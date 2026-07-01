КРАПИВА КОНДРАТ

КРАПИВА КОНДРАТ (псевдоним; настоящие имя и фамилия Кон­д­рат Кон­д­рать­е­вич Ат­ра­хо­вич) - белорусский писатель , лингвист.

Народный пи­са­тель БССР (1956), академик АН БССР (1950; в 1956-1982 годах ви­це-пре­зи­дент), Герой Социалистического Труда (1975). Из кре­сть­ян . После сдачи экзамена на звание народного учителя (1913) преподавал в зем­ском народном училище. Слу­жил в ар­мии (1915-1918, 1920-1923 годы). С 1925 года жил в Мин­ске. Окон­чил пе­да­го­гический фа­куль­тет Бе­ло­русского университета (1930). В 1932-1936 годах заведующий от­де­лом ре­дак­ции журнала «Пла­мя ре­во­лю­ции». В 1939-1945 годах ра­бо­тал во­енным жур­на­ли­стом; за­тем от­ветственным ре­дак­то­ром са­ти­рического журнала «Ёжик». В 1947-1952 годах заведующий сек­то­ром язы­ко­зна­ния Института язы­ка, литературы и искусства АН БССР, в 1952-1989 годах ди­рек­тор Института язы­ко­зна­ния АН БССР.

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1922 году. Уча­ст­ник литературных объ­е­ди­не­ний «Мо­лод­няк» (1924-1926 годы) и «Воз­вы­шен­ность» (1926-1931 годы). Ис­пы­тал влия­ние Д. Бед­но­го. При­об­рёл из­вест­ность как ав­тор ба­сен, пре­имущественно со­ци­аль­ной и ан­ти­ре­ли­ги­оз­ной те­ма­ти­ки, от­ра­зив­ших идей­ные ус­та­нов­ки ста­лин­ской эпо­хи [сборник «Бас­ни» («Байкi», 1927)]. На­пи­сал са­ти­рическую по­эму «Фе­дос - Крас­ный нос» («Хвя­дос - Чыр­во­ны нос», 1931). По­пыт­кой уй­ти от ам­п­луа са­ти­ри­ка стал не­окон­чен­ный ро­ман «Мед­ве­ди­чи» («Мядзведзічы», книга 1, 1932) о судь­бе кре­сть­ян­ской се­мьи в эпо­ху кол­лек­ти­ви­за­ции. С начала 1930-х годов вы­сту­пал и как дра­ма­тург. Его первая пьеса - «Конец дружбы» (поставлена в 1934 году) поднимает про­б­лему соотношения личного и обще­ст­вен­ного в социалистической морали. В Бе­ло­русском дра­ма­тическом те­ат­ре (Минск) бы­ли по­став­ле­ны со­ци­аль­ные дра­мы «Пар­ти­за­ны» («Пар­ты­за­ны», 1937; на те­му Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года) и «По­ют жа­во­рон­ки» («Пя­юць жаваранкі», 1950; Государственная премия СССР, 1951; эк­ра­ни­зи­ро­ва­на в 1953 году); ко­ме­дии «Кто сме­ёт­ся по­след­ним» («Хто смя­ец­ца апошнім», 1939; Государственная премия СССР, 1941; эк­ра­ни­зи­ро­ва­на в 1954 году) - са­ти­рическое изо­бра­же­ние кам­па­нии по изо­бли­че­нию «вра­гов на­ро­да», и «Вра­та бес­смер­тия» («Бра­ма неўміручасці», 1973; Государственная премия БССР, 1974). Пе­ре­во­дил на бе­ло­русский язык про­из­ве­де­ния Я. Га­ше­ка, Н.В. Го­го­ля, И.А. Кры­ло­ва, В.В. Мая­ков­ско­го, А. Миц­ке­ви­ча, А.Н. Ост­ров­ско­го, А.П. Че­хо­ва, Т.Г. Шев­чен­ко, У. Шек­спи­ра .

Один из ре­дак­то­ров Бе­ло­русско-русского сло­ва­ря и Русско-бе­ло­русского сло­ва­ря. Государственная премия СССР (1971) за ком­плекс ра­бот по бе­ло­русской лин­гво­гео­гра­фии.

На­гра­ж­дён 3 ор­де­на­ми Ле­ни­на .

Сочинения:

Дра­мы и ко­ме­дии. М., 1975;

Ко­лю­чий строй: сти­хи, бас­ни. Минск, 1989;

Зборнiк твораў: Ӱ 6 т. Мiнск, 1997-2004