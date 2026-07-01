КРАКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1846

КРАКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1846 года - революционное выступление в Краковской республике.

Бы­ло под­го­тов­ле­но польскими национально-ос­во­бо­дительными организация­ми (Со­юз польского на­ро­да и др.) во гла­ве с Польским де­мо­кра­тическим обществом. Краковскому восстанию от­во­ди­лась важ­ная роль в об­ще­на­цио­наль­ном польском вос­ста­нии под ло­зун­га­ми вос­ста­нов­ле­ния еди­но­го польского го­су­дар­ст­ва и де­мо­кра­тических пре­об­ра­зо­ва­ний, ко­то­рое пла­ни­ро­ва­лось под­нять во всех трёх час­тях Поль­ши, вхо­див­ших в со­став Российской им­пе­рии, Австрийской им­пе­рии и Прус­сии (в Цар­ст­ве Поль­ском и в польских зем­лях, на­хо­див­ших­ся под вла­стью Прус­сии, пла­ны за­го­вор­щи­ков бы­ли рас­кры­ты вла­стя­ми, вы­ступ­ле­ние там не со­стоя­лось).

Краковское восстание на­ча­лось в ночь с 20 на 21.2.1846 года. Ов­ла­дев го­ро­дом, пов­стан­цы 22 февраля сфор­ми­ро­ва­ли Национальное пра­ви­тель­ст­во Ре­чи По­спо­ли­той во гла­ве с Я. Тыс­сов­ским, объ­яв­лен­ным дик­та­то­ром вос­ста­ния. В сво­ём ма­ни­фе­сте Национальное пра­ви­тель­ст­во при­зва­ло по­ля­ков к борь­бе за национальную не­за­ви­си­мость, про­воз­гла­си­ло де­мо­кра­тические сво­бо­ды, уп­разд­не­ние со­слов­ных раз­ли­чий и ти­ту­лов, от­ме­ну феодальных по­вин­но­стей, пе­ре­да­чу в соб­ст­вен­ность кре­сть­я­нам зе­мель­ных на­де­лов, соз­да­ние национальных мас­тер­ских для улуч­ше­ния по­ло­же­ния ра­бо­чих. 24 февраля в Кра­ков при­был Э. Дем­бов­ский, за­няв­ший пост сек­ре­та­ря дик­та­то­ра. Ру­ко­води­те­ли Краковского восстания по­пы­та­лись ус­та­но­вить кон­такт с ли­де­ра­ми кре­сть­ян­ско­го дви­же­ния, ох­ва­тив­ше­го на­ка­ну­не ряд рай­онов Га­ли­ции. 27 февраля Дем­бов­ский по­гиб в стыч­ке с австрийскими вой­ска­ми. 2 мар­та Тыс­сов­ский, ви­дя бес­пер­спек­тив­ность про­дол­же­ния вос­ста­ния, не по­лу­чив­ше­го под­держ­ки за пре­де­ла­ми Кра­ко­ва, сло­жил с се­бя пол­но­мо­чия дик­та­то­ра . 3 мар­та австрийские и русские части всту­пи­ли в Кра­ков, на сле­дую­щий день Краковское восстание бы­ло пол­но­стью по­дав­ле­но.

Пря­мым след­ст­ви­ем вос­ста­ния ста­ло уп­разд­не­ние 16 но­яб­ря Кра­ков­ской рес­пуб­ли­ки (пре­об­ра­зо­ва­на в Ве­ли­кое кн-во Кра­ков­ское) и вклю­че­ние её тер­ри­то­рии в со­став Австрийской им­пе­рии, а так­же уже­сто­че­ние по­ли­ти­ки по от­но­ше­нию к польскому на­се­ле­нию всех трёх дер­жав, под вла­стью ко­то­рых на­хо­ди­лись зем­ли бывшей Ре­чи По­спо­ли­той.

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