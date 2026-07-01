КОВЫЛКИНО

КОВЫЛКИНО - Го­род в Рос­сии, на юге Мор­до­вии , центр Ко­выл­кин­ско­го района.

Населени 21 тысяча человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на ле­вом бе­ре­гу реки Мок­ша (при­ток Оки). Железнодорожная стан­ция.

На мес­те Ковылкино в XVII веке ос­но­ва­но село Лаш­ма (с XVIII века - Вос­кре­сен­ская Лаш­ма), ко­то­рое в начале XVIII века при­над­ле­жа­ло князю К.Н. Ка­шае­ву, а в конце XVIII - начале XX веков - пред­ста­ви­те­лям дво­рян­ско­го ро­да Ара­по­вых. В 1-й половине - середине XIX века в сво­ём име­нии Ара­по­вы по­строи­ли по­таш­ный и ви­но­ку­рен­ный за­во­ды, в конце XIX века - рек­ти­фи­ка­ци­он­ный за­вод по про­изводству вин, в 1903 году - валь­цовую мель­ни­цу. В 1892 году на про­шед­шей близ се­ла Мо­с­ков­ско-Ка­зан­ской железной дороге от­кры­та станция Ара­по­во (на­зва­на в честь генерал-лейтенанта И.А. Ара­по­ва), во­круг ко­то­рой сло­жил­ся при­стан­ци­он­ный по­сё­лок.

В 1919 году по­сё­лок пе­ре­име­но­ван в Ковылкино (по фа­ми­лии чле­на кол­ле­гии Нар­ко­ма­та пу­тей со­об­ще­ния С.Т. Ко­выл­ки­на). Рай­он­ный центр Мордовского округа (1928-1930 годы), Мордовской АО (1930-1934 годы) в со­ста­ве Сред­не­волж­ской области (с 1929 года Сред­не­волж­ский край), Мордовской АССР (1934-1990 годы), Мордовской ССР (1990-1994 годы), Рес­пуб­ли­ки Мор­до­вия (с 1994 года). Го­род с 1960 года. Операции над абзацем:

Фи­ли­ал Мор­дов­ско­го государственного университета имени Н.П. Ога­рё­ва. Крае­ведческий му­зей (1975 год, от­крыт в 1977 году). Храм Преподобного Се­ра­фи­ма Са­ров­ско­го (1993 год). Со­хра­ни­лась усадь­ба Ара­по­вых (начало XIX века).

Элек­тро­ме­ха­ни­че­ский за­вод (ра­дио-, эле­кт­ро­тех­ническая ап­па­ра­ту­ра и др.), пред­при­ятие «Уни­вер­сал» (бывший за­вод «Ав­то­зап­часть»). Пе­ре­ра­бот­ка ме­ст­но­го сельскохозяйственного сы­рья: мас­ло­сыр­за­вод «На­де­ж­да» (вхо­дит в ком­па­нию «Юнимилк»), «Элекс» (му­ко­моль­ное про­изводство), спирт­за­вод.

Близ Ковылино - круп­ные за­вод си­ли­кат­но­го кир­пи­ча и мя­со­ком­би­нат «Пер­во­май­ский». В ок­ре­ст­но­стях, в селе Ко­че­лае­во, - Дом-му­зей художника Ф.В. Сыч­ко­ва (фи­ли­ал Мордовского рес­пуб­ли­кан­ско­го му­зея изо­бра­зительных ис­кусств имени С.Д. Эрь­зи); в селе Ким­ляй - Алек­сан­д­ро-Нев­ский муж­ской монастырь (ос­но­ван в 1901 году как жен­ский, за­крыт в 1918 году, воз­ро­ж­дён в 1997 году).

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