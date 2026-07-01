КРАПИВА КОНДРАТ
КРАПИВА КОНДРАТ (псевдоним; настоящие имя и фамилия Кондрат Кондратьевич Атрахович) - белорусский писатель, лингвист.
Народный писатель БССР (1956), академик АН БССР (1950; в 1956-1982 годах вице-президент), Герой Социалистического Труда (1975). Из крестьян. После сдачи экзамена на звание народного учителя (1913) преподавал в земском народном училище. Служил в армии (1915-1918, 1920-1923 годы). С 1925 года жил в Минске. Окончил педагогический факультет Белорусского университета (1930). В 1932-1936 годах заведующий отделом редакции журнала «Пламя революции». В 1939-1945 годах работал военным журналистом; затем ответственным редактором сатирического журнала «Ёжик». В 1947-1952 годах заведующий сектором языкознания Института языка, литературы и искусства АН БССР, в 1952-1989 годах директор Института языкознания АН БССР.
Дебютировал как поэт в 1922 году. Участник литературных объединений «Молодняк» (1924-1926 годы) и «Возвышенность» (1926-1931 годы). Испытал влияние Д. Бедного. Приобрёл известность как автор басен, преимущественно социальной и антирелигиозной тематики, отразивших идейные установки сталинской эпохи [сборник «Басни» («Байкi», 1927)]. Написал сатирическую поэму «Федос - Красный нос» («Хвядос - Чырвоны нос», 1931). Попыткой уйти от амплуа сатирика стал неоконченный роман «Медведичи» («Мядзведзічы», книга 1, 1932) о судьбе крестьянской семьи в эпоху коллективизации. С начала 1930-х годов выступал и как драматург. Его первая пьеса - «Конец дружбы» (поставлена в 1934 году) поднимает проблему соотношения личного и общественного в социалистической морали. В Белорусском драматическом театре (Минск) были поставлены социальные драмы «Партизаны» («Партызаны», 1937; на тему Октябрьской революции 1917 года) и «Поют жаворонки» («Пяюць жаваранкі», 1950; Государственная премия СССР, 1951; экранизирована в 1953 году); комедии «Кто смеётся последним» («Хто смяецца апошнім», 1939; Государственная премия СССР, 1941; экранизирована в 1954 году) - сатирическое изображение кампании по изобличению «врагов народа», и «Врата бессмертия» («Брама неўміручасці», 1973; Государственная премия БССР, 1974). Переводил на белорусский язык произведения Я. Гашека, Н.В. Гоголя, И.А. Крылова, В.В. Маяковского, А. Мицкевича, А.Н. Островского, А.П. Чехова, Т.Г. Шевченко, У. Шекспира.
Один из редакторов Белорусско-русского словаря и Русско-белорусского словаря. Государственная премия СССР (1971) за комплекс работ по белорусской лингвогеографии.
Награждён 3 орденами Ленина.
Сочинения:
Драмы и комедии. М., 1975;
Колючий строй: стихи, басни. Минск, 1989;
Зборнiк твораў: Ӱ 6 т. Мiнск, 1997-2004