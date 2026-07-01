КОВПАК СИДОР АРТЕМЬЕВИЧ
КОВПАК СИДОР АРТЕМЬЕВИЧ - совесткий государственный и военный деятель, один из организаторов партизанского движения на Украине в годы Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза (1942, 1944 годы), генерал-майор (1943 год).
Из крестьян. Участник Первой мировой войны. В РККА с 1918 года. В годы Гражданской войны 1917-1922 годов во главе организованного им партизанского отряда воевал на Украине с германскими оккупантами, войсками С.В. Петлюры, А.И. Деникина, П.Н. Врангеля, участвовал в боях на Восточном и Южном фронтах. В 1921-1926 годах военный комиссар ряда городов Екатеринославской губернии, затем на хозяйственной и советской работе. В 1937-1941 годах председатель Путивльского горисполкома Сумской области.
В Великую Отечественную войну (с сентября 1941 года) командир Путивльского партизанского отряда, затем соединения партизанских отрядов Сумской области. В 1941-1942 годах партизанское соединение под руководством Ковпака совершило рейды в тылу врага по территории Сумской, Курской, Орловской областей, в 1942-1943 годах - рейд из брянских лесов на Правобережную Украину по Гомельской, Пинской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской областям, в 1943 году - Карпатский рейд.
Всего за 26 месяцев соединение Ковпака прошло с боями свыше 10 тысяч км по территории 18 областей Украины, Белоруссии и РСФСР, разгромило гарнизоны противника в 39 населённых пунктах, пустило под откос 62 железнодорожных эшелона, взорвало 256 мостов, уничтожило 96 складов, около 500 автомобилей, 20 танков и бронемашин, несколько тысяч германских оккупантов и их пособников. Походы Ковпака, как и другие партизанские рейды, сыграли важную роль в развёртывании партизанского движения на оккупированной врагом территории. В январе 1944 года соединение Ковпака переименовано в 1-ю Украинскую партизанскую дивизию имени С.А. Ковпака, а Ковпак назначен членом Верховного суда УССР. В 1947-1967 годах заместитель председателя, с 1967 года член Президиума ВС УССР.
Бронзовый бюст Ковпака установлен на родине, в Котельве, памятники - в Киеве и Путивле.
Награждён 4 орденами Ленина (1942 год и др.), орденом Красного Знамени (1942 год) и др.
Сочинения:
От Путивля до Карпат. М., 1949;
Из дневника партизанских походов. М., 1964;
Воспоминания, очерки, статьи. К., 1987.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.