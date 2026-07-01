КРАНМЕР ТОМАС

Крaнмер (англ. Cranmer), Томас (02.07.1489, Аслоктон, Ноттингемпшир — 21.03.1556, Оксфорд) — английский богослов и церковный деятель, первый протестантский архиепископ Кентерберийский (1533—1556).

Происходил из семьи небогатых джентри . Сначала обучался дома, а с 1503 — в Кембриджском университете, где около 1515 получил степень магистра искусств и был избран членом Христова колледжа. Несмотря на это, К. решил отказаться от церковной карьеры, женившись на Джоан, дочери трактирщика. Ради заработка К. начал преподавать в Букингем-Холле (впоследствии колледж Магдалины). После смерти жены в родах К. принял духовный сан и в 1526 получил степень доктора богословия. В этот период К. вместе с У. Тиндалом, Р. Барнсом и Т. Билни обратился к изучению идей М. Лютера и Реформации . Поначалу К. критиковал их, однако затем изменил свое мнение, что сделало возможным его участие в политике, хотя он к этому и не стремился. Т. Уолси привлек его, Э. Ли, С. Гардинера, Р. Сэмпсона, Э. Фокса и др. для обоснования возможности развода Генриха VIII с Екатериной Арагонской и женитьбы на его фаворитке Анне Болейн. В 1527 и 1530 К. посещал с этой целью Рим, в 1532 — Италию и Германию. Там он установил контакты с рядом протестантских князей, гуманистов и богословов, в том числе с Ф. Меланхтоном , М. Буцером, В. Ф. Капито и А. Озиандером, на племяннице которого, Маргарите, К. тайно женился. В 1533 Генрих VIII добился согласия Климента VII на избрание К. архиепископом Кентерберийским. На новом посту К. проявил полную лояльность Генриху VIII, чем заслужил его непреходящее доверие, и проявил себя мастером компромиссов в урегулировании конфликтов между противоборствующими течениями английской реформации. К. санкционировал развод Генриха VIII c Екатериной Арагонской, а затем последующие браки и разводы с Анной Болейн, Анной Клевской и Кэтрин Говард. В 1534 К. поддержал издание «Акта о супрематии». Как глава «Комитета Реформации» К. внес решающий вклад в формирование основ англиканства, составление и принятие его первого вероисповедного документа, «Десяти статей» (1536), и публикацию англоязычной Библии (1538). В правление Эдуарда VI К. добился углубления церковной реформы, был одним из авторов «Книги гомилий» (1547) и «Книги общих молитв» (1549). В 1553 К. составил «Сорок две статьи» основ англиканства (приняты в 1563 в сокращении как «Тридцать девять статей»). К. также подготовил юридический кодекс «Реформация церковных законов» (издан в 1571). В 1553 К. пытался противостоять воцарению Марии I и проведению контрреформации , ради чего поддержал заговор леди Джейн Грей. За это и свои протестантские убеждения К. был признан виновным в ереси и казнен на костре. Богословские труды К. и его стоическая мученическая смерть имели большое значение для дальнейшего укрепления доктрины англиканства в Англии.

Соч.: The Works of Thomas Cranmer / Ed. byJ. E. Cox. 2 vols. Cambridge, 1844—1846.

Лит.: Перминова И. Н. Кранмер, Томас // Культура Возрождения. Энциклопедия / Отв. ред. Н. В. Ревякина Т. 1. М., 2007. С. 845—848; Смирнова Н. А. Томас Кранмер и начало англиканской реформации в XVI веке // Из истории древнего мира и средневековья. М., 1988; Elton G.R. Reform and Reformation: England, 1509—1558. Cambridge, 1977; MacCulloh D. Thomas Cranmer: a life. New Haven, 1996.