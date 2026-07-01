КРАСКИ
КРАСКИ - лакокрасочные материалы, представляющие собой однородные суспензии пигментов и наполнителей в плёнкообразующих веществах.
По составу Краски подразделяют на масляные, эмалевые, водные и порошковые. К водным Краскам относятся клеевые, силикатные, водоразбавляемые и водно-дисперсионные (эмульсионные или латексные). Основой масляных красок являются высыхающие масла растительные и олифы, эмалей - растворы синтетических олигомеров или полимеров в органических растворителях, клеевых - водные растворы клеёв (в основном природных - производных целлюлозы, казеина и др.), силикатных - жидкое стекло, водоразбавляемых - эмульсии синтетических олигомеров в смеси органических растворителей и воды, водно-дисперсионных - водные дисперсии (латексы) синтетических полимеров; порошковые краски представляют собой аэродисперсные системы на основе полимерных композиций. По областям применения Красок подразделяют на строительно-бытовые, промышленные, полиграфические, художественные.
В состав Красок кроме плёнкообразующих веществ, пигментов, наполнителей входят растворители, отвердители и функциональные добавки, к которым относятся пластификаторы, сиккативы, антисептики, загустители и другие вещества, придающие Краскам специальные свойства. При нанесении на подложку и последующем отверждении Краски образуют твёрдые покрытия с адгезией к окрашиваемой поверхности, декоративными (цвет, блеск), защитными (стойкость к действию воды, химических реагентов, атмосферных факторов) и другими свойствами (смотри Лакокрасочные покрытия).
Процесс изготовления Красок состоит из следующих стадий: смешение пигментов и наполнителей с плёнкообразующими веществами; диспергирование (измельчение) пигментной пасты, которое проводят в зависимости от типа Краски в бисерной, шаровой мельнице или на валковой краскотёрочной машине; разбавление полученной пасты плёнкообразующим веществом и растворителем, а также введение функциональных добавок. Широкое распространение получил способ производства цветных Красок путём изготовления т. н. белых базовых Красок с дальнейшей их колеровкой в требуемый цвет с помощью специальных установок с программным обеспечением. Наиболее важные характеристики Красок: степень перетира (размер частиц пигмента), цвет, укрывистость (способность перекрывать цвет подложки), скорость высыхания (отверждения), вязкость, содержание нелетучих веществ.
Краски наносят на поверхность изделий различными способами в зависимости от их свойств и областей применения: ручным (кистью, валиком), распылением (пневматическим, безвоздушным, электростатическим), окунанием, электрофорезом и др. Краски широко применяют в промышленности, строительстве и быту для придания изделиям и конструкциям из бетона, металла, пластмассы, стекла декоративного вида и их защиты от разрушения.
В изобразительном искусстве Краски различных типов используются в восковой живописи, темперной живописи, масляной живописи, акриловой живописи, фресках, эмалях, а также в графических техниках акварели, гуаши, пастели и др.
Смотри также статьи об отдельных видах Красок: Клеевые краски, Масляные краски, Порошковые краски, Силикатные краски и др.