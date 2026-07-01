КРАКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1846
КРАКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1846 года - революционное выступление в Краковской республике.
Было подготовлено польскими национально-освободительными организациями (Союз польского народа и др.) во главе с Польским демократическим обществом. Краковскому восстанию отводилась важная роль в общенациональном польском восстании под лозунгами восстановления единого польского государства и демократических преобразований, которое планировалось поднять во всех трёх частях Польши, входивших в состав Российской империи, Австрийской империи и Пруссии (в Царстве Польском и в польских землях, находившихся под властью Пруссии, планы заговорщиков были раскрыты властями, выступление там не состоялось).
Краковское восстание началось в ночь с 20 на 21.2.1846 года. Овладев городом, повстанцы 22 февраля сформировали Национальное правительство Речи Посполитой во главе с Я. Тыссовским, объявленным диктатором восстания. В своём манифесте Национальное правительство призвало поляков к борьбе за национальную независимость, провозгласило демократические свободы, упразднение сословных различий и титулов, отмену феодальных повинностей, передачу в собственность крестьянам земельных наделов, создание национальных мастерских для улучшения положения рабочих. 24 февраля в Краков прибыл Э. Дембовский, занявший пост секретаря диктатора. Руководители Краковского восстания попытались установить контакт с лидерами крестьянского движения, охватившего накануне ряд районов Галиции. 27 февраля Дембовский погиб в стычке с австрийскими войсками. 2 марта Тыссовский, видя бесперспективность продолжения восстания, не получившего поддержки за пределами Кракова, сложил с себя полномочия диктатора. 3 марта австрийские и русские части вступили в Краков, на следующий день Краковское восстание было полностью подавлено.
Прямым следствием восстания стало упразднение 16 ноября Краковской республики (преобразована в Великое кн-во Краковское) и включение её территории в состав Австрийской империи, а также ужесточение политики по отношению к польскому населению всех трёх держав, под властью которых находились земли бывшей Речи Посполитой.