КОВАЛЕВСКИЙ ЕВГРАФ ПЕТРОВИЧ (СТАРШИЙ)

КОВАЛЕВСКИЙ ЕВГРАФ ПЕТРОВИЧ - российский государственный дея­тель, гео­лог, действительный тайный советник (1859 год), почетный член Пе­тербургской АН (1856 год).

Брат Е.П. Ко­ва­лев­ско­го (1809-1868 годы), дед Е.П. Ко­ва­лев­ско­го (1865/66-1941 годы). Окон­чил Гор­ный ка­дет­ский кор­пус в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1810 год). За­тем на государственной служ­бе, с 1816 года в Департаменте гор­ных и со­ля­ных дел Министерства фи­нан­сов. Ин­спек­тор клас­сов (с 1823 года), ко­ман­дир (с 1826 года) Гор­но­го ка­дет­ско­го кор­пу­са. Том­ский гражданский гу­бер­на­тор и главный начальник Ко­лы­ва­но-Вос­кре­сен­ских гор­ных за­во­дов (1830-1835 годы). Ди­ректор Департамента гор­ных и со­ля­ных дел (1837-1843 годы), председатель Гор­но­го со­ве­та и Учё­но­го комитета Кор­пу­са гор­ных ин­же­не­ров (1837-1839 годы). Се­на­тор (1843 год).

Ав­тор ра­бот по гео­ло­гии и по­ис­ку ме­сто­ро­ж­де­ний по­лез­ных ис­ко­пае­мых. Дал пер­вое пол­ное опи­са­ние стра­ти­гра­фии, ли­то­ло­гии и гео­ло­гии До­нец­ко­го кря­жа, со­ста­вил схе­му его тек­то­нического строе­ния, гео­ло­гическую кар­ту с опи­са­ни­ем круп­ных уголь­ных ме­сто­ро­ж­де­ний. Ус­та­но­вил, что в уг­ле­нос­ной тол­ще, со­стоя­щей из че­ре­до­ва­ния ком­плек­са раз­лич­ных по со­ста­ву по­род, пла­сты уг­ля все­гда при­уро­че­ны к го­ри­зон­там плот­ных слои­стых глин. Обос­но­вал на­ли­чие близ города Бах­мут Ека­те­ри­но­слав­ской губернии (ны­не город Ар­тё­мовск До­нец­кой области, Ук­раи­на) за­ле­жей ка­мен­ной со­ли. Про­во­дил изы­ска­ния на Ал­тае, где под его ру­ко­во­дством бы­ли от­кры­ты и раз­ра­ба­ты­ва­лись зо­ло­то­нос­ные пес­ки.

По­пе­чи­тель Московского учеб­но­го ок­ру­га (1856-1858 годы), министр народного про­све­ще­ния (1858-1861 годы), член Государственного со­ве­та (1858-1867 годы). Со­ста­вил По­ло­же­ние о жен­ских учи­ли­щах ве­дом­ст­ва Министерства народного про­све­ще­ния [ут­вер­жде­но императором Алек­сан­дром II 30 мая (11 июня) 1858 года], в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым соз­дава­лись бес­со­слов­ные от­кры­то­го ти­па жен­ские учи­ли­ща 1-го и 2-го раз­ря­дов (с кур­сом обу­че­ния 6 и 3 го­да со­от­вет­ст­вен­но; в 1870 году пре­об­ра­зо­ва­ны в жен­ские гим­на­зии и про­гим­на­зии). По ини­циа­ти­ве Ковалевского на медицинских фа­куль­те­тах уни­вер­си­те­тов раз­ре­ше­но пи­сать и за­щи­щать дис­сер­та­ции не толь­ко на латинском языке, но и на других язы­ках (1859 год). Ковалевский по­ощ­рял соз­да­ние вос­крес­ных школ, для за­ня­тий рас­по­ря­дил­ся пре­дос­тав­лять зда­ния учеб­ных за­ве­де­ний, рег­ла­мен­ти­ро­вал их про­грам­му.

Вы­сту­пал за объ­еди­не­ние ру­ко­вод­ст­ва все­ми на­чаль­ны­ми учеб­ны­ми за­ве­де­ния­ми в Министерстве народного про­све­ще­ния. Спо­соб­ст­во­вал вос­ста­нов­ле­нию ря­да по­ло­же­ний уни­вер­си­тет­ско­го ус­та­ва 1835 года, от­ме­нён­ных ра­нее императором Ни­ко­ла­ем I: о пра­ве уни­вер­си­те­тов, а так­же о пра­ве Пе­тербургской АН по­лу­чать иностранные кни­ги без рас­смот­ре­ния их цен­зу­рой (1859 год), о са­мо­сто­ятель­ных ка­фед­рах фи­ло­со­фии, ло­ги­ки и пси­хо­ло­гии (1860 год), о прин­ци­пе вы­бор­но­сти рек­то­ров и про­рек­то­ров (1861 год). Сто­рон­ник ши­ро­ко­го дос­ту­па в уни­вер­си­те­ты пред­ста­ви­те­лей всех со­сло­вий, уси­ле­ния стро­го­сти всту­пительных эк­за­ме­нов; пред­ла­гал ли­к­ви­ди­ро­вать уни­вер­си­тет­скую по­ли­цию, сту­денческую фор­му, а так­же пра­ва и при­ви­ле­гии, ко­то­рые пре­дос­тав­ля­лись вы­пу­ск­ни­кам уни­вер­си­те­тов. Член Главного со­ве­та жен­ских учеб­ных за­ве­де­ний (1862 год). В хо­де об­су­ж­де­ния в Государственном со­ве­те зем­ской ре­фор­мы 1864 года вы­сту­пил про­тив то­го, что­бы пред­во­ди­те­ли дво­рян­ст­ва по долж­но­сти ста­но­ви­лись пред­се­да­те­ля­ми зем­ских со­б­ра­ний (счи­тал, что они долж­ны из­би­рать­ся). При рас­смот­ре­нии По­ло­же­ния о на­чаль­ных народных учи­ли­щах, под­го­тов­лен­но­го под руководством А.В. Го­лов­ни­на (1864 год), Коваленко вы­сту­пил за пре­дос­тав­ле­ние зем­ст­вам пра­ва «по­пе­че­ния» о народном об­ра­зо­ва­нии.

Член РГО (1848 год), ви­це-председатель Общества ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских при Московском университете (1857-1858 годы), пре­зи­дент ВЭО (1861-1965 годы; действительный член с 1840 года). Ра­бо­тал над об­шир­ным ис­сле­до­ва­ни­ем «О на­ро­дах, жив­ших и ны­не жи­ву­щих в пре­де­лах Рос­сии» (не за­вер­ше­но, часть опуб­ли­ко­ва­на под названием «Очер­ки эт­но­гра­фии Кав­ка­за» в журнале «Вест­ник Ев­ро­пы», 1867, № 3-4).

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1856 год; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му в 1858 году), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1861 год) и др.

Иллюстрации:

Е.П. Ко­ва­лев­ский. Гравюра 1860-х гг. Архив БРЭ.