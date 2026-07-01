КОВПАК СИДОР АРТЕМЬЕВИЧ

КОВПАК СИДОР АРТЕМЬЕВИЧ - совесткий государственный и во­енный дея­тель, один из ор­га­ни­за­то­ров пар­ти­зан­ско­го дви­же­ния на Ук­раи­не в го­ды Великой Отечественной вой­ны , два­ж­ды Ге­рой Советского Сою­за (1942, 1944 годы), генерал-майор (1943 год).

Из кре­сть­ян. Уча­ст­ник Первой ми­ро­вой вой­ны. В РККА с 1918 года. В го­ды Гражданской вой­ны 1917-1922 годов во гла­ве ор­га­ни­зо­ван­но­го им пар­ти­зан­ско­го от­ря­да вое­вал на Ук­раи­не с германскими ок­ку­пан­та­ми, вой­ска­ми С.В. Пет­лю­ры, А.И. Де­ни­ки­на , П.Н. Вран­ге­ля, уча­ст­во­вал в бо­ях на Восточном и Южном фрон­тах. В 1921-1926 годах во­енный ко­мис­сар ря­да го­ро­дов Ека­те­ри­но­слав­ской губернии, за­тем на хо­зяйственной и советской ра­бо­те. В 1937-1941 годах председатель Пу­тивль­ско­го гор­ис­пол­ко­ма Сум­ской области.

В Великую Отечественную вой­ну (с сентября 1941 года) командир Пу­тивль­ско­го пар­ти­зан­ско­го от­ря­да, за­тем со­еди­не­ния пар­ти­зан­ских от­ря­дов Сум­ской области. В 1941-1942 годах пар­ти­зан­ское со­еди­не­ние под руководством Ковпака со­вер­ши­ло рей­ды в ты­лу вра­га по тер­ри­то­рии Сум­ской, Кур­ской, Ор­лов­ской об­лас­тей, в 1942-1943 годах - рейд из брян­ских ле­сов на Пра­во­бе­реж­ную Ук­раи­ну по Го­мель­ской, Пин­ской, Во­лын­ской, Ро­вен­ской, Жи­то­мир­ской, Ки­ев­ской об­лас­тям, в 1943 году - Кар­пат­ский рейд.

Все­го за 26 месяцев со­еди­не­ние Ковпака про­шло с боя­ми свыше 10 тысяч км по тер­ри­то­рии 18 об­лас­тей Ук­раи­ны, Бе­ло­рус­сии и РСФСР, раз­гро­ми­ло гар­ни­зо­ны про­тив­ни­ка в 39 на­се­лён­ных пунк­тах, пус­ти­ло под от­кос 62 железнодорожных эше­ло­на, взо­рва­ло 256 мос­тов, унич­то­жи­ло 96 скла­дов, около 500 ав­то­мо­би­лей, 20 тан­ков и бро­не­ма­шин, несколько тысяч германских ок­ку­пан­тов и их по­соб­ни­ков. По­хо­ды Ковпака, как и другие пар­ти­зан­ские рей­ды, сыг­ра­ли важ­ную роль в раз­вёр­ты­ва­нии пар­ти­зан­ско­го дви­же­ния на ок­ку­пи­ро­ван­ной вра­гом тер­ри­то­рии. В январе 1944 года со­еди­не­ние Ковпака пе­ре­име­но­ва­но в 1-ю Украинскую пар­ти­зан­скую ди­ви­зию имени С.А. Ков­па­ка, а Ковпак на­зна­чен членом Вер­хов­но­го су­да УССР. В 1947-1967 годах заместитель председателя, с 1967 года член Пре­зи­диу­ма ВС УССР.

Брон­зо­вый бюст Ковпака ус­та­нов­лен на ро­ди­не, в Ко­тель­ве, па­мят­ни­ки - в Кие­ве и Пу­тив­ле.

На­гра­ж­дён 4 ор­де­на­ми Ле­ни­на (1942 год и др.), ор­де­ном Крас­но­го Зна­ме­ни (1942 год) и др.

Сочинения:

От Пу­тив­ля до Кар­пат. М., 1949;

Из днев­ни­ка пар­ти­зан­ских по­хо­дов. М., 1964;

Вос­по­ми­на­ния, очер­ки, ста­тьи. К., 1987.

Иллюстрации:

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