КРАСНОБОРСКИЙ МУЗЕЙ

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Красноборский историко-мемориальный и художественный музей имени С.И. Тупицына» был основан распоряжением Архангельского облисполкома от 20 июля 1987 года на базе коллекций музея Красноборской средней школы, созданного учителем истории, краеведом С.И. Тупицыным в 1958 году.

1 января 1993 года был открыт филиал в с. Черевково. 1 апреля 2004 года в состав музея влился Красноборский центр традиционной народной культуры. С 30 мая 2006 года музей носит имя С.И. Тупицына.

Сегодня музейные фонды насчитывают около 23 тысяч экспонатов. Здесь прекрасные коллекции самоваров и расписных прялок, старопечатных книг и золотного шитья, произведений живописи и мн.др. Экспозиции музея рассказывают об истории Красноборска, о крестьянском быте, народных промыслах и ремеслах, о жизни и творчестве замечательных земляков: «художника вечных льдов» А.А. Борисова; каменотеса, строителя С.-Петербурга С.К. Суханова, гармониста-виртуоза, Заслуженного артиста РФ С.Л. Сметанина. При отделе ремесел музея работает творческая мастерская «Живое ремесло», объединяющая кружки по плетению из бересты, ткачеству, росписи, плетению поясов, которую с удовольствием посещают и взрослые, и дети. Изделия мастеров можно приобрести тут же в музейной лавке. Отличительной особенностью Красноборского музея является наличие районных общественных объединений: художников, краеведов , литераторов и мастеров, координацию работы которых осуществляют сотрудники музея. Музей регулярно проводит мероприятия, связанные с деятельностью каждого объединения: это выставки картин красноборских художников, пленэры, межрегиональный литературный фестиваль «Солонихинские зори», слёты юных краеведов «Добрая память», Малые районные краеведческие чтения. В 2008 году Красноборский музей был занесен в Реестр «Всероссийская книга Почёта», в 2011 году на основании предложения Министерства образования, науки и культуры Архангельской области музей включён в Национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России».

Иллюстрации:

Красноборский историко-мемориальный и художественный музей имени С.И. Тупицына.