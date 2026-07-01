КОВАЛЕВСКИЙ ЕВГРАФ ПЕТРОВИЧ (СТАРШИЙ)
КОВАЛЕВСКИЙ ЕВГРАФ ПЕТРОВИЧ - российский государственный деятель, геолог, действительный тайный советник (1859 год), почетный член Петербургской АН (1856 год).
Брат Е.П. Ковалевского (1809-1868 годы), дед Е.П. Ковалевского (1865/66-1941 годы). Окончил Горный кадетский корпус в Санкт-Петербурге (1810 год). Затем на государственной службе, с 1816 года в Департаменте горных и соляных дел Министерства финансов. Инспектор классов (с 1823 года), командир (с 1826 года) Горного кадетского корпуса. Томский гражданский губернатор и главный начальник Колывано-Воскресенских горных заводов (1830-1835 годы). Директор Департамента горных и соляных дел (1837-1843 годы), председатель Горного совета и Учёного комитета Корпуса горных инженеров (1837-1839 годы). Сенатор (1843 год).
Автор работ по геологии и поиску месторождений полезных ископаемых. Дал первое полное описание стратиграфии, литологии и геологии Донецкого кряжа, составил схему его тектонического строения, геологическую карту с описанием крупных угольных месторождений. Установил, что в угленосной толще, состоящей из чередования комплекса различных по составу пород, пласты угля всегда приурочены к горизонтам плотных слоистых глин. Обосновал наличие близ города Бахмут Екатеринославской губернии (ныне город Артёмовск Донецкой области, Украина) залежей каменной соли. Проводил изыскания на Алтае, где под его руководством были открыты и разрабатывались золотоносные пески.
Попечитель Московского учебного округа (1856-1858 годы), министр народного просвещения (1858-1861 годы), член Государственного совета (1858-1867 годы). Составил Положение о женских училищах ведомства Министерства народного просвещения [утверждено императором Александром II 30 мая (11 июня) 1858 года], в соответствии с которым создавались бессословные открытого типа женские училища 1-го и 2-го разрядов (с курсом обучения 6 и 3 года соответственно; в 1870 году преобразованы в женские гимназии и прогимназии). По инициативе Ковалевского на медицинских факультетах университетов разрешено писать и защищать диссертации не только на латинском языке, но и на других языках (1859 год). Ковалевский поощрял создание воскресных школ, для занятий распорядился предоставлять здания учебных заведений, регламентировал их программу.
Выступал за объединение руководства всеми начальными учебными заведениями в Министерстве народного просвещения. Способствовал восстановлению ряда положений университетского устава 1835 года, отменённых ранее императором Николаем I: о праве университетов, а также о праве Петербургской АН получать иностранные книги без рассмотрения их цензурой (1859 год), о самостоятельных кафедрах философии, логики и психологии (1860 год), о принципе выборности ректоров и проректоров (1861 год). Сторонник широкого доступа в университеты представителей всех сословий, усиления строгости вступительных экзаменов; предлагал ликвидировать университетскую полицию, студенческую форму, а также права и привилегии, которые предоставлялись выпускникам университетов. Член Главного совета женских учебных заведений (1862 год). В ходе обсуждения в Государственном совете земской реформы 1864 года выступил против того, чтобы предводители дворянства по должности становились председателями земских собраний (считал, что они должны избираться). При рассмотрении Положения о начальных народных училищах, подготовленного под руководством А.В. Головнина (1864 год), Коваленко выступил за предоставление земствам права «попечения» о народном образовании.
Член РГО (1848 год), вице-председатель Общества истории и древностей российских при Московском университете (1857-1858 годы), президент ВЭО (1861-1965 годы; действительный член с 1840 года). Работал над обширным исследованием «О народах, живших и ныне живущих в пределах России» (не завершено, часть опубликована под названием «Очерки этнографии Кавказа» в журнале «Вестник Европы», 1867, № 3-4).
Награждён орденами Святого Александра Невского (1856 год; алмазными знаками к нему в 1858 году), Святого Владимира 1-й степени (1861 год) и др.
Иллюстрации:
Е.П. Ковалевский. Гравюра 1860-х гг. Архив БРЭ.