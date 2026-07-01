КОЗАК СЕМЁН АНТОНОВИЧ

Советский военный деятель, генерал-лейтенант Советской Армии, участник Гражданской и Великой Отечественной войн, дважды Герой Советского Союза (1943, 1945).

Биография

Родился 10 (по новому стилю — 23) мая 1902 года в селе Искорость (ныне — город Коростень в Житомирской области Украины). В годы Гражданской войны служил в ЧОНах. В марте 1924 года был призван на службу в РККА . В 1928 году окончил Киевскую военную артиллерийскую школу, в 1933 году — Ленинградские АБТКУКС, в 1938 году — Военную академию имени М. В. Фрунзе. Начало войны встретил преподавателем тактики в этой академии.

Великая Отечественная война

Первый год войны работал в аппарате НКО СССР. В октябре 1942 года был назначен заместителем начальника штаба 64-й армии. В её составе он прошёл самый тяжёлый период Сталинградской битвы , в ходе которой эта армия сыграла решающую роль в обороне Сталинграда. Во время операции по окончательному разгрому 6-й немецкой армии он принял на себя командование 36-й гвардейской стрелковой дивизией, одновременно ведя большую работу в штабе по организации боя и управлению войсками. Возглавляемая Козаком дивизия разгромила превосходящие силы обороняющихся, захватила большое количество пленных и взяла большие трофеи.

В апреле 1943 года Козак был назначен командиром 73-й гвардейской стрелковой дивизии. Под его командованием 5 июля 1943 года, в первый день Курской битвы , она приняла на себя удар превосходящих сил противника на реке Северский Донец к югу от Белгорода. Врагу удалось прорвать первый эшелон, однако через второй сходу прорваться ему не удалось — именно там занимала позиции дивизия Козака. Перед ней стояла задача задержать врага, обеспечив подход других частей к участку прорыва. Атакуя врага прямо на марше, дивизия сорвала темпы его наступления и нанесла ему существенные потери. Развивая успех, частям Козака удалось освободить село Генераловка — важный узел, с которого противник мог ударить по армейским коммуникациям, расстроив всю советскую оборону. Интенсивность боёв была огромной — в некоторые дни части дивизии отбивали до 11 немецких атак. Таким образом, за первые пять дней боёв враг в результате действий 73-й дивизии потерял не менее 83 танков и более полка пехоты.

В дальнейшем дивизия Козака участвовала в освобождении Украинской ССР, особенно отличившись во время битвы за Днепр . 24 сентября 1943 года она вышла к Днепру и уже в ночь на 25 сентября начала форсирование с целью не дать противнику возможности закрепиться на западном берегу реки. В условиях нехватки переправочных средств Козак сумел наладить изготовление их из подручных средств. Форсирование происходило под вражеским обстрелом, при постоянных контратаках противника. Выбив немецкие части с занимаемых ими позиций дивизия устойчиво закрепилась на плацдарме. Противник пытался сбросить части Козака обратно в реку, но это ему не удалось. За успешное занятие плацдарма командир дивизии был удостоен звания Героя Советского Союза.

Впоследствии участвовал в освобождении южной Украины, Молдавской ССР, Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии и Австрии. Неизменно чётко организовывал марш вверенных ему частей, что позволяло успешно выполнять поставленные задачи. В боях за освобождение Белграда дивизия Козака нанесла врагу большие потери, внеся значительный вклад в освобождение югославской столицы. Ей удалось форсировать одну из крупнейших европейских рек — Дунай, и создать плацдарм на её берегу, после чего прорвать вражескую оборону. В боях Козак всегда появлялся на самых опасных участках, лично руководя действиями своих подчинённых в критические моменты. За заслуги в освобождении Югославии он был во второй раз удостоен высшей степени отличия СССР и стал Народным героем Югославии.

В марте 1945 года Козак был назначен командиром 21-го гвардейского стрелкового корпуса. Во главе его участвовал в освобождении Вены.

Послевоенная жизнь

В послевоенное время служил на высоких командных должностях. С весны 1953 года служил на Сахалине, был заместителем командующего, командующим 15-й армией. Скончался 24 декабря 1953 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.