«КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ АТАКА НА КАПИТАЛ»

«Красногвардейская атaка на капитaл» — условное наименование национализации и перехода предприятий в управление фабрично-заводских комитетов (ФЗК) в конце 1917 — начале 1918.

Так В. И. Ленин назвал первый этап национализации в связи с ее хаотичностью, бессистемностью и важной ролью спонтанной местной инициативы при вытеснении капиталистов с предприятий или ограничения их полномочий. Но «атака» шла при поддержке Совета народных комиссаров (СНК) во главе с Лениным. Декрет о рабочем контроле 14 ноября 1917 предоставлял ФЗК и другим органам производственного самоуправления право контроля над администрацией, но в условиях острого социально-экономического кризиса на многих предприятиях они стали активно вмешиваться в дела управления, подозревая предпринимателей в «саботаже». Предприниматели, как правило, не могли справиться с кризисом, значительная часть стремилась свернуть дело и вывести капитал. В ряде случаев ФЗК брали на себя решение проблем поставок сырья и топлива, сбыта продукции, но результаты хозяйствования ФЗК были различны, новая система экономики, основанная на производственном самоуправлении, не успела сложиться. Рабочее самоуправление еще не приобрело опыта хозяйствования, тем более в ситуации распадавшихся хозяйственных связей. Распаду рыночных отношений способствовала национализация большевиками банков. В этих условиях рабочие стремились к национализации, так как надеялись, что после нее государство обеспечит их ресурсами и зарплатой. 4 ноября 1917 по инициативе рабочих была национализирована Ликинская мануфактура близ Орехово-Зуево. Она была закрыта еще в сентябре, и 4 тыс. рабочих остались без работы. Получив средства, фабрика запустилась. 24 ноября 1917 местные Советы получили право национализации (секвестра) предприятий саботажников. Это считалось средством подрыва экономической мощи буржуазии и запугивания капиталистов, а также поддержки рабочих, которых капиталисты бросали на произвол судьбы. Предприятия национализировались в случае локаута, неподчинения администрации советской власти, большой задолженности государству или угрозы закрытия. В случае национализации новое правление формировалось из ФЗК с представителем наркомтруда.

«Атака» привела к возникновению обширного, но экономически разнородного и убыточного государственного сектора. До конца 1917 было национализировано 298 предприятий, а в январе — марте 1918 — 538, т. е. около четверти учтенных предприятий (по другим данным даже 836). Перечень национализированных предприятий был довольно случайным — горные заводы, Путиловский, Невский судостроительный, предприятия Русско-Бельгийского металлургического общества, Общества электрического освещения 1886. В металлообработке и горнодобывающей отрасли доля национализированных предприятий достигла к началу июня 1918 50 %, на Урале — 80 %. Новые экономические связи, управляемые государством, должен был сформировать Высший совет народного хозяйства, созданный 2 декабря 1918. Однако его действия не смогли остановить нарастание экономического кризиса.

29 апреля 1918 Ленин выступил во ВЦИК с докладом «Очередные задачи советской власти», в котором призвал прекратить «К. а. н. к.» и перейти к систематической национализации промышленности. 3 мая 1918 ВЦИК одобрил основные тезисы доклада Ленина. Начался переход к политике «военного коммунизма» .

Лит.:Ленин В. И.Полное собрание сочинений. Т. 35, 36. М., 1962; Октябрьская революция и фабзавкомы. Ч. 3. М.–Л., 1929; Хазиев Р. А. Централизованное управление экономикой на Урале в 1917—1921 годах. Хаос, контроль и стихия рынка. М., 2007; Чураков Д. О. Фабзавкомы в борьбе за производственную демократию. Рабочее самоуправление в России. 1917—1918 годы. М., 2005; Шубин А. В. Старт Страны Советов. Революция. Октябрь 1917 — март 1918. М., 2017.