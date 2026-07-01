КРАСНОЕ-НА-ВОЛГЕ
КРАСНОЕ-НА-ВОЛГЕ - посёлок городского типа в Костромской области.
Центр Красносельского района. Население 7,9 тысяч человек (2008). Расположен на левом берегу реки Волга.
Село Красное известно с XVI веке как вотчина Годуновых, являлось центром ювелирного промысла. В начале XVII века перешло во владение Ипатьевского монастыря. Вероятно, в связи с секуляризацией 1764 года, отошло князьям Вяземским. В 1-й четверти XIX века в селе существовала усадьба князя П.А. Вяземского, которая сгорела в 1827 году. После этого пожара планировка села приобрела регулярный характер, были спрямлены улицы. Во 2-й половине XIX века село переживало расцвет благодаря развитию ювелирного промысла и пароходного сообщения по реке Волга. В русско-византийском стиле построен 5-главый собор (снесён в 1930-е годы). В 1897 году при начальной народной школе для детей кустарей-серебряников открыт класс технического рисования (с 1904 года Художественно-ремесленная мастерская золотосеребряного дела с собственной пробирной палатой, т. е. с правом чеканки пробы металла; ныне Красносельское училище художественной обработки металлов). Районный центр Костромской губернии (1928-1929 годы), Ивановской промышленной (с 1936 года Ивановской) области (1929-1944 годы), с 1944 года Костромской области. С 1957 года рабочий посёлок Красное-на-Волге.
Красное-на-Волге сохранило планировочную структуру XIX века с центром на Красной площади, где расположен ансамбль построенной по заказу Бориса Фёдоровича Годунова шатровой Богоявленской церкви (1592) с двумя приделами и двухъярусной галереей (в начале 1990-х годов арки галереи в нижнем ярусе заложены кирпичом, в верхнем - застеклены), а также с колокольней, поставленной на высоком арочном основании (середина XVII века, в 1808 году изменено завершение). Сохранились кладбищенская церковь Всех Святых (1895), многочисленные памятники гражданской архитектуры конца XVIII - начала XX веков, в т. ч. дом пароходовладельца П.А. Сорокина (1870-1880-е годы), усадьба пароходовладельца Д.Н. Сорокина (1880-е годы), комплекс Художественно-ремесленной мастерской (1897-1904 годы; архитектор Л.Н. Бенуа, инженер Л.А. Треберт), включающий в себя главное здание (ныне здесь размещается Красносельский музей ювелирного и народно-прикладного искусства; основан в 1983 году, филиал Костромского объединённого художественного музея), производственный корпус и литейную мастерскую, дома торговцев ювелирными изделиями И.А. Кондирова (последняя четверть XIX века) и К.И. Маклашина (начало 1900-х годов), здание земской больницы (1910-1911 годы, архитектор А.А. Макаров; пристройка 1950-х годов) и др.
Красное-на-Волге - один из центров произ-ва красносельских ювелирных изделий; действуют: «Красносельский Ювелирпром» (принадлежит компании «Алмаз-Холдинг»), «Верхневолжская ювелирная фабрика», Красносельский ювелирный завод «Яшма», Красносельский ювелирный завод «Диамант», Красносельский ювелирный завод «Платина». Предприятия пищевой промышленности.
Напротив Красного-на-Волге, на правом берегу реки Волга, сохранились: в деревне Густомесово - Успенская церковь в русском стиле (1897-1906 годы, предположительно архитектор Н.И. Горлицын), в селе Сидоровское - церковь Николая Чудотворца (1720-1724 годы) с 5-ярусным иконостасом (3-я четверть XVIII века), усадебный дом (середина XIX века).