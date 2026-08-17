КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ - главная площадь Москвы.

У восточной сте­ны Мо­с­ков­ско­го Крем­ля . Рас­по­ла­га­ет­ся ме­ж­ду Крем­лёв­ским про­ез­дом, Вос­кре­сен­ски­ми воро­та­ми, на­ча­ла­ми улиц Ни­коль­ская, Иль­ин­ка, Вар­вар­ка и Крем­лёв­ской на­бе­реж­ной. Тор­го­вая пло­щадь пе­ред главными во­ро­та­ми крем­лёв­ских ук­ре­п­ле­ний впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1434 году, хо­тя су­ще­ст­во­ва­ла, ве­ро­ят­но, уже в XIV веке. По­сле боль­шо­го московского по­жа­ра 1493 года великий князь мо­с­ков­ский Иван III Ва­силь­е­вич по­ве­лел рас­чис­тить пе­ред но­вы­ми сте­на­ми Крем­ля по­ло­су в 110 са­же­ней (около 240 м) в фор­тифи­кационных це­лях. Этот кре­по­ст­ной гла­сис, на­зы­вав­ший­ся По­лым ме­стом или По­жа­ром, стал ос­но­вой бу­ду­щей Красной площадью (в XV-XVI веках «Крас­ной», т. е. «Кра­си­вой», на­зы­ва­ли Со­бор­ную площадь Мо­с­ков­ско­го Крем­ля). В 1508-1516 годах под руководством Але­ви­за Фря­зи­на (Ста­ро­го) и по по­ве­ле­нию великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча вдоль крем­лёв­ских стен был вы­рыт ров (ши­ри­ной свыше 36 м, глу­би­ной 9-12 м), за­пол­няв­ший­ся во­дой из реки Не­глин­ная (впо­след­ст­вии по­лу­чил название Але­ви­зо­ва рва). Пло­щадь, на­хо­див­шая­ся на гра­ни­це ме­ж­ду Крем­лём и по­са­дом, вбли­зи при­ста­ней на реке Мо­ск­ва, слу­жи­ла тор­го­вым цен­тром го­ро­да.

С по­строй­кой ки­тай­го­род­ской сте­ны (1534-1538 годы) Красная площадь ока­за­лась в гра­ни­цах Ки­тай-го­ро­да. С середины XVI века важ­ней­шей ар­хитектурной до­ми­нан­той Красной площади ста­но­вит­ся Ва­си­лия Бла­жен­но­го храм (По­кров­ский со­бор что на Рву; 1555-1561 годы), воз­ве­дён­ный по по­ве­ле­нию ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го . Этот храм-ком­плекс вклю­чил в се­бя и пре­стол церкви Святой Трои­цы, кото­рая в 1-й половине XVI века стоя­ла при­бли­зи­тель­но на том же мес­те у рва пе­ред главными во­ро­та­ми Крем­ля - Фро­лов­ски­ми (пе­ре­име­но­ва­ны в Спас­ские в 1658 году). Этим объ­яс­ня­ет­ся, что По­кров­ский со­бор и пло­щадь пе­ред ним ино­гда име­но­ва­лись Тро­иц­ки­ми. Вбли­зи со­бо­ра, на­про­тив Фро­лов­ских во­рот, был вы­де­лен осо­бо зна­чи­мый уча­сток, по­лу­чив­ший название «Лоб­ное ме­сто» (пе­ре­вод греческого вы­ра­же­ния «Κρανίου Τόπος», ис­поль­зуе­мо­го в Но­вом За­ве­те как си­но­ним Гол­го­фы). В ле­то­пи­сях оно впер­вые упо­мя­ну­то под 1549 годом, ко­гда Иван IV с не­го дер­жал речь пе­ред на­ро­дом. При ца­рях Фёдоре Ивановиче и Бо­ри­се Фё­до­ро­ви­че Го­ду­но­ве Лоб­ное ме­сто в 1597-1598 годах при­об­ре­ло фор­му мо­ну­мен­таль­но­го ок­руг­ло­го воз­вы­ше­ния («зде­ла­но… ка­мен­ное, ре­за­не, две­ри-ре­шёт­ки же­лез­ные»); от­сю­да ца­ри и пат­ри­ар­хи об­ра­ща­лись к на­ро­ду, здесь ог­ла­ша­лись государственные ука­зы и при­го­во­ры (при­во­див­шие­ся в ис­пол­не­ние в не­по­сред­ст­вен­ной бли­зо­сти). Вдоль осу­шен­но­го Але­ви­зо­ва рва по по­ве­ле­нию Бо­ри­са Го­ду­но­ва бы­ли по­строе­ны де­ревянные по­ми­наль­ные хра­мы над мо­ги­ла­ми жертв каз­ней «на кро­ви, у го­лов, что на рву». Лоб­ное ме­сто сим­во­ли­зи­ро­ва­ло Гол­го­фу и слу­жи­ло ам­во­ном во вре­мя еже­год­ных бо­го­слу­же­ний на пло­ща­ди в Верб­ное вос­кре­се­нье, ко­гда со­вер­шал­ся осо­бен­но тор­жественный ри­ту­ал «Ше­ст­вия на ос­ля­ти» (от­ме­нён ца­рём Пет­ром I).

В 1595-1598 годах на восточной сто­ро­не Красной площади воз­ве­дён ком­плекс кир­пич­ных тор­го­вых ря­дов, вклю­чав­ших Верх­ние (вы­хо­див­шие на пло­щадь ме­ж­ду Иль­ин­кой и Ни­коль­ской улицы), Сред­ние (ме­ж­ду Иль­ин­кой и Вар­вар­кой) и Ниж­ние (бли­же к реке Мо­ск­ва). Для за­щи­ты Крем­ля на Красной площади бы­ли уст­рое­ны пу­шеч­ные «рас­ка­ты» - пло­щад­ки для ус­та­нов­ки ору­дий (у Лоб­но­го мес­та стоя­ла Царь-пуш­ка).

В XVII веке воз­рос­ла роль пло­ща­ди как тор­го­во­го и об­щественного цен­тра го­ро­да, обо­га­тил­ся её ар­хитектурный ан­самбль. В па­мять об из­бав­ле­нии Мо­ск­вы от польских ин­тер­вен­тов в на­ча­ле Ни­коль­ской улице по ука­зу ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча был воз­ве­дён со­бор в честь Ка­зан­ской Бо­го­ма­те­ри (Ка­зан­ский со­бор; на­чат в 1620 году, ос­вя­щён в 1637 году). В нём бы­ла по­ме­ще­на чу­до­твор­ная Ка­зан­ская ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри; к со­бо­ру еже­год­но 22 октября (по старому стилю) со­вер­шал­ся кре­ст­ный ход с уча­сти­ем ца­ря и пат­ри­ар­ха. Два хра­ма-па­мят­ни­ка - По­кров­ский и Ка­зан­ский со­бо­ры, рас­по­ло­жен­ные на про­ти­во­по­лож­ных кон­цах пло­ща­ди, под­черк­ну­ли её осо­бую идей­но-сим­во­лическую зна­чи­мость.

На­ча­ло пре­об­ра­зо­ва­ния ху­дожественного об­раза Красной площади свя­за­но и с пе­ре­строй­кой ба­шен Мо­с­ков­ско­го Крем­ля: в 1624-1625 годах над­строе­на Фро­лов­ская баш­ня - увен­ча­на вы­со­ким шат­ром (об­щая высота 67 м) и ук­ра­ше­на скульп­ту­рой; на ней бы­ли раз­ме­ще­ны но­вые городские ча­сы с ку­ран­та­ми (английский мас­тер Х. Га­ло­вей; упо­ми­на­ние о пер­вых ча­сах на баш­не от­но­сит­ся к 1585 году). Че­рез «цар­ские» Фро­лов­ские (Спас­ские) во­ро­та со­вер­ша­лись тор­жественные вы­хо­ды ца­рей и патри­ар­хов в дни го­су­дар­ст­вен­ных и цер­ков­ных празд­ни­ков.

В 1679-1680 годах по ука­зу ца­ря Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча Красную площадь рас­чис­ти­ли от тор­го­вых лот­ков и «ша­ла­шей», снес­ли де­ревянные церк­ви «на кро­ви» вдоль рва, их пре­сто­лы пе­ре­не­сли в По­кров­ский со­бор. То­гда же на­ча­лись ра­бо­ты по ре­мон­ту крем­лёв­ских стен и про­дол­жи­лась над­строй­ка ба­шен (кро­ме Ни­коль­ской, над­стро­ен­ной лишь в 1809-1811 годах); в конце XVII века сте­ны и баш­ни Крем­ля вы­бе­ли­ли из­ве­стью. В 1689 году по­лу­чи­ли 2-шат­ро­вую над­строй­ку Вос­кре­сен­ские (Ивер­ские) во­ро­та Ки­тай-го­ро­да - северный вы­ход на Красную площадь; ещё при ца­ре Алек­сее Ми­хай­ло­ви­че в 1669 году пе­ред ни­ми (со сто­ро­ны мос­та че­рез реку Не­глин­ка) бы­ла со­ору­же­на де­ревянная ча­сов­ня в честь Ивер­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­тери. Близ этих во­рот сло­жил­ся центр городского управ­ле­ния - Ям­ской двор, су­ди­ли­ще с тю­рем­ным ост­ро­гом, Сыт­ный от­да­точ­ный двор (где слу­жи­лым лю­дям вы­пла­чи­ва­ли жа­ло­ва­нье), на мес­те ко­то­ро­го около 1700 года поя­ви­лось 2-этаж­ное зда­ние Зем­ско­го дво­ра (смотри Зем­ский при­каз) с шат­ро­вой баш­ней. В 1697 году на мес­те пу­шеч­ных и по­ро­хо­вых ам­ба­ров бы­ли воз­двиг­ну­ты 2-этаж­ные па­латы Мо­нет­но­го дво­ра, с центральной въезд­ной ар­кой, ук­ра­шен­ной бе­ло­ка­мен­ным рез­ным де­ко­ром, и с из­раз­цо­вым фри­зом по вер­ху фа­са­да. Зем­ской и Мо­нетный дво­ры, с их об­ра­щён­ны­ми друг к дру­гу главными фа­са­да­ми соз­да­ва­ли про­стран­ст­вен­ные рам­ки для Ка­зан­ско­го со­бо­ра и оформ­ля­ли северный въезд на Красную площадь: че­рез не­го при­бы­ва­ли на­прав­ляв­шие­ся в Кремль мно­го­люд­ные кор­те­жи иностранных по­слов, в XVIII веке - ко­ро­на­ци­он­ные про­цес­сии. В южной час­ти Красной площади (ме­ж­ду По­кров­ским со­бо­ром и Спас­ски­ми во­ро­та­ми) на­хо­ди­лась «По­пов­ская», или «Ти­ун­ская», из­ба (центр управ­ле­ния московскими церк­ва­ми, ку­да по­сту­па­ли на­ло­ги и по­шли­ны). Красная площадь бы­ла вы­мо­ще­на об­тё­сан­ны­ми брёв­на­ми; на ней шла ожив­лён­ная тор­гов­ля.

На Красной площади 1.1.1700 года бы­ло ор­га­ни­зо­ва­но пыш­ное празд­но­ва­ние но­во­го го­да (по но­во­вве­дён­но­му ле­то­ис­чис­ле­нию); оно дли­лось не­де­лю и со­про­во­ж­да­лось пу­шеч­ным са­лю­том (около 200 пу­шек). По ука­зу Пет­ра I зда­ние Зем­ско­го при­ка­за пе­ре­да­но Глав­ной ап­те­ке (смотри Ап­те­кар­ский при­каз; вос­ста­нов­ле­но по­сле по­жа­ра 1737 года И.Ф. Ми­чу­ри­ным; с 1744 года здесь рас­по­ла­га­лась Берг-кол­ле­гия); вско­ре к ней бы­ла при­строе­на «Ка­зан­ская ав­сте­рия» (пи­тей­ный дом и ме­сто об­ществ. со­б­ра­ний, где бы­вал и Пётр I). В 1703 года близ Ни­коль­ских во­рот бы­ла ус­та­нов­ле­на Ко­ме­ди­аль­ная хра­ми­на, дос­ти­гав­шая по вы­со­те (13 м) крем­лёв­ских стен; зда­ние про­су­ще­ст­во­ва­ло до 1721 года. У Спас­ско­го мос­та поя­ви­лось 2-этаж­ное зда­ние пер­вой об­ще­дос­туп­ной библиотеки В.А. Ки­п­риа­но­ва, ук­ра­шен­ное скульп­тур­ны­ми ал­ле­го­рия­ми Нау­ки и Про­све­ще­ния. В 1707-1708 годах в свя­зи с уг­ро­зой шведского втор­же­ния пе­ред крем­лёв­ской сте­ной на­сы­па­ли зем­ля­ные бас­тио­ны («бол­вер­ки»). На пло­ща­ди воз­дви­га­лись временные со­ору­же­ния: «Три­ум­фаль­ные свет­ли­цы» (по слу­чаю взя­тия Но­те­бур­га, 1702); Три­ум­фаль­ные (Си­но­даль­ные) во­ро­та у Ка­зан­ско­го со­бо­ра - в честь по­бе­ды в Пол­тав­ской бит­ве 1709 года (1709, архитектор И.П. За­руд­ный, де­ко­ра­тив­ная жи­во­пись на хол­сте Г. Адоль­ско­го и др.), го­дов­щи­ны Ни­штадт­ско­го ми­ра 1721 года (1721, архитектор За­руд­ный; в ис­пол­не­нии жи­во­пис­но­го уб­ран­ст­ва уча­ст­во­вал Р. Ни­ки­тин); ко дню ко­ро­на­ции императрицы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны на том же мес­те по­строе­ны но­вые Си­но­даль­ные во­ро­та (1742, архитектор И.Ф. Ми­чу­рин; сне­се­ны в 1753 году). Лишь в 1727 году бы­ли сры­ты пы­точ­ные стол­бы и ви­се­лицы на Красной площади, ос­та­вав­шие­ся со вре­мён стре­лец­ких каз­ней. В 1732-1740 годах до­строе­ны но­вые кор­пу­са Мо­нет­но­го дво­ра (под руководством П.И. Гей­де­на). В 1753-1755 годах Д.В. Ух­том­ским бывшее зда­ние Глав­ной ап­те­ки бы­ло пе­ре­строе­но для пер­во­го в Рос­сии уни­вер­си­те­та, в по­ме­ще­нии Вос­кре­сен­ских во­рот раз­мес­ти­лась уни­вер­си­тет­ская ти­по­гра­фия; то­гда же Ух­том­ским час­тич­но пе­ре­стро­ен Ка­зан­ский со­бор.

В 1780-х годах на­ча­лась ре­кон­ст­рук­ция Красной площади: уб­ра­ны де­ревянные по­строй­ки, пе­ре­де­ла­ны фа­са­ды Верх­них тор­го­вых ря­дов, вдоль Але­ви­зо­ва рва по­строе­ны 2-этаж­ные тор­го­вые лав­ки (1786), Лоб­ное ме­сто рас­чи­ще­но от при­стро­ек и пе­ре­не­сено на современное ме­сто (не­мно­го вос­точ­нее преж­не­го). По­сле пе­ре­ез­да Московского университета на Мо­хо­вую улицу (1793) в зда­нии раз­мес­ти­лись государственные уч­ре­ж­де­ния (ма­ги­ст­рат, Шес­ти­глас­ная ду­ма и др.), в кор­пу­сах Мо­нет­но­го дво­ра - При­сут­ст­вен­ные мес­та. Замк­ну­тая ме­ж­ду 2-этаж­ны­ми ар­ка­да­ми ря­дов, Красная площадь по­лу­чи­ла вы­ра­жен­ную про­доль­ную на­прав­лен­ность и ста­ла од­ним из наи­бо­лее за­вер­шён­ных клас­си­ци­стических ан­самб­лей Мо­ск­вы; в 1804 году вы­мо­ще­на бу­лыж­ни­ком.

По­сле Оте­че­ст­вен­ной вой­ны 1812 года Красная площадь бы­ла ре­кон­ст­руи­ро­ва­на по про­ек­ту О.И. Бо­ве: вос­ста­нов­ле­ны зда­ния тор­го­вых ря­дов, При­сут­ст­вен­ных мест, Городской ду­мы и ма­ги­ст­ра­та; в 1821 году пе­ред Спас­ски­ми во­ро­та­ми по­строе­ны 2 ка­мен­ные ча­сов­ни. Тор­го­вые лав­ки вдоль Але­ви­зо­ва рва сне­се­ны, сам ров за­сы­пан, у Крем­лёв­ской сте­ны на­са­же­на ли­по­вая ал­лея и уст­ро­ен буль­вар, от­де­лён­ный от про­стран­ст­ва Красной площади ря­дом фо­нар­ных стол­бов. Так об­ра­зо­вал­ся но­вый въезд на пло­щадь (сей­час он на­зы­ва­ет­ся Крем­лёв­ским про­ез­дом). В 1818 году пе­ред центральным пор­ти­ком Верх­них тор­го­вых ря­дов ус­та­нов­лен пер­вый в Мо­ск­ве скульп­тур­ный мо­ну­мент - па­мят­ник К. Ми­ни­ну и князю Д.М. По­жар­ско­му (скульп­тор И.П. Мар­тос), об­ра­щён­ный ли­цом к Крем­лю. Красная площадь ста­ла центральным па­рад­ным фо­ру­мом Мо­ск­вы; здесь про­хо­ди­ли различные тор­же­ст­ва и народные гу­ля­нья. Пе­ред северным въез­дом на Красную площадь бы­ла об­ра­зо­ва­на Вос­кре­сен­ская площадь, свя­зан­ная и с Алек­сан­д­ров­ским са­дом, и с Ма­неж­ной и Те­ат­раль­ной пло­ща­дя­ми. Таким образом, центральные пло­ща­ди Мо­ск­вы ор­га­ни­зо­вы­ва­лись как еди­ная сис­те­ма взаи­мо­свя­зан­ных городских про­странств.

Окон­чательное сло­же­ние современного об­ли­ка Красной площади свя­за­но с со­ору­же­ни­ем ря­да зда­ний в рус­ском сти­ле - Ис­то­ри­че­ско­го му­зея на мес­те бывшего Зем­ско­го при­ка­за (1875-1883 годы, архитектор В.О. Шер­вуд, инженер А.А. Се­мё­нов); в не­по­сред­ст­вен­ной бли­зо­сти от не­го на мес­те бывших При­сут­ст­вен­ных мест - Городской ду­мы [1890-1892 годы, архитектор Д.Н. Чи­ча­гов (смотри Чичаговы); ны­не фи­ли­ал ГИМа], Верх­них тор­го­вых ря­дов (1888-1893 годы, архитектор А.Н. По­ме­ран­цев, инженер В.Г. Шу­хов; ны­не зда­ние ГУМа) и Сред­них тор­го­вых ря­дов (1890-1894 годы, архитектор Р.И. Клейн). Окон­ча­тель­но оп­ре­де­ли­лись современные па­ра­мет­ры Красной площади (дли­на, от Ис­то­рического му­зея до По­кров­ско­го со­бо­ра, 375 м, ши­ри­на 127 м). В 1892 году Красная площадь бы­ла ос­ве­ще­на элек­трическими фо­на­ря­ми; в 1909 году на ней (вдоль Крем­лёв­ской сте­ны) бы­ли про­ло­же­ны трам­вай­ные пу­ти (рель­сы сня­ты в 1930 году).

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года Красная площадь об­ре­ла осо­бое ме­мо­ри­аль­ное зна­че­ние. 10(23).11.1917 года у под­но­жия Крем­лёв­ской сте­ны со­стоя­лись «крас­ные» по­хо­ро­ны в брат­ских мо­ги­лах по­гиб­ших уча­ст­ни­ков ре­во­лю­ции в Мо­ск­ве (про­ект оформ­ле­ния нек­ро­по­ля на Красной площади ут­вер­ждён в ию­не 1918 года; пер­вым из пар­тий­ных и государственных дея­те­лей здесь был за­хо­ро­нен в мар­те 1919 года Я.М. Сверд­лов). Пе­ред нек­ро­по­лем бы­ла воз­ве­де­на три­бу­на - вна­ча­ле де­ре­вян­ная, за­тем кир­пич­ная (1922, архитектор В.М. Ма­ят), спра­ва от ко­то­рой воз­двиг­ну­та ста­туя ра­бо­че­го с под­ня­той ру­кой (скульп­тор Ф.К. Лехт; де­мон­ти­ро­ва­на в 1924 году). 1.5.1918 года Красная площадь впер­вые по­лу­чи­ла празд­нич­ное ре­во­люционное оформ­ле­ние (ху­дож­ни­ки А.А. и В.А. Вес­ни­ны). 6.11.1918 года со­стоя­лось со­жже­ние сим­во­лов ста­ро­го ми­ра на Лоб­ном мес­те; 7.11.1918 года В.И. Ле­нин от­крыл ме­мо­ри­аль­ную дос­ку «Пав­шим в борь­бе за мир и брат­ст­во на­ро­дов» (скульп­тор С.Т. Ко­нён­ков) на Се­нат­ской баш­не (сня­та при рес­тав­ра­ции баш­ни в 1950 году). То­гда же на Красной площади бы­ли про­ве­де­ны пер­вый во­енный па­рад и де­мон­ст­ра­ция тру­дя­щих­ся, став­шие государственной тра­ди­ци­ей (здесь со­стоя­лись Па­рад 7 но­яб­ря 1941 года и Па­рад По­бе­ды). 1.5.1919 года на Лоб­ном мес­те от­крыт па­мят­ник Сте­па­ну Ра­зи­ну (скульп­тор Ко­нён­ков; де­ре­во; ны­не в ГРМ). 27.1.1924 года на мес­те ра­зо­бран­ной три­бу­ны со­ору­жён временный де­ревянный Мав­зо­лей В.И. Ле­ни­на (архитектор А.В. Щу­сев); по про­ек­ту то­го же ар­хи­тек­то­ра воз­ве­де­но ны­не су­ще­ст­вую­щее зда­ние Мав­зо­лея (окон­че­но в 1930 году). Ре­шён­ное в под­чёрк­ну­то гео­мет­ри­зи­рованных фор­мах (высота 12 м), об­ли­цо­ван­ное по­ли­ро­ван­ны­ми пли­та­ми из лаб­ра­до­ра, квар­ци­та, гра­ни­та и крас­но­го пор­фи­ра, оно ор­га­нич­но впи­са­лось в ан­самбль Красной площади, от­час­ти транс­фор­ми­ро­вав её ком­по­зи­ци­он­ную и об­раз­ную струк­ту­ру.

В конце 1920-1930-х годах сне­се­ны Ивер­ская ча­сов­ня, Ка­зан­ский со­бор и Вос­кре­сен­ские во­ро­та (все вос­ста­нов­ле­ны в 1994-1996 годах), так­же Ки­тай­го­род­ская сте­на и за­строй­ка на Ва­силь­ев­ском спус­ке (1936; с 1938 года вклю­чён в со­став Красной площади); пло­щадь за­мо­ще­на брус­чат­кой; па­мят­ник К. Ми­ни­ну и князю Д.М. По­жар­ско­му пе­ре­не­сён к По­кров­ско­му со­бо­ру. В 1973-1974 годах воз­ве­де­ны гра­нит­ные гос­те­вые три­бу­ны по бо­кам Мав­зо­лея (вза­мен бе­тонных 1946-1947 годов), оформ­лен нек­ро­поль у Крем­лёв­ской сте­ны; брус­чат­ка об­нов­ле­на и уло­же­на на бе­тон­ное ос­но­ва­ние. Ны­не на Красной площади про­во­дят­ся во­енные па­ра­ды, гу­ля­нья, уст­раи­ва­ют­ся кон­цер­ты. Красная площадь вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

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