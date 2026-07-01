КРАМАРЖ КАРЕЛ
КРАМАРЖ КАРЕЛ - чешский государственный и политический деятель.
Из буржуазной семьи, получил юридическое образование в Карловом университете в Праге, учился в университетах Берлина, Страсбурга и Парижа. С 1889 года сотрудничал в политическом журнале «Čas». Образовал вместе с Й. Кайзлом и Т.Г. Масариком группу т. н. реалистов. В 1890 году посетил Россию. В 1891-1914 годах депутат австрийского рейхсрата, с 1897 года член его президиума, занимал должность 1-го заместителя председателя парламента. С 1894 года депутат чешского земского сейма от Нацтональной партии свободомыслящих (младочехи). Выступал за проведение «позитивной политики» (т. е. сотрудничества с австрийскими властями), стремился к постепенному усилению позиций чехов в Австро-Венгрии. Был сторонником проведения славянскими государствами единой политики, нейтрализации германского влияния в Австро-Венгрии путём её союза с Россией. Принимал активное участие в неославистском движении начале XX века, вскоре стал его лидером. Один из организаторов Славянских съездов в Праге (1908) и в Софии (1910). Весной 1914 года разработал проект славянской федерации под эгидой России.
После начала 1-й мировой войны стал членом нелегальной организации «Маффия», собиравшей разведывательные данные в пользу Антанты. 19.5.1915 года арестован по обвинению в государственной измене, в июне 1916 года приговорён к смертной казни. Император Карл I, вступивший на престол в 1916 году, в январе 1917 года заменил Крамаржу казнь на 20-летнее заключение. В июле 1917 года освобождён по амнистии, вернулся к активной политической деятельности. 9.2.1918 года объединил основные чешские политические силы и создал партию Чешская государственно-правовая демократия, получившую в 1919 году название Национально-демократической партии (НДП) Чехословакии. С июля 1918 года лидер созданного чешскими депутатами рейхсрата Национального комитета (НК, Narodní výbor). 16.11.1918 -8.7.1919 председатель первого чехословацкого правительства, возглавлял чехословацкую делегацию на Парижской мирной конференции 1919-1920 годов. Сторонник военной интервенции в Советскую Россию. Осенью 1919 года посетил Юг России, где встречался с А.И. Деникиным и обсуждал с российскими политиками свой проект Российской конституции.
В 1918-1937 годах депутат Национального собрания, в 1918-1935 годах председатель НДП, в 1935-1937 годах - правой партии «Национальное объединение».
Сочинения:
Das Papiergeld in Österreich seit 1848. Lpz., 1886;
Das böhmische Staatsrecht. W., 1896;
Die russische Valutareform. W., 1896;
Русский кризис. Прага; Париж, 1925;
Основы конституции Российского государства // Архив русской революции. М., 1991. Т. 1