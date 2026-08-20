КРАСНАЯ АРМИЯ

Создание Красной армии

Основная часть вооруженных сил РСФСР периода Гражданской войны, официальное наименование сухопутных войск РСФСР – СССР в 1918-1946 гг. Возникла из Красной гвардии. Об образовании Красной армии было объявлено в «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа», утвержденной 03.01.1918 ВЦИК. 15.01.1918 В.И. Ленин подписал декрет о создании РККА. Формирования РККА получили боевое крещение при отражении немецкого наступления на Петроград в феврале – марте 1918 г. После заключения Брестского мира в Советской России началась полномасштабная работа по созданию РККА под руководством созданного 04.03.1918 Высшего Военного Совета (штаб ВВС отчасти был создан на основе прежней Ставки Верховного главнокомандующего, а позднее на основе штаба совета возник Полевой штаб Реввоенсовета Республики (РВСР)). Важным шагом по укреплению Красной армии и по привлечению в нее бывших офицеров стал приказ Высшего Военного Совета от 21 марта 1918 г., отменивший выборное начало. Для перехода от добровольческого принципа комплектования армии ко всеобщей воинской повинности был необходим военно-административный аппарат, который удалось создать в Советской России весной 1918 г. Важным преимуществом большевиков над их противниками стала возможность опереться на готовый аппарат управления старой армии.

22-23 марта 1918 г. на совещании Высшего военного совета было принято решение о том, что основным соединением РККА станет дивизия. В двадцатых числах апреля 1918 г. были опубликованы штаты частей и соединений. В те же дни была завершена работа над планом формирования и развертывания миллионной армии.

Создание военных органов и военных округов

В апреле 1918 г. под руководством ВВС развернулось формирование органов местного военного управления, в т.ч. военных округов (Беломорского, Ярославского, Московского, Орловского, Приуральского, Приволжского и Северо-Кавказского), а также окружных, губернских, уездных и волостных комиссариатов по военным делам. При формировании военно-окружной системы большевиками использовались фронтовые и армейские штабы старой армии, прежние корпусные штабы сыграли роль в формировании штабов войск завесы. Прежние военные округа были упразднены. Новые округа формировались, объединяя губернии по составу населения. На протяжении 1918-1922 гг. было сформировано или восстановлено (после захвата белыми или ликвидации) 27 военных округов. Округа сыграли важнейшую роль в формировании Красной армии. Тыловые округа подчинялись ВГШ, прифронтовые – Полевому штабу РВСР, РВС фронтов и армий. На местах была создана сеть губернских, уездных и волостных военных комиссариатов. К концу Гражданской войны имелось 88 губернских и 617 уездных военкоматов. Численность волостных военкоматов измерялась тысячами.

В начале июля 1918 г. 5-й Всероссийский съезд советов постановил, что каждый гражданин в возрасте от 18 до 40 лет должен защищать Советскую Россию. Армия стала комплектоваться не добровольно, а по призыву, что положило начало формированию массовой Красной армии.

Организация политического аппарата РККА

Формировался политический аппарат РККА. К марту 1918 г. для организации партийного контроля и наведения порядка в войсках сформировался институт комиссаров (по два во всех частях, штабах и учреждениях). Органом, контролировавшим их работу, стало Всероссийское бюро военных комиссаров во главе с К.К. Юреневым, созданное первоначально при ВВС. К концу 1920 г. партийно-комсомольская прослойка в РККА составляла около 7%, коммунисты составляли 20% командного состава РККА. К 1 октября 1919 г. в армии было, по некоторым данным, до 180 000 членов партии, а к августу 1920 г. – свыше 278 000. За время Гражданской войны на фронте погибло свыше 50 000 большевиков. Для укрепления РККА коммунистами неоднократно проводились партийные мобилизации.

ВВС организовал учет воинских частей, соединил их в отряды завесы под руководством опытных военных руководителей. Силы завесы были сгруппированы на наиболее важных направлениях (Северный участок и Петроградский район завесы, Западный участок и Московский район обороны, позднее постановлением ВВС от 4 августа 1918 г. на основе Воронежского района Западного участка завесы был сформирован Южный участок завесы, а 6 августа для обороны от интервентов и белых на Севере был создан Северо-Восточный участок завесы). В подчинении участков и районов находились отряды завесы, которые согласно предписанию ВВС от 3 мая 1918 г. развертывались в территориальные дивизии, получившие наименования по названиям соответствующих губерний. Первый призыв в Красную армию прошел уже 12 июня 1918 г. ВВС наметил план формирования 30 дивизий. 8 мая 1918 г. на базе ГУГШ (т.е. Генерального штаба) и Главного штаба был создан Всероссийский главный штаб (ВГШ).

РВСР

2 сентября 1918 г. постановлением Всероссийского центрального исполнительного комитета по инициативе Троцкого и председателя ВЦИК Я.М. Свердлова был создан РВСР, к которому отошли функции ВВС, оперативного и военно-статистического отделов ВГШ и наркомата по военным делам. Состав нового органа был следующим: председатель Л.Д. Троцкий, члены: К.Х. Данишевский, П.А. Кобозев, К.А. Мехоношин, Ф.Ф. Раскольников, А.П. Розенгольц, И.Н. Смирнов и главнокомандующий всеми вооруженными силами республики. Штаб ВВС был преобразован в штаб РВСР. Начальником штаба РВСР стал Н.И. Раттэль, ранее стоявший во главе штаба ВВС.

РВСР постепенно были подчинены практически все органы военного управления: главнокомандующий, Высшая военная инспекция, Военно-законодательный совет, Всероссийское бюро военных комиссаров (упразднено в 1919 г., функции отошли к Политотделу, позднее преобразованному в Политическое управление РВСР), управление делами РВСР, Полевой штаб, ВГШ, Революционный военный трибунал республики, Центральное управление по снабжению армии, Высшая аттестационная комиссия, Главное военно-санитарное управление. Фактически РВСР поглотил наркомат по военным делам, тем более что ключевые посты в этих двух органах занимали одни и те же лица – нарком по военным делам Л.Д. Троцкий, он же – председатель РВСР и его заместитель в обоих органах Э.М. Склянский. Таким образом, на РВСР было возложено решение важнейших вопросов обороны страны. В результате преобразований РВСР стал высшим органом военного управления Советской России. По замыслу своих создателей он должен был быть коллегиальным, однако реалии Гражданской войны привели к тому, что при фиктивном наличии большого числа членов реально участвовали в заседаниях немногие, и работа РВСР сосредоточилась в руках находившегося в Москве Склянского, тогда как Троцкий самое горячее время Гражданской войны провел в разъездах по фронтам, организуя военное управление на местах.

Пост главнокомандующего всеми вооруженными силами республики был введен в Советской России постановлением Президиума ВЦИК 2 сентября 1918 г. Первым главкомом стал главнокомандующий Восточным фронтом бывший полковник И.И. Вацетис. В июле 1919 г. его сменил бывший полковник С.С. Каменев.

Штаб РВСР, возникший 6 сентября 1918 г., был развернут в Полевой штаб РВСР, фактически ставший советской Ставкой эпохи Гражданской войны. Во главе штаба стояли бывшие генералы-генштабисты Н.И. Раттэль, Ф.В. Костяев, М.Д. Бонч-Бруевич и П.П. Лебедев.

Полевой штаб непосредственно подчинялся главкому. Структура Полевого штаба включала отделы: оперативный (отделения: 1-е и 2-е оперативные, общее, картографическое, служба связи и журнальная часть), разведывательный (отделения: 1-е (войсковая разведка) и 2-е (агентурная разведка) разведывательные отделения, общее отделение и журнальная часть), отчетный (дежурство) (отделения: учетное (инспекторское), общее, хозяйственное) и военно-политический. Как и в ВГШ, структура менялась. Были созданы управления: оперативное (отделения: оперативное, общее, разведывательное, служба связи), организационное (учетно-организационное отделение; позднее – административно-учетное управление с учетно-организационным отделением), регистрационное (агентурный отдел, агентурное отделение), военный контроль, Центральное управление военных сообщений и Полевое управление воздушного флота. Важным достижением советского военного строительства было то, что, наконец, воплотилась в жизнь мечта многих генштабистов старой школы: Полевой штаб был освобожден от организационных и снабженческих вопросов и мог сосредоточиться на оперативной работе.

30 сентября 1918 г. был создан Совет рабочей и крестьянской обороны под председательством В.И. Ленина, призванный координировать решение военных вопросов с гражданскими ведомствами, а также сдерживать ставшую практически неограниченной власть председателя РВСР Троцкого.

Структура полевого управления фронтов была следующей. Во главе фронта стоял Революционный военный совет (РВС), которому подчинялись штаб фронта, реввоентрибунал, политотдел, военный контроль (контрразведка), и управление начальника снабжений армий фронта. Штаб фронта включал управления: оперативное (отделения: оперативное, разведывательное, общее, связи, морское, топографическое), административное и военных сообщений, инспекции пехоты, артиллерии, кавалерии, инженеров, управление начальника авиации и воздухоплавания.

Фронты Красной армии в годы Гражданской войны

В годы Гражданской войны было создано 11 основных фронтов Красной армии (Восточный 13 июня 1918 – 15 января 1920 г.; Западный 19 февраля 1919 – 8 апреля 1924 г.; Кавказский 16 января 1920 – 29 мая 1921 г.; Каспийско-Кавказский 8 декабря 1918 – 13 марта 1919 г.; Северный 11 сентября 1918 – 19 февраля 1919 г.; Туркестанский 14 августа 1919 – июнь 1926 г.; Украинский 4 января – 15 июня 1919 г.; Юго-Восточный 1 октября 1919 – 6 января 1920 г.; Юго-Западный 10 января – 31 декабря 1920 г.; Южный 11 сентября 1918 – 10 января 1920 г.; Южный (второго формирования) 21 сентября – 10 декабря 1920 г.).

Армии в РККА в годы Гражданской войны

За период Гражданской войны в РККА было создано 33 регулярных армии, в том числе две конных. Армии входили в состав фронтов. Полевое управление армий составляли: РВС, штаб с отделами: оперативным, административным, военных сообщений и инспекторами пехоты, кавалерии, инженеров, политический отдел, ревтрибунал, Особый отдел. В оперативном отделе имелись отделения: разведывательное, связи, авиации и воздухоплавания. Командующий армией был членом РВС. Назначения в РВС фронтов и армий осуществлял РВСР. Важнейшую функцию выполняли запасные армии, дававшие фронту готовые пополнения.

Основным соединением РККА стала стрелковая дивизия, организованная по троичной схеме – из трех бригад по три полка в каждой. Полки состояли из трех батальонов, в батальоне было три роты. По штату в дивизии полагалось иметь около 60 000 человек, 9 артдивизионов, автоброневой отряд, авиадивизион (18 самолетов), кавалерийский дивизион и другие части. Подобный штат оказался слишком громоздким, фактическая численность дивизий составляла до 15 тысяч человек, что соответствовало корпусу в белых армиях. Поскольку штаты не соблюдались, состав различных дивизий сильно различался.

На протяжении 1918-1920 гг. РККА постепенно крепла и усиливалась. В октябре 1918 г. красные могли выставить 30 пехотных дивизий, а в сентябре 1919 г. – уже 62. В начале 1919 г. имелось только 3 кавалерийских дивизии, а в конце 1920 г. – уже 22. Весной 1919 г. армия насчитывала порядка 440 000 штыков и сабель при 2000 орудий и 7200 пулеметах только в боевых частях, а общая численность превысила 1,5 млн. человек. Тогда было достигнуто превосходство в силах над белыми, которое затем возрастало. К концу 1920 г. численность РККА превысила 5 млн. человек, при боевом составе около 700 000 человек.

Мобилизованы были командные кадры в лице десятков тысяч бывших офицеров. В ноябре 1918 г. был издан приказ РВСР о призыве всех бывших обер-офицеров до 50 лет, штаб-офицеров до 55 лет и генералов до 60 лет. По итогам этого приказа РККА получила порядка 50 000 военных специалистов. Общая численность военспецов РККА была ещё выше (к концу 1920 г. – до 75 000 человек). Против политики привлечения военспецов выступала «военная оппозиция».

Подготовка кадров

Через развернутую сеть военно-учебных заведений готовились и кадры красных командиров (подготовлено порядка 60 000 человек). В РККА выдвинулись такие военачальники, как В.М. Азин, В.К. Блюхер, С.М. Буденный, Б.М. Думенко, Д.П. Жлоба, В.И. Киквидзе, Г.И. Котовский, И.С. Кутяков, А.Я. Пархоменко, В.И. Чапаев, И.Э. Якир.

К концу 1919 г. РККА включала уже 17 армий. К 1 января 1920 г. РККА на фронте и в тылу насчитывала 3 000 000 человек. К 1 октября 1920 г. при общей численности РККА в 5 498 000 человек на фронтах находилось 2 361 000 человек, 391 000 в запасных армиях, 159 000 в трудовых армиях и 2 587 000 – в военных округах. К 1 января 1921 г. РККА насчитывала 4 213 497 едоков, а боевой состав включал 1 264 391 человек или 30% от общего количества. На фронтах находились 85 стрелковых дивизий, 39 отдельных стрелковых бригад, 27 кавалерийских дивизий, 7 отдельных кавалерийских бригад, 294 легких артдивизиона, 85 гаубичных артдивизионов, 85 полевых тяжёлых артдивизионов (всего 4888 орудий разных систем). Всего в 1918-1920 гг. было призвано в Красную армию 6 707 588 человек. Важным преимуществом РККА была её сравнительная социальная однородность (к концу Гражданской войны, на сентябрь 1922 г. в РККА служило 18,8% рабочих, 68% крестьян, 13,2% прочих. К осени 1920 г. в РККА было разработано 29 различных уставов, еще 28 находились в работе.

Дезертирство в РККА

Серьезной проблемой для Советской России было дезертирство. Борьба с ним была централизована и сосредоточена с 25 декабря 1918 г. в Центральной временной комиссии по борьбе с дезертирством из представителей военного ведомства, партии и НКВД. Местные органы были представлены соответствующими губернскими комиссиями. Только при облавах на дезертиров в 1919-1920 гг. было задержано 837 000 человек. В результате амнистий и разъяснительной работы с середины 1919 по середину 1920 г. добровольно явились более 1,5 млн. дезертиров.

Вооружение РККА

На советской территории в 1919 г. было выпущено 460 055 винтовок, 77 560 револьверов, свыше 340 млн. винтовочных патронов, 6256 пулемётов, 22 229 шашек, 152 трёхдюймовых орудия, 83 трёхдюймовых орудия других типов (зенитные, горные, короткие), 24 42-линейных скорострельных пушки, 78 48-линейных гаубиц, 29 6-дюймовых крепостных гаубиц, около 185 000 снарядов, 258 аэропланов (еще 50 отремонтировано). В 1920 г. выпущено было 426 994 винтовки (около 300 000 отремонтировано), 38 252 револьвера, свыше 411 млн. винтовочных патронов, 4459 пулемётов, 230 трёхдюймовых орудий, 58 трёхдюймовых орудий других типов, 12 42-линейных скорострельных пушек, 20 48-линейных гаубиц, 35 6-дюймовых крепостных гаубиц, 1,8 млн. снарядов.

Основным родом сухопутных войск была пехота, ударной маневренной силой - конница. В 1919 г. был создан конный корпус С.М. Буденного, затем развернутый в 1-ю Конную армию. В 1920 г. была создана 2-я Конная армия Ф.К. Миронова.

Красная армия была превращена большевиками в эффективное средство широкого распространения своих идей в народных массах. К 1 октября 1919 г. большевики открыли 3800 красноармейских школ грамоты, в 1920 г. их количество достигло 5950. К лету 1920 г. действовало свыше 1000 красноармейских театров.

Красная армия одержала победу в Гражданской войне. Были разбиты многочисленные антибольшевистские армии на Юге, Востоке, Севере и Северо-Западе страны. В ходе Гражданской войны отличились многие командиры, комиссары и красноармейцы. Орденом Красного Знамени были награждены около 15 000 человек. Почетным Революционным Красным Знаменем были отмечены 2 армии, 42 дивизии, 4 бригады, 176 полков.

После Гражданской войны Красная армия подверглась существенному сокращению примерно в 10 раз (к середине 1920-х гг.).