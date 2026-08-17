КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ
КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ - главная площадь Москвы.
У восточной стены Московского Кремля. Располагается между Кремлёвским проездом, Воскресенскими воротами, началами улиц Никольская, Ильинка, Варварка и Кремлёвской набережной. Торговая площадь перед главными воротами кремлёвских укреплений впервые упоминается в 1434 году, хотя существовала, вероятно, уже в XIV веке. После большого московского пожара 1493 года великий князь московский Иван III Васильевич повелел расчистить перед новыми стенами Кремля полосу в 110 саженей (около 240 м) в фортификационных целях. Этот крепостной гласис, называвшийся Полым местом или Пожаром, стал основой будущей Красной площадью (в XV-XVI веках «Красной», т. е. «Красивой», называли Соборную площадь Московского Кремля). В 1508-1516 годах под руководством Алевиза Фрязина (Старого) и по повелению великого князя московского Василия III Ивановича вдоль кремлёвских стен был вырыт ров (шириной свыше 36 м, глубиной 9-12 м), заполнявшийся водой из реки Неглинная (впоследствии получил название Алевизова рва). Площадь, находившаяся на границе между Кремлём и посадом, вблизи пристаней на реке Москва, служила торговым центром города.
С постройкой китайгородской стены (1534-1538 годы) Красная площадь оказалась в границах Китай-города. С середины XVI века важнейшей архитектурной доминантой Красной площади становится Василия Блаженного храм (Покровский собор что на Рву; 1555-1561 годы), возведённый по повелению царя Ивана IV Васильевича Грозного. Этот храм-комплекс включил в себя и престол церкви Святой Троицы, которая в 1-й половине XVI века стояла приблизительно на том же месте у рва перед главными воротами Кремля - Фроловскими (переименованы в Спасские в 1658 году). Этим объясняется, что Покровский собор и площадь перед ним иногда именовались Троицкими. Вблизи собора, напротив Фроловских ворот, был выделен особо значимый участок, получивший название «Лобное место» (перевод греческого выражения «Κρανίου Τόπος», используемого в Новом Завете как синоним Голгофы). В летописях оно впервые упомянуто под 1549 годом, когда Иван IV с него держал речь перед народом. При царях Фёдоре Ивановиче и Борисе Фёдоровиче Годунове Лобное место в 1597-1598 годах приобрело форму монументального округлого возвышения («зделано… каменное, резане, двери-решётки железные»); отсюда цари и патриархи обращались к народу, здесь оглашались государственные указы и приговоры (приводившиеся в исполнение в непосредственной близости). Вдоль осушенного Алевизова рва по повелению Бориса Годунова были построены деревянные поминальные храмы над могилами жертв казней «на крови, у голов, что на рву». Лобное место символизировало Голгофу и служило амвоном во время ежегодных богослужений на площади в Вербное воскресенье, когда совершался особенно торжественный ритуал «Шествия на осляти» (отменён царём Петром I).
В 1595-1598 годах на восточной стороне Красной площади возведён комплекс кирпичных торговых рядов, включавших Верхние (выходившие на площадь между Ильинкой и Никольской улицы), Средние (между Ильинкой и Варваркой) и Нижние (ближе к реке Москва). Для защиты Кремля на Красной площади были устроены пушечные «раскаты» - площадки для установки орудий (у Лобного места стояла Царь-пушка).
В XVII веке возросла роль площади как торгового и общественного центра города, обогатился её архитектурный ансамбль. В память об избавлении Москвы от польских интервентов в начале Никольской улице по указу царя Михаила Фёдоровича был возведён собор в честь Казанской Богоматери (Казанский собор; начат в 1620 году, освящён в 1637 году). В нём была помещена чудотворная Казанская икона Божией Матери; к собору ежегодно 22 октября (по старому стилю) совершался крестный ход с участием царя и патриарха. Два храма-памятника - Покровский и Казанский соборы, расположенные на противоположных концах площади, подчеркнули её особую идейно-символическую значимость.
Начало преобразования художественного образа Красной площади связано и с перестройкой башен Московского Кремля: в 1624-1625 годах надстроена Фроловская башня - увенчана высоким шатром (общая высота 67 м) и украшена скульптурой; на ней были размещены новые городские часы с курантами (английский мастер Х. Галовей; упоминание о первых часах на башне относится к 1585 году). Через «царские» Фроловские (Спасские) ворота совершались торжественные выходы царей и патриархов в дни государственных и церковных праздников.
В 1679-1680 годах по указу царя Фёдора Алексеевича Красную площадь расчистили от торговых лотков и «шалашей», снесли деревянные церкви «на крови» вдоль рва, их престолы перенесли в Покровский собор. Тогда же начались работы по ремонту кремлёвских стен и продолжилась надстройка башен (кроме Никольской, надстроенной лишь в 1809-1811 годах); в конце XVII века стены и башни Кремля выбелили известью. В 1689 году получили 2-шатровую надстройку Воскресенские (Иверские) ворота Китай-города - северный выход на Красную площадь; ещё при царе Алексее Михайловиче в 1669 году перед ними (со стороны моста через реку Неглинка) была сооружена деревянная часовня в честь Иверской иконы Божией Матери. Близ этих ворот сложился центр городского управления - Ямской двор, судилище с тюремным острогом, Сытный отдаточный двор (где служилым людям выплачивали жалованье), на месте которого около 1700 года появилось 2-этажное здание Земского двора (смотри Земский приказ) с шатровой башней. В 1697 году на месте пушечных и пороховых амбаров были воздвигнуты 2-этажные палаты Монетного двора, с центральной въездной аркой, украшенной белокаменным резным декором, и с изразцовым фризом по верху фасада. Земской и Монетный дворы, с их обращёнными друг к другу главными фасадами создавали пространственные рамки для Казанского собора и оформляли северный въезд на Красную площадь: через него прибывали направлявшиеся в Кремль многолюдные кортежи иностранных послов, в XVIII веке - коронационные процессии. В южной части Красной площади (между Покровским собором и Спасскими воротами) находилась «Поповская», или «Тиунская», изба (центр управления московскими церквами, куда поступали налоги и пошлины). Красная площадь была вымощена обтёсанными брёвнами; на ней шла оживлённая торговля.
На Красной площади 1.1.1700 года было организовано пышное празднование нового года (по нововведённому летоисчислению); оно длилось неделю и сопровождалось пушечным салютом (около 200 пушек). По указу Петра I здание Земского приказа передано Главной аптеке (смотри Аптекарский приказ; восстановлено после пожара 1737 года И.Ф. Мичуриным; с 1744 года здесь располагалась Берг-коллегия); вскоре к ней была пристроена «Казанская австерия» (питейный дом и место обществ. собраний, где бывал и Пётр I). В 1703 года близ Никольских ворот была установлена Комедиальная храмина, достигавшая по высоте (13 м) кремлёвских стен; здание просуществовало до 1721 года. У Спасского моста появилось 2-этажное здание первой общедоступной библиотеки В.А. Киприанова, украшенное скульптурными аллегориями Науки и Просвещения. В 1707-1708 годах в связи с угрозой шведского вторжения перед кремлёвской стеной насыпали земляные бастионы («болверки»). На площади воздвигались временные сооружения: «Триумфальные светлицы» (по случаю взятия Нотебурга, 1702); Триумфальные (Синодальные) ворота у Казанского собора - в честь победы в Полтавской битве 1709 года (1709, архитектор И.П. Зарудный, декоративная живопись на холсте Г. Адольского и др.), годовщины Ништадтского мира 1721 года (1721, архитектор Зарудный; в исполнении живописного убранства участвовал Р. Никитин); ко дню коронации императрицы Елизаветы Петровны на том же месте построены новые Синодальные ворота (1742, архитектор И.Ф. Мичурин; снесены в 1753 году). Лишь в 1727 году были срыты пыточные столбы и виселицы на Красной площади, остававшиеся со времён стрелецких казней. В 1732-1740 годах достроены новые корпуса Монетного двора (под руководством П.И. Гейдена). В 1753-1755 годах Д.В. Ухтомским бывшее здание Главной аптеки было перестроено для первого в России университета, в помещении Воскресенских ворот разместилась университетская типография; тогда же Ухтомским частично перестроен Казанский собор.
В 1780-х годах началась реконструкция Красной площади: убраны деревянные постройки, переделаны фасады Верхних торговых рядов, вдоль Алевизова рва построены 2-этажные торговые лавки (1786), Лобное место расчищено от пристроек и перенесено на современное место (немного восточнее прежнего). После переезда Московского университета на Моховую улицу (1793) в здании разместились государственные учреждения (магистрат, Шестигласная дума и др.), в корпусах Монетного двора - Присутственные места. Замкнутая между 2-этажными аркадами рядов, Красная площадь получила выраженную продольную направленность и стала одним из наиболее завершённых классицистических ансамблей Москвы; в 1804 году вымощена булыжником.
После Отечественной войны 1812 года Красная площадь была реконструирована по проекту О.И. Бове: восстановлены здания торговых рядов, Присутственных мест, Городской думы и магистрата; в 1821 году перед Спасскими воротами построены 2 каменные часовни. Торговые лавки вдоль Алевизова рва снесены, сам ров засыпан, у Кремлёвской стены насажена липовая аллея и устроен бульвар, отделённый от пространства Красной площади рядом фонарных столбов. Так образовался новый въезд на площадь (сейчас он называется Кремлёвским проездом). В 1818 году перед центральным портиком Верхних торговых рядов установлен первый в Москве скульптурный монумент - памятник К. Минину и князю Д.М. Пожарскому (скульптор И.П. Мартос), обращённый лицом к Кремлю. Красная площадь стала центральным парадным форумом Москвы; здесь проходили различные торжества и народные гулянья. Перед северным въездом на Красную площадь была образована Воскресенская площадь, связанная и с Александровским садом, и с Манежной и Театральной площадями. Таким образом, центральные площади Москвы организовывались как единая система взаимосвязанных городских пространств.
Окончательное сложение современного облика Красной площади связано с сооружением ряда зданий в русском стиле - Исторического музея на месте бывшего Земского приказа (1875-1883 годы, архитектор В.О. Шервуд, инженер А.А. Семёнов); в непосредственной близости от него на месте бывших Присутственных мест - Городской думы [1890-1892 годы, архитектор Д.Н. Чичагов (смотри Чичаговы); ныне филиал ГИМа], Верхних торговых рядов (1888-1893 годы, архитектор А.Н. Померанцев, инженер В.Г. Шухов; ныне здание ГУМа) и Средних торговых рядов (1890-1894 годы, архитектор Р.И. Клейн). Окончательно определились современные параметры Красной площади (длина, от Исторического музея до Покровского собора, 375 м, ширина 127 м). В 1892 году Красная площадь была освещена электрическими фонарями; в 1909 году на ней (вдоль Кремлёвской стены) были проложены трамвайные пути (рельсы сняты в 1930 году).
После Октябрьской революции 1917 года Красная площадь обрела особое мемориальное значение. 10(23).11.1917 года у подножия Кремлёвской стены состоялись «красные» похороны в братских могилах погибших участников революции в Москве (проект оформления некрополя на Красной площади утверждён в июне 1918 года; первым из партийных и государственных деятелей здесь был захоронен в марте 1919 года Я.М. Свердлов). Перед некрополем была возведена трибуна - вначале деревянная, затем кирпичная (1922, архитектор В.М. Маят), справа от которой воздвигнута статуя рабочего с поднятой рукой (скульптор Ф.К. Лехт; демонтирована в 1924 году). 1.5.1918 года Красная площадь впервые получила праздничное революционное оформление (художники А.А. и В.А. Веснины). 6.11.1918 года состоялось сожжение символов старого мира на Лобном месте; 7.11.1918 года В.И. Ленин открыл мемориальную доску «Павшим в борьбе за мир и братство народов» (скульптор С.Т. Конёнков) на Сенатской башне (снята при реставрации башни в 1950 году). Тогда же на Красной площади были проведены первый военный парад и демонстрация трудящихся, ставшие государственной традицией (здесь состоялись Парад 7 ноября 1941 года и Парад Победы). 1.5.1919 года на Лобном месте открыт памятник Степану Разину (скульптор Конёнков; дерево; ныне в ГРМ). 27.1.1924 года на месте разобранной трибуны сооружён временный деревянный Мавзолей В.И. Ленина (архитектор А.В. Щусев); по проекту того же архитектора возведено ныне существующее здание Мавзолея (окончено в 1930 году). Решённое в подчёркнуто геометризированных формах (высота 12 м), облицованное полированными плитами из лабрадора, кварцита, гранита и красного порфира, оно органично вписалось в ансамбль Красной площади, отчасти трансформировав её композиционную и образную структуру.
В конце 1920-1930-х годах снесены Иверская часовня, Казанский собор и Воскресенские ворота (все восстановлены в 1994-1996 годах), также Китайгородская стена и застройка на Васильевском спуске (1936; с 1938 года включён в состав Красной площади); площадь замощена брусчаткой; памятник К. Минину и князю Д.М. Пожарскому перенесён к Покровскому собору. В 1973-1974 годах возведены гранитные гостевые трибуны по бокам Мавзолея (взамен бетонных 1946-1947 годов), оформлен некрополь у Кремлёвской стены; брусчатка обновлена и уложена на бетонное основание. Ныне на Красной площади проводятся военные парады, гулянья, устраиваются концерты. Красная площадь включена в список Всемирного наследия.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.