КРАМАРЖ КАРЕЛ

КРАМАРЖ КАРЕЛ - чешский государственный и политический деятель.

Из бур­жу­аз­ной се­мьи, по­лу­чил юри­дическое об­ра­зо­ва­ние в Кар­ло­вом университете в Пра­ге, учил­ся в университетах Бер­ли­на, Страс­бур­га и Па­ри­жа. С 1889 года со­труд­ни­чал в по­ли­тическом журнале «Čas». Об­ра­зо­вал вме­сте с Й. Кайз­лом и Т.Г. Ма­са­ри­ком груп­пу т. н. реа­ли­стов. В 1890 году по­се­тил Рос­сию. В 1891-1914 годах депутат австрийского рейхс­ра­та, с 1897 года член его пре­зи­диу­ма, за­ни­мал долж­ность 1-го заместителя председателя пар­ла­мен­та . С 1894 года депутат чешского зем­ско­го сей­ма от Нацтональной пар­тии сво­бо­до­мыс­ля­щих (мла­до­че­хи). Вы­сту­пал за про­ве­де­ние «по­зи­тив­ной по­ли­ти­ки» (т. е. со­труд­ни­че­ст­ва с австрийскими вла­стя­ми), стре­мил­ся к по­сте­пен­но­му уси­ле­нию по­зи­ций че­хов в Ав­ст­ро-Венг­рии. Был сто­рон­ни­ком про­ве­де­ния славянскими го­су­дар­ст­ва­ми еди­ной по­ли­ти­ки, ней­тра­ли­за­ции германского влия­ния в Ав­ст­ро-Венг­рии пу­тём её сою­за с Рос­си­ей. При­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в не­ос­ла­ви­ст­ском дви­же­нии начале XX века, вско­ре стал его ли­де­ром. Один из ор­га­ни­за­то­ров Сла­вян­ских съез­дов в Пра­ге (1908) и в Со­фии (1910). Вес­ной 1914 года раз­ра­бо­тал про­ект славянской фе­де­ра­ции под эги­дой Рос­сии.

По­сле на­ча­ла 1-й ми­ро­вой вой­ны стал чле­ном не­ле­галь­ной организации «Маф­фия», со­би­рав­шей раз­ве­ды­ва­тель­ные дан­ные в поль­зу Ан­тан­ты. 19.5.1915 года аре­сто­ван по об­ви­не­нию в государственной из­ме­не, в ию­не 1916 года при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни. Император Карл I, всту­пив­ший на пре­стол в 1916 году, в январе 1917 года за­ме­нил Крамаржу казнь на 20-лет­нее за­клю­че­ние. В ию­ле 1917 года ос­во­бо­ж­дён по ам­ни­стии, вер­нул­ся к ак­тив­ной по­ли­тической дея­тель­но­сти. 9.2.1918 года объ­е­ди­нил основные чешские по­ли­тические си­лы и соз­дал пар­тию Чешская го­су­дар­ст­вен­но-пра­во­вая де­мо­кра­тия , по­лу­чив­шую в 1919 году название На­цио­наль­но-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии (НДП) Че­хо­сло­ва­кии. С ию­ля 1918 года ли­дер соз­дан­но­го чешскими де­пу­та­та­ми рейхс­ра­та Национального комитета (НК, Narodní výbor). 16.11.1918 -8.7.1919 председатель пер­во­го че­хословацкого пра­ви­тель­ст­ва, воз­глав­лял че­хословацкую де­ле­га­цию на Па­риж­ской мир­ной кон­фе­рен­ции 1919-1920 годов. Сто­рон­ник во­енной ин­тер­вен­ции в Советскую Рос­сию. Осе­нью 1919 года по­се­тил Юг Рос­сии, где встре­чал­ся с А.И. Де­ни­ки­ным и об­су­ж­дал с российскими по­ли­ти­ка­ми свой про­ект Российской кон­сти­ту­ции.

В 1918-1937 годах депутат Национального со­б­ра­ния, в 1918-1935 годах председатель НДП, в 1935-1937 годах - пра­вой пар­тии «Национальное объ­еди­не­ние».

Сочинения:

Das Papiergeld in Österreich seit 1848. Lpz., 1886;

Das böhmische Staatsrecht. W., 1896;

Die russische Valutareform. W., 1896;

Рус­ский кри­зис. Пра­га; Па­риж, 1925;

Ос­но­вы кон­сти­ту­ции Рос­сий­ско­го го­су­дар­ст­ва // Ар­хив рус­ской ре­во­лю­ции. М., 1991. Т. 1