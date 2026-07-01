КОЗЛУДЖИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ

КОЗЛУДЖИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1774 ГОДА - встреч­ное сра­же­ние ме­ж­ду российскими и турецкими вой­ска­ми в хо­де русско-турецкой вой­ны 1768–1774 годов годов, про­изо­шед­шее 9 июня 1774 года в рай­оне села Коз­луд­жа (ны­не Су­во­ро­во, Бол­га­рия).

По пла­ну глав­но­ко­мандующего российской ар­ми­ей генерал-фельдмаршала П.А. Ру­мян­це­ва (смотри П.А. Ру­мян­цев-За­ду­най­ский) кор­пу­са генерал-по­ру­чи­ков А.В. Су­во­ро­ва и М.Ф. Ка­мен­ско­го, пе­ре­пра­вив­шись че­рез реку Ду­най у Гир­со­ва и Из­маи­ла, долж­ны бы­ли на­сту­пать на Ба­зард­жик и Коз­луд­жу с це­лью от­влечь вни­ма­ние ту­рок от Шум­лы (Шу­ме­на) - пунк­та со­сре­до­то­че­ния турецких войск и главной це­ли российских войск.

Кор­пус (около 11 тысяч человек) М.Ф. Ка­мен­ско­го 2(13) ию­ня взял Ба­зард­жик и про­дол­жил на­сту­п­ле­ние на Коз­луд­жу. 8(19) ию­ня к не­му у деревни Юшен­лы (6 км вос­точ­нее Коз­луд­жи) при­сое­ди­нил­ся кор­пус (14 тысяч человек) А.В. Су­во­ро­ва. Сле­до­вав­ший в аван­гар­де кор­пус Су­во­ро­ва 9(20) ию­ня был ата­ко­ван турецким аван­гар­дом из со­ста­ва кор­пу­са (около 40 тысяч человек) рейс-эфен­ди Аб­дул-Ре­за­ка, на­прав­лен­но­го в на­бег к Гир­со­ву. От­би­вая ата­ки про­тив­ни­ка, Су­во­ров при под­держ­ке час­ти сил кор­пу­са Ка­мен­ско­го 3 раза пе­ре­хо­дил в контр­ата­ки, по­стро­ив вой­ска в ба­таль­он­ные ка­ре в со­че­та­нии с рас­сып­ным стро­ем еге­рей. По­сле то­го как ка­ва­ле­рия Су­во­ро­ва вы­шла в тыл про­тив­ни­ка и за­хва­ти­ла его ар­тил­ле­рию, 8-ча­со­вое сра­же­ние за­кон­чи­лось по­ра­же­ни­ем и от­сту­п­ле­ни­ем турецких войск к Шум­ле.

По­бе­да в Козлуджинском сражении ока­за­ла ре­шаю­щее влия­ние на ис­ход кам­па­нии 1774 года и в це­лом вой­ны, ус­ко­ри­ла под­пи­са­ние Кю­чук-Кай­нард­жий­ско­го ми­ра 1774 года . Турецкие вой­ска по­те­ря­ли около 3 тысяя человек уби­ты­ми, ра­не­ны­ми и плен­ны­ми, а так­же 29 ору­дий; российские вой­ска - около 200 человек.

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