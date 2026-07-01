КРАФТ РОБЕРТ

КРАФТ РОБЕРТ - американский дирижёр, музыкальный критик.

Окон­чил Джуль­ярд­скую шко­лу (1946). Де­бю­ти­ро­вал как ди­ри­жёр в 1947 году. Ис­пол­нял пре­имущественно ста­рин­ную му­зы­ку (К. Мон­те­вер­ди, Г. Шютц, И.С. Бах и др.) и со­чи­не­ния ком­по­зито­ров XX века (но­вая вен­ская шко­ла, П. Хин­де­мит, Э. Ва­рез, К. Шток­хау­зен и др.). Био­граф И.Ф. Стра­вин­ско­го, с 1948 года на про­тя­же­нии мно­гих лет (вплоть до кон­чи­ны ком­по­зи­то­ра в 1971 году) брал у не­го об­шир­ные ин­тер­вью, ко­то­рые пуб­ли­ко­вал в США и Ве­ли­ко­бри­та­нии (в русском переводе ши­ро­ко из­вест­ны «Диа­ло­ги...», 1971). Жиз­ни и твор­че­ст­ву Стра­вин­ско­го по­свя­ще­ны и мно­гие собственные пуб­ли­ка­ции Крафта: мо­но­гра­фия, кни­ги ме­муа­ров, музыкально-кри­тические ста­тьи, ре­цен­зии, эс­се.

Пер­вый ис­пол­ни­тель позд­них со­чи­не­ний Стра­вин­ско­го: «Па­мя­ти Ди­лана То­ма­са» (1954, Лос-Анд­же­лес), «Ре­к­ви­ем» («Requiem Canticles»; 1966, Прин­стон). Сре­ди аудио­за­пи­сей: все со­чи­не­ния А. фон Ве­бер­на (1957; впер­вые в ис­то­рии) и Стра­вин­ско­го (с 1991 года, фир­ма «Naxos»); за­пи­си му­зы­ки К. Дже­зу­аль­до (1959-1962 годы) при­влек­ли вни­ма­ние ши­ро­кой пуб­ли­ки к это­му ком­по­зи­то­ру.