила окунeвская культура, известная каменными изваяниями и писаницами, в середине 2-го тысячелетия до н. э. распространилась андроновская культура (в её фёдоровском варианте). В финале бронзового века на юге Красноярского края развивается карасукская культура. Их носители - группы европеоидов, но в окунeвской и карасукской культурах выявлен и значительный монголоидный компонент. В таёжных районах Северного Приангарья и на Крайнем Севере бронзовый век наступает не ранее начала 2-го тысячелетия до н. э. (глазковская культура, ымыяхтахская культура и др.).
В VIII/VII - начале III веков до н. э. от верховий Енисея до района современного города Красноярск распространялась тагарская культура. В северных районах при влиянии тагарской культуры продолжалось развитие культур местных охотников и рыболовов: шилкинская культура на Среднем Енисее, севернее Красноярской лесостепи, родственная ей цэпаньская культура на Нижней Ангаре, пясинская, малокоренинская, усть-чернинская культуры на Крайнем Севере, кулайская культура в бассейне реки Чулым. На святилище в Айдашинской пещере на Чулыме и культовом комплексе в устье реки Тасеева найдены сотни высокохудожественных бронзовых изделий. В III-II веках до н. э. на смену тагарской культуре приходит таштыкская культура (на севере её памятники доходят до Ачинской лесостепи); возможно, именно её создатели известны в китайских письменныхисточниках как динлины («рыжеволосые и голубоглазые кочевники»). Многие достижения южных племён восприняло население таёжных районов (их памятники пока не выделяют в особые археологической культуры).
Памятники Средневековья (с середины 1-го тысячелетия н. э.) в среднем и верхнем течении Енисея связывают с кыргызами енисейскими и близкими им народами. С середине VI века они входили в 1-й и 2-й Тюркский каганаты, к этой эпохе относятся и орхоно-енисейские надписи. В IX-XII веках юг края до Нижней Ангары был включён в Кыргызский каганат, с 1207 года - в Монгольскую империю. В 1218 году кыргызы отказались участвовать в завоевательных походах монголов и были разгромлены армией Джучи. В 1273 году кыргызам удалось восстановить независимость, но в 1293 году карательная армия монголов жестоко подавила восстание, уничтожив значительную часть мужского населения. Позднее здесь образовались Алтысарское, Алтырское, Тубинское, Езерское княжества. В XIV-XVII веках хакасы образовали государство Хонгорай (по Буринскому договору 1727 года вошло в состав Российской империи). Памятники Средневековья более северных районов Красноярского края изучены слабо, прослеживается влияние кочевых народов с юга. На западе Таймыра выделена вожпайская культура, оставленная мигрантами из Западной Сибири и связываемая с предками ненцев и энцев. Предполагается, что районы Приангарья, бассейны рек Нижняя Тунгуска и Подкаменная Тунгуска населяли предки юкагиров и тунгусо-маньчжурских народов, горно-таёжные районы юга Красноярского края - носители енисейских языков (предки кебов и логов).
Проникновение первых отрядов русских промысловиков в бассейн Енисея пришлось на конец XVI века. Оно осуществлялось через систему волоков между притоками Оби и Енисея. Здесь появляется ряд русских зимовий, ставших опорными пунктами промысловой колонизации в крае: Туруханское (1607), Хантайское, Имбатское. В 1619 году казаки основывают Енисейский острог, превратившийся в главный форпост освоения Восточной Сибири. Для защиты Енисейска с юга от нападения воинственных киргизских племён были построены остроги: Красный Яр (Красноярский; 1628), Канский (1636), Ачинский (1641), Караульный (1675), Абаканский (1707) и Саянский (1718). С их возникновением практически завершилось присоединение Приенисейского края к России. В XVII веке территория современного Красноярского края составляла Мангазейский, Енисейский и Красноярский уезды. С 1677 года Енисейск стал центром Енисейского разряда, в который включены Енисейский, Мангазейский, Иркутский, Нерчинский, а позднее и Красноярский уезды. В 1708-1764 годах территория современного Красноярского края входила в состав Сибирской губернии, в 1764-1804 годах - в Тобольскую губернию (в 1782-1796 годах Тобольское наместничество), частично - в Колыванскую область (1779-1783 годы) и Колыванскую губернию (1783-1796 годы), в 1804-1822 годы - в Томскую губернию. С середины XVIII века большая часть населения сосредоточилась в зоне Московского (Сибирского) тракта, Хакасско-Минусинской котловины и в Среднем Причулымье. Красноярский, Ачинский и Минусинский земледельческие районы развивались самыми быстрыми темпами в Сибири. В 1822-1925 годах территория современного Красноярского края составляла Енисейскую губернию. В 1923 году в особую административную единицу был выделен Хакасский национальный уезд, преобразованный в 1930 году в Хакасскую АО (смотри в статье Хакасия). В 1925-1930 годах территория современного Красноярского края входила в состав Сибирского края, в 1930-1934 годах - Восточно-Сибирского и Западно-Сибирского краёв. В 1930 году созданы Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский национальные округа.
В 1934 году образован Красноярский край, в составе которого продолжали существовать Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский национального округа. В 1930-1950-е годы на территории Красноярского края были созданы лагерные комплексы системы ГУЛАГ - Краслаг, Енисейлаг, Норильлаг, всего действовало свыше 30 лагерей. Северные районы Красноярского края стали важным опорным пунктом начавшегося в 1930-е годы освоения Северного морского пути. Исключительное значение имело открытие Норильского медно-никелевого месторождения научных экспедицией во главе с Н.Н. Урванцевым. В 1935 году на базе месторождения развернулось строительство Норильского горно-металлургического комбината, которое осуществлялось силами заключённых Норильлага.
В годы Великой Отечественной войны в Красноярском крае эвакуировано более 40 промышленных предприятий. На его территории сформированы 4 дивизии и другие боевые соединения. В послевоенные десятилетия край развивался как один из крупнейших промышленных регионов страны. Построены мощные гидро- и теплоэлектростанции: Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, Назаровская ГРЭС, Усть-Хантайская ГЭС; ведущие предприятия цветной металлургии, такие как Красноярский алюминиевый завод, Красноярский завод цветных металлов, горно-химический комбинат в Красноярске-26 (ныне Железногорск), Ачинский глинозёмный комбинат. Создан мощный комплекс предприятий химической промышленности, развивалось машиностроение, в т. ч. предприятия космической связи. В 1960 году темпы промышленного развития Красноярского края превзошли общесоюзные. В 1970 году ЦК КПСС и СМ СССР одобрили долгосрочную комплексную программу развития производительных сил Красноярского края, направленную на создание крупных территориально-производственных комплексов и промышленных узлов, получившую название «красноярская десятилетка».
В 1991 году из состава Красноярского края вышла Хакасия. Согласно Федеративному договору (1992) и Конституции РФ (1993), Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа стали самостоятельными субъектами в составе РФ. По итогам референдума, проведённого 17.4.2005 года в Красноярском крае, Таймырском (Долгано-Ненецком) и Эвенкийском автономных округах, три субъекта РФ объединились в единый Красноярский край, образованный с 1.1.2007 года Федеральным законом РФ от 14.10.2005 года.
Хозяйство.
Красноярский край входит в Восточно-Сибирский экономический район. Объём промышленной продукции (обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по стоимости в 14 раз превышает объём сельскохозяйственной продукции (2007). Для Красноярского края характерна значительная диспропорция в уровне социально-экономического развития и обеспечения природно-сырьевыми ресурсами отдельных территорий. На долю Красноярского края приходится 2,6% ВВП РФ, около 4,0% общего объёма российских обрабатывающих производств (2006). Красноярский край - один из крупнейших российских производителей цветных металлов (около 30% российского производства, в т. ч. свыше 70% меди, свыше 80% никеля, 98% металлов платиновой группы, 28% алюминия, около 10% золота, 2006), один из лидеров по добыче угля (12,0%, 2007), производству зерноуборочных комбайнов (22,5%), бытовых холодильников и морозильников (15,5%), пиломатериалов (9,7%), деловой древесины (6,7%), по объёму выработки электроэнергии (5,6%).
Структура ВРП (%, 2006): обрабатывающие производства 52,4, транспорт и связь 8,7, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 6,2, строительство 5,0, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 4,8, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 4,4, сельское и лесное хозяйство 4,1, добыча полезных ископаемых 3,7, здравоохранение и предоставление социальных услуг 3,0, государственное управление, обязательное социальное обеспечение 3,3, образование 2,7, другие отрасли 1,7. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, %, 2007): частная 79,6, муниципальная 9,2, общественных и религиозных организаций (объединений) 4,7, государственная 3,8, прочие формы собственности 2,7.
Экономически активное население 1555 тысяч человек (2007), из них 92,2% заняты в экономике. Структура занятости населения по видам экономической деятельности (%): оптовая и розничная торговля, различные бытовые услуги 15,6, обрабатывающие производства 14,9, транспорт и связь 10,5, сельское и лесное хозяйство, рыболовство 9,3, образование 9,3, здравоохранение и предоставление социальных услуг 7,4, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 6,6, строительство 6,5, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 4,3, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3,8, добыча полезных ископаемых 2,4, другие виды деятельности 9,4. Уровень безработицы в Красноярском крае 8,2%. Денежные доходы на душу населения 15,3 тысяч рублей в месяц (август 2008 года; 95% от среднего по РФ), 16,6% населения имеет доходы ниже прожиточного минимума.
Промышленность. Объём промышленной продукции 612,2 млрд. руб. (2007), из них на обрабатывающие производства приходится 85,7%, на производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 8,6%, на добычу полезных ископаемых - 5,8%. Структура обрабатывающей промышленности (%): металлургическое производство (главным образом цветная металлургия) свыше 73, машиностроение свыше 7, пищевая промышленность 4,7, деревообработка, целлюлозно-бумажное производство и полиграфическая деятельность около 3, производство кокса и нефтепродуктов 2,1, химического производства около 2, другие отрасли 8,2.
Красноярский край - один из наиболее богатых природными ресурсами регионов России. Топливно-энергетический комплекс развивается на основе местных топливных и гидроэнергетических ресурсов. Добывают нефть (главным образом на территории Эвенкийского района - 77 тыс. т в 2006 году) и природный газ (главным образом на территории Таймырского Долгано-Ненецкого района - 963 млн. м3 в 2006 году). Крупные месторождения: Юрубчено-Тохомское нефтегазовое (лицензия на разработку принадлежит «Восточно-Сибирской нефтегазовой компании», входящей в структуру «Роснефти»), Куюмбинское нефтяное («Славнефть-Красноярскнефтегаз»), Собинское нефтегазоконденсатное («Красноярскгаздобыча»), Пайгинское нефтегазоконденсатное (все - на территории Эвенкийского района), Ванкорское нефтяное (на границе Туруханского района и Таймырского Долгано-Ненецкого района; дочерняя компания «Роснефти» - «Ванкорнефть»), Южно-Соленинское и Северо-Соленинское газоконденсатные, Мессояхское газовое (все - в Таймырском Долгано-Ненецком районе, разрабатываются компанией «Норильскгазпром»). Ведётся добыча бурого угля: разрезы Бородинский (Рыбинский район), Назаровский (Назаровский район), Берёзовский-1 (Шарыповский район; все принадлежат компании СУЭК), а также Переясловский, Балахтинский (оба - в окрестностях Красноярска) и Абанский (Абанский район; все принадлежат компании «Красноярсккрайуголь»).
Красноярский край - потенциально энергоизбыточный регион (потенциал гидроресурсов Нижнего Приангарья - 100 млрд. кВт·ч). Край лидирует по мощности электростанций (14,1 млн. кВт), по объёму выработки электроэнергии занимает 4-е место в РФ. Крупнейшие производители электроэнергии: Красноярская ГЭС (на реке Енисей, близ города Дивногорск; мощность 6 тыс. МВт, входит в десятку крупнейших ГЭС мира, обеспечивает около 50% потребностей края в электроэнергии, в т. ч. снабжает Красноярский алюминиевый завод), Берёзовская ГРЭС (город Шарыпово; 1500 МВт), Красноярская ГРЭС-2 (город Зеленогорск; 1250 МВт), Назаровская ГРЭС (город Назарово; свыше 1200 МВт), Курейская ГЭС (на реке Курейка, близ поселке Светлогорск; 600 МВт), Усть-Хантайская ГЭС (на реке Хантайка, близ поселка Снежногорск; самая северная ГЭС в мире, 441 МВт). Строится (серидна 2009 года) Богучанская ГЭС (на реке Ангара).
Металлургия - важнейшая отрасль промышленности Красноярского края, базируется главным образом на собственном сырье. Добывают сульфидные медно-никелевые руды: месторождения Октябрьское, Талнахское и Норильск-1 разрабатывает одно из ведущих предприятий Красноярского края - Заполярный филиал Горно-металлургическрй компании «Норильский никель» (расположен на территории и в окрестностях города Норильск, включает 7 рудников, Талнахскую и Норильскую обогатительные фабрики, Надеждинский металлургический, Никелевый и Медный заводы); производство никеля свыше 120 тысяч т, меди 350 тысяч т (2006). Разрабатывается Горевское месторождение свинцово-цинковых руд (Мотыгинский район, поселок Новоангарск; Горевский горно-обогатительный комбинат). Ведётся добыча золотосодержащих руд: Олимпиадинское и Тырадинское месторождения (оба - в Северо-Енисейском районе; разрабатываются компанией «Полюс Золото»; производство золота около 38 т, 2007), а также ряд более мелких месторождений (Боголюбовское, Бабгоринское, Ведугинское, Васильевское, Титимуха, Кварцевая Гора и др.). В Красноярском крае расположены крупные предприятия по произ-ву глинозёма [Ачинский глинозёмный комбинат - крупнейший российский производитель глинозёма (в составе Объединённой компании РУСАЛ), около 1,1 млн. т глинозёма, 2007], алюминия и его сплавов [алюминиевый завод (в составе Объединённой компании РУСАЛ), завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова, предприятия холдинга СИАЛ, все - в Красноярске].
Среди крупных предприятий по добыче железной руды - шахта «Одиночная» (поселок городского типа Краснокаменск), компания «Евразруда» (Ирбинское, Бурлукское и Мульгинское месторождения). Подготовлено к освоению Порожинское месторождение марганцевых руд (одно из крупнейших в России по запасам).
Машиностроение и металлообработка характеризуются высокой степенью концентрации производства: около 80% производственных мощностей сосредоточено в Красноярске; другие важные центры - Железногорск, Минусинск, Дивногорск, Назарово. Основные предприятия по производству машин и оборудования: машиностроительный завод (ракетно-космическая техника, теплообменное оборудование), завод холодильников «Бирюса», «Сибтяжмаш», «Краслесмаш» (все - в Красноярске), Производственное объединение «Красноярский завод комбайнов» (включает заводы в Красноярске и Назарове). Крупные производители транспортных средств и комплектующих: электровагоноремонтный завод (филиал компании «Российские железные дороги»), Красноярская судостроительная верфь (оба предприятия в Красноярске), литейно-механический завод СКАД (Дивногорск; литые автомобильные диски). Электронное и оптическое оборудование выпускают (в т. ч. для нужд оборонного комплекса): научно-производственное предприятие «Радиосвязь», ЦКБ «Геофизика» (высокочастотные полупроводниковые радиотехнические устройства и измерительная техника; оба предприятия в Красноярске), завод низковольтных автоматов (Дивногорск), «Электрокомплекс» (Минусинск) и «Экология и энергетика» (Минусинский район; оба выпускают вакуумную коммутационную аппаратуру), «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва (Железногорск; до марта 2008 года - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва) и др.
Химическая промышленность специализируется на производстве взрывчатых веществ, лакокрасочной продукции (химический комбинат «Енисей»), синтетических каучуков (завод синтетического каучука), шин (главным образом автомобильные шины - «Красный Яр-Шина»), лекарственных средств («Красфарма»; все - в Красноярске).
Лесопромышленный комплекс края включает лесозаготовительные предприятия (свыше 70% объёма лесозаготовок приходится на Богучанский, Кежемский, Енисейский и Мотыгинский районы), небольшие предприятия по первичной механической обработке круглого леса (основная продукция - пиловочник, техническое сырьё и др.), а также крупные комбинаты по переработке древесины и производству целлюлозно-бумажной продукции. По масштабам производства выделяются Лесосибирский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат-1 (пиломатериалы, древесно-волокнистые плиты, мебель и др.), Новоенисейский лесохимический комплекс (пиломатериалы, древесно-волокнистые плиты; оба - в городе Лесосибирск), Енисейский целлюлозно-бумажный комбинат (Красноярск; в составе Лесопромышленной компании «Континенталь Менеджмент»).
Основные центры пищевой промышленности - Красноярск и Назарово; крупные предприятия отрасли имеются в Уярском и Шушенском районах. Главные производители мясных продуктов (около 80% производства в крае) - мясокомбинаты в Канске и Уярском районе, Красноярская продовольственная компания (в структуре холдинга «Российские мясопродукты»), «Ярск» (продукция под маркой «Дымов»; оба - в Красноярске); молочной продукции (около 75% производства в крае) - молочный комбинат компании «Юнимилк» (Красноярск), «Назаровское молоко» (Назарово; с 2005 года в составе компании «Вимм-Билль-Данн»), Шушенский молочно-консервный комбинат. Среди других крупных предприятий отрасли - «Орбита» (плавленые и твёрдые сыры, различная рыбная продукция), «Красноярский хлеб» (оба - в Красноярске), ликёро-водочные заводы «Ярич» (Красноярск; в структуре холдинга «Росспиртпром») и «Шушенская марка» (поселок городского типа Шушенское).
Характерна высокая концентрация промышленного производства: свыше 50% продукции (по стоимости) производится в Норильске, около 30% - в Красноярске; другие важные промышленные центры - Ачинск, Минусинск, Назарово.
Красноярский край - один из важных российских регионов-экспортёров (обеспечивает свыше 2% внешнеторгового оборота РФ). Внешнеторговый оборот 13,3 млрд. долл., в т. ч. экспорт 12,1 млрд. долл. Основные статьи экспорта: цветные металлы (медь и никель), продукция лесопромышленного комплекса (пиломатериалы, бумага, картон), синтетический каучук, чёрные металлы (свыше 60% стоимости экспорта края приходится на Таймырский Долгано-Ненецкий район, 2006). В структуре импорта преобладает продукция химической промышленности и машиностроения (свыше 90,0%) главным образом из стран СНГ.
Сельское хозяйство. Стоимость сельскохозяйственной продукции 43,3 млрд. руб. (2007), свыше 50% стоимости продукции приходится на животноводство. Площадь сельскохозяйственных угодий 3850 тыс. га, из них пашня свыше 1/2. Наибольшее развитие отрасль получила на западе южной части Красноярского края (особенно в Назаровском и Ужурском районах) и на востоке южной части (Канский район). Выращивают зерновые культуры, картофель, овощи, а также технические культуры. Разводят молочные и мясные породы крупного рогатого скота, свиней, овец, домашнюю птицу. В северной части Красноярского края - оленеводство, звероводство, пушной промысел.
Машиностроение и металлообработка характеризуются высокой степенью концентрации производства: около 80% производственных мощностей сосредоточено в Красноярске; другие важные центры - Железногорск, Минусинск, Дивногорск, Назарово. Основные предприятия по производству машин и оборудования: машиностроительный завод (ракетно-космическая техника, теплообменное оборудование), завод холодильников «Бирюса», «Сибтяжмаш», «Краслесмаш» (все - в Красноярске), Производственное объединение «Красноярский завод комбайнов» (включает заводы в Красноярске и Назарове). Крупные производители транспортных средств и комплектующих: электровагоноремонтный завод (филиал компании «Российские железные дороги»), Красноярская судостроительная верфь (оба предприятия в Красноярске), литейно-механический завод СКАД (Дивногорск; литые автомобильные диски). Электронное и оптическое оборудование выпускают (в т. ч. для нужд оборонного комплекса): научно-производственное предприятие «Радиосвязь», ЦКБ «Геофизика» (высокочастотные полупроводниковые радиотехнические устройства и измерительная техника; оба предприятия в Красноярске), завод низковольтных автоматов (Дивногорск), «Электрокомплекс» (Минусинск) и «Экология и энергетика» (Минусинский район; оба выпускают вакуумную коммутационную аппаратуру), «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва (Железногорск; до марта 2008 года - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва) и др.
Химическая промышленность специализируется на производстве взрывчатых веществ, лакокрасочной продукции (химический комбинат «Енисей»), синтетических каучуков (завод синтетического каучука), шин (главным образом автомобильные шины - «Красный Яр-Шина»), лекарственных средств («Красфарма»; все - в Красноярске).
Лесопромышленный комплекс края включает лесозаготовительные предприятия (свыше 70% объёма лесозаготовок приходится на Богучанский, Кежемский, Енисейский и Мотыгинский районы), небольшие предприятия по первичной механической обработке круглого леса (основная продукция - пиловочник, техническое сырьё и др.), а также крупные комбинаты по переработке древесины и производству целлюлозно-бумажной продукции. По масштабам производства выделяются Лесосибирский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат-1 (пиломатериалы, древесно-волокнистые плиты, мебель и др.), Новоенисейский лесохимический комплекс (пиломатериалы, древесно-волокнистые плиты; оба - в городе Лесосибирск), Енисейский целлюлозно-бумажный комбинат (Красноярск; в составе Лесопромышленной компании «Континенталь Менеджмент»).
Основные центры пищевой промышленности - Красноярск и Назарово; крупные предприятия отрасли имеются в Уярском и Шушенском районах. Главные производители мясных продуктов (около 80% производства в крае) - мясокомбинаты в Канске и Уярском районе, Красноярская продовольственная компания (в структуре холдинга «Российские мясопродукты»), «Ярск» (продукция под маркой «Дымов»; оба - в Красноярске); молочной продукции (около 75% производства в крае) - молочный комбинат компании «Юнимилк» (Красноярск), «Назаровское молоко» (Назарово; с 2005 года в составе компании «Вимм-Билль-Данн»), Шушенский молочно-консервный комбинат. Среди других крупных предприятий отрасли - «Орбита» (плавленые и твёрдые сыры, различная рыбная продукция), «Красноярский хлеб» (оба - в Красноярске), ликёро-водочные заводы «Ярич» (Красноярск; в структуре холдинга «Росспиртпром») и «Шушенская марка» (поселок городского типа Шушенское).
Характерна высокая концентрация промышленного производства: свыше 50% продукции (по стоимости) производится в Норильске, около 30% - в Красноярске; другие важные промышленные центры - Ачинск, Минусинск, Назарово.
Красноярский край - один из важных российских регионов-экспортёров (обеспечивает свыше 2% внешнеторгового оборота РФ). Внешнеторговый оборот 13,3 млрд. долл., в т. ч. экспорт 12,1 млрд. долл. Основные статьи экспорта: цветные металлы (медь и никель), продукция лесопромышленного комплекса (пиломатериалы, бумага, картон), синтетический каучук, чёрные металлы (свыше 60% стоимости экспорта края приходится на Таймырский Долгано-Ненецкий раойн, 2006). В структуре импорта преобладает продукция химической промышленности и машиностроения (свыше 90,0%) главным образом из стран СНГ.
Сельское хозяйство. Стоимость сельскохозяйственной продукции 43,3 млрд. руб. (2007), свыше 50% стоимости продукции приходится на животноводство. Площадь сельскохозяйственных угодий 3850 тыс. га, из них пашня свыше 1/2. Наибольшее развитие отрасль получила на западе южной части Красноярского края (особенно в Назаровском и Ужурском районах) и на востоке южной части (Канский район). Выращивают зерновые культуры, картофель, овощи, а также технические культуры. Разводят молочные и мясные породы крупного рогатого скота, свиней, овец, домашнюю птицу. В северной части Красноярского края - оленеводство, звероводство, пушной промысел.
Преобладающая часть сельскохозяйственных угодий (свыше 90%) относится к землям сельскохозяйственных организаций. Крупные сельскохозяйственные предприятия по разведению крупного рогатого скота: «Юбилейный» (Большемуртинский район), «Краснополянское», «Назаровское», «Подсосенское» (все - в Назаровском районе), «Андроновский» (в т. ч. выращивание зерновых культур, свиноводство), «Локшинское», «Солгонское» (все - в Ужурском районе), несколько племзаводов в Ирбейском, Канском, Краснотуранском районах; племенной завод «Шуваевский» (Емельяновский район; свиноводство), птицефабрика «Сибирская Губерния» (Берёзовский район) и др.
Транспорт. Транспортная сеть развита главным образом в южной части края, где проходят крупные транзитные магистрали и ответвления от них. Длина железных дорог 2067 км (2007). Основная транспортная железнодорожная артерия - Транссибирская магистраль, другие важные линии: Ачинск - Лесосибирск, Ачинск - Абакан (Хакасия), Абакан - Минусинск - Тайшет (Иркутская область), Красная Сопка - Белогорск (Кемеровская область), Решоты - Карабула, Дудинка - Норильск (не связана с основной железнодорожной сетью России). Длина автомобильных дорог с твёрдым покрытием 13,2 тысяч км. Плотность автодорог с твёрдым покрытием низкая (5,6 км на 100 км2, 77-е место в РФ). Основные автомагистрали: участок федеральной трассы «Байкал» (Ачинск - Красноярск - Канск), федеральная трасса «Енисей» (Красноярск - Абакан - Кызыл - граница с Монголией), Красноярск - Лесосибирск - Енисейск. Водный транспорт наибольшее значение имеет для северных районов Красноярского края. Судоходство по реке Енисей (с выходом к Северному морскому пути). Протяжённость внутренних водных судоходных путей 7515 км. Важные морские порты: Диксон, Дудинка, Игарка, Хатанга. Крупные речные порты: Красноярск, Ачинск, Лесосибирск. Воздушный транспорт важное значение имеет для северных территорий (аэропорты Алыкель, Диксон, Хатанга, «Горный» близ поселка городского типа Тура и др.). Международный аэропорт в Красноярске (Емельяново).
Здравоохранение. В Красноярском крае на 10 тысяч жителей приходится: врачей - 49,6, лиц среднего медицинского персонала - 113,1, больничных коек - 110,9 (2006). Медицинскую помощь оказывают 240 учреждений здравоохранения (в т. ч. 56 краевых, 165 муниципальных, 4 федеральных и 14 подчинённых другим министерствам и ведомствам) (2007). Общая заболеваемость на 1 тысячу жителей составляет 1571,1 случая (болезни органов дыхания - 20,6%, системы кровообращения - 14,1%, глаз - 9,3%, костно-мышечной системы и соединительные ткани - 8,6%, органов пищеварения - 7,4%, мочеполовой системы - 6,3%) (2007). Основные причины смерти: болезни системы кровообращения (48,2%), травмы и отравления (16,9%), злокачественные новообразования (15,2%) (2007). Курорты - Учум и др.
Образование. Учреждения науки и культуры. В крае функционируют 1053 дошкольных учреждения (свыше 100 тысяч детей), свыше 1400 дневных общеобразовательных учебных заведений, в т. ч. 447 городских, 954 сельских (всего около 300 тысяч учящихся), свыше 200 учреждений дополнительного образования (свыше 170 тысяч учащихся), 89 учреждений начального (32,4 тысяч учащихся) и 63 учреждения среднего (свыше 59 тысяч учащихся) профессионального образования. Крупные вузы, главные научные учреждения, библиотеки и музеи находятся в Красноярске. Действуют также филиалы российских вузов, музеи и библиотеки - в городах: Ачинск, Железногорск, Зеленогорск, Канск, Лесосибирск, Минусинск, Норильск, Шарыпово. Среди других музеев - Туруханский мемориальный дом-музей Я.М. Свердлова и профессионального революционера С.С. Спандаряна (1970), Музей истории города Бородино (1996), Дивногорский художественный музей (1998); краеведческие музеи - в Дудинке, Игарке, поселок городского типа Тура, село Богучаны и др.
Средства массовой информации. Ведущие краевые издания (все - в городе Красноярск): газеты «Красноярский рабочий» (выпускается с 1905 года; выходит ежедневно, тираж 14 тысяч экземпляров, выпуск четверга - 21 тысяча экземпляров), «Красноярский комсомолец» (с 1935 года; еженедельно, 27 тысяч экземпляров), «Сегодняшняя газета» (с 1993 года; еженедельно, общий тираж 143,5 тысяч экземпляров.; филиалы в городах Ачинск, Канск, Зеленогорск, Железногорск), «Красноярская неделя» (с 1973 года; еженедельно, 11,5 тысяч экземпляров), «Красноярские новости» (с 1996 года; еженедельно, 11 тысяч экземпляров); районные и муниципальные газеты: «Вечерний Красноярск» (город Красноярск; с 1989 года; еженедельно, 10 тысяч экземпляров), «Причулымский вестник» (город Ачинск; еженедельно, 22 тысячи экземпляров), «Ангарская правда» (Богучанский район; 2 раза в неделю, 5,5 тысяч экземляров), «Енисейская правда» (г. Енисейск; 3 раза в неделю, 6,1 тысяч экземпляров), «Канские ведомости» (город Канск; еженедельно, 14,2 тысяч экзмепляров), «Тубинские вести» (Курагинский район; с 1933 года; современное название с 1991 года, еженедельно, 8,6 тысяч экземпляров), «Власть труда» (город Минусинск; с 1922 года; 3 раза в неделю, 18 тысяч экземпляров), «Заполярный вестник» (город Норильск; с 1995 года; 5 раз в неделю, 10 тысяч экземпляров) и др. Радио с 1927 года, телевидение с 1957 года. Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют ГТРК «Красноярск» (с 1992 года), Краевой государственный телеканал «Енисей-Регион» (с 2001 года), независимая телерадиокомпания «Афонтово» (с 1992 года) и др.
Архитектура и изобразительное искусство.
Раннее искусство на территории Красноярского края представлено керамикой (с неолита), украшениями, оружием, культовыми и другими изделиями из металла карасукской культуры, скифо-сибирского звериного стиля, тагарской культуры, таштыкской культуры, наскальными изображениями вдоль рек Енисей и Чулым (писаницы Шалоболинская, Новосёловская, Улазы, Маяк, Ораки, Учумская).
Среди первых каменных построек вдоль реки Енисей - Богоявленский собор (1709-1712 годы, основная часть разрушена в 1930-х годах; сохранились северный придел и колокольня, 1709-1712 годы, южный придел, 1738-1740 годы), гостиный двор (не сохранился), дом воеводы (до 1722 года) в Енисейске. В 1730-1760-е годы развивался уральский вариант нарышкинского барокко: Спасо-Преображенский собор (1735-1753 годы) одноименного монастыря (основан около 1592 года) и Воскресенская церковь (1735-1747 годы, колокольня, 1764, восстановлена в 1994-2002 годы) в Енисейске, Воскресенский собор в Красноярске (1759-1773 годы, разрушен в начале 1960-х годов). В 1770-1780-е годы происходит эволюция от нарышкинского барокко (собор Христорождественского монастыря в Енисейске, 1755-1758 годы, не сохранился) к стилистике тобольского барокко: Троицкая церковь (1778-1805 годы, сохранился нижний ярус) Свято-Троицкого Туруханского монастыря, Успенский собор в Енисейске (1793-1818 годы). Среди памятников переходного типа с иркутским типом декора - Троицкая церковь в Енисейске (1772-1776 годы), Покровский кафедральный собор в Красноярске (1785-1795 годы).
В 1800-1810-х годах наряду с барочными памятниками (Спасский собор в Канске, 1797-1804 годы, енисейские мастера, перестраивался в 1840-х годах, 1912-1913 годы; Спасский собор в Минусинске, 1803-1814 годы; Богоявленская церковь в селе Подсосенском, 1808-1825 годы) появляются церкви с переходными чертами, свидетельствующими об эволюции в направлении к классицизму (Входоиерусалимская церковь в Енисейске, 1801-1815 годы; Всехсвятская церковь в Красноярске, 1816-1822 годы, обе не сохранились), а также храмы в стиле классицизма: Благовещенская церковь в Красноярске (1804-1822 годы, тобольские мастера) и построенные по проектам томского губернского архитектора П.В. Раевского церкви - Троицкая в селе Назаровское (1808), Троицкая в селе Частоостровское (1812-1822 годы), Николаевская в селе Погорельское (1817), Спасская в селе Ирбейское (1816-1819 годы).
В 1820-1840-х годах енисейскими губернскими архитекторами П. Воцким, Г. Маковецким, П. Шаровым возведены церкви: Казанская в Ачинске (1826-1832 годы), Троицкая в селе Уринское (1820-е годы), Николаевская в Каменском винокуренном заводе (1829-1830-е годы), Покровская в селе Шила (1829-1850 годы), Троицкая в Красноярске (1836-1842 годы). Жилые дома в стиле классицизма строились до 1860-х годов (деревянный дом А.В. Малинина в Минусинске, 1867).
В середине XIX века в Красноярске получает распространение русско-византийский стиль: 5-шатровый Богородице-Рождественский собор (1845-1861 годы, архитектор К.А. Тон, взорван в 1936 году), колокольня Воскресенского собора (1850, архитектор Я.И. Алфеев, не сохранилась), часовня Святой Параскевы Пятницы на Караульной горе (1852-1855 годы, архитекторы Я.И. Алфеев, Я.М. Набалов). Сохранились культовые и гражданские постройки, сооружённые в различных стилях во 2-й половине XIX - начале XX веков: Вознесенская церковь в селе Кочергино (1904-1907 годы; с 2003 года Курагинский Свято-Вознесенский женский монастырь), церковь в честь Иверской иконы Божией Матери (1871-1872 годы) Христорождественского монастыря в Енисейске, Свято-Троицкая церковь (1877-1885 годы, архитектор Ашемур, взорвана в 1939 году) и Вознесенская церковь (1908-1911 годы) в Минусинске, Торговые ряды Гадаловых в Канске.
Начало XX века связано с активной творческой деятельностью в Красноярске архитекторов В.А. Соколовского (неоготический Преображенский костёл 1908-1911 годов; здание Общественного собрания в стиле неоклассицизма, 1912-1914 годы), Л.А. Чернышёва (купеческий клуб 1908-1910 годов, ныне гостиница «Енисей»; особняк И.А. Ицына с мавританскими элементами на улице Кирова; Краевой краеведческий музей в египетском стиле, 1913-1929 годы), С.Г. Дриженко (Дом просвещения, 1914; особняк Ускова). Стиль модерн в архитектуре Красноярского края значительного развития не получил (дом А.М. Бородкина в Енисейске, 1909; торговый дом Рогозинского, начало XX века, и дом Калнена, 1913, оба - в Минусинске). Из деревянных церквей XIX - начала XX веков сохранились: Святой Параскевы Пятницы в селе Барабаново (1857), Святой княгини Ольги в селе Ольгино (1898-1899 годы), Покровская в селе Большой Бальчуг (1912). Ансамбль жилого деревянного зодчества сохранился в поселке городского типа Шушенское: дома и хозяйственные постройки 2-й половины XIX века (ныне Историко-этнографический музей-заповедник, открыт в 1930 году).
В советское время велась застройка старых и новых городов (в т. ч. в стиле неоклассицизма - Дворец культуры горно-химического комбината в Железногорске, 1957; ансамбль Октябрьской площади в Норильске). Среди памятников промышленной архитектуры: Обь-Енисейский канал (1882-1891 годы; 7 шлюзов на территории Красноярского края), железнодорожный. мост в Красноярске (1896-1899 годы, инженер Е.К. Кнорре), водонапорная башня в Уяре (1912), Красноярская ГЭС (1956-1972 годы, высота плотины 124 м), Усть-Хантайская ГЭС (1963-1972 годы), Саяно-Шушенская ГЭС (1970-1988 годы, высота плотины 242 м).
Во 2-й половине XX века работают архитекторы А.Н. Голубев (Речной вокзал, 1952), А.С. Демирханов (культурно-исторический центр на «Стрелке», гостиница «Красноярск»), В.В. Орехов (Дворец спорта «Енисей» имени Ивана Ярыгина, 1981; все - в Красноярске), И.А. Михалёв (здание Красноярского театра оперы и балета, 1977-1978 годы), Е.А. Зубковский, Э.М. Панов и др. В конце XX - начале XXI веков построены: церковь в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» в Норильске (1991-2003 годы), церковь Святой Евдокии в деревне Сизая (1994-1999 годы, архитектор Демирханов), 13-купольный Крестовоздвиженский собор в Лесосибирске (1995-2002 годы, архитектор А.В. Банников), Богоявленская церковь в Хатанге (одна из самых северных в России), шатровая церковь Чуда архангела Михаила в Хонех в Красноярске (2000-2003 годы).
В XVIII - начале XX веков развивалось иконописание (икона Богородицы «Всех Скорбящих Радость» в Троицком соборе города Шарыпово; Казанская икона Божией Матери в Троицком храме селе Казачинское). В Красноярском крае работал В.И. Суриков, во 2-й половине XX века - художники А.Г. Поздеев, Д.И. Каратанов, А.П. Лекаренко, Г.Д. Лавров, К.И. Матвеева, К.Ф. Вальдман, Т.В. Ряннель, график Р.К. Руйга.
Музыка. Основа традиционной музыкальной культуры - фольклор русских (в т. ч. казаков и старообрядцев), украинцев, татар, немцев и др. переселенцев и коренных народов (долган, эвенков, хакасов, ненцев, якутов, нганасан, энцев, шорцев). Народное музыкальное творчество поддерживают Государственный центр народного творчества Красноярского края в Красноярске (1937), Таймырский дом народного творчества в Дудинке, многие фольклорные коллективы, среди них - Ванаварский народный хор (1958), эвенкийский народный ансамбль песни и танца «Осиктакан» («Звёздочка»; 1966), ансамбль песни и танца народов Севера «Хэйро» (Дудинка, 1969), русский фольклорный ансамбль «Живая стАрина» (Красноярск, 1998).
В 1887-1888 годах выпускник Санкт-Петербургской консерватории С.М. Безносиков создал первый в Красноярске симфонический. оркестр. В 1897 году на сцене городского театра состоялись постановки 5 опер («Русалка» А.С. Даргомыжского, «Галька» С. Монюшко, «Жизнь за царя» М.И. Глинки, «Аскольдова могила» А.Н. Верстовского, «Паяцы» Р. Леонкавалло) и ряда оперетт. При участии певца П.И. Словцова в Красноярске была открыта Народная консерватория (1920, ныне училище искусств). В 1923 году Словцов и его жена певица М.Н. Риоли-Словцова создали оперную труппу, в 1924-1925 годах работавшую под названием «Трудовой оперный коллектив»; среди постановок - «Дубровский» Э.Ф. Направника и «Евгений Онегин» П.И. Чайковского (с участием Словцовых), «Кармен» Ж. Бизе (с Л.А. Андреевой-Дельмас в заглавной роли), «Борьба за коммуну» (о событиях Парижской коммуны, с музыкой из «Тоски» Дж. Пуччини). В 1930 году открыта первая в Красноярске музыкальная школа (в 1969 года на её основе организованы музыкальное училище и детская школа искусств). В эти годы в Красноярске работали скрипач и дирижёр А.Л. Марксон, хормейстер С.Ф. Абаянцев, балалаечник Г.И. Трошин.
В 1928 году в Красноярске создано Филармоническое общество, в 1938 году - Краевое концертно-эстрадное бюро, в 1953 году реорганизованное в Краевую государственную филармонию. В 1950-е годы в Красноярске активизировалась концертная жизнь, приезжали симфонические коллективы и солисты из других городов страны. В 1957 году создан Театр оперетты имени К.С. Станиславского в Железногорске (первоначально краевой, ныне муниципальный). С 1959 года работает Государственный музыкальный театр (первоначально Красноярский театр музыкальной комедии, современное название с 1993 года), в котором ставятся камерные оперы, балеты и другие музыкальные спектакли. В 1977 году создан Красноярский академический симфонический оркестр (главный дирижёр в 1978-2003 годах И.В. Шпиллер, с 2004 года М. Кадин). В 1978 году открыт Красноярский театр оперы и балета. В том же году в Красноярске начал работать Институт искусств с музыкальным, театральным и художественным факультетами (ныне Красноярская государственная академия музыки и театра). В 1983 году создана Красноярская организация СК России. Среди профессиональных композиторов края - Ф.П. Веселков, А.А. Лубенников, Б.Т. Плотников, В.А. Бешевли, О.О. Меремкулов, среди исполнителей - дирижёр А.П. Чепурной, хормейстеры В.М. Рязанов, К.А. Якобсон, скрипач М.И. Бенюмов, органист А. Бардин.
В Красноярске проводится международный конкурс вокалистов «Молодые голоса» (с 1986 года; первоначально всесоюзный). Международные фестивали: оперного искусства имени П.И. Словцова (с 1986 года; первоначально всесоюзный), Стран Азиатско-Тихоокеанского региона (с 1992 года), камерно-оркестровой музыки «Сибирь - Европа» (все - в Красноярске; с 2002 года, ежегодно); этнической музыки «Саянское кольцо» (в поселок городского типа Шушенское; с 2003 года); джазовый «Jazz Night над Енисеем» (в Красноярске; 2008). Многочисленные краевые фестивали: хоровой духовной музыки «Покровские встречи» (в городах Красноярского края; с 1995 года, ежегодно), камерной музыки «Айдашинская лира» в Ачинске (основан в 1980-х годах, возобновлён в 2009 году), «Весенние хоровые капеллы» (в Красноярске; ежегодно) и др. Региональные фольклорные фестивали: «Эвенкийские зори» (в Эвенкийском районе; с 1976 года, один раз в 3 года), «Фольклорная классика Таймыра» (в Дудинке; с 1994 года, один раз в 2 года) и др.
Театр. Впервые театральные гастролёры появились в городах Сибири в конце 1840-х - начале 1870-х годов (передвижные труппы И. Маркевича, Н.П. Петрова, И. Краузе). Первый деревянный театр в Красноярске построили в 1873 году по инициативе потомственных почетных граждан А.П. Кузнецова и И.С. Щёголева. В 1875 году возникла полупрофессиональная труппа под руководством мещанина Д.Н. Егорова. С 1897 года в Красноярске гастролировали актёры Г.Н. Федотова, братья Адельгейм и др. В 1898 году деревянный театр сгорел; в 1902 году был открыт Народный дом-театр (с 1935 года Красноярский краевой драматический театр имени А.С. Пушкина). В 1882 году возник театр в Минусинске (ныне Минусинский драматический театр, здание построено в 1906 году на добровольные пожертвования горожан). В 1941 году в клубе поселка Норильлаг открылся театр [Норильский Заполярный театр драмы (с 1961 года - имени В.В. Маяковского), с 1986 года - в новом здании], труппа которого состояла из заключённых и актёров первого заполярного театра, основанного в 1936 году в городе Игарка В.Н. Пашенной. В крае также работают театры: краевой театр кукол (1938), ТЮЗ (1964), мим-театр «За двумя зайцами» (1987), все - в Красноярске; Канский драматический театр (1920), Ачинский драматический театр (1935), Железногорский кукольный театр «Золотой ключик» (1965), Дудинский камерный театр (1969, с 1971 года Народный ТЮЗ, с 1995 года современное название), Лесосибирский городской театр «Поиск» (1978), Шарыповский городской драматический театр (1982), Мотыгинский районный муниципальный театр (1993). Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени М.С. Годенко (1960). Эвенкийский народный ансамбль песни и танца «Осиктакан» (1966, Тура), Таймырский ансамбль песни и танца «Хэйро» (1969, Дудинка). В Красноярске проводятся: Всесибирский фестиваль «Все куклы в гости к нам», фестиваль «Театральная столица края», Фестиваль спектаклей выпускников театральных вузов Сибири и Дальнего Востока.
Иллюстрации:
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