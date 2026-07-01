КРАНЬЧЕВИЧ СИЛЬВИЕ СТРАХИМИР
КРАНЬЧЕВИЧ СИЛЬВИЕ СТРАХИМИР - хорватский поэт.
Изучал теологию в Германо-венгерском институте в Риме (1883-1884 годы); окончил педагогические курсы в Загребе, преподавал в школах и училищах (1886-1894, 1903-1908 годы); работал журналистом (1894-1903 годы). Сторонник оппозиционной Партии права. Печатался с 1883 года.
В поэтических сборниках Краньевича - «Бугарштицы» [«Bugarkinje» (название 15-16-сложного стиха в народной поэзии), 1885], «Избранные стихи» («Izabrane pjesme», 1898), «Терзания» («Trzaji», 1902), «Стихотворения» («Pjesme», 1908) - романтическое начало сочетается с социальной направленностью. Краньевич открыто призывал к революцоннойи борьбе («In tyrannos», 1884), приветствовал Революцию 1905-1907 годов в России [«Видение» («Vizija», 1906)]. Эпическое начало характерно для стихотворений Краньевича на историческую [«Ночь на Форуме» («Noć na Foru», 1884)] и библейскую [«Моисей» («Mojsije», 1893), «Ангел боли» («Anđeo bola», 1895), «Последний Адам» («Zadnji Adam», 1896)] темы. Краньевич во многом предвосхитил модернизм в хорватской литературе, оказал влияние на творчество М. Крлежи.
Сочинения:
Sabrana djela. Zagreb, 1958-1967. Sv. 1-3;
Поэты Югославии ХIХ-ХХ веков. М., 1963. C. 151-162.