КРАСКИ

КРАСКИ - лакокрасочные материалы, представляющие собой однородные суспензии пигментов и наполнителей в плёнкообразующих веществах.

По со­ста­ву Краски под­раз­де­ля­ют на мас­ля­ные, эма­ле­вые, вод­ные и по­рош­ко­вые. К вод­ным Краскам от­но­сят­ся клее­вые, си­ли­кат­ные, во­до­раз­бав­ляе­мые и вод­но-дис­пер­си­он­ные (эмуль­си­он­ные или ла­текс­ные). Ос­но­вой мас­ля­ных кра­сок яв­ля­ют­ся вы­сы­хаю­щие мас­ла рас­ти­тель­ные и оли­фы, эма­лей - рас­тво­ры син­те­тических оли­го­ме­ров или по­ли­ме­ров в ор­га­нических рас­тво­ри­те­лях, клее­вых - вод­ные рас­тво­ры кле­ёв (в основном при­род­ных - про­из­вод­ных цел­лю­ло­зы, ка­зеи­на и др.), си­ли­кат­ных - жид­кое стек­ло, во­до­раз­бав­ляе­мых - эмуль­сии син­те­тических оли­го­ме­ров в сме­си ор­га­нических рас­тво­ри­те­лей и во­ды, вод­но-дис­пер­си­он­ных - вод­ные дис­пер­сии (ла­тек­сы) син­те­тических по­ли­ме­ров; по­рош­ко­вые крас­ки пред­став­ля­ют со­бой аэ­ро­дис­перс­ные сис­те­мы на ос­но­ве по­ли­мер­ных ком­по­зи­ций. По об­лас­тям при­ме­не­ния Красок под­раз­де­ля­ют на строи­тель­но-бы­то­вые, промышленные, по­ли­гра­фические, ху­до­же­ст­вен­ные.

В со­став Красок кро­ме плён­ко­об­ра­зую­щих ве­ществ, пиг­мен­тов, на­пол­ни­те­лей вхо­дят рас­тво­ри­те­ли, от­вер­ди­те­ли и функ­цио­наль­ные до­бав­ки, к ко­то­рым от­но­сят­ся пла­сти­фи­ка­то­ры, сик­ка­ти­вы, ан­ти­сеп­ти­ки, за­гус­ти­те­ли и другие ве­ще­ст­ва, при­даю­щие Краскам специальные свой­ст­ва. При на­не­се­нии на под­лож­ку и по­сле­дую­щем от­вер­жде­нии Краски об­ра­зу­ют твёр­дые по­кры­тия с ад­ге­зи­ей к ок­ра­ши­вае­мой по­верх­но­сти, де­ко­ра­тив­ны­ми (цвет, блеск), защит­ны­ми (стой­ко­сть к дей­ст­вию во­ды, хи­мических реа­ген­тов, ат­мо­сфер­ных фак­то­ров) и другими свой­ст­ва­ми (смотри Ла­ко­кра­соч­ные по­кры­тия).

Про­цесс из­го­тов­ле­ния Красок со­сто­ит из сле­дую­щих ста­дий: сме­ше­ние пиг­мен­тов и на­пол­ни­те­лей с плён­ко­об­ра­зую­щи­ми ве­ще­ст­ва­ми; дис­пер­ги­ро­ва­ние (из­мель­че­ние) пиг­мент­ной пас­ты, ко­то­рое про­во­дят в за­ви­си­мо­сти от ти­па Краски в би­сер­ной, ша­ро­вой мель­ни­це или на вал­ко­вой крас­ко­тё­роч­ной ма­ши­не; раз­бав­ле­ние по­лу­чен­ной пас­ты плён­ко­об­ра­зую­щим ве­ще­ст­вом и рас­тво­ри­те­лем, а так­же вве­де­ние функ­цио­наль­ных до­ба­вок. Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чил спо­соб про­изводства цвет­ных Красок пу­тём из­го­тов­ле­ния т. н. бе­лых ба­зо­вых Красок с даль­ней­шей их ко­ле­ров­кой в тре­буе­мый цвет с по­мо­щью специальных ус­та­но­вок с про­грамм­ным обес­пе­че­ни­ем. Наи­бо­лее важ­ные ха­рак­те­ри­сти­ки Красок: сте­пень пе­ре­ти­ра (раз­мер час­тиц пиг­мен­та), цвет, ук­ры­ви­стость (спо­соб­ность пе­ре­кры­вать цвет под­лож­ки), ско­рость вы­сы­ха­ния (от­вер­жде­ния), вяз­кость, со­дер­жа­ние не­ле­ту­чих ве­ществ.

Краски на­но­сят на по­верх­ность из­де­лий различными спо­со­ба­ми в за­ви­си­мо­сти от их свойств и об­лас­тей при­ме­не­ния: руч­ным (ки­стью, ва­ли­ком), рас­пы­ле­ни­ем (пнев­ма­ти­че­ским, без­воз­душ­ным, элек­тро­ста­ти­че­ским), оку­на­ни­ем, элек­тро­фо­ре­зом и др. Краски ши­ро­ко при­ме­ня­ют в промышленности, строи­тель­ст­ве и бы­ту для при­да­ния из­де­ли­ям и кон­ст­рук­ци­ям из бе­то­на, ме­тал­ла , пла­ст­массы, стек­ла де­ко­ра­тив­но­го ви­да и их за­щи­ты от раз­ру­ше­ния.

В изо­бра­зи­тель­ном искусстве Краски различных ти­пов ис­поль­зу­ют­ся в вос­ко­вой жи­во­пи­си, тем­пер­ной жи­во­пи­си, мас­ля­ной жи­во­пи­си, ак­ри­ло­вой жи­во­пи­си , фре­сках, эма­лях, а так­же в гра­фических тех­ни­ках ак­ва­ре­ли, гуа­ши, пас­те­ли и др.

Смотри так­же ста­тьи об отдельных ви­дах Красок: Клее­вые крас­ки, Мас­ля­ные крас­ки, По­рош­ко­вые крас­ки, Си­ли­кат­ные крас­ки и др.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)