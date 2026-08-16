КОВАЧИЧ МАРТОН ДЁРДЬ

Ковaчич (венг. Kovachich), Мартон Дёрдь (09.11.1744, Шеквиц — 01.12.1821, Буда) — венгерский историк и архивист хорватского происхождения.

В Будайском, Трнавском, Венском, итальянских университетах изучал философию, право, теологию, государственное дело, финансы; доктор философии. Вернувшись в Венгрию, служил на разных должностях в университетской библиотеке столицы (с 1774), в архиве Венгерского казначейства (с 1784); был редактором первого научного венгерского журнала «Венгерский Меркурий», опиравшегося на идеи Просвещения (1786—1787). За заслуги в области истории гражданского права в 1799—1804 получил от короля гербовую дворянскую грамоту, от загребского епископа — небольшие земельные владения, от наместнического совета — должность государственного историка-статистика со званием королевского советника. В 1810—1815 по поручению комитета Государственного собрания вместе с сыном разъезжал по королевству в поисках источников, в первую очередь по истории венгерского государства и права. Собрал огромную коллекцию рукописей, часть которых опубликовал. Эти многочисленные публикации до сегодняшнего дня сохраняют неоценимое значение. Заложил основы венгерского источниковедения. Внес большой вклад в пополнение корпуса издававшихся законов Венгерского королевства (Corpus Juris Hungarici). Занимался организаторской работой по созданию научного исторического общества. Неизданные документы в настоящее время составляют отдельную большую коллекцию в Венгерском Национальном архиве.

Соч.: Vestigia сomitiorum apud hungaros ab exordio regni eorum in Pannonia, usque ad hodiernum diem celebratorum... Pest, 1790; Solemnia inauguralia seren. Ac potentiss. Principum utriusque sexus, qui ex stirpe Habsburgo-Austiaca sacra corona in reges Hungarorum reginasque remiditi sunt... Jena–Leipzig, 1792; Scriptores rerum Hungaricarum minores hactenus inediti... 2 vol. Budae, 1798.

Лит.: V. Windisch É. Kovachich M. Gy., a forráskutató (Társadalom-és müvelődéstörténeti tanulmányok 24). Budapest, 1998.