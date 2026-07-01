КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ - субъ­ект Российской Фе­де­ра­ции.

Рас­по­ло­жен в Ази­атской час­ти Рос­сии, зна­чительная часть тер­ри­то­рии Красноярского края на­хо­дит­ся в пре­де­лах Край­не­го Се­ве­ра. На се­ве­ре омы­ва­ет­ся во­да­ми Кар­ско­го моря и моря Лап­те­вых Северного Ле­до­ви­то­го океана. Вклю­ча­ет ар­хи­пе­ла­ги Се­вер­ная Зем­ля, Нор­ден­шель­да, ост­ро­ва Арк­ти­че­ско­го Ин­сти­ту­та, Сер­гея Ки­ро­ва, Ком­со­моль­ской Прав­ды, Си­би­ря­ко­ва и ряд других более мел­ких ост­ро­вов. Вхо­дит в Си­бир­ский фе­де­раль­ный округ. Об­ра­зо­ван 1.1.2007 года в ре­зуль­та­те объ­е­ди­не­ния Крас­но­яр­ско­го края, Тай­мыр­ско­го (Дол­га­но-Не­нец­ко­го) и Эвен­кий­ско­го ав­то­ном­ных ок­ру­гов (ны­не административно-территориальные еди­ни­цы с осо­бым стату­сом - Тай­мыр­ский Дол­га­но-Не­нец­кий и Эвен­кий­ский рай­о­ны). Площадь 2366,8 тыс. км2 (13,8% пло­ща­ди РФ; 2-й по раз­ме­ру тер­ри­то­рии субъ­ект РФ по­сле Яку­тии), в т. ч. Тай­мыр­ский Дол­га­но-Не­нец­кий район 879,9 тыс. км2, Эвен­кий­ский район 763,2 тыс. км2. Население 2893,8 тыс. чел. (2008; в т. ч. Тай­мыр­ский Дол­га­но-Не­нец­кий район 37,8 тыс. чел., Эвен­кий­ский район 16,7 тыс. чел.). Административный центр - город Крас­но­ярск. Административно-территориальное де­ле­ние: 48 рай­онов, 23 го­ро­да, 41 посёлок городского ти­па.

Ор­га­ны го­су­дар­ст­вен­ной вла­сти.

Сис­те­ма ор­га­нов государственной вла­сти края оп­ре­де­ля­ет­ся Кон­сти­ту­ци­ей РФ и Ус­та­вом Крас­но­яр­ско­го края (2008). Государственная власть в крае осу­ще­ст­в­ля­ет­ся За­ко­но­дательным со­б­ра­ни­ем, пра­ви­тель­ст­вом, гу­бер­на­то­ром и ины­ми ор­га­на­ми, об­ра­зуе­мы­ми в со­от­вет­ст­вии с Ус­та­вом края. За­ко­но­дательное со­б­ра­ние - выс­ший и един­ст­вен­ный ор­ган за­ко­но­дательной вла­сти. Со­сто­ит из 52 де­пу­та­тов, из­бираемых на 5 лет (22 из­би­ра­ют­ся по од­но­ман­дат­ным из­би­рательным ок­ругам, за ис­клю­че­ни­ем тер­ри­то­рий административно-территориальных еди­ниц с осо­бым ста­ту­сом; 2 - по двух­ман­дат­но­му из­би­рательному ок­ру­гу, ко­то­рый об­ра­зу­ет­ся на тер­ри­то­рии Тай­мыр­ско­го Дол­га­но-Не­нец­ко­го района; 2 - по двух­ман­дат­но­му из­би­рательному ок­ру­гу, ко­то­рый об­ра­зу­ет­ся на тер­ри­то­рии Эвен­кий­ско­го рай­она; 26 - по еди­но­му из­бирательному ок­ру­гу про­пор­цио­наль­но чис­лу го­ло­сов, по­дан­ных за крае­вые спи­ски кан­ди­да­тов в де­пу­та­ты, вы­дви­ну­тые по­ли­тическими пар­тия­ми). Гу­бер­на­тор края - выс­шее долж­но­ст­ное ли­цо, воз­глав­ляю­щее ис­пол­нительную власть края. Гра­ж­да­нин РФ на­де­ля­ет­ся пол­но­мо­чия­ми гу­бер­на­то­ра За­ко­но­дательным со­б­ра­ни­ем края по пред­став­ле­нию Пре­зи­ден­та РФ.

При­ро­да.

Красноярский край рас­по­ло­жен главным образом в пре­де­лах Средней Си­би­ри и в го­рах Южной Си­би­ри. Зна­чительная про­тя­жён­ность тер­ри­то­рии с се­ве­ра на юг (свыше 3000 км) и с за­па­да на вос­ток (до 1250 км в северной час­ти) оп­ре­де­ля­ет слож­ность и боль­шое раз­но­об­ра­зие ланд­шафт­ной струк­ту­ры, вы­сокий при­род­но-ре­сурс­ный по­тен­ци­ал. Свыше 1/3 тер­ри­то­рии ле­жит за Северным по­ляр­ным кру­гом. В пре­де­лах края на­хо­дит­ся са­мая северная точ­ка Ев­ра­зии - мыс Че­лю­скин (77°43′ c. ш.) на полуострове Тай­мыр, а так­же гео­гра­фический центр Рос­сии (66°25′ c. ш., 94°15′ в. д.; се­ве­ро-за­пад Сред­не­си­бир­ско­го плос­ко­го­рья, ок­ре­ст­но­сти озера Ви­ви).

Рель­еф. Бе­ре­го­вая ли­ния Кар­ско­го моря и моря Лап­те­вых силь­но из­ре­за­на: вы­де­ля­ют­ся круп­ней­шие за­ли­вы Ени­сей­ский и Ха­танг­ский, а так­же бо­лее мел­кие Пя­син­ский, Тай­мыр­ский, Тол­ля и др. На край­нем се­ве­ре ма­те­ри­ко­вой час­ти Красноярского края, на полуострове Тай­мыр, рас­по­ло­же­ны го­ры Быр­ран­га, со­стоя­щие из сис­те­мы па­рал­лель­ных не­вы­со­ких (500-600 м) гряд (Гео­ло­ги­че­ская, То­по­гра­фи­че­ская, Глав­ная и др.), пе­ре­хо­дя­щих на се­ве­ро-вос­то­ке в низ­ко­гор­ный мас­сив (высота до 1125 м) с аль­пи­но­тип­ным рель­е­фом и современными лед­ни­ка­ми. К югу го­ры Быр­ран­га об­ры­ва­ют­ся к об­шир­ной за­озё­рен­ной и за­бо­ло­чен­ной Се­ве­ро-Си­бир­ской низ­мен­но­сти.

До­ли­на реки Ени­сей, пе­ре­се­каю­щая большую часть тер­ри­то­рии Красноярского края, яв­ля­ет­ся ес­тественным ру­бе­жом ме­ж­ду мень­шей, западной рав­нин­ной ча­стью, вхо­дя­щей в со­став За­пад­но-Си­бир­ской рав­ни­ны (Ниж­не­ени­сей­ская воз­вы­шен­ность, Ту­ру­хан­ская низ­мен­ность, Верх­не­та­зов­ская воз­вы­шен­ность, Ени­сей­ская и Чу­лым­ская рав­ни­ны), и бoльшей, восточной ча­стью - Сред­не­си­бир­ским плос­ко­горь­ем. Слож­ная оро­гра­фическая струк­ту­ра Сред­не­си­бир­ско­го плос­ко­го­рья пред­став­ле­на раз­но­вы­сот­ны­ми пла­то: Ви­люй­ским, Сы­вер­мой (800-1000 м), бо­лее низ­ки­ми - Тун­гус­ским, За­ан­гар­ским (600-700 м), а так­же Цен­траль­но­тун­гус­ским и При­ан­гар­ским (высота 400-500 м и ме­нее). Максимальной вы­со­ты дос­ти­га­ет пла­то Пу­то­ра­на (го­ра Ка­мень, 1678 м). Вы­ров­нен­ный рель­еф пла­то на­ру­ша­ют бо­лее вы­со­кие плос­ко­вер­шин­ные гря­ды и ко­рот­кие хреб­ты. В юго-западной час­ти Сред­не­си­бир­ско­го плос­ко­го­рья про­тя­ги­ва­ет­ся низ­ко­гор­ный Ени­сей­ский кряж, на се­ве­ро-вос­то­ке - Ана­бар­ское пла­то. До­ли­ны круп­ных рек в пре­де­лах плос­ко­го­рья име­ют ко­лен­ча­тую ори­ен­ти­ров­ку, обу­слов­лен­ную на­прав­ле­ни­ем тек­тонических раз­ло­мов, боль­шое ко­ли­че­ст­во над­пой­мен­ных тер­рас (6-8) и очень вы­со­кие пой­мы, фор­ми­ро­ва­ние ко­то­рых свя­за­но с осо­бен­но­стя­ми па­во­доч­но­го ре­жи­ма.

На юге Красноярского края рас­по­ло­же­ны вы­со­ко­горные хреб­ты сис­тем За­пад­но­го Сая­на (высота до 2735 м) и Вос­точ­но­го Сая­на (2891 м, пик Гран­ди­оз­ный - выс­шая точ­ка Красноярского края), окон­ту­ри­ваю­щих круп­ней­шую меж­гор­ную Ми­ну­син­скую кот­ло­ви­ну. Аль­пи­но­тип­ные фор­мы рель­е­фа в Сая­нах со­че­та­ют­ся с вы­по­ло­жен­ны­ми вер­ши­на­ми, по­кры­ты­ми ка­ме­ни­стой и ли­шай­ни­ко­вой тун­д­рой, обиль­ны­ми ле­тую­щи­ми снеж­ни­ка­ми (Кан­ское Бе­ло­го­рье, Ман­ское Бе­ло­го­рье). Раз­вит карст, в го­рах и пред­горь­ях Вос­точ­но­го Сая­на мно­го­чис­лен­ны пе­ще­ры (Боль­шая Ореш­ная пе­ще­ра, Бад­жей­ская, Ду­дин­ская и др.).

Свыше 1/2 тер­ри­то­рии на­хо­дит­ся в об­лас­ти рас­про­стра­не­ния мно­го­лет­не­мёрз­лых по­род. Мощ­ность их мак­си­маль­на на се­ве­ро-вос­то­ке (до 1000 м в бас­сей­не реки Ко­туй), в цен­тре со­став­ля­ет 300-500 м; на юге пре­об­ла­да­ет пре­ры­ви­стая и ост­ров­ная мерз­ло­та (мощ­но­сти мёрз­лых толщ 100 и 15-30 м со­от­вет­ст­вен­но). Из крио­ген­ных форм рель­е­фа в вы­со­ко­горь­ях Са­ян и на пла­то рас­про­стра­не­ны ка­мен­ные кот­лы, ка­мен­ные мно­го­уголь­ни­ки, со­лиф­люк­ци­он­ные тер­ра­сы и др., на рав­ни­нах (Се­ве­ро-Си­бир­ская низ­мен­ность) - буг­ры пу­че­ния, тер­мо­кар­сто­вые озё­ра и др.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. Бóльшая, восточная часть Красноярского края от­но­сит­ся к древ­ней Си­бир­ской плат­фор­ме. Ар­хей­ско-ран­не­про­те­ро­зой­ский кри­стал­лический фун­да­мент плат­фор­мы вы­сту­па­ет на по­верх­ность на севе­ро-вос­то­ке края в рам­ках Ана­бар­ско­го щи­та, на северную ок­раи­ну ко­то­ро­го на­ло­же­на круп­ная (диа­метр около 100 км) По­пи­гай­ская ас­т­роб­ле­ма па­лео­ге­но­во­го воз­рас­та. Плат­фор­мен­ный фун­да­мент пе­ре­крыт оса­доч­ном чех­лом мощ­но­стью от ме­нее 2 км в пре­де­лах ан­тек­лиз (Бай­кит­ской, западного кры­ла Ана­бар­ской) до 6-10 км в центральных час­тях си­нек­лиз (Та­се­ев­ской, Тун­гус­ской). В ос­но­ва­нии чех­ла об­шир­ной Тун­гус­ской си­нек­ли­зы, за­нимаю­щей большую часть плат­фор­мы, вы­де­ля­ют несколько суб­ме­ри­дио­наль­ных ри­фей­ских ав­ла­ко­ге­нов (Но­риль­ский, Ко­туй­ский), пе­ре­кры­тых мел­ко­вод­но-мор­ски­ми тер­ри­ген­но-кар­бо­нат­ны­ми от­ло­же­ния­ми вен­да - ниж­не­го кар­бо­на, кон­ти­нен­таль­ной уг­ле­нос­ной се­ри­ей сред­не­го кар­бо­на - пер­ми и пла­то­ба­заль­та­ми (трап­па­ми) верх­ней час­ти пер­ми - ниж­не­го триа­са. Па­лео­зой­ские от­ло­же­ния про­рва­ны сил­ла­ми и дай­ка­ми до­ле­ри­тов, а так­же што­ка­ми, нек­ка­ми и труб­ка­ми взры­ва ос­нов­ных и щё­лоч­но-ульт­ра­ос­нов­ных по­род, ко­то­рые вы­хо­дят на по­верх­ность в крае­вых час­тях си­нек­ли­зы. На се­ве­ре трап­пы по­гру­жа­ют­ся под юр­ско-ме­ло­вой чехол глу­бо­ко­го (мощ­ность осад­ков свыше 14 км) Ени­сей­ско-Ха­танг­ско­го про­ги­ба (вос­точ­нее со­еди­ня­ет­ся с внеш­ней зо­ной ме­зо­зой­ской Вер­хоя­но-Ко­лым­ской склад­ча­той сис­те­мы). С юго-за­па­да и се­ве­ро-вос­то­ка Тун­гус­скую си­нек­ли­зу об­рам­ля­ют Бай­кит­ская и Ана­бар­ская ан­те­к­ли­зы, че­хол ко­то­рых сло­жен венд­ски­ми, кем­брий­ски­ми, ор­до­вик­ски­ми и си­лу­рий­ски­ми от­ло­же­ния­ми. На юге Бай­кит­скую ан­тек­ли­зу от Та­се­ев­ской си­нек­ли­зы от­де­ля­ет ри­фей­ский Ир­ки­не­ев­ский ав­ла­ко­ген. В раз­ре­зе от­ло­же­ний Та­се­ев­ской (При­са­ян­ско-Ени­сей­ской) си­нек­ли­зы при­сут­ст­ву­ет кон­ти­нен­таль­ная вул­ка­но­ген­ная тол­ща де­во­на. На её юго-западная часть на­ло­же­на Кан­ско-Та­се­ев­ская впа­ди­на, за­пол­нен­ная кон­ти­нен­таль­ны­ми уг­ле­нос­ны­ми от­ло­же­ния­ми юры. Юр­ские от­ло­же­ния так­же сла­га­ют западную ок­раи­ну Ан­га­ро-Ви­люй­ско­го про­ги­ба (к юго-вос­то­ку от Тун­гус­ской си­нек­ли­зы).

Южная, западная и северная час­ти Красноярского края при­над­ле­жат Ура­ло-Охот­ско­му под­виж­но­му поя­су. На юге Красноярского края рас­по­ло­же­ны склад­ча­тые сис­те­мы Ал­тае-Са­ян­ской склад­ча­той об­лас­ти (бай­каль­ско-ка­ле­дон­ское со­ору­же­ние Восточного Сая­на, позд­не­ка­ле­дон­ское со­ору­же­ние Западного Сая­на), раз­де­лён­ные Се­ве­ро-Ми­ну­син­ской и Юж­но-Ми­ну­син­ской меж­гор­ны­ми впа­ди­на­ми, ко­то­рые за­пол­не­ны де­вон­ско-ка­мен­но­уголь­ны­ми вул­ка­но­ген­но-тер­ри­ген­ны­ми от­ло­же­ния­ми. Се­вер­нее ло­ка­ли­зу­ет­ся склад­ча­тая сис­те­ма Ени­сей­ско­го кря­жа бай­каль­ско­го воз­рас­та, при­мы­каю­щая с за­па­да к Си­бир­ской плат­фор­ме. Склад­ча­тые об­ра­зо­ва­ния Ал­тае-Са­ян­ской об­лас­ти и Ени­сей­ско­го кря­жа по­гру­жа­ют­ся под че­хол ме­зо­зой­ских и кай­но­зой­ских осад­ков За­пад­но-Си­бир­ской плат­фор­мы. На край­нем се­ве­ре Красноярского края про­тя­ги­ва­ет­ся ме­зо­зой­ская Тай­мы­ро-Се­ве­ро­зе­мель­ская склад­ча­тая сис­те­ма. Для южных рай­онов Красноярского края ха­рак­тер­на вы­со­кая сейс­мич­ность.

В не­драх Красноярского края за­клю­че­ны круп­ные за­па­сы руд ме­тал­лов пла­ти­но­вой груп­пы (свыше 80% за­па­сов РФ), ни­ке­ля (свыше 70%), ме­ди, свин­ца и ко­баль­та (свыше 40%), ис­ланд­ско­го шпа­та (97%), а так­же тех­нических ал­ма­зов, ка­мен­ных и бу­рых уг­лей. Зна­чи­тель­ны за­па­сы руд зо­ло­та, мар­ган­ца, же­ле­за. На тер­ри­то­рии края рас­по­ло­же­ны уни­каль­ные ме­сто­ро­ж­де­ния ком­плекс­ных пла­ти­но­во-мед­но-ни­ке­ле­вых руд с ко­баль­том Но­риль­ской груп­пы (Но­рильск-1, Ок­тябрь­ское, Тал­нах­ское). Сре­ди мно­го­численных свин­цо­во-цин­ко­вых ме­сто­ро­ж­де­ний наи­бо­лее круп­ное - Го­рев­ское (в Ени­сей­ском кря­же). Основные ме­сто­ро­ж­де­ния зо­ло­тых руд на­хо­дят­ся в Ени­сей­ском кря­же (круп­ное Олим­пиа­дин­ское, Со­вет­ское, Эль­до­ра­до и др.), име­ют­ся в Восточном Сая­не (Оль­хов­ское, Вы­со­та 830 и др.); зна­чительные за­па­сы зо­ло­та за­клю­че­ны в ком­плекс­ных ру­дах Но­риль­ских ме­сто­ро­ж­де­ний; пер­спек­ти­вы зо­ло­то­нос­но­сти вы­яв­ле­ны в северной час­ти полуострова Тай­мыр и на ар­хи­пе­ла­ге Северная Зем­ля. Главные ме­сто­ро­ж­де­ния же­лез­ных руд со­сре­до­то­че­ны в южной час­ти края (Ир­бин­ский и Крас­но­ка­мен­ский руд­ные уз­лы). Круп­ней­шее в Рос­сии по за­па­сам ок­сид­ных мар­ган­це­вых руд По­ро­жин­ское ме­сто­ро­ж­де­ние рас­по­ло­же­но на се­ве­ре Ени­сей­ско­го кря­жа. Ме­сто­ро­ж­де­ния ком­плекс­ных апа­тит-маг­не­ти­то­вых руд с тан­та­лом и нио­би­ем скон­цен­три­ро­ва­ны в ме­ж­ду­ре­чье Май­ме­чи и Ко­туя; в Ени­сей­ском кря­же из­вест­ны ме­сто­ро­ж­де­ния руд ред­ких ме­тал­лов и ред­ко­зе­мель­ных эле­мен­тов - Та­тар­ское, Кий­ское, Чук­ту­кон­ское. За­па­сы уг­лей свя­за­ны с Кан­ско-Ачин­ским уголь­ным бас­сей­ном, западной ча­стью Лен­ско­го бу­ро­уголь­но­го бас­сей­на, Тун­гус­ским и Тай­мыр­ским ка­мен­но­уголь­ны­ми бас­сей­на­ми. Раз­ве­дан­ные за­па­сы неф­ти и при­род­но­го го­рю­че­го га­за не­боль­шие, но пер­спек­ти­вы об­на­ру­же­ния боль­шо­го чис­ла круп­ных неф­те­га­зо­вых ме­сто­ро­ж­де­ний вы­со­ки, осо­бен­но на се­ве­ре края (Ени­сей­ско-Ана­бар­ская неф­те­га­зо­нос­ная про­вин­ция), а так­же на юго-вос­то­ке. Неф­тя­ные и га­зо­вые ме­сто­ро­ж­де­ния име­ют­ся близ города Ку­юм­ба (Юруб­че­но-То­хом­ское, Ку­юм­бин­ское и др.), города Ва­на­ва­ра, к за­па­ду от города Игар­ка (Ван­кор­ское и др.), к вос­то­ку от города Ве­ре­ща­ги­но, близ го­ро­дов Та­сее­во, Ми­ну­синск. Уни­каль­ные ме­сто­ро­ж­де­ния тех­нических им­пакт­ных ал­ма­зов при­уро­че­ны к По­пи­гай­ской ас­т­роб­ле­ме на се­ве­ре Ана­бар­ско­го пла­то; так­же из­вест­ны ал­ма­зо­нос­ные ким­бер­ли­ты (Ха­ра­май­ское ким­бер­ли­то­вое по­ле). На Сред­не­си­бир­ском плос­ко­го­рье на­хо­дят­ся мно­го­численные ме­сто­ро­ж­де­ния ис­ланд­ско­го шпа­та (Баб­кин­ское, Стол­бо­вое, Кру­тое и др.), ме­сто­ро­ж­де­ния гра­фи­та (Ку­рей­ское, Но­гин­ское). Име­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния руд алю­ми­ния, оло­ва, вольф­ра­ма, сурь­мы, ура­на; фос­фо­ри­тов, кам­не­са­мо­цвет­но­го и ин­ду­ст­ри­аль­но­го сы­рья, под­зем­ных ми­неральных вод.

Кли­мат. При­род­ные ус­ло­вия для жиз­ни на­се­ле­ния в северной и центральной час­тях, а так­же в вы­со­ко­горь­ях Са­ян край­не не­бла­го­при­ят­ные и экс­тре­маль­ные, в южной час­ти - от­но­си­тель­но бла­го­при­ят­ные. Тер­ри­то­рия рас­по­ло­же­на в пре­де­лах трёх кли­ма­тических поя­сов: арк­тического, суб­арк­тического и уме­рен­но­го. Ха­рак­тер­но на­рас­та­ние кон­ти­нен­таль­но­сти кли­ма­та с юго-за­па­да на се­ве­ро-вос­ток. Сред­не­го­до­вые температуры прак­ти­че­ски по­все­ме­ст­но от­ри­ца­тель­ные: на се­ве­ре от –10 °С и ни­же (Ха­тан­га, Ду­дин­ка), в цен­тре –7 °С (Ту­ру­ханск), на юге от –2,4 °С (Бо­гу­ча­ны) до –0,7 °С (Канск). Толь­ко в Ми­ну­синской кот­ло­ви­не температуры по­ло­жи­тель­ные (1,2 °С). Зи­ма хо­лод­ная, про­дол­жи­тель­ная. Средние температуры ян­ва­ря умень­ша­ют­ся с за­па­да на вос­ток в северной и центральной час­тях от –27 (–29) °С (Дик­сон, Ду­дин­ка) до –36 (–39) °С (Ту­ра, Ес­сей); в южной час­ти - от –16 °С (Крас­но­ярск) до –24 °С (Бо­гу­ча­ны). На се­ве­ре час­ты ура­ган­ные вет­ры и ме­те­ли (до 120 дней в го­ду); в центральной час­ти пре­об­ла­да­ет яс­ная мо­роз­ная по­го­да. Ср.едняя вы­со­та снеж­но­го по­кро­ва на на­вет­рен­ных скло­нах Са­ян дос­ти­га­ет 3 м, на скло­нах Ени­сей­ско­го кря­жа - 120 см, на за­па­де - 90 см (Ту­ру­ханск), на юге сни­жа­ет­ся до 20-30 см (Канск). Вы­со­ко­го­рья и сред­не­го­рья Са­ян в свя­зи с этим ха­рак­те­ри­зу­ют­ся наи­боль­шей сте­пе­нью ла­ви­но­опас­но­сти. Ле­то на се­ве­ре очень ко­рот­кое (в арк­тическом поя­се сред­не­ме­сяч­ные температуры вы­ше 10 °С бы­ва­ют один раз в 3-4 го­да), на юге ле­то бо­лее про­дол­жи­тель­ное (от 110 дней в Кан­ске до 120 дней в Ми­ну­син­ской кот­ло­ви­не), тё­п­лое. Средние температуры ию­ля от ме­нее 10 °С на арк­тическом по­бе­ре­жье до 19 °С на юге. Аб­со­лют­ные мак­си­му­мы тем­пе­ра­тур дос­ти­га­ют на се­ве­ре 37 °С (Ха­тан­га), в цен­тре и на юге 39 °С (Ачинск). В южной час­ти ха­рак­тер­ны позд­не­ве­сен­ние и ран­не­осен­ние за­мо­роз­ки, за­тяж­ные до­ж­ди во вто­рой по­ло­ви­не ле­та. В рас­пре­де­ле­нии сред­не­го­до­вых и осо­бен­но зим­них осад­ков чёт­ко вы­ра­же­на сек­тор­ность. Го­до­вые сум­мы осад­ков убы­ва­ют от 550 мм на за­па­де до 300 мм на вос­то­ке; максимальное ко­ли­че­ст­во осад­ков (1000-1200 мм в год) вы­па­да­ет на на­вет­рен­ных скло­нах Са­ян.

Современное оле­де­не­ние наи­бо­лее раз­ви­то на ост­ро­вах Се­вер­ной Зем­ли, где лед­ни­ки за­ни­ма­ют около 47% пло­ща­ди ар­хи­пе­ла­га. Пре­об­ла­да­ют лед­ни­ко­вые ку­по­ла (круп­ней­шие - Ака­де­мии На­ук, Кар­пин­ско­го, Ва­ви­ло­ва), шель­фо­вые и вы­вод­ные лед­ни­ки. В го­рах Быр­ран­га на высоте 600-1000 м рас­про­стра­не­ны до­лин­ные, ка­ро­вые, при­скло­но­вые лед­ни­ки об­щей площадью 30,5 км2. Не­боль­шие при­скло­но­вые лед­ни­ки из­вест­ны на пла­то Пу­то­ра­на. В Сая­нах наи­бо­лее мно­го­чис­лен­ны лед­ни­ки на хреб­те Кры­жи­на и в рай­оне пи­ка Гран­ди­оз­ный (вы­со­та фир­но­вой ли­нии 2250-2500 м).

Внут­рен­ние во­ды. Красноярский край - наи­бо­лее во­до­обес­пе­чен­ный ре­ги­он Рос­сии. Сред­не­мно­го­лет­ние ре­сур­сы реч­но­го сто­ка со­став­ля­ют 740 км3 в год (18% реч­но­го сто­ка всей Рос­сии). Гус­тая и пол­но­вод­ная реч­ная сеть при­над­ле­жит бас­сей­ну Северного Ле­до­ви­то­го океана, пре­имущественно Кар­ского моря (за ис­клю­че­ни­ем рек Ха­тан­га и По­пи­гай, впа­даю­щих в море Лап­те­вых). Основные ре­ки: Ени­сей с при­то­ка­ми Ту­ба, Ма­на, Кан, Ан­га­ра, Под­ка­мен­ная Тун­гу­ска, Бах­та, Ниж­няя Тун­гу­ска, Ку­рей­ка, Хан­тай­ка (пра­вые) и Сым, Ело­гуй, Ту­ру­хан, Боль­шая Хе­та (ле­вые). Часть рек юго-западной час­ти ре­гио­на от­но­сит­ся к бас­сей­ну реки Обь (круп­ней­шие - Чу­лым, Кеть). На се­ве­ре - бас­сей­ны рек Пя­си­на, Верх­няя Тай­мы­ра, Ниж­няя Тай­мы­ра и др. Для рек ха­рак­тер­но оби­лие пе­ре­ка­тов и по­ро­гов, наи­бо­лее круп­ные - Стрел­ков­ский порог на Ангаре, Ка­за­чин­ский по­ро­г на Ени­сее, Вель­мин­ские, Па­но­лик­ский, Ми­рю­гин­ский по­ро­ги на Под­ка­мен­ной Тун­гу­ске. Тип пи­та­ния большей части рек сне­го­вой и час­тич­но до­ж­де­вой. До­ля грун­то­во­го пи­та­ния рез­ко со­кра­ща­ет­ся в северных рай­онах со сплош­ной мно­го­лет­ней мерз­ло­той. Ле­до­став от 8 мес на се­ве­ре (полуостров Тай­мыр) до 5 мес в южной ча­с­ти Красноярского края. На пе­ри­од по­ло­во­дья (июнь - июль) при­хо­дит­ся 60-70% го­до­во­го сто­ка; в это вре­мя уро­вень во­ды под­ни­ма­ет­ся на 10-15 м, а на Ниж­ней Тун­гу­ске вы­со­та по­ло­во­дья дос­ти­га­ет в отдельные го­ды 30-40 м, что свя­за­но с ле­до­вы­ми за­то­ра­ми в ни­зовь­ях Ени­сея.

По за­па­сам гид­ро­энер­ге­тических ре­сур­сов Красноярский край за­ни­ма­ет од­но из ве­ду­щих мест сре­ди субъ­ек­тов РФ. Здесь со­ору­же­на од­на из са­мых мощ­ных в Рос­сии и в ми­ре Крас­но­яр­ская ГЭС. Од­ни­ми из круп­ней­ших в Рос­сии яв­ля­ют­ся во­до­хра­ни­ли­ща: Бо­гу­чан­ское (в ста­дии за­пол­не­ния), Крас­но­яр­ское во­до­хра­ни­ли­ще, Хан­тай­ское во­до­хра­ни­ли­ще, Сая­но-Шу­шен­ское во­до­хра­ни­ли­ще (час­тич­но в пре­де­лах Красноярского края), Ку­рей­ское (площадь 750 км2).

Озё­ра наи­бо­лее рас­про­стра­не­ны на Се­ве­ро-Си­бир­ской низ­мен­но­сти (круп­ней­шие в Красноярском крае Тай­мыр, Пя­си­но и др.) и в западной рав­нин­ной час­ти Красноярского края (Ма­ков­ское, Боль­шое Со­вет­ское и др.). Пре­об­ла­да­ют тер­мо­кар­сто­вые, мо­рен­но-под­пруд­ные, тор­фя­но-бо­лот­ные дис­троф­ные и пой­мен­ные озё­ра. Для пла­то Пу­то­ра­на ха­рак­тер­ны лед­ни­ко­во-тек­то­нического озё­ра (Ла­ма, Глу­бо­кое, Ке­та, Хан­тай­ское и др.) - уз­кие, глу­бо­кие (300-400 м) и уди­ви­тель­но жи­во­пис­ные. В Сая­нах мно­го не­боль­ших ка­ро­вых и мо­рен­но-под­пруд­ных озёр.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. Зна­чительная про­тя­жён­ность тер­ри­то­рии с се­ве­ра на юг обу­слов­ли­ва­ет про­яв­ле­ние ши­рот­но-зо­наль­ных, а в го­рах - вы­сот­но-по­яс­ных за­ко­но­мер­но­стей рас­пре­де­ле­ния поч­вен­но-рас­тительного по­кро­ва. Ха­рак­тер­но не­ко­то­рое сме­ще­ние к се­ве­ру, по срав­не­нию с Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской рав­ни­ной, гра­ниц всех при­род­ных зон. Так, са­мый северный ост­ров ле­сов в ми­ре - Ары-Мас рас­по­ло­жен на 72°32′ c. ш. в бас­сей­не реки Но­вая (при­ток реки Ха­тан­га).

На арк­тических ост­ро­вах и в северной час­ти полуострова Тай­мыр рас­про­стра­не­ны поляр­ные пус­ты­ни и арк­тической­ тун­д­ры. Ви­до­вой со­став фло­ры обед­нён; гос­под­ству­ют во­до­росли, мхи и ли­шай­ни­ки при не­зна­чительной ро­ли цвет­ко­вых рас­те­ний (камне­ломки, полярный мак). Для большей части ви­дов мле­ко­пи­таю­щих и птиц ха­рак­тер­ны се­зон­ные ко­чёв­ки и ми­гра­ции. Сре­ди на­зем­ных мле­ко­пи­таю­щих обычны лем­мин­ги (си­бир­ский и ко­пыт­ный), пе­сец, ди­кий се­вер­ный олень, бе­лый мед­ведь. В во­дах арк­тических мо­рей оби­та­ют коль­ча­тая нер­па, лах­так, бе­лу­ха, морж. На морских по­бе­режь­ях не­ред­ки круп­ные се­зон­ные ско­п­ле­ния морских птиц (по­ляр­ная крач­ка, се­реб­ри­стая чай­ка, чай­ка-мо­ев­ка, чис­тик и др.).

К югу от арк­тических ­тундр гос­под­ству­ют тун­д­ры: мо­хо­во-ли­шай­ни­ко­вые, дриа­до­вые, кус­тар­ни­ко­вые. Для тун­д­ро­вой зо­ны ха­рак­тер­но оби­лие различных ти­пов бо­лот; у но­ро­вищ пес­цов встре­ча­ют­ся уча­ст­ки тун­д­ро­вых лу­го­вин - са­мые про­дук­тив­ные здесь со­об­ще­ст­ва. В поч­вен­ном по­кро­ве пре­об­ла­да­ют тун­д­ро­вые глее­зё­мы, на от­но­си­тель­но дре­ни­ро­ван­ных уча­ст­ках рас­про­стра­не­ны глее­вые крио­зё­мы, по по­ни­же­ни­ям - тор­фя­но-бо­лот­ные и тор­фя­ни­сто-глее­вые поч­вы. Жи­вот­ное на­се­ле­ние ста­но­вит­ся раз­но­об­раз­нее: мно­го­чис­лен­ны ди­кий се­вер­ный олень (круп­ней­шая в ми­ре тай­мыр­ская по­пу­ля­ция и др.), пе­сец; из мел­ких мле­ко­пи­таю­щих обиль­ны лем­мин­ги, ре­же встре­ча­ют­ся по­лёв­ки, бу­ро­зуб­ки. На полуострове Тай­мыр в 1970-1980-х годах ус­пеш­но акк­ли­ма­ти­зи­ро­ван ов­це­бык. Ти­пич­ны­ми пред­ста­ви­те­ля­ми тун­д­ро­вой ор­ни­то­фау­ны яв­ля­ют­ся бе­лая со­ва, тун­д­ря­ная и белая ку­ро­пат­ки, ла­планд­ский по­до­рож­ник и др. Ле­том тун­д­ра ожи­ва­ет за счёт мас­со­во­го при­лёта гу­сей (бе­ло­ло­бый гусь, гу­мен­ник, из­ред­ка - пис­куль­ка, крас­но­зо­бая ка­зар­ка), уток (мо­рян­ка, га­ги); на ре­ках и озё­рах обыч­ны га­га­ры, чай­ки и др. В тун­д­ре име­ют­ся вы­со­ко­про­дук­тив­ные оле­ньи па­ст­би­ща с за­па­са­ми яге­ля 30-35 ц/га (об­щая пло­щадь олень­их па­ст­бищ в Красноярском крае, в т. ч. в ле­сах, 52,25 млн. га), цен­ные охот­ни­чьи уго­дья (основные про­мы­сло­вые ви­ды - пе­сец и ди­кий се­вер­ный олень).

Уз­кая по­ло­са ле­со­тун­д­ры пред­став­ле­на ли­ст­вен­нич­ны­ми ред­ко­лесь­я­ми в со­че­та­нии с тун­д­ра­ми. В северо-западной час­ти Красноярского края в со­ста­ве ред­ко­ле­сий гос­под­ству­ет ли­ст­вен­ни­ца си­бир­ская, вос­точ­нее - ли­ст­вен­ни­ца Гме­ли­на (да­ур­ская). Пе­ре­ход к та­ёж­ной зо­не, са­мой об­шир­ной на тер­ри­то­рии Рос­сии, по­сте­пен­ный. Пло­щадь пред­тун­д­ро­вых ле­сов со­став­ля­ет свыше 25 млн. га; об­щая пло­щадь ле­сов 106,2 млн. га. Су­ро­вый кли­мат, на­ли­чие мно­го­лет­ней мерз­ло­ты (кро­ме южных рай­онов) обу­слов­ли­ва­ют рас­про­стра­не­ние на большей части тер­ри­то­рии од­но­об­раз­ных ли­ст­вен­нич­ных ле­сов, и толь­ко в бо­лее ув­лаж­нён­ных рай­онах прие­ни­сей­ской тай­ги зна­чи­тель­на при­месь тем­но­хвой­ных по­род (ели, пих­ты, со­сны си­бир­ской кед­ро­вой). В под­зо­не северной тай­ги ли­ст­вен­нич­ные ле­са име­ют низ­кую про­дук­тив­ность, не­вы­со­кую сомк­ну­тость крон, в под­лес­ке раз­ви­ты бе­рёз­ка то­щая, оль­ха кус­тар­ни­ко­вая и др. В поч­вен­ном по­кро­ве рас­про­стра­не­ны крио­зё­мы, на скло­нах пла­то сфор­ми­ро­ва­лись под­бу­ры, мес­та­ми су­хо­тор­фя­ни­стые. К за­па­ду от реки Ени­сей мно­го бо­лот с тор­фя­но-бо­лот­ны­ми поч­ва­ми; в ле­сах час­та при­месь ели. В под­зо­не сред­ней тай­ги ха­рак­тер­ные для при­е­ни­сей­ской час­ти ело­во-кед­ро­вые ле­са с пих­той, со­сной и ли­ст­вен­ни­цей в центральных и восточных рай­онах сме­ня­ют­ся ли­ст­вен­нич­ны­ми (мес­та­ми с со­сной) ле­са­ми на крио­зё­мах и под­бу­рах, ре­же - на аль­фе­гу­му­со­вых под­зо­лах. Юж­но­та­ёж­ные ланд­шаф­ты рас­про­стра­не­ны к югу от Под­ка­мен­ной Тун­гу­ски. Гос­под­ству­ют со­сно­вые (ка­че­ст­во дре­ве­си­ны од­но из луч­ших) и со­сно­во-ли­ст­вен­нич­ные ле­са на дер­но­во-под­зо­ли­стых, ино­гда со вто­рым гу­му­со­вым го­ри­зон­том, под­зо­ли­стых поч­вах. Зна­чи­тель­ны мас­си­вы ело­во-пих­то­вых ле­сов с при­ме­сью бе­рё­зы и оси­ны. В сред­не­та­ёж­ных и юж­но­та­ёж­ных ланд­шаф­тах ле­си­с­тость мак­си­маль­на и со­став­ля­ет 60-80%. В пре­де­лах под­тай­ги со­сно­вые, ли­ст­вен­нич­но-со­сно­вые ле­са на се­рых лес­ных поч­вах со­че­та­ют­ся с бе­рё­зо­вы­ми, оси­но­во-бе­рё­зо­вы­ми, не­ред­ко с при­ме­сью тем­но­хвой­ных по­род. На юго-за­па­де Красноярского края встре­ча­ют­ся ко­рен­ные бе­резня­ки (т. н. бель­ни­ки). Со­став ле­сов (осо­бен­но сред­не- и юж­но­та­ёж­ных) силь­но из­ме­нён в ре­зуль­та­те вы­ру­бок и по­жа­ров; рез­ко воз­рос­ла до­ля вто­рич­ных ле­сов. Ог­ром­ные пло­ща­ди ле­сов, осо­бен­но кед­ро­вых, стра­да­ют от си­бир­ско­го шел­ко­пря­да (Ени­сей­ский кряж) и других на­се­ко­мых-вре­ди­те­лей. Вме­сте с тем Красноярский край об­ла­да­ет круп­ней­ши­ми в Рос­сии ле­со­сырь­е­вы­ми ре­сур­са­ми: об­щий за­пас дре­ве­си­ны 11,8 млрд. м3 (свыше 14% об­ще­россий­ско­го за­па­са ле­са), из них на хвой­ные по­ро­ды при­хо­дит­ся 80%. Объ­ём ле­со­за­го­то­вок 6,8 млн. плот­ных м3 (2005); свыше 70% за­го­тав­ли­вае­мой дре­ве­си­ны со­став­ля­ет со­сна (При­ан­га­рье). Зна­чи­тель­ны за­па­сы не­дре­вес­ных ре­сур­сов ле­са: кед­ро­вых оре­хов, ягод (брус­ни­ка, чер­ни­ка, клю­к­ва, го­лу­би­ка), гри­бов, мно­го­численных ле­кар­ст­вен­ных рас­те­ний и др. Жи­вот­ный мир ле­сов Красноярского края раз­но­об­ра­зен (около 90 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих и 250 ви­дов птиц). Ха­рак­тер­ные пред­ста­ви­те­ли та­ёж­ной фау­ны: бу­рый мед­ведь, ро­со­ма­ха, волк, со­боль, гор­но­стай, бел­ка, бу­рун­дук, за­яц-бе­ляк, а так­же лось, ди­кий се­вер­ный олень (лес­ной под­вид), ка­бар­га. В XX веке акк­ли­ма­ти­зи­ро­ва­ны аме­ри­кан­ская нор­ка, он­дат­ра и др. Из птиц про­мы­сло­вое зна­че­ние име­ют глу­харь, ряб­чик. Мно­го­чис­лен­ны дят­лы, дроз­ды, ов­сян­ки, кед­ров­ка, си­бир­ская че­че­ви­ца, со­вы и др. В ре­ках, озё­рах и во­до­хра­ни­ли­щах Красноярского края оби­та­ют свыше 50 ви­дов рыб. Про­мы­сло­вое зна­че­ние име­ют си­го­вые (нель­ма, чир, мук­сун, пе­лядь, омуль), ха­риу­со­вые, а так­же на­лим, язь, щу­ка, карп, са­зан, лещ и др. Си­бир­ский осётр, стер­лядь, ле­нок за­пре­ще­ны к про­мыс­лу как ред­кие и на­хо­дящие­ся под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния ви­ды (вне­се­ны в Крас­ную кни­гу РФ).

Ле­со­степ­ные ланд­шаф­ты име­ют ост­ров­ное рас­про­стра­не­ние в пре­де­лах Красноярского края. Наи­бо­лее зна­чи­тель­ны Кан­ская, На­за­ров­ская, Ми­ну­син­ская ле­со­сте­пи, где со­сно­во-мел­ко­ли­ст­вен­ные ле­са (ино­гда с при­ме­сью ли­ст­вен­ни­цы) на се­рых лес­ных поч­вах со­че­та­ют­ся с лу­го­вы­ми и на­стоя­щи­ми сте­пя­ми на вы­ще­ло­чен­ных, опод­зо­лен­ных и обык­но­вен­ных чер­но­зё­мах. Ле­со­степь - жит­ни­ца Красноярского края; бо́ль­шая её часть рас­па­ха­на. Дли­тель­ное ос­вое­ние ле­со­степ­ных ланд­шаф­тов при­ве­ло к ши­ро­ко­му рас­про­стра­не­нию эро­ди­ро­ван­ных зе­мель (до 70-80% пло­ща­ди па­хот­ных уго­дий в пре­де­лах Ми­ну­син­ской кот­ло­ви­ны), в рай­онах от­кры­тых уголь­ных раз­ра­бо­ток сфор­ми­ро­ва­лись тех­но­ген­ные ланд­шаф­ты (На­за­ров­ская ле­со­степь).

В го­рах вы­ра­же­на вы­сот­ная по­яс­ность. На пла­то Пу­то­ра­на гор­ная тай­га из ли­ст­вен­ни­цы и ели вы­ше 400 м сме­ня­ет­ся ли­ст­вен­нич­ным ред­ко­лесь­ем с при­ме­сью кед­ро­во­го стла­ни­ка. С высоты 750 м (на юге) и 550 м (на се­ве­ре) гос­под­ству­ют гор­ные тун­д­ры. В Сая­нах в низ­ко­горь­ях до высоты 700-900 м рас­про­стра­не­ны под­та­ёж­ные (оси­но­во-пих­то­вые, со­сно­во-мел­ко­ли­ст­вен­ные) ле­са на дер­но­во-под­зо­ли­стых и се­рых лес­ных поч­вах. Рас­по­ло­жен­ные вы­ше гор­но-та­ёж­ные ле­са с гос­под­ством пих­ты, кед­ра, ли­ст­вен­ни­цы (по до­ли­нам - ели) сме­ня­ют­ся уз­ким поя­сом суб­аль­пий­ских ред­ко­ле­сий. В вы­со­ко­горь­ях пре­об­ла­да­ют тун­д­ры с фраг­мен­та­ми аль­пий­ских лу­гов и гля­ци­аль­но-ни­валь­ных ком­плек­сов.

Со­стоя­ние и ох­ра­на ок­ру­жаю­щей сре­ды. Ос­вое­ние бо­га­тых и раз­но­об­раз­ных при­род­ных ре­сур­сов при­ве­ло к зна­чительной ан­тро­по­ген­ной транс­фор­ма­ции ланд­шаф­тов отдельных ре­гио­нов Красноярского края. Осо­бен­но ост­рая эко­ло­гическая си­туа­ция, свя­зан­ная с ком­плекс­ным на­ру­ше­ни­ем зе­мель (в т. ч. гор­ны­ми раз­ра­бот­ка­ми), из­ме­не­ни­ем мерз­лот­но­го ре­жи­ма поч­вог­рун­тов, за­гряз­не­ни­ем воз­ду­ха, вод и почв, де­гра­да­ци­ей ле­сов и др., сло­жи­лась в Но­риль­ском промышленном ре­гио­не и в При­ан­га­рье. Вы­бро­сы за­гряз­няю­щих ве­ществ в ат­мо­сфе­ру со­став­ля­ют 2845,6 тыс. т, в т. ч. 2500 тыс. т от ста­цио­нар­ных ис­точ­ни­ков (2007). Основными ис­точ­ни­ка­ми за­гряз­не­ния ат­мо­сфе­ры яв­ля­ют­ся пред­при­ятия цвет­ной ме­тал­лур­гии [За­по­ляр­ный фи­лиал Гор­но-ме­тал­лур­ги­че­ской ком­па­нии «Но­риль­ский ни­кель» (1990,5 тыс. т в 2007 году), Крас­но­яр­ский алю­ми­ние­вый за­вод, Ачин­ский гли­но­зём­ный ком­би­нат] и элек­тро­энер­ге­ти­ки (На­за­ров­ская ГРЭС, ТЭЦ г. Крас­но­ярск и др.). Со­дер­жа­ние в воз­ду­хе фор­маль­де­ги­да, бен­зо­пи­ре­на, взве­шен­ных ве­ществ во мно­го раз пре­вы­ша­ет их пре­дель­но до­пус­ти­мые кон­цен­тра­ции (Крас­но­ярск, Ачинск, На­за­ро­во). В Но­риль­ске основные за­гряз­ните­ли воз­ду­ха - ди­ок­си­ды се­ры и азо­та. Под воз­дей­ст­ви­ем ат­мо­сфер­ных вы­бро­сов ди­ок­си­да се­ры в ок­ре­ст­но­стях Но­риль­ска по­гиб­ло свыше 500 тыс. га ле­сов, не­га­тив­ное аэ­ро­тех­но­ген­ное воз­дей­ст­вие на лес­ные эко­си­сте­мы про­сле­жи­ва­ет­ся на 200 км от ис­точ­ни­ков вы­бро­сов. Сброс за­гряз­нён­ных сточ­ных вод 448,9 млн. м3 (2007), основной ис­точ­ник за­гряз­не­ния вод - главным образом пред­при­ятия элек­тро­энер­ге­ти­ки, цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной пром-сти и цвет­ной ме­тал­лур­гии. По­вы­ше­ны со­дер­жа­ния за­гряз­няю­щих ве­ществ в Крас­но­яр­ском (по неф­те­про­дук­там, фе­но­лам, со­еди­не­ни­ям же­ле­за) и Сая­но-Шу­шен­ском (по со­еди­не­ниям ме­ди) во­до­хра­ни­ли­щах. Под­зем­ные во­ды в от­дель­ных рай­онах за­гряз­не­ны фто­ром, же­ле­зом (Ени­сейск, Ба­лах­та), поч­вы - фто­ром. Эро­зии под­вер­же­но 32% всех сельскохозяйственных уго­дий края, из них 38% паш­ни. От по­жа­ров, вре­ди­те­лей и бо­лез­ней еже­год­но по­ги­ба­ет около 1 млн. га ле­сов, при этом свыше 70% лес­ных по­жа­ров воз­ни­ка­ет в При­ан­га­рье. Зна­чи­тель­но на­ру­ше­ны зем­ли в рай­онах до­бы­чи по­лез­ных ис­ко­пае­мых (руд цвет­ных ме­тал­лов, уг­ля, зо­ло­та и др.).

Ак­ту­аль­ны во­про­сы ох­ра­ны при­ро­ды, в т. ч. со­хра­не­ния био­ло­ги­ческого и ланд­шафт­но­го раз­но­об­ра­зия Красноярского края. На его тер­рито­рии оби­та­ют 25 ви­дов бес­по­зво­ноч­ных и 97 ви­дов по­зво­ноч­ных жи­вот­ных, вне­сён­ных в Крас­ную кни­гу РФ (белый медведь, краснозобая казарка, кречет и др.). Осо­бо ох­ра­няе­мые при­род­ные тер­ри­то­рии за­ни­ма­ют 5,4% пло­ща­ди Красноярского края. Здесь рас­по­ло­же­ны круп­ней­шие за­по­вед­ни­ки Рос­сии - Боль­шой Арк­ти­че­ский за­по­вед­ник, Тай­мыр­ский, Пу­то­ран­ский, Цен­траль­носи­бир­ский, а так­же Сая­но-Шу­шен­ский, Тун­гус­ский, Стол­бы. Тер­ри­то­рии Тай­мыр­ско­го, Цен­траль­но­си­бир­ско­го и Сая­но-Шу­шен­ско­го за­по­вед­ни­ков от­не­се­ны к био­сфер­ным ре­зер­ва­там ЮНЕСКО . По­ми­мо государственных при­род­ных за­по­вед­ни­ков, в сис­те­му ох­ра­няе­мых тер­ри­то­рий края вхо­дят национальный парк Шу­шен­ский Бор, при­род­ный парк Ер­га­ки, 3 фе­де­раль­ных (эко­ло­го-эт­но­гра­фический Ело­гуй­ский, при­род­ные Пу­рин­ский и Се­ве­ро­зе­мель­ский) и 30 ре­гиональ­ных за­каз­ни­ков (био­ло­ги­ческих и ком­плекс­ных), 55 па­мят­ни­ков при­ро­ды (пе­ще­ры Бад­жей­ская, Боль­шая Ореш­ная, ме­сто па­де­ния ме­тео­ри­та «Пал­ла­со­во же­ле­зо», Му­зей веч­ной мерз­ло­ты, гео­гра­фический центр Российской Фе­де­ра­ции и др.), тер­ри­то­рия тра­диционного при­ро­до­поль­зо­ва­ния По­пи­гай.

На­се­ле­ние.

Боль­шин­ст­во на­се­ле­ния Красноярского края (89%) - рус­ские; дол­га­ны со­став­ля­ют 0,2%, эвен­ки - 0,1%, нен­цы - 0,1%, ха­ка­сы - 0,1%; про­жи­ва­ют так­же яку­ты, ту­вин­цы, нга­на­са­ны, ке­ты, бу­ря­ты. Сре­ди ос­таль­ных - ук­ра­ин­цы (2,3%), та­та­ры (1,5%), нем­цы (1,2%), азер­бай­джан­цы (0,7%), бе­ло­ру­сы (0,6%), чу­ваши (0,6%), ар­мя­не (0,4%), морд­ва (0,3%), ма­рий­цы (0,2%), эс­тон­цы, по­ля­ки, уд­мур­ты, уз­бе­ки, тад­жи­ки.

С начала 1990-х годов в ре­зуль­та­те ми­грационного от­то­ка на­се­ле­ния (27 на 10 тысяч жителей в 1990 году - максимальный по­ка­за­тель) в со­сед­ние субъ­ек­ты РФ Красноярский край из ре­гио­на с рас­ширен­ным вос­про­из­вод­ст­вом на­се­ле­ния пре­вра­тил­ся в ре­ги­он ус­той­чи­вой де­по­пу­ля­ции. За 1989-2007 годы чис­лен­ность на­се­ле­ния Красноярского края со­кра­ти­лась поч­ти на 150 тысяч человек (в т. ч. в Тай­мыр­ском Дол­га­но-Не­нец­ком районе - на 18 тысяч человек, в Эвен­кий­ском районе - на 8 тысяч человек). В це­лом для Красноярского края с середине 1990-х годов ха­рак­тер­на не­зна­чительная ес­тественная убыль на­се­ле­ния: ро­ж­дае­мость 11,8 на 1000 жителей (2007), смерт­ность 13,3 на 1000 жителей; мла­ден­че­ская смерт­ность 12,0 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных. До­ля жен­щин 53,3%. До­ля на­се­ле­ния мо­ло­же тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (до 16 лет) 16,8%, стар­ше тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та - 18,0%. Средняя ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 66,6 го­да (муж­чи­ны - 60,6, жен­щи­ны - 72,8 го­да). Ми­грационный от­ток на­се­ле­ния 13 человек на 10 тысяч жителей (2006); в 2007 году сменился его незначительным притоком (3 человека на 10 тысяч жителей).

На тер­ри­то­рии бывших автономных ок­ру­гов со­хра­ня­ет­ся ес­тественный при­рост на­се­ле­ния (2006): ро­ж­дае­мость (в Тай­мыр­ском Дол­га­но-Не­нец­ком районе 14,0 на 1000 жителей, в Эвен­кий­ском районе 16,5 на 1000 жителей) пре­вы­ша­ет смерт­ность (со­от­вет­ст­вен­но 9,0 и 13,8); мла­ден­че­ская смерт­ность в Тай­мыр­ском Дол­га­но-Не­нец­ком районе 7,4 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных (од­на из са­мых низ­ких в РФ), в Эвен­кий­ском районе 21,3 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных (од­на из са­мых вы­со­ких в РФ). До­ля жен­щин в Тай­мыр­ском Дол­га­но-Не­нец­ком районе 51,8%, в Эвен­кий­ском районе 50,0%. До­ля на­се­ле­ния мо­ло­же тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (до 16 лет) в 1,4-1,5 раза вы­ше сред­ней по РФ (в Тай­мыр­ском Дол­га­но-Не­нец­ком районе 22,9%, в Эвен­кий­ском районе 24,2%), стар­ше тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та - в 2-2,5 раза ни­же сред­ней по РФ (со­от­вет­ст­вен­но 8,3% и 10,5%). Средняя ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни в Тай­мыр­ском Дол­га­но-Не­нец­ком районе 63,8 го­да (муж­чи­ны - 58,6, жен­щи­ны - 69,4 го­да), в Эвен­кий­ском районе 59,1 го­да (од­на из са­мых низ­ких в РФ; муж­чи­ны - 55,4, жен­щи­ны - 63,3 го­да). Со­хра­ня­ет­ся зна­чительный ми­грационный от­ток на­се­ле­ния (2006): в Тай­мыр­ском Дол­га­но-Не­нец­ком районе 209 человек на 10 тысяч жителей (в основном в другие субъ­ек­ты РФ), в Эвен­кий­ском районе 201 человек на 10 тысяч жителей (в основном в пре­де­лах Красноярского края).

Средняя плот­ность на­се­ле­ния 1,2 чел./км2 (в Тай­мыр­ском Дол­га­но-Не­нец­ком районе 0,04 чел./км2, в Эвен­кий­ском районе 0,02 чел./км2, 2008). Наи­бо­лее плот­но за­се­ле­на южная часть Красноярского края: около 30% жителей скон­цен­три­ро­ва­но в Крас­но­яр­ске, вы­со­ка плот­ность на­се­ле­ния в Уяр­ском, Ужур­ском, Ми­ну­син­ском и Бе­рё­зов­ском рай­онах. До­ля городского на­се­ле­ния 75,8% (в Тай­мыр­ском Дол­га­но-Не­нец­ком районе 66,0%, свыше 60% жителей скон­цен­три­ро­ва­ны в административном цен­тре - городе Ду­дин­ка; в Эвен­кий­ском районе 33,1%, около 33% жителей про­жи­ва­ют в административном цен­тре - поселке городского ти­па Ту­ра). Круп­ней­шие го­ро­да (тысяч человек, 2008): Крас­но­ярск (936,4), Но­рильск (206,4), Ачинск (110,8), Канск (99,0), Же­лез­но­горск (93,7).

Ре­ли­гия . В Красноярском крае за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­ны 273 ре­лигиозных ор­га­ни­за­ции (на 1.1.2008 года). Боль­шин­ст­во ве­рую­щих - пра­во­слав­ные. Дей­ст­ву­ют 109 ор­га­ни­за­ций, в т. ч. 6 мо­на­сты­рей (3 муж­ских и 3 жен­ских) Крас­но­яр­ской и Ени­сей­ской епар­хии РПЦ (вы­де­ле­на из Том­ской епар­хии в 1861 году, в 1956 году уп­разд­не­на, в 1990 году во­зоб­нов­ле­на). За­ре­ги­ст­ри­ро­ва­ны 1 ста­ро­об­рядческая ор­га­ни­за­ция, 1 - Армянской апо­столь­ской церк­ви, 3 - Ис­тин­но-пра­во­слав­ной церк­ви, 14 - Рим­ско-ка­то­лической церк­ви, 99 - различных про­тес­тант­ских де­номи­на­ций [в т. ч. 55 - еван­гель­ских хри­сти­ан и хри­сти­ан ве­ры еван­гель­ской (пя­ти­де­сят­ни­ков), 29 - еван­гель­ских хри­сти­ан-бап­ти­стов, 6 - лю­те­ран, 9 - ад­вен­ти­стов седь­мо­го дня], 15 му­сульманских ор­га­ни­за­ций, 6 иу­да­и­ст­ских, 3 буд­ди­ст­ские, 17 ор­га­ни­за­ций сви­де­те­лей Ие­го­вы, а так­же име­ются об­щи­ны Церк­ви по­след­не­го за­ве­та, при­вер­жен­цев ве­ры Ба­хаи, Ме­ж­ду­народного общества соз­на­ния Криш­ны, Церк­ви Ии­су­са Хри­ста свя­тых по­след­них дней (мор­мо­ны) и др.

Ис­то­ри­че­ский очерк.

Пред­по­ла­га­ет­ся, что древ­ней­шие лю­ди поя­ви­лись на тер­ри­то­рии Красноярского края в ниж­нем не­оп­лей­сто­це­не. Сле­дую­щая вол­на за­се­ле­ния юга современного Красноярского края от­но­сит­ся к позд­не­му Аше­лю (сто­ян­ка Раз­лог; около 300 тысяч лет на­зад). В период наи­бо­лее силь­ного, сар­тан­ского оле­де­нения (на­ча­лось около 25 тысяч лет на­зад) земли к се­ве­ру от устья реки Под­ка­мен­ная Тун­гу­ска и Сая­ны бы­ли по­кры­ты лед­ни­ком; на ос­таль­ной тер­ри­то­рии из­вес­тен ряд стоя­нок верх­не­го па­лео­ли­та (афон­тов­ская куль­ту­ра и др.); ма­те­риа­лы из по­гре­бе­ний археологического ком­п­лекса Афон­то­ва Го­ра и на территории Крас­но­яр­ска сви­де­тель­ст­ву­ют о при­сут­ст­вии населения, имеющего признаки мон­го­лои­дности. В ме­зо­ли­те (11-5-е тысячелетия до н. э.) вся территория Красноярского края бы­ла ос­вое­на под­виж­ны­ми груп­па­ми охот­ни­ков и ры­бо­ло­вов. В не­оли­те (5-3-е тысечелетия до н. э.) за­се­ле­ние происхо­дило в основном по реч­ным сис­те­мам, по­яв­ля­ют­ся пер­вые ста­цио­нар­ные мо­гиль­ни­ки (на озере Сер­гуш­кин, у деревни Усть-Ко­ва, на реке Ча­до­бец и др.); большая часть па­мят­ни­ков (с ке­ра­ми­кой, ук­ра­шен­ной гре­бен­ча­тым штам­пом) вхо­ди­ла в круг ан­га­ро-ени­сей­ской куль­тур­но-ис­то­рической общ­но­сти; в За­по­ля­рье рас­про­стра­ни­лись бель­ка­чин­ская куль­ту­ра и куль­ту­ра Май­ме­че (с сет­ча­той ке­ра­ми­кой), близ­кие па­мят­ни­кам Яку­тии, сто­ян­ки с ке­ра­ми­кой бай­кин­ско­го ти­па (Усть-По­ло­вин­ка), воз­ник­но­ве­ние ко­то­ро­го свя­зы­ва­ют с ран­не­не­о­ли­тическими куль­ту­ра­ми За­ура­лья и Западной Си­би­ри.

В на­ча­ле брон­зо­во­го ве­ка (3-е тысячелетие до н. э.) в сте­пи и ле­со­сте­пи по­яв­ля­ет­ся афа­нась­ев­ская куль­ту­ра, в начале 2-го тысячелетия до н. э. на юге края её сме­ни­ла оку­нeв­ская куль­ту­ра, известная каменными изваяниями и писаницами, в середине 2-го тысячелетия до н. э. рас­про­стра­ни­лась ан­д­ро­нов­ская куль­ту­ра (в её фёдоровском ва­ри­ан­те). В фи­на­ле брон­зо­во­го ве­ка на юге Красноярского края раз­ви­ва­ет­ся ка­ра­сук­ская куль­ту­ра. Их но­си­те­ли - груп­пы ев­ро­пео­и­дов, но в окунeвской и ка­ра­сук­ской куль­ту­рах вы­яв­лен и зна­чительный мон­го­ло­ид­ный ком­по­нент. В таёжных рай­онах Северного При­ан­га­рья и на Край­нем Се­ве­ре брон­зо­вый век на­сту­па­ет не ра­нее на­ча­ла 2-го тысячелетия до н. э. (глаз­ков­ская куль­ту­ра, ымы­ях­тах­ская куль­ту­ра и др.).

В VIII/VII - начале III веков до н. э. от вер­хо­вий Ени­сея до рай­она современного города Крас­но­ярск рас­про­стра­ня­лась та­гар­ская куль­ту­ра. В северных рай­онах при влия­нии та­гар­ской куль­ту­ры про­дол­жа­лось раз­ви­тие куль­тур ме­ст­ных охот­ни­ков и ры­бо­ло­вов: шил­кин­ская куль­ту­ра на Сред­нем Ени­сее, се­вер­нее Крас­но­яр­ской ле­со­сте­пи, род­ст­вен­ная ей цэ­пань­ская куль­ту­ра на Ниж­ней Ан­га­ре, пя­син­ская, ма­ло­ко­ре­нин­ская, усть-чер­нин­ская куль­ту­ры на Край­нем Се­ве­ре, ку­лай­ская куль­ту­ра в бас­сей­не реки Чу­лым. На свя­ти­ли­ще в Ай­да­шин­ской пе­ще­ре на Чу­лы­ме и куль­то­вом ком­плек­се в устье реки Та­сее­ва най­де­ны сот­ни вы­со­ко­ху­до­же­ст­вен­ных брон­зо­вых из­де­лий. В III-II веках до н. э. на сме­ну та­гар­ской куль­ту­ре при­хо­дит таш­тык­ская куль­ту­ра (на се­ве­ре её па­мят­ни­ки до­хо­дят до Ачин­ской ле­со­сте­пи); воз­мож­но, имен­но её соз­да­те­ли из­вест­ны в китайских письменныхис­точ­ни­ках как дин­ли­ны («ры­же­во­ло­сые и го­лу­бо­гла­зые ко­чев­ни­ки»). Многие дос­ти­же­ния южных племён вос­при­ня­ло на­се­ле­ние та­ёж­ных рай­онов (их па­мят­ни­ки по­ка не вы­де­ля­ют в осо­бые ар­хео­ло­гической куль­ту­ры).

Па­мят­ни­ки Сред­не­ве­ко­вья (с середины 1-го тысячелетия н. э.) в сред­нем и верхнем те­че­нии Ени­сея свя­зы­ва­ют с кыр­гы­зами ени­сей­скими и близкими им народами. С середине VI века они вхо­ди­ли в 1-й и 2-й Тюрк­ский ка­га­на­ты, к этой эпо­хе от­но­сят­ся и ор­хо­но-ени­сей­ские над­пи­си. В IX-XII веках юг края до Ниж­ней Ан­га­ры был вклю­чён в Кыр­гыз­ский ка­га­нат, с 1207 года - в Мон­голь­скую им­пе­рию. В 1218 году кыр­гы­зы от­ка­за­лись уча­ст­во­вать в за­вое­вательных по­хо­дах мон­го­лов и бы­ли раз­гром­ле­ны ар­ми­ей Джу­чи. В 1273 году кыр­гы­зам уда­лось вос­ста­но­вить не­за­ви­си­мость, но в 1293 году ка­ра­тель­ная ар­мия мон­го­лов жестоко подави­ла вос­ста­ние, унич­то­жив зна­чительную часть муж­ско­го на­се­ле­ния. Позд­нее здесь об­ра­зо­ва­лись Ал­ты­сар­ское, Ал­тыр­ское, Ту­бин­ское, Езер­ское кня­же­ст­ва. В XIV-XVII веках ха­ка­сы об­ра­зо­ва­ли государство Хон­го­рай (по Бу­рин­ско­му до­го­во­ру 1727 года во­шло в со­став Российской им­пе­рии). Па­мят­ни­ки Сред­не­ве­ко­вья бо­лее северных рай­онов Красноярского края изу­че­ны сла­бо, про­сле­жи­ва­ет­ся влия­ние ко­че­вых на­ро­дов с юга. На за­па­де Тай­мы­ра вы­де­ле­на во­жпай­ская куль­ту­ра, ос­тав­лен­ная ми­г­ран­та­ми из Западной Си­би­ри и свя­зы­вае­мая с пред­ка­ми нен­цев и эн­цев. Пред­по­ла­га­ет­ся, что рай­оны При­ан­га­рья, бас­сей­ны рек Ниж­няя Тунгуска и Под­ка­мен­ная Тун­гу­ска на­се­ля­ли пред­ки юка­ги­ров и тун­гу­со-мань­чжур­ских на­ро­дов, гор­но-таёжные рай­оны юга Красноярского края - но­си­те­ли ени­сей­ских язы­ков (пред­ки ке­бов и ло­гов).

Про­ник­но­ве­ние пер­вых от­ря­дов русских про­мы­сло­ви­ков в бас­сейн Ени­сея при­шлось на конец XVI века. Оно осу­ще­ст­в­ля­лось че­рез сис­те­му во­ло­ков ме­ж­ду при­то­ка­ми Оби и Ени­сея. Здесь по­яв­ля­ет­ся ряд русских зи­мо­вий, став­ших опор­ны­ми пунк­та­ми про­мы­сло­вой ко­ло­ни­за­ции в крае: Ту­ру­хан­ское (1607), Хан­тай­ское, Им­бат­ское. В 1619 году ка­за­ки ос­но­вы­ва­ют Ени­сей­ский ост­рог, пре­вра­тив­ший­ся в главный фор­пост ос­вое­ния Восточной Си­би­ри. Для за­щи­ты Ени­сей­ска с юга от на­па­де­ния во­ин­ст­вен­ных киргизских пле­мён бы­ли по­строе­ны ос­троги: Красный Яр (Крас­но­яр­ский; 1628), Кан­ский (1636), Ачин­ский (1641), Ка­ра­уль­ный (1675), Аба­кан­ский (1707) и Са­ян­ский (1718). С их воз­ник­но­ве­ни­ем прак­ти­че­ски за­вер­ши­лось при­сое­ди­не­ние При­е­ни­сей­ско­го края к Рос­сии. В XVII веке тер­ри­то­рия современного Красноярского края составля­ла Ман­га­зей­ский, Ени­сей­ский и Крас­но­яр­ский уез­ды. С 1677 года Ени­сейск стал цен­тром Ени­сей­ско­го раз­ря­да, в ко­то­рый вклю­че­ны Ени­сей­ский, Ман­га­зей­ский, Иркутский, Нер­чин­ский, а позд­нее и Крас­но­яр­ский уез­ды. В 1708-1764 годах тер­рито­рия современного Красноярского края вхо­ди­ла в со­став Си­бир­ской гу­бер­нии, в 1764-1804 годах - в То­боль­скую гу­бер­нию (в 1782-1796 годах То­боль­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во), час­тич­но - в Ко­лы­ван­скую область (1779-1783 годы) и Ко­лы­ван­скую губернию (1783-1796 годы), в 1804-1822 годы - в Том­скую гу­бер­нию. С середины XVIII века большая часть на­се­ле­ния со­сре­до­то­чи­лась в зо­не Мо­с­ков­ско­го (Си­бир­ско­го) трак­та, Ха­кас­ско-Ми­ну­син­ской кот­ло­ви­ны и в Среднем При­чу­лы­мье. Крас­но­яр­ский, Ачин­ский и Ми­ну­син­ский зем­ле­дельческие рай­оны раз­ви­ва­лись са­мы­ми бы­ст­ры­ми тем­па­ми в Си­би­ри. В 1822-1925 годах тер­ри­то­рия современного Красноярского края со­став­ля­ла Ени­сей­скую гу­бер­нию. В 1923 году в осо­бую административную еди­ни­цу был вы­де­лен Ха­кас­ский национальный уезд, пре­об­ра­зо­ван­ный в 1930 году в Ха­кас­скую АО (смотри в статье Ха­ка­сия). В 1925-1930 годах тер­ри­то­рия современного Красноярского края вхо­ди­ла в со­став Си­бир­ско­го края, в 1930-1934 годах - Вос­точ­но-Си­бир­ско­го и Западно-Си­бир­ского краёв. В 1930 году соз­да­ны Тай­мыр­ский (Дол­га­но-Не­нец­кий) и Эвен­кий­ский национальные ок­ру­га.

В 1934 году об­ра­зо­ван Красноярский край, в со­ста­ве ко­то­ро­го про­дол­жа­ли су­ще­ст­во­вать Тай­мыр­ский (Дол­га­но-Не­нец­кий) и Эвен­кий­ский национального ок­ру­га. В 1930-1950-е годы на тер­ри­то­рии Красноярского края бы­ли соз­да­ны ла­гер­ные ком­плек­сы сис­те­мы ГУЛАГ - Крас­лаг, Ени­сей­лаг, Но­риль­лаг, все­го дей­ст­во­ва­ло свыше 30 ла­ге­рей. Северные рай­оны Красноярского края ста­ли важ­ным опор­ным пунк­том на­чав­ше­го­ся в 1930-е годы ос­вое­ния Се­вер­но­го мор­ско­го пу­ти. Ис­клю­чительное зна­че­ние име­ло от­кры­тие Но­риль­ско­го мед­но-ни­ке­ле­во­го ме­сто­ро­ж­де­ния на­учных экс­пе­дици­ей во гла­ве с Н.Н. Ур­ван­це­вым. В 1935 году на ба­зе ме­сто­ро­ж­де­ния раз­вер­ну­лось строи­тель­ст­во Но­риль­ско­го гор­но-ме­тал­лур­гического ком­би­на­та, ко­то­рое осу­ще­ст­в­ля­лось си­ла­ми за­клю­чён­ных Но­риль­ла­га.

В го­ды Великой Отечественной вой­ны в Красноярском крае эва­куи­ро­ва­но бо­лее 40 промышленных пред­при­ятий. На его тер­ри­то­рии сфор­ми­ро­ва­ны 4 ди­ви­зии и другие бое­вые со­еди­не­ния. В по­сле­во­ен­ные де­ся­ти­ле­тия край раз­ви­вал­ся как один из круп­ней­ших промышленных ре­гио­нов стра­ны. По­строе­ны мощ­ные гид­ро- и теп­ло­элек­тро­стан­ции: Крас­но­яр­ская и Сая­но-Шу­шен­ская ГЭС, На­за­ров­ская ГРЭС, Усть-Хан­тай­ская ГЭС; ве­ду­щие пред­при­ятия цвет­ной ме­тал­лур­гии, та­кие как Крас­но­яр­ский алю­ми­ние­вый за­вод, Крас­но­яр­ский за­вод цвет­ных ме­тал­лов, гор­но-хи­мический ком­би­нат в Крас­но­яр­ске-26 (ныне Железногорск), Ачин­ский гли­но­зём­ный ком­би­нат. Соз­дан мощ­ный ком­плекс пред­при­ятий хи­мической промышленности, раз­ви­ва­лось ма­ши­но­строе­ние, в т. ч. пред­при­ятия кос­мической свя­зи. В 1960 году тем­пы промышленного раз­ви­тия Красноярского края пре­взош­ли об­ще­со­юз­ные. В 1970 году ЦК КПСС и СМ СССР одоб­ри­ли дол­го­сроч­ную ком­плекс­ную про­грам­му раз­ви­тия про­из­во­дительных сил Красноярского края, на­прав­лен­ную на соз­да­ние круп­ных тер­ри­то­ри­аль­но-про­из­водственных ком­п­лек­сов и промышленных уз­лов, по­лу­чив­шую название «крас­но­яр­ская де­ся­ти­лет­ка».

В 1991 году из со­ста­ва Красноярского края вы­шла Ха­ка­сия. Со­глас­но Фе­де­ра­тив­но­му до­го­во­ру (1992) и Кон­сти­ту­ции РФ (1993), Тай­мыр­ский (Дол­га­но-Не­нец­кий) и Эвен­кий­ский ав­то­ном­ные ок­ру­га ста­ли са­мо­сто­ятельными субъ­ек­та­ми в со­ста­ве РФ. По ито­гам ре­фе­рен­ду­ма, про­ве­дён­но­го 17.4.2005 года в Красноярском крае, Тай­мыр­ском (Дол­га­но-Не­нец­ком) и Эвен­кий­ском ав­то­ном­ных ок­ру­гах, три субъ­ек­та РФ объ­е­ди­ни­лись в еди­ный Красноярский край, об­ра­зо­ван­ный с 1.1.2007 года Фе­де­раль­ным за­ко­ном РФ от 14.10.2005 года.

Хо­зяй­ст­во.

Красноярский край вхо­дит в Вос­точ­но-Си­бир­ский эко­но­мический район. Объ­ём промышленной про­дук­ции (об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из­вод­ст­ва, до­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых, про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды) по стои­мо­сти в 14 раз пре­вы­ша­ет объ­ём сельскохозяйственной про­дук­ции (2007). Для Красноярского края ха­рак­тер­на зна­чительная дис­про­пор­ция в уров­не со­ци­аль­но-эко­но­мического раз­ви­тия и обес­пе­че­ния при­род­но-сырь­е­вы­ми ре­сур­са­ми отдельных тер­ри­то­рий. На до­лю Красноярского края при­хо­дит­ся 2,6% ВВП РФ, около 4,0% об­ще­го объ­ё­ма российских об­ра­ба­ты­ваю­щих про­из­водств (2006). Красноярский край - один из круп­ней­ших российских про­из­во­ди­те­лей цвет­ных ме­тал­лов (около 30% российского про­изводства, в т. ч. свыше 70% ме­ди, свыше 80% ни­ке­ля, 98% ме­тал­лов пла­ти­но­вой груп­пы, 28% алю­ми­ния, около 10% зо­ло­та, 2006), один из ли­де­ров по до­бы­че уг­ля (12,0%, 2007), про­изводству зер­но­убо­роч­ных ком­бай­нов (22,5%), бы­то­вых хо­ло­диль­ни­ков и мо­ро­зиль­ни­ков (15,5%), пи­ло­ма­те­риа­лов (9,7%), де­ло­вой дре­ве­си­ны (6,7%), по объёму выработки электроэнергии (5,6%).

Струк­ту­ра ВРП (%, 2006): об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из­вод­ст­ва 52,4, транс­пор­т и свя­зь 8,7, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, разл. бытовые услуги 6,2, строи­тель­ст­во 5,0, опе­ра­ции с не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом, арен­да и пре­дос­тав­ле­ние ус­луг 4,8, про­из-во и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды 4,4, сель­ско­е и лес­ное хо­зяй­ст­во 4,1, до­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых 3,7, здра­во­охра­не­ние и пре­дос­тав­ле­ние со­циальных ус­луг 3,0, государственное управ­ле­ние, обя­зательное со­ци­аль­но­е обес­пе­че­ние 3,3, об­ра­зо­ва­ние 2,7, другие от­рас­ли 1,7. Со­от­но­ше­ние пред­при­ятий по фор­мам соб­ст­вен­но­сти (по чис­лу ор­га­ни­за­ций, %, 2007): ча­ст­ная 79,6, му­ни­ци­паль­ная 9,2, об­щественных и ре­лигиозных ор­га­ни­за­ций (объ­е­ди­не­ний) 4,7, государственная 3,8, прочие фор­мы соб­ст­вен­но­сти 2,7.

Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное на­се­ле­ние 1555 тысяч человек (2007), из них 92,2% за­ня­ты в эко­но­ми­ке. Струк­ту­ра за­ня­то­сти на­се­ле­ния по ви­дам эко­но­мической дея­тель­но­сти (%): оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, различные бы­то­вые ус­лу­ги 15,6, об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из­вод­ст­ва 14,9, транс­порт и связь 10,5, сель­ское и лес­ное хо­зяй­ст­во, ры­бо­лов­ст­во 9,3, об­ра­зо­ва­ние 9,3, здра­во­охра­не­ние и пре­дос­тав­ле­ние со­ци­аль­ных ус­луг 7,4, опе­ра­ции с не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом, арен­да и пре­дос­тав­ле­ние ус­луг 6,6, строи­тель­ст­во 6,5, пре­дос­тав­ле­ние про­чих ком­му­наль­ных, со­ци­аль­ных и пер­со­наль­ных ус­луг 4,3, про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды 3,8, до­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых 2,4, другие ви­ды дея­тель­но­сти 9,4. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы в Красноярском крае 8,2%. Де­неж­ные до­хо­ды на ду­шу на­се­ле­ния 15,3 тысяч рублей в ме­сяц (август 2008 года; 95% от сред­не­го по РФ), 16,6% населения име­ет до­хо­ды ни­же про­жи­точ­но­го ми­ни­му­ма.

Про­мыш­лен­ность. Объ­ём промышленной про­дук­ции 612,2 млрд. руб. (2007), из них на об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из­вод­ст­ва при­хо­дит­ся 85,7%, на про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды - 8,6%, на до­бы­чу по­лез­ных ис­ко­па­е­мых - 5,8%. Струк­ту­ра об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности (%): ме­тал­лур­гическое про­изводство (главным образом цвет­ная ме­тал­лур­гия) свыше 73, ма­ши­но­строе­ние свыше 7, пи­ще­вая промышленность 4,7, де­ре­во­об­ра­бот­ка, цел­лю­лоз­но-бу­маж­но­е про­изводство и по­ли­гра­фическая дея­тель­но­сть около 3, про­изводство кок­са и неф­те­про­дук­тов 2,1, хи­мического про­изводства около 2, другие от­рас­ли 8,2.

Красноярский край - один из наи­бо­лее бо­га­тых при­род­ны­ми ре­сур­са­ми ре­гио­нов Рос­сии. То­п­лив­но-энер­ге­тический ком­плекс раз­ви­ва­ет­ся на ос­но­ве ме­ст­ных то­п­лив­ных и гид­ро­энер­ге­тических ре­сур­сов. До­бы­ва­ют нефть (главным образом на тер­ри­то­рии Эвен­кий­ско­го района - 77 тыс. т в 2006 году) и при­род­ный газ (главным образом на тер­ри­то­рии Тай­мыр­ско­го Дол­га­но-Не­нец­кого района - 963 млн. м3 в 2006 году). Круп­ные ме­сто­ро­ж­де­ния: Юруб­че­но-То­хом­ское неф­те­га­зо­вое (ли­цен­зия на раз­ра­бот­ку при­над­ле­жит «Вос­точ­но-Си­бир­ской неф­те­га­зо­вой ком­па­нии», вхо­дя­щей в струк­ту­ру «Рос­неф­ти»), Ку­юм­бин­ское неф­тя­ное («Слав­нефть-Крас­но­яр­ск­неф­те­газ»), Со­бин­ское неф­те­га­зо­кон­ден­сат­ное («Крас­но­яр­ск­газ­до­бы­ча»), Пай­гин­ское неф­те­га­зо­кон­ден­сат­ное (все - на тер­ри­то­рии Эвен­кий­ско­го района), Ван­кор­ское неф­тя­ное (на гра­ни­це Ту­ру­хан­ско­го района и Тай­мыр­ско­го Дол­га­но-Не­нец­кого района; до­чер­няя ком­па­ния «Рос­неф­ти» - «Ван­кор­нефть»), Юж­но-Со­ле­нин­ское и Се­ве­ро-Со­ле­нин­ское га­зо­кон­ден­сат­ные, Мес­со­ях­ское га­зо­вое (все - в Тай­мыр­ском Дол­га­но-Не­нец­ком районе, раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся ком­па­нией «Но­риль­ск­газ­пром»). Ве­дёт­ся до­бы­ча бу­ро­го уг­ля: раз­ре­зы Бо­ро­дин­ский (Ры­бин­ский район), На­за­ров­ский (На­за­ров­ский район), Бе­рё­зов­ский-1 (Ша­ры­пов­ский район; все принадлежат ком­па­нии СУЭК), а так­же Пе­ре­яс­лов­ский, Ба­лах­тин­ский (оба - в ок­ре­ст­но­стях Крас­но­яр­ска) и Абан­ский (Абан­ский район; все принадлежат ком­па­нии «Крас­но­яр­ск­край­уголь»).

Красноярский край - по­тен­ци­аль­но энер­го­из­бы­точ­ный ре­ги­он (по­тен­ци­ал гид­ро­ре­сур­сов Ниж­не­го При­ан­га­рья - 100 млрд. кВт·ч). Край ли­ди­ру­ет по мощ­но­сти элек­тро­стан­ций (14,1 млн. кВт), по объёму вы­ра­бот­ки элек­тро­энер­гии за­ни­ма­ет 4-е ме­сто в РФ. Круп­ней­шие про­из­во­ди­те­ли элек­тро­энер­гии: Крас­но­яр­ская ГЭС (на реке Ени­сей, близ города Див­но­горск; мощ­ность 6 тыс. МВт, вхо­дит в де­сят­ку круп­ней­ших ГЭС ми­ра, обес­пе­чи­ва­ет около 50% по­треб­но­стей края в элек­тро­энер­гии, в т. ч. снаб­жа­ет Крас­но­ярский алю­ми­ние­вый за­вод), Бе­рё­зов­ская ГРЭС (город Ша­ры­по­во; 1500 МВт), Крас­но­яр­ская ГРЭС-2 (город Зе­ле­но­горск; 1250 МВт), На­за­ров­ская ГРЭС (город На­за­ро­во; свыше 1200 МВт), Ку­рей­ская ГЭС (на реке Ку­рей­ка, близ поселке Свет­ло­горск; 600 МВт), Усть-Хан­тай­ская ГЭС (на реке Хан­тай­ка, близ поселка Снеж­но­горск; са­мая се­вер­ная ГЭС в ми­ре, 441 МВт). Стро­ит­ся (серидна 2009 года) Бо­гу­чан­ская ГЭС (на реке Ан­га­ра).

Ме­тал­лур­гия - важ­ней­шая от­расль промышленности Красноярского края, ба­зи­ру­ет­ся главным образом на собственном сы­рье. До­бы­ва­ют суль­фид­ные мед­но-ни­ке­ле­вые ру­ды: ме­сто­ро­ж­де­ния Ок­тябрь­ское, Тал­нах­ское и Но­рильск-1 раз­ра­ба­ты­ва­ет од­но из ве­ду­щих пред­при­ятий Красноярского края - За­по­ляр­ный фи­ли­ал Гор­но-ме­тал­лур­гическрй ком­па­нии «Но­риль­ский ни­кель» (рас­по­ло­жен на тер­ри­то­рии и в ок­ре­ст­но­стях города Но­рильск, вклю­ча­ет 7 руд­ни­ков, Тал­нах­скую и Но­риль­скую обо­га­тительные фаб­ри­ки, На­де­ж­дин­ский ме­тал­лур­ги­че­ский, Ни­ке­ле­вый и Мед­ный за­во­ды); про­изводство ни­ке­ля свыше 120 тысяч т, ме­ди 350 тысяч т (2006). Раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся Го­рев­ское ме­сто­ро­ж­де­ние свин­цо­во-цин­ко­вых руд (Мо­ты­гин­ский район, поселок Но­во­ан­гарск; Го­рев­ский гор­но-обо­га­тительный ком­би­нат). Ве­дёт­ся до­бы­ча зо­ло­то­со­дер­жа­щих руд: Олим­пиа­дин­ское и Ты­ра­дин­ское ме­сто­ро­ж­де­ния (оба - в Се­ве­ро-Ени­сей­ском районе; раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся ком­па­ни­ей «По­люс Зо­ло­то»; про­изводство зо­ло­та около 38 т, 2007), а так­же ряд бо­лее мел­ких ме­сто­ро­ж­дений (Бо­го­лю­бов­ское, Баб­го­рин­ское, Ве­ду­гин­ское, Ва­силь­ев­ское, Ти­ти­му­ха, Квар­це­вая Го­ра и др.). В Красноярском крае рас­по­ложе­ны круп­ные пред­при­ятия по произ-ву гли­но­зё­ма [Ачин­ский гли­но­зём­ный ком­би­нат - круп­ней­ший российский про­из­во­ди­тель гли­но­зё­ма (в со­ста­ве Объ­е­ди­нён­ной ком­па­нии РУСАЛ), около 1,1 млн. т гли­но­зё­ма, 2007], алю­ми­ния и его спла­вов [алю­ми­ние­вый за­вод (в со­ста­ве Объ­е­ди­нён­ной ком­па­нии РУСАЛ), за­вод цвет­ных ме­тал­лов имени В.Н. Гу­ли­до­ва, пред­при­ятия хол­дин­га СИАЛ, все - в Крас­но­яр­ске].

Сре­ди круп­ных пред­при­ятий по до­бы­че же­лез­ной ру­ды - шах­та «Оди­ноч­ная» (поселок городского ти­па Крас­но­ка­менск), ком­па­ния «Ев­раз­ру­да» (Ир­бин­ское, Бур­лук­ское и Муль­гин­ское ме­сто­ро­жде­ния). Под­го­тов­ле­но к ос­вое­нию По­ро­жин­ское ме­сто­ро­ж­де­ние мар­ган­це­вых руд (од­но из круп­ней­ших в Рос­сии по за­па­сам).

Ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка ха­рак­те­ри­зу­ют­ся вы­со­кой сте­пе­нью кон­цен­тра­ции про­изводства: около 80% про­из­водственных мощ­но­стей со­сре­до­то­че­но в Крас­но­яр­ске; другие важ­ные цен­тры - Же­лез­но­горск, Ми­ну­синск, Див­но­горск, На­за­ро­во. Основные пред­при­ятия по про­изводству ма­шин и обо­ру­до­ва­ния: ма­ши­но­строи­тель­ный за­вод (ра­кет­но-кос­мическая тех­ни­ка, те­п­ло­об­мен­ное обо­ру­до­ва­ние), за­вод хо­ло­диль­ни­ков «Би­рю­са», «Сиб­тяж­маш», «Крас­лес­маш» (все - в Крас­но­яр­ске), Про­из­водственное объ­е­ди­не­ние «Крас­но­яр­ский за­вод ком­бай­нов» (вклю­ча­ет за­во­ды в Крас­но­яр­ске и На­за­ро­ве). Круп­ные про­из­во­ди­те­ли транс­порт­ных средств и ком­плек­тую­щих: элек­тро­ва­го­но­ре­монт­ный за­вод (фи­ли­ал ком­па­нии «Рос­сий­ские же­лез­ные до­ро­ги»), Крас­но­яр­ская су­до­строи­тель­ная верфь (оба пред­при­ятия в Крас­но­яр­ске), ли­тей­но-ме­ха­нический за­вод СКАД (Див­но­горск; ли­тые ав­то­мо­биль­ные дис­ки). Элек­трон­ное и оп­тическое обо­ру­до­ва­ние вы­пус­ка­ют (в т. ч. для нужд обо­рон­но­го ком­плек­са): на­учно-про­из­водственное пред­при­ятие «Ра­дио­связь», ЦКБ «Гео­фи­зи­ка» (вы­со­ко­час­тот­ные по­лу­про­вод­ни­ко­вые ра­дио­тех­нические уст­рой­ст­ва и из­ме­рительная тех­ни­ка; оба пред­при­я­тия в Крас­но­яр­ске), за­вод низ­ко­вольт­ных ав­то­ма­тов (Див­но­горск), «Элек­тро­ком­п­лекс» (Ми­ну­синск) и «Эко­ло­гия и энер­ге­ти­ка» (Ми­ну­син­ский район; оба вы­пус­ка­ют ва­ку­ум­ную ком­му­тационную ап­па­ра­ту­ру), «Ин­фор­ма­ци­он­ные спут­ни­ко­вые сис­те­мы» имени академика М.Ф. Ре­шет­нё­ва (Же­лез­но­горск; до мар­та 2008 года - Научно-про­из­водственное объ­е­ди­не­ние при­клад­ной ме­ха­ни­ки имени академика М.Ф. Ре­шет­нё­ва) и др.

Хи­мическая промышленность спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на про­изводстве взрыв­ча­тых ве­ществ, ла­ко­кра­соч­ной про­дук­ции (хи­мический ком­би­нат «Ени­сей»), син­те­тических кау­чу­ков (за­вод син­те­тического кау­чу­ка), шин (главным образом ав­то­мо­биль­ные ши­ны - «Крас­ный Яр-Ши­на»), ле­кар­ст­вен­ных средств («Крас­фар­ма»; все - в Крас­но­яр­ске).

Ле­со­про­мыш­лен­ный ком­плекс края вклю­ча­ет ле­со­за­го­то­вительные пред­при­ятия (свыше 70% объ­ё­ма ле­со­за­го­то­вок при­хо­дит­ся на Бо­гу­чан­ский, Ке­жем­ский, Ени­сей­ский и Мо­ты­гин­ский рай­оны), не­боль­шие пред­при­ятия по пер­вич­ной ме­ха­нической об­ра­бот­ке круг­ло­го ле­са (основная про­дук­ция - пи­ло­воч­ник, тех­ническое сы­рьё и др.), а так­же круп­ные ком­би­на­ты по пе­ре­ра­бот­ке дре­ве­си­ны и про­изводству цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной про­дук­ции. По мас­шта­бам про­изводства вы­де­ля­ют­ся Ле­со­си­бир­ский ле­со­пиль­но-де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щий ком­би­нат-1 (пи­ло­ма­те­риа­лы, дре­вес­но-во­лок­ни­стые пли­ты, ме­бель и др.), Но­во­ени­сей­ский ле­со­хи­ми­че­ский ком­плекс (пи­ло­ма­те­риа­лы, дре­вес­но-во­лок­ни­стые пли­ты; оба - в городе Ле­со­си­бирск), Ени­сей­ский целлюлозно-бумажный ком­би­нат (Крас­но­ярск; в со­ста­ве Ле­со­про­мыш­лен­ной ком­па­нии «Кон­ти­нен­таль Ме­недж­мент»).

Основные цен­тры пи­ще­вой промышленности - Крас­но­ярск и На­за­ро­во; круп­ные пред­при­ятия от­рас­ли име­ют­ся в Уяр­ском и Шу­шен­ском рай­онах. Главные про­из­во­ди­те­ли мяс­ных про­дук­тов (около 80% про­изводства в крае) - мя­со­ком­би­на­ты в Кан­ске и Уяр­ском районе, Крас­но­яр­ская про­до­воль­ст­вен­ная ком­па­ния (в струк­ту­ре хол­дин­га «Рос­сий­ские мя­со­про­дук­ты»), «Ярск» (про­дук­ция под мар­кой «Ды­мов»; оба - в Крас­но­яр­ске); мо­лоч­ной про­дук­ции (около 75% про­изводства в крае) - мо­лоч­ный ком­би­нат ком­па­нии «Юни­милк» (Крас­но­ярск), «На­за­ров­ское мо­ло­ко» (На­за­ро­во; с 2005 года в со­ста­ве ком­па­нии «Вимм-Билль-Данн»), Шу­шен­ский мо­лоч­но-кон­серв­ный ком­би­нат. Сре­ди других круп­ных пред­при­ятий от­рас­ли - «Ор­би­та» (плав­ле­ные и твёр­дые сы­ры, различная рыб­ная про­дук­ция), «Крас­но­яр­ский хлеб» (оба - в Крас­но­яр­ске), ли­кё­ро-во­доч­ные за­во­ды «Ярич» (Крас­но­ярск; в струк­ту­ре хол­дин­га «Рос­спирт­пром») и «Шу­шен­ская мар­ка» (поселок городского ти­па Шу­шен­ское).

Ха­рак­тер­на вы­со­кая кон­цен­тра­ция промышленного про­изводства: свыше 50% про­дук­ции (по стои­мо­сти) про­из­во­дит­ся в Но­риль­ске, около 30% - в Крас­но­яр­ске; другие важ­ные промышленные цен­тры - Ачинск, Ми­ну­синск, На­за­ро­во.

Красноярский край - один из важ­ных российских ре­гио­нов-экс­пор­тё­ров (обес­пе­чи­ва­ет свыше 2% внеш­не­тор­го­во­го обо­ро­та РФ). Внеш­не­тор­го­вый обо­рот 13,3 млрд. долл., в т. ч. экс­порт 12,1 млрд. долл. Основные ста­тьи экс­пор­та: цвет­ные ме­тал­лы (медь и ни­кель), про­дук­ция ле­со­промышленного ком­п­лек­са (пи­ло­ма­те­риа­лы, бу­ма­га, кар­тон), син­те­тический кау­чук, чёр­ные ме­тал­лы (свыше 60% стои­мо­сти экс­пор­та края при­хо­дит­ся на Тай­мыр­ский Дол­га­но-Не­нец­кий район, 2006). В струк­ту­ре им­пор­та пре­обла­да­ет про­дук­ция хи­мической промышленности и ма­ши­но­строе­ния (свыше 90,0%) главным образом из стран СНГ.

Сель­ское хо­зяй­ст­во. Стои­мость сельскохозяйственной про­дук­ции 43,3 млрд. руб. (2007), свыше 50% стоимости про­дук­ции при­хо­дит­ся на жи­вот­но­вод­ст­во. Площадь сельскохозяйственных уго­дий 3850 тыс. га, из них паш­ня свыше 1/2. Наи­боль­шее раз­ви­тие от­расль по­лу­чи­ла на за­па­де южной час­ти Красноярского края (осо­бен­но в На­за­ров­ском и Ужур­ском рай­онах) и на вос­то­ке южной час­ти (Кан­ский район). Вы­ра­щи­ва­ют зер­но­вые куль­ту­ры, кар­то­фель, ово­щи, а так­же тех­нические куль­ту­ры. Раз­во­дят мо­лоч­ные и мяс­ные по­ро­ды круп­но­го ро­га­то­го ско­та, сви­ней, овец, до­маш­нюю пти­цу. В северной час­ти Красноярского края - оле­не­вод­ст­во, зве­ро­вод­ст­во, пуш­ной про­мы­сел.

Ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка ха­рак­те­ри­зу­ют­ся вы­со­кой сте­пе­нью кон­цен­тра­ции про­изводства: около 80% про­из­водственных мощ­но­стей со­сре­до­то­че­но в Крас­но­яр­ске; другие важ­ные цен­тры - Же­лез­но­горск, Ми­ну­синск, Див­но­горск, На­за­ро­во. Основные пред­при­ятия по про­изводству ма­шин и обо­ру­до­ва­ния: ма­ши­но­строи­тель­ный за­вод (ра­кет­но-кос­мическая тех­ни­ка, те­п­ло­об­мен­ное обо­ру­до­ва­ние), за­вод хо­ло­диль­ни­ков «Би­рю­са», «Сиб­тяж­маш», «Крас­лес­маш» (все - в Крас­но­яр­ске), Про­из­водственное объ­е­ди­не­ние «Крас­но­яр­ский за­вод ком­бай­нов» (вклю­ча­ет за­во­ды в Крас­но­яр­ске и На­за­ро­ве). Круп­ные про­из­во­ди­те­ли транс­порт­ных средств и ком­плек­тую­щих: элек­тро­ва­го­но­ре­монт­ный за­вод (фи­ли­ал ком­па­нии «Рос­сий­ские же­лез­ные до­ро­ги»), Крас­но­яр­ская су­до­строи­тель­ная верфь (оба пред­при­ятия в Крас­но­яр­ске), ли­тей­но-ме­ха­нический за­вод СКАД (Див­но­горск; ли­тые ав­то­мо­биль­ные дис­ки). Элек­трон­ное и оп­тическое обо­ру­до­ва­ние вы­пус­ка­ют (в т. ч. для нужд обо­рон­но­го ком­плек­са): на­учно-про­из­водственное пред­при­ятие «Ра­дио­связь», ЦКБ «Гео­фи­зи­ка» (вы­со­ко­час­тот­ные по­лу­про­вод­ни­ко­вые ра­дио­тех­нические уст­рой­ст­ва и из­ме­рительная тех­ни­ка; оба пред­при­я­тия в Крас­но­яр­ске), за­вод низ­ко­вольт­ных ав­то­ма­тов (Див­но­горск), «Элек­тро­ком­п­лекс» (Ми­ну­синск) и «Эко­ло­гия и энер­ге­ти­ка» (Ми­ну­син­ский район; оба вы­пус­ка­ют ва­ку­ум­ную ком­му­тационную ап­па­ра­ту­ру), «Ин­фор­ма­ци­он­ные спут­ни­ко­вые сис­те­мы» имени академика М.Ф. Ре­шет­нё­ва (Же­лез­но­горск; до мар­та 2008 года - Научно-про­из­водственное объ­е­ди­не­ние при­клад­ной ме­ха­ни­ки имени академика М.Ф. Ре­шет­нё­ва) и др.

Хи­мическая промышленность спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на про­изводстве взрыв­ча­тых ве­ществ, ла­ко­кра­соч­ной про­дук­ции (хи­мический ком­би­нат «Ени­сей»), син­те­тических кау­чу­ков (за­вод син­те­тического кау­чу­ка), шин (главным образом ав­то­мо­биль­ные ши­ны - «Крас­ный Яр-Ши­на»), ле­кар­ст­вен­ных средств («Крас­фар­ма»; все - в Крас­но­яр­ске).

Ле­со­про­мыш­лен­ный ком­плекс края вклю­ча­ет ле­со­за­го­то­вительные пред­при­ятия (свыше 70% объ­ё­ма ле­со­за­го­то­вок при­хо­дит­ся на Бо­гу­чан­ский, Ке­жем­ский, Ени­сей­ский и Мо­ты­гин­ский рай­оны), не­боль­шие пред­при­ятия по пер­вич­ной ме­ха­нической об­ра­бот­ке круг­ло­го ле­са (основная про­дук­ция - пи­ло­воч­ник, тех­ническое сы­рьё и др.), а так­же круп­ные ком­би­на­ты по пе­ре­ра­бот­ке дре­ве­си­ны и про­изводству цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной про­дук­ции. По мас­шта­бам про­изводства вы­де­ля­ют­ся Ле­со­си­бир­ский ле­со­пиль­но-де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щий ком­би­нат-1 (пи­ло­ма­те­риа­лы, дре­вес­но-во­лок­ни­стые пли­ты, ме­бель и др.), Но­во­ени­сей­ский ле­со­хи­ми­че­ский ком­плекс (пи­ло­ма­те­риа­лы, дре­вес­но-во­лок­ни­стые пли­ты; оба - в городе Ле­со­си­бирск), Ени­сей­ский целлюлозно-бумажный ком­би­нат (Крас­но­ярск; в со­ста­ве Ле­со­про­мыш­лен­ной ком­па­нии «Кон­ти­нен­таль Ме­недж­мент»).

Основные цен­тры пи­ще­вой промышленности - Крас­но­ярск и На­за­ро­во; круп­ные пред­при­ятия от­рас­ли име­ют­ся в Уяр­ском и Шу­шен­ском рай­онах. Главные про­из­во­ди­те­ли мяс­ных про­дук­тов (около 80% про­изводства в крае) - мя­со­ком­би­на­ты в Кан­ске и Уяр­ском районе, Крас­но­яр­ская про­до­воль­ст­вен­ная ком­па­ния (в струк­ту­ре хол­дин­га «Рос­сий­ские мя­со­про­дук­ты»), «Ярск» (про­дук­ция под мар­кой «Ды­мов»; оба - в Крас­но­яр­ске); мо­лоч­ной про­дук­ции (около 75% про­изводства в крае) - мо­лоч­ный ком­би­нат ком­па­нии «Юни­милк» (Крас­но­ярск), «На­за­ров­ское мо­ло­ко» (На­за­ро­во; с 2005 года в со­ста­ве ком­па­нии «Вимм-Билль-Данн»), Шу­шен­ский мо­лоч­но-кон­серв­ный ком­би­нат. Сре­ди других круп­ных пред­при­ятий от­рас­ли - «Ор­би­та» (плав­ле­ные и твёр­дые сы­ры, различная рыб­ная про­дук­ция), «Крас­но­яр­ский хлеб» (оба - в Крас­но­яр­ске), ли­кё­ро-во­доч­ные за­во­ды «Ярич» (Крас­но­ярск; в струк­ту­ре хол­дин­га «Рос­спирт­пром») и «Шу­шен­ская мар­ка» (поселок городского ти­па Шу­шен­ское).

Ха­рак­тер­на вы­со­кая кон­цен­тра­ция промышленного про­изводства: свыше 50% про­дук­ции (по стои­мо­сти) про­из­во­дит­ся в Но­риль­ске, около 30% - в Крас­но­яр­ске; другие важ­ные промышленные цен­тры - Ачинск, Ми­ну­синск, На­за­ро­во.

Красноярский край - один из важ­ных российских ре­гио­нов-экс­пор­тё­ров (обес­пе­чи­ва­ет свыше 2% внеш­не­тор­го­во­го обо­ро­та РФ). Внеш­не­тор­го­вый обо­рот 13,3 млрд. долл., в т. ч. экс­порт 12,1 млрд. долл. Основные ста­тьи экс­пор­та: цвет­ные ме­тал­лы (медь и ни­кель), про­дук­ция ле­со­промышленного ком­п­лек­са (пи­ло­ма­те­риа­лы, бу­ма­га, кар­тон), син­те­тический кау­чук, чёр­ные ме­тал­лы (свыше 60% стои­мо­сти экс­пор­та края при­хо­дит­ся на Тай­мыр­ский Дол­га­но-Не­нец­кий раойн, 2006). В струк­ту­ре им­пор­та пре­обла­да­ет про­дук­ция хи­мической промышленности и ма­ши­но­строе­ния (свыше 90,0%) главным образом из стран СНГ.

Сель­ское хо­зяй­ст­во. Стои­мость сельскохозяйственной про­дук­ции 43,3 млрд. руб. (2007), свыше 50% стоимости про­дук­ции при­хо­дит­ся на жи­вот­но­вод­ст­во. Площадь сельскохозяйственных уго­дий 3850 тыс. га, из них паш­ня свыше 1/2. Наи­боль­шее раз­ви­тие от­расль по­лу­чи­ла на за­па­де южной час­ти Красноярского края (осо­бен­но в На­за­ров­ском и Ужур­ском рай­онах) и на вос­то­ке южной час­ти (Кан­ский район). Вы­ра­щи­ва­ют зер­но­вые куль­ту­ры, кар­то­фель, ово­щи, а так­же тех­нические куль­ту­ры. Раз­во­дят мо­лоч­ные и мяс­ные по­ро­ды круп­но­го ро­га­то­го ско­та, сви­ней, овец, до­маш­нюю пти­цу. В северной час­ти Красноярского края - оле­не­вод­ст­во, зве­ро­вод­ст­во, пуш­ной про­мы­сел.

Пре­об­ла­даю­щая часть сельскохозяйственных уго­дий (свыше 90%) от­но­сит­ся к зем­лям сельскохозяйственных ор­га­ни­заций. Круп­ные сельскохозяйственные пред­при­ятия по раз­ве­де­нию круп­но­го ро­га­то­го ско­та: «Юби­лей­ный» (Боль­ше­мур­тин­ский район), «Крас­но­по­лян­ское», «На­за­ров­ское», «Под­со­сен­ское» (все - в На­за­ров­ском районе), «Ан­д­ро­нов­ский» (в т. ч. вы­ра­щива­ние зер­но­вых куль­тур, сви­но­вод­ст­во), «Лок­шин­ское», «Сол­гон­ское» (все - в Ужур­ском районе), несколько плем­заво­дов в Ир­бей­ском, Кан­ском, Крас­но­ту­ран­ском рай­онах; пле­мен­ной за­вод «Шу­ва­ев­ский» (Емель­я­нов­ский район; сви­но­вод­ст­во), пти­це­фаб­ри­ка «Си­бир­ская Гу­бер­ния» (Бе­рё­зов­ский район) и др.

Транс­порт. Транс­порт­ная сеть раз­ви­та главным образом в южной час­ти края, где про­хо­дят круп­ные тран­зит­ные ма­ги­ст­ра­ли и от­ветв­ле­ния от них. Дли­на же­лез­ных до­рог 2067 км (2007). Основная транс­порт­ная железнодорожная ар­те­рия - Транс­си­бир­ская ма­ги­ст­раль, другие важ­ные ли­нии: Ачинск - Ле­со­си­бирск, Ачинск - Аба­кан (Ха­ка­сия), Абакан - Минусинск - Тайшет (Ир­кутская область), Крас­ная Соп­ка - Бе­ло­горск (Ке­ме­ров­ская область), Ре­шо­ты - Ка­ра­бу­ла, Ду­дин­ка - Но­рильск (не свя­за­на с основной железнодорожной се­тью Рос­сии). Дли­на ав­то­мо­биль­ных до­рог с твёр­дым по­кры­ти­ем 13,2 тысяч км. Плот­ность ав­то­до­рог с твёр­дым по­кры­ти­ем низ­кая (5,6 км на 100 км2, 77-е ме­сто в РФ). Основные ав­то­ма­ги­ст­ра­ли: уча­сток фе­де­раль­ной трас­сы «Бай­кал» (Ачинск - Крас­но­ярск - Канск), фе­де­раль­ная трас­са «Ени­сей» (Крас­но­ярск - Аба­кан - Кы­зыл - гра­ни­ца с Мон­го­ли­ей), Крас­но­ярск - Ле­со­си­бирск - Ени­сейск. Водный транс­порт наи­боль­шее зна­че­ние име­ет для северных рай­онов Красноярского края. Су­до­ход­ст­во по реке Ени­сей (с вы­хо­дом к Северному морскому пу­ти). Про­тя­жён­ность внутренних вод­ных су­до­ход­ных пу­тей 7515 км. Важ­ные морские пор­ты: Дик­сон, Ду­дин­ка, Игар­ка, Ха­тан­га. Круп­ные реч­ные порты: Крас­но­ярск, Ачинск, Ле­со­си­бирск. Воздушный транс­порт важ­ное зна­че­ние име­ет для северных тер­ри­то­рий (аэ­ро­пор­ты Алы­кель, Дик­сон, Ха­тан­га, «Гор­ный» близ поселка городского ти­па Ту­ра и др.). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт в Крас­но­яр­ске (Емель­я­но­во).

Здра­во­охра­не­ние. В Красноярском крае на 10 тысяч жителей при­хо­дит­ся: вра­чей - 49,6, лиц среднего медицинского пер­со­на­ла - 113,1, боль­нич­ных ко­ек - 110,9 (2006). Медицинскую по­мощь ока­зы­ва­ют 240 уч­ре­ж­де­ний здра­во­охра­не­ния (в т. ч. 56 крае­вых, 165 му­ни­ци­паль­ных, 4 фе­де­раль­ных и 14 под­чи­нён­ных другим ми­ни­стер­ст­вам и ве­дом­ст­вам) (2007). Об­щая за­бо­ле­вае­мость на 1 тысячу жителей со­став­ля­ет 1571,1 слу­чая (бо­лез­ни ор­га­нов ды­ха­ния - 20,6%, сис­те­мы кро­во­об­ра­ще­ния - 14,1%, глаз - 9,3%, ко­ст­но-мы­шеч­ной сис­те­мы и со­еди­нительные тка­ни - 8,6%, ор­га­нов пи­ще­ва­ре­ния - 7,4%, мо­че­по­ло­вой сис­те­мы - 6,3%) (2007). Основные при­чи­ны смер­ти: бо­лез­ни сис­те­мы кро­во­об­ра­ще­ния (48,2%), трав­мы и от­рав­ле­ния (16,9%), зло­ка­че­ст­вен­ные но­во­об­ра­зо­ва­ния (15,2%) (2007). Ку­рор­ты - Учум и др.

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры. В крае функционируют 1053 до­шко­ль­ных уч­ре­ж­де­ния (свыше 100 тысяч де­тей), свыше 1400 днев­ных об­ще­об­ра­зо­вательных учеб­ных за­ве­де­ний, в т. ч. 447 го­род­ских, 954 сель­ских (все­го около 300 тысяч учящихся), свыше 200 уч­ре­ж­де­ний до­пол­нительного об­ра­зо­ва­ния (свыше 170 тысяч учащихся), 89 уч­ре­ж­де­ний на­чаль­но­го (32,4 тысяч учащихся) и 63 уч­ре­ж­де­ния сред­не­го (свыше 59 тысяч учащихся) профессионального об­ра­зо­ва­ния. Круп­ные ву­зы, главные научные уч­ре­ж­де­ния, биб­лио­те­ки и му­зеи на­хо­дят­ся в Крас­но­яр­ске. Дей­ст­ву­ют так­же фи­лиа­лы российских ву­зов, му­зеи и биб­лио­те­ки - в го­ро­дах: Ачинск, Же­лез­но­горск, Зе­ле­но­горск, Канск, Ле­со­си­бирск, Ми­ну­синск, Но­рильск, Ша­ры­по­во. Сре­ди других му­зе­ев - Ту­ру­хан­ский ме­мо­ри­аль­ный дом-му­зей Я.М. Сверд­ло­ва и профессионального ре­во­лю­цио­не­ра С.С. Спан­да­ря­на (1970), Му­зей ис­то­рии города Бо­ро­ди­но (1996), Див­но­гор­ский ху­дожественный му­зей (1998); крае­ведческие му­зеи - в Ду­дин­ке, Игар­ке, поселок городского ти­па Ту­ра, село Бо­гу­ча­ны и др.

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции. Ве­ду­щие крае­вые из­да­ния (все - в городе Крас­но­ярск): га­зе­ты «Крас­но­яр­ский ра­бо­чий» (выпускается с 1905 года; вы­хо­дит еже­днев­но, ти­раж 14 тысяч экземпляров, вы­пуск чет­вер­га - 21 тысяча экземпляров), «Крас­но­яр­ский ком­со­мо­лец» (с 1935 года; еже­не­дель­но, 27 тысяч экземпляров), «Се­го­дняш­няя га­зе­та» (с 1993 года; еже­не­дель­но, об­щий ти­раж 143,5 тысяч экземпляров.; фи­лиа­лы в го­ро­дах Ачинск, Канск, Зе­ле­но­горск, Же­лез­но­горск), «Крас­но­яр­ская не­де­ля» (с 1973 года; еже­не­дель­но, 11,5 тысяч экземпляров), «Крас­но­яр­ские но­во­сти» (с 1996 года; еже­не­дель­но, 11 тысяч экземпляров); рай­он­ные и му­ни­ци­паль­ные га­зе­ты: «Ве­чер­ний Крас­но­ярск» (город Крас­но­ярск; с 1989 года; еже­не­дель­но, 10 тысяч экземпляров), «При­чу­лым­ский вест­ник» (город Ачинск; еже­не­дель­но, 22 тысячи экземпляров), «Ан­гар­ская прав­да» (Бо­гу­чан­ский район; 2 раза в не­де­лю, 5,5 тысяч экземляров), «Ени­сей­ская прав­да» (г. Ени­сейск; 3 раза в не­де­лю, 6,1 тысяч экземпляров), «Кан­ские ве­до­мо­сти» (город Канск; еже­недель­но, 14,2 тысяч экзмепляров), «Ту­бин­ские вес­ти» (Ку­ра­гин­ский район; с 1933 года; современное название с 1991 года, еже­не­дель­но, 8,6 тысяч экземпляров), «Власть тру­да» (город Ми­ну­синск; с 1922 года; 3 раза в не­де­лю, 18 тысяч экземпляров), «За­по­ляр­ный вест­ник» (город Но­рильск; с 1995 года; 5 раз в не­де­лю, 10 тысяч экземпляров) и др. Ра­дио с 1927 года, те­ле­ви­де­ние с 1957 года. Транс­ля­цию те­ле- и ра­дио­пе­ре­дач осу­ще­ст­вля­ют ГТРК «Крас­но­ярск» (с 1992 года), Крае­вой государственный те­ле­ка­нал «Ени­сей-Ре­ги­он» (с 2001 года), не­за­ви­си­мая те­ле­ра­дио­ком­па­ния «Афон­то­во» (с 1992 года) и др.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во.

Ран­нее ис­кус­ст­во на тер­ри­то­рии Красноярского края пред­став­ле­но ке­ра­ми­кой (с не­о­ли­та), ук­ра­ше­ния­ми, ору­жи­ем, куль­то­вы­ми и другими из­де­лия­ми из ме­тал­ла ка­ра­сук­ской куль­ту­ры, ски­фо-си­бир­ско­го зве­ри­но­го сти­ля, та­гар­ской куль­ту­ры, таш­тык­ской куль­ту­ры, на­скаль­ны­ми изо­бра­же­ния­ми вдоль рек Ени­сей и Чу­лым (пи­са­ни­цы Ша­ло­бо­лин­ская, Но­во­сё­лов­ская, Ула­зы, Ма­як, Ора­ки, Учум­ская).

Сре­ди пер­вых ка­мен­ных по­стро­ек вдоль реки Ени­сей - Бо­го­яв­лен­ский со­бор (1709-1712 годы, основная часть раз­ру­ше­на в 1930-х годах; со­хра­ни­лись северный при­дел и ко­ло­коль­ня, 1709-1712 годы, южный при­дел, 1738-1740 годы), гос­ти­ный двор (не сохранился), дом вое­во­ды (до 1722 года) в Ени­сей­ске. В 1730-1760-е годы раз­ви­вал­ся ураль­ский ва­ри­ант на­рыш­кин­ско­го ба­рок­ко: Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор (1735-1753 годы) од­но­именного мо­на­сты­ря (ос­но­ван около 1592 года) и Вос­кре­сен­ская церковь (1735-1747 годы, ко­ло­коль­ня, 1764, вос­ста­нов­ле­на в 1994-2002 годы) в Ени­сей­ске, Вос­кре­сен­ский со­бор в Крас­но­яр­ске (1759-1773 годы, раз­ру­шен в начале 1960-х годов). В 1770-1780-е годы про­исходит эво­лю­ция от на­рыш­кин­ско­го ба­рок­ко (со­бор Хри­сто­ро­ж­де­ст­вен­ско­го монастыря в Ени­сей­ске, 1755-1758 годы, не сохранился) к сти­ли­сти­ке то­боль­ско­го ба­рок­ко: Тро­иц­кая церковь (1778-1805 годы, сохранился ниж­ний ярус) Свя­то-Тро­иц­ко­го Ту­ру­хан­ско­го монастыря, Ус­пен­ский со­бор в Ени­сей­ске (1793-1818 годы). Сре­ди па­мят­ни­ков пе­ре­ход­но­го ти­па с ир­кут­ским ти­пом де­ко­ра - Тро­иц­кая церковь в Ени­сей­ске (1772-1776 годы), По­кров­ский ка­фед­раль­ный со­бор в Крас­но­яр­ске (1785-1795 годы).

В 1800-1810-х годах на­ря­ду с ба­роч­ны­ми па­мят­ни­ка­ми (Спас­ский со­бор в Кан­ске, 1797-1804 годы, ени­сей­ские мас­те­ра, пе­ре­страи­вал­ся в 1840-х годах, 1912-1913 годы; Спас­ский со­бор в Ми­ну­син­ске, 1803-1814 годы; Бо­го­яв­лен­ская церковь в селе Под­со­сен­ском, 1808-1825 годы) по­яв­ля­ют­ся церк­ви с пе­ре­ход­ны­ми чер­та­ми, сви­де­тель­ст­вую­щи­ми об эво­лю­ции в на­прав­ле­нии к клас­си­циз­му (Вхо­до­ие­ру­са­лим­ская церковь в Ени­сей­ске, 1801-1815 годы; Все­хсвят­ская церковь в Крас­но­яр­ске, 1816-1822 годы, обе не сохранились), а так­же хра­мы в сти­ле клас­си­циз­ма: Бла­го­ве­щен­ская церковь в Крас­но­яр­ске (1804-1822 годы, то­боль­ские мас­те­ра) и по­стро­ен­ные по про­ек­там том­ско­го гу­берн­ско­го архитектора П.В. Ра­ев­ско­го церк­ви - Тро­иц­кая в селе На­за­ров­ское (1808), Тро­иц­кая в селе Час­тоо­ст­ров­ское (1812-1822 годы), Ни­ко­ла­ев­ская в селе По­го­рель­ское (1817), Спас­ская в селе Ир­бей­ское (1816-1819 годы).

В 1820-1840-х годах ени­сей­ски­ми гу­берн­ски­ми ар­хи­тек­то­ра­ми П. Воц­ким, Г. Ма­ко­вец­ким, П. Ша­ро­вым воз­ве­де­ны церк­ви: Ка­зан­ская в Ачин­ске (1826-1832 годы), Тро­иц­кая в селе Урин­ское (1820-е годы), Ни­ко­ла­ев­ская в Ка­мен­ском ви­но­ку­рен­ном за­во­де (1829-1830-е годы), По­кров­ская в селе Ши­ла (1829-1850 годы), Тро­иц­кая в Крас­но­яр­ске (1836-1842 годы). Жи­лые до­ма в сти­ле клас­си­циз­ма строи­лись до 1860-х годов (де­ревянный дом А.В. Ма­ли­ни­на в Ми­ну­син­ске, 1867).

В середине XIX века в Крас­но­яр­ске по­лу­ча­ет рас­про­стра­не­ние рус­ско-ви­зан­тий­ский стиль: 5-шат­ро­вый Бо­го­ро­ди­це-Ро­ж­де­ст­вен­ский со­бор (1845-1861 годы, архитектор К.А. Тон, взо­рван в 1936 году), ко­ло­коль­ня Вос­кре­сен­ско­го со­бо­ра (1850, архитектор Я.И. Ал­фе­ев, не сохранилась), ча­сов­ня Святой Па­ра­ске­вы Пят­ни­цы на Ка­ра­уль­ной го­ре (1852-1855 годы, ар­хи­текто­ры Я.И. Ал­фе­ев, Я.М. На­ба­лов). Со­хра­ни­лись куль­то­вые и гражданские по­строй­ки, со­ору­жён­ные в различных сти­лях во 2-й половине XIX - начале XX веков: Воз­не­сен­ская церковь в селе Ко­чер­ги­но (1904-1907 годы; с 2003 года Ку­ра­гин­ский Свя­то-Воз­несен­ский жен­ский монастырь), церковь в честь Ивер­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1871-1872 годы) Хри­сто­ро­ж­де­ст­вен­ско­го монастыря в Ени­сей­ске, Свя­то-Тро­иц­кая церковь (1877-1885 годы, архитектор Аше­мур, взо­рва­на в 1939 году) и Воз­не­сен­ская церковь (1908-1911 годы) в Ми­ну­син­ске, Тор­го­вые ря­ды Га­да­ло­вых в Кан­ске.

На­ча­ло XX века свя­за­но с ак­тив­ной твор­че­ской дея­тель­но­стью в Крас­но­яр­ске ар­хи­тек­то­ров В.А. Со­ко­лов­ско­го (нео­го­тический Пре­об­ра­жен­ский кос­тёл 1908-1911 годов; зда­ние Об­щественного со­б­ра­ния в сти­ле не­о­клас­си­циз­ма, 1912-1914 годы), Л.А. Чер­ны­шёва (ку­пе­че­ский клуб 1908-1910 годов, ны­не гос­ти­ни­ца «Ени­сей»; особ­няк И.А. Ицына с мав­ри­тан­ски­ми эле­мен­та­ми на улице Ки­ро­ва; Крае­вой крае­ведческий му­зей в еги­пет­ском сти­ле, 1913-1929 годы), С.Г. Дри­жен­ко (Дом про­све­ще­ния, 1914; особ­няк Ус­ко­ва). Стиль мо­дерн в ар­хи­тек­ту­ре Красноярского края зна­чительного раз­ви­тия не по­лу­чил (дом А.М. Бо­род­ки­на в Ени­сей­ске, 1909; тор­го­вый дом Ро­го­зин­ско­го, начало XX века, и дом Кал­не­на, 1913, оба - в Ми­ну­син­ске). Из де­ревянных церк­вей XIX - начала XX веков со­хра­ни­лись: Святой Па­ра­ске­вы Пят­ни­цы в селе Ба­ра­ба­но­во (1857), Святой княгини Оль­ги в селе Оль­ги­но (1898-1899 годы), По­кров­ская в селе Боль­шой Баль­чуг (1912). Ан­самбль жи­ло­го де­ревянного зод­че­ст­ва со­хра­нил­ся в поселке городского ти­па Шу­шен­ское: до­ма и хо­зяйственные по­строй­ки 2-й половины XIX века (ны­не Ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фический му­зей-за­по­вед­ник, от­крыт в 1930 году).

В советское вре­мя ве­лась за­строй­ка ста­рых и но­вых го­ро­дов (в т. ч. в сти­ле не­о­клас­си­циз­ма - Дво­рец куль­ту­ры гор­но-хи­мического ком­би­на­та в Же­лез­но­гор­ске, 1957; ан­самбль Ок­тябрь­ской площади в Но­риль­ске). Сре­ди па­мят­ни­ков промышленной ар­хи­тек­ту­ры: Обь-Ени­сей­ский ка­нал (1882-1891 годы; 7 шлю­зов на тер­ри­то­рии Красноярского края), железнодорожный. мост в Крас­но­яр­ске (1896-1899 годы, инженер Е.К. Кнор­ре), во­до­на­пор­ная баш­ня в Уя­ре (1912), Крас­но­яр­ская ГЭС (1956-1972 годы, высота пло­ти­ны 124 м), Усть-Хан­тай­ская ГЭС (1963-1972 годы), Сая­но-Шу­шен­ская ГЭС (1970-1988 годы, высота пло­ти­ны 242 м).

Во 2-й половине XX века ра­бо­та­ют ар­хи­тек­то­ры А.Н. Го­лу­бев (Реч­ной во­кзал, 1952), А.С. Де­мир­ха­нов (куль­тур­но-ис­то­рический центр на «Стрел­ке», гос­ти­ни­ца «Крас­но­ярск»), В.В. Оре­хов (Дво­рец спор­та «Енисей» имени Ива­на Яры­ги­на, 1981; все - в Крас­но­яр­ске), И.А. Ми­ха­лёв (зда­ние Крас­но­яр­ско­го те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та, 1977-1978 годы), Е.А. Зуб­ков­ский, Э.М. Па­нов и др. В конце XX - начале XXI веков по­строе­ны: церковь в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Всех Скор­бя­щих Ра­дость» в Но­риль­ске (1991-2003 годы), церковь Святой Ев­до­кии в деревне Си­зая (1994-1999 годы, архитектор Де­мир­ха­нов), 13-ку­поль­ный Кре­сто­воз­дви­жен­ский со­бор в Ле­со­си­бир­ске (1995-2002 годы, архитектор А.В. Бан­ни­ков), Бо­го­яв­лен­ская церковь в Ха­тан­ге (одна из са­мых се­вер­ных в Рос­сии), шат­ро­вая церковь Чу­да ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в Хо­нех в Крас­но­яр­ске (2000-2003 годы).

В XVIII - начале XX веков раз­ви­ва­лось ико­но­пи­са­ние (ико­на Бо­го­ро­ди­цы «Всех Скор­бя­щих Ра­дость» в Тро­иц­ком со­бо­ре города Ша­ры­по­во; Ка­зан­ская ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри в Тро­иц­ком хра­ме селе Ка­за­чин­ское). В Красноярском крае ра­бо­тал В.И. Су­ри­ков, во 2-й половине XX века - ху­дож­ни­ки А.Г. По­зде­ев, Д.И. Ка­ра­та­нов, А.П. Ле­ка­рен­ко, Г.Д. Лав­ров, К.И. Мат­вее­ва, К.Ф. Вальд­ман, Т.В. Рян­нель, гра­фик Р.К. Руй­га.

Му­зы­ка. Ос­но­ва тра­диционной музыкальной куль­ту­ры - фольк­лор рус­ских (в т. ч. ка­за­ков и ста­ро­об­ряд­цев), ук­ра­ин­цев, та­тар, нем­цев и др. пе­ре­се­лен­цев и ко­рен­ных на­ро­дов (дол­ган, эвен­ков, ха­ка­сов, нен­цев, яку­тов, нга­на­сан, эн­цев, шор­цев). Народное музыкальное твор­че­ст­во под­дер­жи­ва­ют Государственный центр народного твор­че­ст­ва Красноярского края в Крас­но­яр­ске (1937), Тай­мыр­ский дом народного твор­че­ст­ва в Ду­дин­ке, многие фольк­лор­ные кол­лек­ти­вы, сре­ди них - Ва­на­вар­ский народный хор (1958), эвен­кий­ский народный ан­самбль пес­ни и тан­ца «Осик­та­кан» («Звёз­доч­ка»; 1966), ан­самбль пес­ни и тан­ца на­ро­дов Се­ве­ра «Хэй­ро» (Ду­дин­ка, 1969), русский фольклорный ан­самбль «Жи­вая стА­ри­на» (Крас­но­ярск, 1998).

В 1887-1888 годах вы­пу­ск­ник Санкт-Пе­тербургской консерватории С.М. Без­но­си­ков соз­дал пер­вый в Крас­но­яр­ске сим­фо­нический. ор­кестр. В 1897 году на сце­не городского те­ат­ра со­стоя­лись по­ста­нов­ки 5 опер («Ру­сал­ка» А.С. Дар­го­мыж­ско­го, «Галь­ка» С. Мо­нюш­ко, «Жизнь за ца­ря» М.И. Глин­ки, «Ас­коль­до­ва мо­ги­ла» А.Н. Вер­стов­ско­го, «Пая­цы» Р. Ле­он­ка­вал­ло) и ря­да опе­ретт. При уча­стии пев­ца П.И. Слов­цо­ва в Крас­но­яр­ске бы­ла от­кры­та Народная кон­сер­ва­то­рия (1920, ны­не училище ис­кусств). В 1923 году Слов­цов и его же­на пе­ви­ца М.Н. Рио­ли-Слов­цо­ва соз­да­ли опер­ную труп­пу, в 1924-1925 годах ра­бо­тав­шую под названием «Тру­до­вой опер­ный кол­лек­тив»; сре­ди по­ста­но­вок - «Дуб­ров­ский» Э.Ф. На­прав­ни­ка и «Ев­ге­ний Оне­гин» П.И. Чай­ков­ско­го (с уча­сти­ем Слов­цо­вых), «Кар­мен» Ж. Би­зе (с Л.А. Ан­д­рее­вой-Дель­мас в за­глав­ной ро­ли), «Борь­ба за ком­му­ну» (о со­бы­тиях Па­риж­ской ком­му­ны, с му­зы­кой из «Тос­ки» Дж. Пуч­чи­ни). В 1930 году от­кры­та пер­вая в Крас­но­яр­ске музыкальная шко­ла (в 1969 года на её ос­но­ве ор­га­ни­зо­ва­ны музыкальное училище и дет­ская шко­ла ис­кусств). В эти го­ды в Крас­но­яр­ске ра­бо­та­ли скри­пач и ди­ри­жёр А.Л. Мар­ксон, хор­мей­стер С.Ф. Аба­ян­цев, ба­ла­ла­еч­ник Г.И. Тро­шин.

В 1928 году в Крас­но­яр­ске соз­да­но Фи­лар­мо­ническое общество, в 1938 году - Крае­вое кон­церт­но-эс­т­рад­ное бю­ро, в 1953 году ре­ор­га­ни­зо­ван­ное в Крае­вую государственную фи­лар­мо­нию. В 1950-е годы в Крас­но­яр­ске ак­ти­ви­зи­рова­лась кон­церт­ная жизнь, при­ез­жа­ли сим­фо­нические кол­лек­ти­вы и со­лис­ты из других горо­дов стра­ны. В 1957 году соз­дан Те­атр опе­рет­ты имени К.С. Ста­ни­слав­ско­го в Же­лез­но­гор­ске (пер­во­на­чаль­но крае­вой, ны­не му­ни­ци­паль­ный). С 1959 года ра­бо­та­ет Государственный музыкальный те­атр (пер­во­на­чаль­но Крас­но­яр­ский те­атр музыкальной ко­ме­дии, современное название с 1993 года), в ко­то­ром ста­вят­ся ка­мер­ные опе­ры, ба­ле­ты и другие музыкальные спек­так­ли. В 1977 году соз­дан Крас­но­яр­ский ака­демический сим­фо­нический ор­кестр (главный ди­ри­жёр в 1978-2003 годах И.В. Шпил­лер, с 2004 года М. Ка­дин). В 1978 году от­крыт Крас­но­яр­ский те­атр опе­ры и ба­ле­та. В том же го­ду в Крас­но­яр­ске на­чал ра­бо­тать Институт ис­кусств с музыкальным, те­ат­раль­ным и ху­дожественным фа­куль­те­та­ми (ны­не Крас­но­яр­ская государственная ака­де­мия му­зы­ки и театра). В 1983 году соз­да­на Крас­но­яр­ская организация СК Рос­сии. Сре­ди профессиональных ком­по­зи­то­ров края - Ф.П. Ве­сел­ков, А.А. Лу­бен­ни­ков, Б.Т. Плот­ни­ков, В.А. Бе­шев­ли, О.О. Ме­рем­ку­лов, сре­ди ис­пол­ни­те­лей - ди­ри­жёр А.П. Че­пур­ной, хор­мей­сте­ры В.М. Ря­за­нов, К.А. Якоб­сон, скри­пач М.И. Бе­ню­мов, ор­га­нист А. Бар­дин.

В Крас­но­яр­ске про­во­дит­ся ме­ж­ду­народный кон­курс во­ка­ли­стов «Мо­ло­дые го­ло­са» (с 1986 года; пер­во­на­чаль­но все­со­юз­ный). Ме­ж­ду­народные фес­ти­ва­ли: опер­но­го ис­кус­ст­ва имени П.И. Слов­цо­ва (с 1986 года; пер­во­на­чаль­но все­со­юз­ный), Стран Ази­ат­ско-Ти­хо­оке­ан­ско­го ре­гио­на (с 1992 года), ка­мер­но-ор­ке­ст­ро­вой му­зы­ки «Си­бирь - Ев­ро­па» (все - в Крас­но­яр­ске; с 2002 года, еже­год­но); эт­ни­че­ской му­зы­ки «Са­ян­ское коль­цо» (в поселок городского ти­па Шу­шен­ское; с 2003 года); джа­зо­вый «Jazz Night над Ени­се­ем» (в Крас­но­яр­ске; 2008). Мно­го­численные крае­вые фес­ти­ва­ли: хо­ро­вой ду­хов­ной му­зы­ки «По­кров­ские встре­чи» (в го­ро­дах Красноярского края; с 1995 года, еже­год­но), камерной му­зы­ки «Айдашинская лира» в Ачинске (ос­нован в 1980-х годах, возобновлён в 2009 году), «Ве­сен­ние хо­ро­вые ка­пел­лы» (в Крас­но­яр­ске; еже­год­но) и др. Ре­гио­наль­ные фольк­лор­ные фес­ти­ва­ли: «Эвен­кий­ские зо­ри» (в Эвен­кий­ском районе; с 1976 года, один раз в 3 го­да), «Фольк­лор­ная клас­си­ка Тай­мы­ра» (в Ду­дин­ке; с 1994 года, один раз в 2 го­да) и др.

Те­атр. Впер­вые те­ат­раль­ные га­ст­ро­лё­ры поя­ви­лись в го­ро­дах Си­би­ри в конце 1840-х - начале 1870-х годов (пе­ре­движ­ные труп­пы И. Мар­ке­ви­ча, Н.П. Пет­ро­ва, И. Крау­зе). Пер­вый де­ревянный те­атр в Крас­но­яр­ске по­строи­ли в 1873 году по ини­циа­ти­ве по­том­ст­вен­ных почетных гра­ж­дан А.П. Куз­не­цо­ва и И.С. Щё­го­ле­ва. В 1875 году воз­ник­ла по­лу­про­фес­сио­наль­ная труп­па под ру­ко­во­дством ме­ща­ни­на Д.Н. Его­ро­ва. С 1897 года в Крас­но­яр­ске га­ст­ро­ли­ро­ва­ли ак­тё­ры Г.Н. Фе­до­то­ва, братья Адель­гейм и др. В 1898 году де­ревянный те­атр сго­рел; в 1902 году был от­крыт Народный дом-те­атр (с 1935 года Крас­но­яр­ский крае­вой дра­ма­тический те­атр имени А.С. Пуш­ки­на). В 1882 году воз­ник те­атр в Ми­ну­син­ске (ны­не Ми­ну­син­ский дра­ма­тический те­атр, зда­ние по­строе­но в 1906 году на доб­ро­воль­ные по­жерт­во­ва­ния го­ро­жан). В 1941 году в клу­бе поселка Но­риль­лаг от­крыл­ся те­атр [Но­риль­ский За­по­ляр­ный те­атр дра­мы (с 1961 года - имени В.В. Мая­ков­ско­го), с 1986 года - в но­вом зда­нии], труп­па ко­то­ро­го со­стоя­ла из за­клю­чён­ных и ак­тё­ров пер­во­го за­по­ляр­но­го те­ат­ра, ос­но­ван­но­го в 1936 году в городе Игар­ка В.Н. Па­шен­ной. В крае так­же ра­бо­та­ют те­ат­ры: крае­вой те­атр ку­кол (1938), ТЮЗ (1964), мим-те­атр «За дву­мя зай­ца­ми» (1987), все - в Крас­но­яр­ске; Кан­ский дра­ма­тический те­атр (1920), Ачин­ский дра­ма­тический те­атр (1935), Же­лез­но­гор­ский ку­коль­ный те­атр «Зо­ло­той клю­чик» (1965), Ду­дин­ский ка­мер­ный те­атр (1969, с 1971 года Народный ТЮЗ, с 1995 года современное название), Ле­со­си­бир­ский городской те­атр «По­иск» (1978), Ша­ры­пов­ский городской дра­ма­тический те­атр (1982), Мо­ты­гин­ский рай­он­ный му­ни­ци­паль­ный те­атр (1993). Крас­но­яр­ский государственный ака­де­мический ан­самбль тан­ца Си­би­ри имени М.С. Го­ден­ко (1960). Эвенкийский народный ансамбль песни и тан­ца «Осиктакан» (1966, Тура), Таймыр­ский ансамбль песни и танца «Хэйро» (1969, Дудинка). В Крас­но­яр­ске про­во­дят­ся: Все­си­бир­ский фес­ти­валь «Все кук­лы в гос­ти к нам», фес­ти­валь «Те­ат­раль­ная сто­лица края», Фес­ти­валь спек­так­лей вы­пу­ск­ни­ков те­ат­раль­ных ву­зов Си­би­ри и Даль­не­го Вос­то­ка.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)