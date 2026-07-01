КРАНЬЧЕВИЧ СИЛЬВИЕ СТРАХИМИР

КРАНЬЧЕВИЧ СИЛЬВИЕ СТРАХИМИР - хорватский поэт .

Изу­чал тео­ло­гию в Германо-венгерском институте в Ри­ме (1883-1884 годы); окон­чил пе­да­го­гические кур­сы в За­гре­бе, пре­по­да­вал в шко­лах и учи­ли­щах (1886-1894, 1903-1908 годы); ра­бо­тал жур­на­ли­стом (1894-1903 годы). Сто­рон­ник оп­по­зиционной Пар­тии пра­ва. Пе­ча­тал­ся с 1883 года.

В по­этических сборниках Краньевича - «Бу­гар­шти­цы» [«Bu­gar­kin­je» (название 15-16-слож­но­го сти­ха в народной по­эзии), 1885], «Из­бран­ные сти­хи» («Iza­bra­ne pjesme», 1898), «Тер­за­ния» («Trza­ji», 1902), «Сти­хо­тво­ре­ния» («Pjesme», 1908) - ро­ман­тическое на­ча­ло со­че­та­ет­ся с со­ци­аль­ной на­прав­лен­но­стью. Краньевич от­кры­то при­зы­вал к ре­во­люцоннойи борь­бе («In tyran­nos», 1884), при­вет­ст­во­вал Ре­во­лю­цию 1905-1907 годов в Рос­сии [«Ви­де­ние» («Vizi­ja», 1906)]. Эпическое на­ча­ло ха­рак­тер­но для сти­хо­тво­ре­ний Краньевича на ис­то­ри­че­скую [«Ночь на Фо­ру­ме» («Noć na Foru», 1884)] и биб­лей­скую [«Мои­сей» («Mojsije», 1893), «Ан­гел бо­ли» («Anđeo bola», 1895), «По­след­ний Адам» («Zadnji Adam», 1896)] те­мы. Краньевич во мно­гом пред­вос­хи­тил мо­дер­низм в хорватской литературе, ока­зал влия­ние на твор­че­ст­во М. Крле­жи.

Сочинения:

Sabrana djela. Zagreb, 1958-1967. Sv. 1-3;

По­эты Юго­сла­вии ХIХ-ХХ веков. М., 1963. C. 151-162.