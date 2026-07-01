КРАФТ РОБЕРТ
КРАФТ РОБЕРТ - американский дирижёр, музыкальный критик.
Окончил Джульярдскую школу (1946). Дебютировал как дирижёр в 1947 году. Исполнял преимущественно старинную музыку (К. Монтеверди, Г. Шютц, И.С. Бах и др.) и сочинения композиторов XX века (новая венская школа, П. Хиндемит, Э. Варез, К. Штокхаузен и др.). Биограф И.Ф. Стравинского, с 1948 года на протяжении многих лет (вплоть до кончины композитора в 1971 году) брал у него обширные интервью, которые публиковал в США и Великобритании (в русском переводе широко известны «Диалоги...», 1971). Жизни и творчеству Стравинского посвящены и многие собственные публикации Крафта: монография, книги мемуаров, музыкально-критические статьи, рецензии, эссе.
Первый исполнитель поздних сочинений Стравинского: «Памяти Дилана Томаса» (1954, Лос-Анджелес), «Реквием» («Requiem Canticles»; 1966, Принстон). Среди аудиозаписей: все сочинения А. фон Веберна (1957; впервые в истории) и Стравинского (с 1991 года, фирма «Naxos»); записи музыки К. Джезуальдо (1959-1962 годы) привлекли внимание широкой публики к этому композитору.