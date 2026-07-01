КРАСНОЕ-НА-ВОЛГЕ

КРАСНОЕ-НА-ВОЛГЕ - посёлок городского типа в Костромской области.

Центр Крас­но­сель­ско­го района. Население 7,9 тысяч человек (2008). Рас­по­ло­жен на ле­вом бе­ре­гу реки Вол­га.

Се­ло Крас­ное из­вест­но с XVI веке как вот­чи­на Го­ду­но­вых , яв­ля­лось цен­тром юве­лир­но­го про­мыс­ла. В начале XVII века пе­ре­шло во вла­де­ние Ипать­ев­ско­го мо­на­сты­ря. Ве­ро­ят­но, в свя­зи с се­ку­ля­ри­за­ци­ей 1764 года, ото­шло князь­ям Вя­зем­ским. В 1-й четверти XIX века в се­ле су­ще­ст­во­ва­ла усадь­ба князя П.А. Вя­зем­ско­го, ко­то­рая сго­ре­ла в 1827 году. По­сле это­го по­жа­ра пла­ни­ров­ка се­ла при­об­ре­ла ре­гу­ляр­ный ха­рак­тер, бы­ли спрям­ле­ны ули­цы. Во 2-й половине XIX века се­ло пе­ре­жи­ва­ло рас­цвет бла­го­да­ря раз­ви­тию юве­лир­но­го про­мыс­ла и па­ро­ход­но­го со­об­ще­ния по реке Вол­га. В русско-византийском стиле построен 5-главый собор (снесён в 1930-е годы). В 1897 году при на­чаль­ной народной шко­ле для де­тей кус­та­рей-се­реб­ря­ни­ков от­крыт класс тех­нического ри­со­ва­ния (с 1904 года Ху­до­же­ст­вен­но-ре­мес­лен­ная мас­тер­ская зо­ло­то­се­реб­ря­но­го де­ла с собственной про­бир­ной па­ла­той, т. е. с пра­вом че­кан­ки про­бы ме­тал­ла; ны­не Крас­но­сель­ское училище ху­дожественной об­ра­бот­ки ме­тал­лов ). Рай­он­ный центр Ко­ст­ром­ской губернии (1928-1929 годы), Ива­нов­ской про­мыш­лен­ной (с 1936 года Ива­нов­ской) области (1929-1944 годы), с 1944 года Ко­ст­ром­ской области. С 1957 года ра­бо­чий по­сё­лок Крас­ное-на-Вол­ге.

Красное-на-Волге со­хра­ни­ло пла­ни­ро­воч­ную струк­ту­ру XIX века с цен­тром на Крас­ной пло­ща­ди, где рас­по­ло­жен ан­самбль по­стро­ен­ной по за­ка­зу Бо­ри­са Фё­до­ро­ви­ча Го­ду­но­ва шат­ро­вой Бо­го­яв­лен­ской церкви (1592) с дву­мя при­де­ла­ми и двухъ­я­рус­ной га­ле­ре­ей (в начале 1990-х годов ар­ки гале­реи в ниж­нем яру­се за­ло­же­ны кир­пи­чом, в верх­нем - за­стек­ле­ны), а также с ко­ло­коль­ней, по­став­лен­ной на вы­со­ком ароч­ном ос­но­ва­нии (середина XVII века, в 1808 году из­ме­не­но за­вер­ше­ние). Со­хра­ни­лись клад­би­щен­ская церковь Всех Святых (1895), мно­го­численные па­мят­ни­ки гражданской ар­хи­тек­ту­ры конца XVIII - начала XX веков, в т. ч. дом па­ро­хо­дов­ла­дель­ца П.А. Со­ро­ки­на (1870-1880-е годы), усадь­ба па­ро­хо­дов­ла­дель­ца Д.Н. Со­ро­ки­на (1880-е годы), ком­плекс Ху­до­же­ст­вен­но-ре­мес­лен­ной мас­тер­ской (1897-1904 годы; архитектор Л.Н. Бе­нуа, инженер Л.А. Тре­берт), вклю­чаю­щий в се­бя главное зда­ние (ны­не здесь раз­ме­ща­ет­ся Крас­но­сель­ский му­зей юве­лир­но­го и на­род­но-при­клад­но­го искусства; ос­но­ван в 1983 году, фи­ли­ал Ко­ст­ром­ско­го объ­е­ди­нён­но­го ху­дожественного му­зея), про­из­водственный кор­пус и ли­тей­ную мас­тер­скую, до­ма тор­гов­цев юве­лир­ны­ми из­де­лия­ми И.А. Кон­ди­ро­ва (по­след­няя четверть XIX века) и К.И. Мак­ла­ши­на (начало 1900-х годов), зда­ние зем­ской боль­ни­цы (1910-1911 годы, архитектор А.А. Ма­ка­ров; при­строй­ка 1950-х годов) и др.

Красное-на-Волге - один из цен­тров про­из-ва крас­но­сель­ских юве­лир­ных из­де­лий; дей­ст­ву­ют: «Крас­но­сель­ский Юве­лир­пром» (при­над­ле­жит ком­па­нии «Ал­маз-Хол­динг»), «Верх­неволж­ская юве­лир­ная фаб­ри­ка», Крас­но­сель­ский юве­лир­ный за­вод «Яш­ма», Крас­но­сель­ский юве­лир­ный за­вод «Диа­мант», Крас­но­сель­ский юве­лир­ный за­вод «Пла­ти­на». Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности.

На­про­тив Красного-на-Волге, на пра­вом бе­ре­гу реки Вол­га, со­хра­ни­лись: в деревне Гус­то­ме­со­во - Ус­пен­ская церковь в русском сти­ле (1897-1906 годы, пред­по­ло­жи­тель­но архитектор Н.И. Гор­ли­цын), в селе Си­до­ров­ское - церковь Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца (1720-1724 годы) с 5-ярус­ным ико­но­ста­сом (3-я четверть XVIII века), уса­деб­ный дом (середина XIX века).

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