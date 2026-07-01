КРАНЬ

КРАНЬ - город в северо-западной части Словении.

Административный центр ре­гии (рай­она) Го­рень­ска. Население 34,8 тысяч человек (2009). Рас­по­ло­жен к югу от Кам­ник­ских Альп, у мес­та впа­де­ния реки Ко­кра в реку Са­ва (бас­сейн Ду­ная). Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог, железнодорожная стан­ция. К вос­то­ку от Крани - ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Люб­ля­ны имени Й. Пуч­ника («Брник»).

Пред­по­ло­жи­тель­но в VI-VII веках ре­зи­ден­ция (за­мок) од­но­го из сло­венских феодальных ро­дов (впо­след­ст­вии вла­дель­цы Крани не­од­но­крат­но ме­ня­лись). С 1040 года в со­ста­ве марк­граф­ст­ва, с 1364 года гер­цог­ст­ва Край­на. Как го­род впер­вые упо­ми­на­ет­ся в ис­точни­ках в 1256 году. В 1335 году ото­шёл к Габс­бур­гам, в конце XIV века - к сло­венским гра­фам Цель­ским, с середины XV века вновь под вла­стью Габс­бур­гов . В 1870 году со­еди­нён железнодорожной ли­ни­ей с Люб­ля­ной. В XIX веке один из цен­тров сло­венского про­све­ще­ния. С 1920 года в со­ста­ве Ко­ро­лев­ст­ва сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев (с 1929 года - Юго­сла­вия). В апреле 1941 года за­хва­че­н германскими вой­ска­ми, административный центр ок­ку­пи­ро­ван­ной час­ти Сло­ве­нии; 9.5.1945 года ос­во­бо­ж­дён от­ря­да­ми сло­венских пар­ти­зан. С 1991 года в со­ста­ве не­за­ви­си­мой Сло­ве­нии.

Ис­то­рическая часть го­ро­да ог­ра­ни­че­на с за­па­да рекой Са­ва, с вос­то­ка - рекой Ко­кра. Со­хра­ни­лись фраг­мен­ты городских стен (XV-XVI века), Верх­ние во­ро­та и баш­ня Пун­герт. На главной пло­ща­ди - зда­ние Ра­ту­ши (1-я половина XVI века; при­строй­ки - 2-я половина XVII века). Близ пло­ща­ди - ар­хитектурный ан­самбль, свя­зан­ный с жиз­нью и дея­тель­но­стью Ф. Пре­шер­на (зда­ния те­ат­ра имени Ф. Пре­шер­на, 1952, Ме­мо­ри­аль­но­го му­зея, 1964, па­мят­ник Ф. Пре­шер­ну), соз­дан архитектором Й. Плеч­ни­ком в 1950-1960-х годах. В Крани со­хра­ни­лись церк­ви: Святых Кан­ция, Канциа­на и Канцианеллы (XIV век), Святого Фа­биа­на (1478), Святого Ро­за­рия (XVI век, пе­ре­строе­на архитектором Плеч­ни­ком в 1950-х годах). Сре­ди других со­ору­же­ний - зда­ние для сбо­ра по­шлин (Мыт­ный дом, 1527), за­мок Ки­зель­штайн (середина XVI века, пе­ре­страи­вал­ся в XVIII-XIX веках, реконструировался в 1952 году), до­ма Пав­шларь­е­ва (1-я половина XVI века), Лай­е­ра (XIX век), Бе­же­ка (1936, архитектор Плеч­ник). К се­ве­ру от ис­то­рической час­ти Крани - парк «Ро­ща Пре­шер­на», где на­хо­дит­ся мо­ги­ла Пре­шер­на.

Фа­куль­тет ор­га­ни­за­ци­он­ных на­ук Ма­ри­бор­ско­го университета. Городская библиотека (в зда­нии бывшего епар­хи­аль­но­го до­ма, 1874). Му­зей регии Го­рень­ска (1953, в зда­нии Ра­ту­ши), Ху­дожественная га­ле­рея (1963) и др. Те­атр имени Ф. Пре­шер­на. Фес­ти­ва­ли: «Не­де­ля мо­ло­дё­жи», «День Пре­шер­на», «Крань­ская ночь», «Кисл­фест», сло­венской дра­мы, зим­них ви­дов спор­та.

Раз­ви­та сфе­ра ус­луг, в т. ч. кре­дит­но-фи­нан­со­вое, стра­хо­вое, гос­ти­нич­ное де­ло. За­вод «Iskra» (1948; кон­троль­но-из­ме­рительные при­бо­ры и элек­трическая рас­пре­де­лительная ап­па­ра­ту­ра). Ряд пред­при­ятий, вы­пус­каю­щих обо­ру­до­ва­ние для сельского хозяйства и де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности. Го­лов­ной офис и за­во­ды ком­па­нии «Sava Tires» (c 1998 года под кон­тро­лем американского кон­цер­на «Goodyear») - круп­ней­ше­го в стра­не про­из­во­ди­те­ля шин для лег­ко­вых и гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей, ав­то­бу­сов, трак­то­ров и др. (свыше 6 миллионов штук в год), а так­же ре­зи­но­тех­нических из­де­лий (лен­точ­ные кон­вей­е­ры и др.). Крань - один из главных цен­тров лёг­кой промышленности Сло­ве­нии, большая часть круп­ных пред­при­ятий (в т. ч. тек­стиль­ные фаб­ри­ки «Tekstilindus» и «Aquasava») про­стаи­ва­ют или ра­бо­та­ют не на пол­ную мощ­ность. Про­изводство обу­ви (круп­ней­шая в стра­не фаб­ри­ка «Planika»), оде­ж­ды , упа­ко­воч­ных тка­ней и др. Пи­щевая (в т. ч. мас­ло­бой­ная) промышленность. ТЭЦ.

Близ Крани - зам­ки Брдо (1510, бывшая ре­зи­ден­ция югославской ко­ро­лев­ской се­мьи и И. Ти­то) и Стрмо­ло (упо­ми­на­ет­ся с XIII века); церковь Святой Мар­га­ри­ты (1342).

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