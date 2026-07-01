КРАНЬ
КРАНЬ - город в северо-западной части Словении.
Административный центр регии (района) Гореньска. Население 34,8 тысяч человек (2009). Расположен к югу от Камникских Альп, у места впадения реки Кокра в реку Сава (бассейн Дуная). Узел автомобильных дорог, железнодорожная станция. К востоку от Крани - международный аэропорт Любляны имени Й. Пучника («Брник»).
Предположительно в VI-VII веках резиденция (замок) одного из словенских феодальных родов (впоследствии владельцы Крани неоднократно менялись). С 1040 года в составе маркграфства, с 1364 года герцогства Крайна. Как город впервые упоминается в источниках в 1256 году. В 1335 году отошёл к Габсбургам, в конце XIV века - к словенским графам Цельским, с середины XV века вновь под властью Габсбургов. В 1870 году соединён железнодорожной линией с Любляной. В XIX веке один из центров словенского просвещения. С 1920 года в составе Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года - Югославия). В апреле 1941 года захвачен германскими войсками, административный центр оккупированной части Словении; 9.5.1945 года освобождён отрядами словенских партизан. С 1991 года в составе независимой Словении.
Историческая часть города ограничена с запада рекой Сава, с востока - рекой Кокра. Сохранились фрагменты городских стен (XV-XVI века), Верхние ворота и башня Пунгерт. На главной площади - здание Ратуши (1-я половина XVI века; пристройки - 2-я половина XVII века). Близ площади - архитектурный ансамбль, связанный с жизнью и деятельностью Ф. Прешерна (здания театра имени Ф. Прешерна, 1952, Мемориального музея, 1964, памятник Ф. Прешерну), создан архитектором Й. Плечником в 1950-1960-х годах. В Крани сохранились церкви: Святых Канция, Канциана и Канцианеллы (XIV век), Святого Фабиана (1478), Святого Розария (XVI век, перестроена архитектором Плечником в 1950-х годах). Среди других сооружений - здание для сбора пошлин (Мытный дом, 1527), замок Кизельштайн (середина XVI века, перестраивался в XVIII-XIX веках, реконструировался в 1952 году), дома Павшларьева (1-я половина XVI века), Лайера (XIX век), Бежека (1936, архитектор Плечник). К северу от исторической части Крани - парк «Роща Прешерна», где находится могила Прешерна.
Факультет организационных наук Мариборского университета. Городская библиотека (в здании бывшего епархиального дома, 1874). Музей регии Гореньска (1953, в здании Ратуши), Художественная галерея (1963) и др. Театр имени Ф. Прешерна. Фестивали: «Неделя молодёжи», «День Прешерна», «Краньская ночь», «Кислфест», словенской драмы, зимних видов спорта.
Развита сфера услуг, в т. ч. кредитно-финансовое, страховое, гостиничное дело. Завод «Iskra» (1948; контрольно-измерительные приборы и электрическая распределительная аппаратура). Ряд предприятий, выпускающих оборудование для сельского хозяйства и деревообрабатывающей промышленности. Головной офис и заводы компании «Sava Tires» (c 1998 года под контролем американского концерна «Goodyear») - крупнейшего в стране производителя шин для легковых и грузовых автомобилей, автобусов, тракторов и др. (свыше 6 миллионов штук в год), а также резинотехнических изделий (ленточные конвейеры и др.). Крань - один из главных центров лёгкой промышленности Словении, большая часть крупных предприятий (в т. ч. текстильные фабрики «Tekstilindus» и «Aquasava») простаивают или работают не на полную мощность. Производство обуви (крупнейшая в стране фабрика «Planika»), одежды, упаковочных тканей и др. Пищевая (в т. ч. маслобойная) промышленность. ТЭЦ.
Близ Крани - замки Брдо (1510, бывшая резиденция югославской королевской семьи и И. Тито) и Стрмоло (упоминается с XIII века); церковь Святой Маргариты (1342).