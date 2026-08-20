КОВАЛЬЧЕНКО Иван Дмитриевич

Историк.

Участник Великой Отечественной войны . Окончил исторический факультет МГУ (1952). Кандидатская диссертация: «Крестьяне и крепостное хозяйство Рязанской и Тамбовской губерний первой половины XIX в. (к истории кризиса феодально-крепостнической системы хозяйства) (МГУ, 1955). Докторская: «Русское крепостническое хозяйство в первой половине XIX века» (МГУ, 1966). Член-корр. (1972), академик (1987) АН СССР.

С 1952 аспирант, ассистент, доцент, профессор МГУ. Заведующий кафедрой источниковедения МГУ (1966-95). Главный редактор журнала «История СССР» (1969-87). Председатель Оргкомитета Всесоюзного (Межреспубликанского) симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. Председатель Научного совета по историографии и источниковедению при Отделении истории АН СССР (РАН) (1985-95). Академик-секретарь Отделения истории АН СССР (РАН) (1988-95). Возглавлял Комиссию по применению математических методов и ЭВМ в исторических исследованиях при Отделении истории АН. Член Исполкома Международной ассоциации экономической истории (1978-90), председатель секции экономической истории Национального комитета историков СССР (1981-95), сопредседатель Международной комиссии по квантитативной истории (1982-95). Главный редактор серии «Математические методы в исторических исследованиях» (1975-95), ответственный редактор сборников «История и историки» (1985-95).

Одним из первых применил к изучению аграрной истории России клиометрический подход. На основании полученных данных относил появление всероссийского аграрного рынка к 80-м гг. XIX в. Считал, что капиталистическому расслоению крестьян предшествовало мелкотоварное, возникшее в результате товаризации крестьянского хозяйства в первой половине XIX в. Во многом благодаря Ковальченко клиометрика прочно вошла в историческую науку, основатель научной клиометрической школы МГУ.

Внес значительный вклад в теоретическое источниковедение. Обосновал концепцию исторического источника как неисчерпаемого информационного ресурса. Разработал оригинальную классификацию источников, основанную на трех аспектах информации: синтаксическом (форма источника), прагматическом (его назначение) и семантическом (содержащаяся в нем информация). Для источниковедческой школы Ковальченко характерно активное применение количественных методов в анализе источников.