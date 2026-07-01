КРАСИЛЬЩИКОВЫ

Откуда пошли Красильщиковы?

Родоначальник купеческой династии – Григорий Красильщиков. Он был крепостным крестьянином, который сумел в начале XIX в. организовать красильное производство в с. Родники. Отсюда и пошла фамилии купцов.

К 1820 г. семья К. владела 20 станками, на которых изготавливались ткани. Действовала специально созданная контора, которая занималась раздачей пряжи для работниц, трудившихся на дому. Постепенно в семейное дело Григорий пустил и своих сыновей – Михаила и Ивана.

Михаил Григорьевич и его потомки

Сын Григория Михаил Григорьевич продолжил дело отца. Накопленные средства позволили ему открыть мануфактуру и записаться в купцы 1-й гильдии.

Сын Михаила Антон Михайлович (1810 – 1867) также продолжал семейное дело. В 1862 г. получил почетное потомственное гражданство. Однако постепенно положение на фабрике стало ухудшаться, что было вызвано промышленным кризисом. Ситуацию спасли невестка Антона Михайловича и жена первого его сына Михаила Антоновича Анна Михайловна . Последняя в 1875 г. приняла наследство мужа и оформила его на себя. Полученное убыточное предприятие она быстро восстановила с помощью своего брата Парфения Хонина. В итоге на базе мануфактуры было создано Товарищество «Анна Красильщикова с сыновьями».

В 1888 г. семейное дело перешло младшему сыну Антона Михайловича Николаю Михайловичу . Именно ему оставила наследство Анна Михайловна. Николай Михайлович приумножил капиталы семьи, и в 1911 г. стал потомственным дворянином.

Николай Михайлович организовал в 1889 г. начальное училище для обучения неграмотных. Затем на средства товарищества было открыто еще 6 начальных училищ. Это позволило обучать рабочих. В 1903 г. были организованы общеобразовательные и технические курсы для рабочих.

Принятые меры позволили расширить производство и повысить производительность. К 1914 г. предприятие насчитывало 3009 ткацких станков, 8,2 тыс. рабочих.

Иван Григорьевич и его потомки

После того, как братья Михаил и Иван разделили отцовские капиталы, Иван Григорьевич организовал собственное красильно-кубовое производство. Внук Ивана Иван Михайлович (1801 – 1855) приумножил капиталы семьи, передав своему сыну Михаилу Ивановичу (1855 – 1876) налаженное производство. Последний внедрил механизмы в ткацкий процесс, окрашивание и отделку тканей. Торговал с Малороссией и Москвой. С кончиной в 1876 г. Михаила Ивановича производство унаследовала его супруга Елена Ивановна , которая передала фабрику дочери Елене Ивановне .

В 1910 г. было создано паевое товарищество. К 1914 г. оно насчитывало 500 рабочих, 263 станка.