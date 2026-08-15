КРАНАХ ЛУКАС МЛАДШИЙ

Немецкий живописец.

Ранние годы

Родился в семье знаменитого немецкого художника эпохи Северного Возрождения Лукаса Кранаха Старшего и Барбары Бренгбир, дочери состоятельного бюргера из Гота. Так же, как и его старший брат Ганс, Лукас мл. получил домашнее образование, а затем стал учеником в мастерской отца. Он изучал технику создания, смешивания и наложения красок, обучался т.н. «классическому рисунку», перенимал композиционные приемы Кранаха ст. и т.д. Трудно переоценить личность отца Лукаса мл. в его творческом становлении. В Германии XVI в., охваченной протестантским движением, Кранах ст. стал одним из главных выразителей идей Мартина Лютера . Его картины на библейские и мифологические сюжеты стали своеобразной художественной пропагандой в борьбе с католицизмом. Будучи художником, в творчестве которого соединились традиции Средневековья и эпохи Возрождения, Кранах довольно быстро стал заметной фигурой в художественной среде Германии. Он работал в разных жанрах, но подлинную известность и популярность ему принесли портреты. Это позволило Кранаху ст. стать придворным художником саксонских курфюрстов Фридриха Мудрого, Иоганна Твердого и Иоганна Фридриха Великодушного.

Становление и творчество

Довольно долго в мастерской отца Лукас мл. оставался в тени старшего брата Ганса. Однако после его смерти в 1537 г. Кранах мл. стал правой рукой главы семейного предприятия. Лукас мл. помогал отцу в работе над заказами для двора, курировал работу учеников и подмастерьев, а также стал самостоятельно работать над живописными и графическими произведениями. Свои работы Кранах мл. стал помечать особой подписью - изображением крылатой змеи, ставшей вариацией фамильного герба Кранахов (змея с крыльями летучей мыши в короне с золотым кольцом в пасти). В 1541 г. Лукас мл. женился на Барбаре Брюк, дочери саксонского канцлера и советника Мартина Лютера Грегора Брюка. У пары было трое сыновей и две дочери. После смерти Барбары в 1550 г. Кранах мл. в 1551 г. женился на Магдалене Шурф, дочери профессора медицины Августина Шурфа. В этом браке также родилось пятеро детей. Старший сын пары Августин стал художником и впоследствии унаследовал семейную мастерскую.

В 1544 г. Лукас ст. передал сыну в собственность и управление дом, где ранее проживало все семейство Кранахов. Это позволило молодому художнику быть избранным в городское управление. В 1549 г. Кранах мл. стал советником в городском совете Виттенберга. Впоследствии он еще раз занял эту должность в 1552 г.

В 1537-1549 гг. Кранах мл. работал в разных жанрах: портрет, жанровые сцены охоты, исторический жанр, библейские и религиозные сюжеты и пр. В этот период хорошо прослеживается эволюция его творческой манеры, постепенный отход от художественного языка Кранаха ст. Так, работы Лукаса мл. обладают большей красочностью, характеризуются углублением цвета. Однако его линии присуща некоторая декоративность, а фигурам, в целом, не хватает объемности. Нельзя не отметить, что для Кранаха мл. существует определенный композиционный и цветовой стандарт, свойственный каждому из жанров. Так, портретируемый всегда изображен на нейтральном фоне, чаще всего серых оттенков, в развороте 3/4, со сложенными перед собой кисть на кисть руками. Модель на портретах Кранаха никогда не смотрит на зрителя, но предстает перед ним своеобразным отражением эпохи, замершим перед охватившим привычный мир пожаром Реформации .

В 1550 г. Лукас мл. стал главой мастерской Кранахов, после того как его отец уехал из Виттенберга, направившись за находящимся в ссылке Иоганном Фридрихом Великодушным. Взяв на себя руководство семейным предприятием, Кранах мл. показал себя не только талантливым живописцем, но и успешным предпринимателем. Мастерская Кранахов не только не потеряла своих позиций на арт-рынке, но до конца жизни Лукаса мл. оставалась ведущим центром искусства Виттенберга. В 1550-е Кранах мл. в основном работал над религиозными сценами, заменив отца на поприще выразителя протестантских ценностей. В 1555 г. и в 1558 г. Лукас мл. избирался камергером городского совета Виттенберга.

В 1560-е Кранах мл. активно работает как портретист. В отличие от отца, он никогда не был придворным художником, однако саксонская знать рассматривала его как одного из лучших живописцев эпохи. Среди заказчиков Кранаха мл. – саксонский курфюрст Александр, принцесса Елизавета и представители старейших домов Виттенберга. Помимо живописи, Кранах мл. также занимался гравюрой. В целом, для Лукаса мл. характерно следование иконографии и стилистике, разработанной его отцом. Стоит отметить, что поскольку его произведения создавались как часть общего процесса работы мастерской, до сих пор является актуальным вопрос их атрибуции. Работы Кранахов отца и сына, ставшие еще при их жизни мерилом качества и образцом иконографических и композиционных находок/традиций, активно копировались не только подмастерьями их мастерской, но и другими мастерами, создававшими подделки. В связи с этим проблема атрибуции и подлинности многих работ, могущих быть отнесенными к мастерской Кранахов, имеет злободневных характер.

В 1560-х Кранах мл. дважды становился камергером городского совета (1561,1564 гг.), а в 1565 г. был избран мэром Виттенберга.

В 1570-е и 1580-е Кранах мл. продолжал работать как глава мастерской, создавая разножанровые картины («Добрый пастырь» (1573), «Венера и Амур», «Ослепление Павла» (1586), «Курфюрст Иоахим II Бранденбургский» и др.). Важной особенностью этого периода является то, что художник привнес в свои работы объемность, на его картинах тень стала играть заметную роль, что позволило ему добиться большего натурализма. Произведения этого периода отличают богатство и разнообразие фактур, цветовая красочность, большая композиционная свобода и усложнение рисунка и работы цветом.