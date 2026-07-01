КОЗЛУДЖИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ
КОЗЛУДЖИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1774 ГОДА - встречное сражение между российскими и турецкими войсками в ходе русско-турецкой войны 1768–1774 годов годов, произошедшее 9 июня 1774 года в районе села Козлуджа (ныне Суворово, Болгария).
По плану главнокомандующего российской армией генерал-фельдмаршала П.А. Румянцева (смотри П.А. Румянцев-Задунайский) корпуса генерал-поручиков А.В. Суворова и М.Ф. Каменского, переправившись через реку Дунай у Гирсова и Измаила, должны были наступать на Базарджик и Козлуджу с целью отвлечь внимание турок от Шумлы (Шумена) - пункта сосредоточения турецких войск и главной цели российских войск.
Корпус (около 11 тысяч человек) М.Ф. Каменского 2(13) июня взял Базарджик и продолжил наступление на Козлуджу. 8(19) июня к нему у деревни Юшенлы (6 км восточнее Козлуджи) присоединился корпус (14 тысяч человек) А.В. Суворова. Следовавший в авангарде корпус Суворова 9(20) июня был атакован турецким авангардом из состава корпуса (около 40 тысяч человек) рейс-эфенди Абдул-Резака, направленного в набег к Гирсову. Отбивая атаки противника, Суворов при поддержке части сил корпуса Каменского 3 раза переходил в контратаки, построив войска в батальонные каре в сочетании с рассыпным строем егерей. После того как кавалерия Суворова вышла в тыл противника и захватила его артиллерию, 8-часовое сражение закончилось поражением и отступлением турецких войск к Шумле.
Победа в Козлуджинском сражении оказала решающее влияние на исход кампании 1774 года и в целом войны, ускорила подписание Кючук-Кайнарджийского мира 1774 года. Турецкие войска потеряли около 3 тысяя человек убитыми, ранеными и пленными, а также 29 орудий; российские войска - около 200 человек.