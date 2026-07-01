КОВЫЛКИНО
КОВЫЛКИНО - Город в России, на юге Мордовии, центр Ковылкинского района.
Населени 21 тысяча человек (2008 год). Расположен на левом берегу реки Мокша (приток Оки). Железнодорожная станция.
На месте Ковылкино в XVII веке основано село Лашма (с XVIII века - Воскресенская Лашма), которое в начале XVIII века принадлежало князю К.Н. Кашаеву, а в конце XVIII - начале XX веков - представителям дворянского рода Араповых. В 1-й половине - середине XIX века в своём имении Араповы построили поташный и винокуренный заводы, в конце XIX века - ректификационный завод по производству вин, в 1903 году - вальцовую мельницу. В 1892 году на прошедшей близ села Московско-Казанской железной дороге открыта станция Арапово (названа в честь генерал-лейтенанта И.А. Арапова), вокруг которой сложился пристанционный посёлок.
В 1919 году посёлок переименован в Ковылкино (по фамилии члена коллегии Наркомата путей сообщения С.Т. Ковылкина). Районный центр Мордовского округа (1928-1930 годы), Мордовской АО (1930-1934 годы) в составе Средневолжской области (с 1929 года Средневолжский край), Мордовской АССР (1934-1990 годы), Мордовской ССР (1990-1994 годы), Республики Мордовия (с 1994 года). Город с 1960 года. Операции над абзацем:
Филиал Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарёва. Краеведческий музей (1975 год, открыт в 1977 году). Храм Преподобного Серафима Саровского (1993 год). Сохранилась усадьба Араповых (начало XIX века).
Электромеханический завод (радио-, электротехническая аппаратура и др.), предприятие «Универсал» (бывший завод «Автозапчасть»). Переработка местного сельскохозяйственного сырья: маслосырзавод «Надежда» (входит в компанию «Юнимилк»), «Элекс» (мукомольное производство), спиртзавод.
Близ Ковылино - крупные завод силикатного кирпича и мясокомбинат «Первомайский». В окрестностях, в селе Кочелаево, - Дом-музей художника Ф.В. Сычкова (филиал Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи); в селе Кимляй - Александро-Невский мужской монастырь (основан в 1901 году как женский, закрыт в 1918 году, возрождён в 1997 году).