КОВЕЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Операция, предпринятая в ходе Брусиловского прорыва 15(28) июля – 29 июля (10 августа) 1916 года на р. Стоход – в верховьях р. Припять (совр. Зап. Украина), для овладения железнодорожным узлом в г. Ковель и развития дальнейшего наступления.

В 1916 году русская армия готовилась к масштабному наступлению с целью завершения войны. Начатое 22 мая (4 июня) наступление Юго-Западного фронта, вошедшее в историю как Брусиловский прорыв, оказалось чрезвычайно успешным. После успеха Брусиловского прорыва в русской Ставке встал вопрос о дальнейшем выборе направления главного удара чтобы, по словам начальника штаба Ставки генерала М.В. Алексеева, обратить тактический успех в стратегический. Успех обозначился на стыке Юго-Западного и Западного фронтов в районе действий 8-й армии генерала А.М. Каледина, и поэтому было решено развивать главный удар в этом районе. 8-я армия действовала в районе Полесья, трудном для ведений боевых действий. Изначально Западный фронт намеревался наступать на Вильно, но по решению своего командующего, генерала А.Е. Эверта, перенёс свой удар в Полесье. Русское командование решило овладеть железнодорожными узлами Ковель-Пинск-Брест, чтобы разорвать австро-германский фронт и получить преимущество в манёвренной войне за счёт железных дорог и численности войск. Удар Западного фронта потерпел поражение под Барановичами, и Алексеев решил перенести главный удар на район Юго-Западного фронта. С этой целью, по личному распоряжению Верховного главнокомандующего императора Николая II туда была отправлены войска гвардии.

После неудачных попыток самому переправиться через р. Стоход, отделявшую его от Ковеля, Брусилов создал по совету Алексеева ударную группировку, состоявшую из отряда под командованием генерала от кавалерии В.М. Безобразова (туда входили 3 гвардейских и 2 армейских корпуса), и 3-й армии под командованием генерала от инфантерии Л.В. Леша, состоявшую из 4-х армейских корпусов. Войскам предписывалось охватить Ковель с юга и севера, преодолев неприятельскую линию обороны на р. Стоход. Наступление было назначено на 15 (28) июля 1916 года.

На участке безобразовского отряда наступление началось в 8 утра, и началось успешно, так как гвардия смогла овладеть укреплёнными пунктами на правом берегу реки и уже к концу дня вышла к Стоходу. У Леша наступление началось лишь на следующий день и войска смогли захватить плацдарм из 3 деревень на левом берегу р. Стоход. Войска группы Безобразова втянулись в долгую борьбу за овладение плацдармом на левом берегу реки у д. Витонеж, неся тяжёлые потери. Брусилов решил, что успех обозначился у Леша, и, игнорируя просьбы Безобразова о подкреплениях и советы Алексеева, направил резервы в его армию, которые вступили там в бой и не добились никакого результата. Бои на фронте армии Леша свелись к борьбе за деревни на плацдарме, в которых терялись силы и время. В итоге, русские войска вынуждены были оставить плацдарм. 20 июля наступление было остановлено с целью перегруппировки войск, чтобы снова начать штурм Витонежа свежими силами в обход, через захват Корытицкого леса. 26 июля наступление было возобновлено: после первых удач гвардейцы не смогли скоординироваться и, понеся тяжёлые потери, вынуждены были отступить. Дальнейшие атаки Витонежа ни к чему не привели, и с 29 июля на фронте наступило затишье.

В целом, свою задачу группа Безобразова-Леша не выполнила, лишь гвардии удалось овладеть полоской земли с деревнями на правом берегу Стохода, но взломать линию обороны неприятеля и начать наступление на Ковель так и не получилось, что привело к постепенной остановке Брусиловского прорыва и установлению позиционного тупика на русском фронте.