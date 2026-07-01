КОВЕНАНТ
КОВЕНАНТ, Национальный Ковенант (National Covenant; от англ. covenant - соглашение, договор) - соглашение сословий Шотландии о защите пресвитерианской Церкви (смотри Пресвитериане).
Впервые идею заключения религиозного Ковенанта выдвинули идеологи шотландского пресвитерианства Дж. Нокс и Э. Мелвилл. Договор должен был символизировать разрыв с католической церковной традицией. Первым шотландским Ковенантом стал заключённый дворянством в декабре 1557 года договор, по которому они обязались бороться за утверждение в Шотландии протестантизма. Вторым Ковенантом считается «Негативное исповедание», провозглашённое в 1581 году королём Яковом VI (смотри Яков I Стюарт) с целью погасить массовое недовольство, вызванное прокатолической политикой правительства герцога Э. Ленокса.
Наиболее значимым в истории Шотландии является Ковенант 1638 года. Недовольство шотландского общества политикой Карла I Стюарта, особенно его попытками ввести в пресвитерианское богослужение англиканские элементы, вылилось в 1637 году в восстание против короля. Идеологическим обоснованием борьбы против реформ Карла I стал Национальный Ковенант, составленный богословом А. Хендерсоном и юристом А. Джонстоном и подписанный лидерами шотландского дворянства 28 февраля 1638 года во францисканской церкви в Эдинбурге, а 1 марта 1638 года также представителями шотландского духовенства и горожан. Текст Ковенанта включал «Негативное исповедание» и перечень законов, принятых шотл. парламентом против католических догматов и обрядов. В Ковенанте излагалась пресвитерианская религиозная доктрина и перечислялись элементы католичества, которые осуждались пресвитерианами как ложные. Нововведения в шотландской Церкви, утверждённые после 1580 года, особенно каноны и литургия, установленные Карлом I в 1636-1637 годов, провозглашались незаконными. В Ковенанте декларировались также необходимость соблюдения монархом прав и свобод шотландского народа, принцип неприкосновенности частной собственности.
Ковенант способствовал объединению шотландких сословий в борьбе против английского абсолютизма. В 1640 году шотландский парламент официально узаконил Ковенант. После начала Английской революции XVII века ковенантеры в 1643 году приняли участие в гражданской войне на стороне английского парламента. Между английским и шотландским парламентами осенью 1643 году был заключён союзный договор «Торжественная лига и Ковенант». Договор предусматривал утверждение пресвитерианства в Англии, а также совместные военные действия против роялистов. Заключение военного союза с английским парламентом привело к расколу шотландских ковенантеров на сторонников и противников «Торжественной лиги». Сторонники договора оставались правящей партией в Шотландии до 1652 года, позднее часть ковенантеров поддержала Оливера Кромвеля. После реставрации монархии ковенантеры перешли в оппозицию правительству и постепенно сошли с политической сцены.
Исторические источники:
Scottish historical documents / Ed. by G. Donaldson. Edinburgh, 1970.