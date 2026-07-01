КОВЕНАНТ

КОВЕНАНТ, На­цио­наль­ный Ко­ве­нант (Na­tional Covenant; от англ. covenant - со­гла­ше­ние, до­го­вор) - со­гла­ше­ние со­сло­вий Шот­лан­дии о за­щи­те пре­сви­те­ри­ан­ской Церк­ви (смотри Пре­сви­те­риа­не).

Впер­вые идею за­клю­че­ния ре­лигиозного Ковенанта вы­дви­ну­ли идео­ло­ги шотландского пре­сви­те­ри­ан­ст­ва Дж. Нокс и Э. Мел­вилл. До­го­вор дол­жен был сим­во­ли­зи­ро­вать раз­рыв с ка­то­лической цер­ков­ной тра­ди­ци­ей. Пер­вым шотландским Ковенантом стал за­клю­чён­ный дво­рян­ст­вом в декабре 1557 года до­го­вор, по ко­то­ро­му они обя­за­лись бо­роть­ся за ут­вер­жде­ние в Шот­лан­дии про­тес­тан­тиз­ма. Вто­рым Ковенантом счи­та­ет­ся «Не­га­тив­ное ис­по­ве­да­ние», про­воз­гла­шён­ное в 1581 году ко­ро­лём Яко­вом VI (смотри Яков I Стю­арт) с це­лью по­га­сить мас­со­вое не­до­воль­ст­во, вы­зван­ное про­ка­то­лической по­ли­ти­кой пра­ви­тель­ст­ва гер­цо­га Э. Ле­нок­са.

Наи­бо­лее зна­чи­мым в ис­то­рии Шот­лан­дии яв­ля­ет­ся Ковенант 1638 года. Не­до­воль­ст­во шотландского об­ще­ст­ва по­ли­ти­кой Кар­ла I Стю­ар­та , осо­бен­но его по­пыт­ка­ми вве­сти в пре­сви­те­ри­ан­ское бо­го­слу­же­ние анг­ли­кан­ские эле­мен­ты, вы­ли­лось в 1637 году в вос­ста­ние про­тив ко­ро­ля. Идео­ло­гическим обос­но­ва­ни­ем борь­бы про­тив ре­форм Кар­ла I стал Национальный Ковенант, со­став­лен­ный бо­го­сло­вом А. Хен­дер­со­ном и юри­стом А. Джон­сто­ном и под­пи­сан­ный ли­де­ра­ми шотландского дво­рян­ст­ва 28 февраля 1638 года во фран­ци­скан­ской церк­ви в Эдин­бур­ге, а 1 марта 1638 года так­же пред­ста­ви­те­ля­ми шотландского ду­хо­вен­ст­ва и го­ро­жан. Текст Ковенанта вклю­чал «Не­га­тив­ное ис­по­ве­да­ние» и пе­ре­чень за­ко­нов, при­ня­тых шотл. пар­ла­мен­том про­тив ка­то­лических дог­ма­тов и об­ря­дов. В Ковенанте из­ла­га­лась пре­сви­те­ри­ан­ская ре­лигиозная док­три­на и пе­ре­чис­ля­лись эле­мен­ты ка­то­ли­че­ст­ва, ко­то­рые осу­ж­да­лись пре­сви­те­ри­а­на­ми как лож­ные. Но­во­вве­де­ния в шотландской Церк­ви, ут­вер­ждён­ные по­сле 1580 года, осо­бен­но ка­но­ны и ли­тур­гия, ус­та­нов­лен­ные Кар­лом I в 1636-1637 годов, про­воз­гла­ша­лись не­за­кон­ны­ми. В Ковенанте дек­ла­ри­ро­ва­лись так­же не­об­хо­ди­мость со­блю­де­ния мо­нар­хом прав и сво­бод шотландского на­ро­да, прин­цип не­при­кос­но­вен­но­сти ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти.

Ковенант спо­соб­ст­во­вал объ­е­ди­не­нию шотландких со­сло­вий в борь­бе про­тив английского аб­со­лю­тиз­ма. В 1640 году шотландский пар­ла­мент офи­ци­аль­но уза­ко­нил Ковенант. По­сле на­ча­ла Анг­лий­ской ре­во­лю­ции XVII века ко­ве­нан­те­ры в 1643 году при­ня­ли уча­стие в гражданской вой­не на сто­ро­не английского пар­ла­мен­та. Меж­ду английским и шотландским пар­ла­мен­та­ми осе­нью 1643 году был за­клю­чён со­юз­ный до­го­вор «Тор­жест­вен­ная ли­га и Ко­ве­нант». До­го­вор пре­ду­смат­ри­вал ут­верж­де­ние пре­сви­те­ри­ан­ст­ва в Анг­лии, а так­же сов­мест­ные во­енные дейст­вия про­тив роя­ли­стов. За­клю­че­ние во­енного сою­за с английским пар­ла­мен­том при­ве­ло к рас­ко­лу шотландских ко­ве­нан­те­ров на сто­рон­ни­ков и про­тив­ни­ков «Тор­жест­вен­ной ли­ги». Сто­рон­ни­ки до­го­во­ра ос­та­ва­лись пра­вя­щей пар­ти­ей в Шот­лан­дии до 1652 года, позд­нее часть ко­ве­нан­те­ров под­дер­жа­ла Оли­ве­ра Кром­ве­ля. По­сле рес­тав­ра­ции мо­нар­хии ко­ве­нан­те­ры пе­ре­шли в оп­по­зи­цию пра­ви­тель­ст­ву и по­сте­пен­но со­шли с по­ли­тической сце­ны.

Исторические источники:

Scottish historical documents / Ed. by G. Donaldson. Edinburgh, 1970.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)